Verfügbarkeit von E-Tankstellen in Deutschland

© Foto: Volkswagen

Der Anteil an E-Autos steigt in Deutschland. Auch nach dem Auslaufen der üppigen Förderung entscheiden sich viele Autokäufer für einen Stromer. Andere zögern noch, weil sie eine unzureichende öffentliche Stromversorgung befürchten. Diese Sorge ist jedoch übertrieben.

Laden in der eigenen Garage

Vorbehalte gegen die Anschaffung eines Elektroautos sind eine geringe Reichweite und ein zu dünnes Ladenetz. Aktuell gibt es in Deutschland knapp 100.000 Ladepunkte, die vor allem an den Hauptverkehrsstrecken und im Ballungsbereich der größeren Städte zu finden sind. Im ländlichen Raum fehlen dagegen teilweise öffentliche Ladestationen. Es gibt also durchaus Verbesserungsbedarf.

Trotzdem müssen Menschen, die im ländlichen Raum leben, nicht auf den Kauf eines Elektroautos verzichten. Viele Fahrzeuge haben eine völlig ausreichende Reichweite, um die täglichen Fahrten abzudecken. Die Wege zur Arbeit, zum Einkauf und zu allen weiteren täglichen Aufgaben lassen sich mit einer Batterieladung erledigen.

Strom vom heimischen Dach

Ziel der Bundesregierung ist es, das Ladenetz bis 2030 auf eine Million Ladepunkte auszuweiten. Dies wirft die Frage auf, ob in Deutschland noch 900.000 Ladepunkte fehlen. Experten sehen das nichts so. Sie argumentieren damit, dass viele Besitzer von E-Autos eine eigene Stromquelle, etwa Wallboxen von swb, nutzen werden. Zudem wird erwartet, dass Betriebe ihre Mitarbeiterparkplätze zunehmend mit Ladesäulen ausstatten werden.

Wer eine Garage besitzt und einen Ladepunkt am Arbeitsplatz nutzen kann, wird vermutlich das öffentliche Ladenetz kaum benötigen. Entscheidend dafür ist eine akzeptable Reichweite von Elektroautos, die für eine breite Bevölkerungsschicht bezahlbar ist. Volkswagen wird 2025 einen ID.2 herausbringen, der unter 25.000 Euro kostet und mit einer Batterieladung 450 Kilometer kommen soll. Besonders clever ist übrigens die Anschaffung einer eigenen Wallbox und einer PV-Anlage. In dieser Kombination erfolgt das „Strom tanken“ praktisch kostenlos. Dies gilt zumindest dann, wenn die Sonnen scheint.

Einfache Installation

Wallboxen sind laden ein Auto schnell und effizient. Damit das Elektroauto klimafreundlich unterwegs ist, ist ein entsprechender Ökostromtarif nötig. Dies ist nicht nur für das Klima von Vorteil, sondern obendrein ökonomisch. Wasser, Sonne und Wind sind die kostengünstigsten Rohstoffe. Natürlich kostet der Ausbau der erneuerbaren Energien zunächst hohe Investitionen. Mittelfristig wird grüner Strom jedoch deutlich günstiger als konventioneller sein. Wer ein eigenes Solardach besitzt, profitiert schon heute von den Zukunftstechnologien.

Die Installation einer Wallbox ist nicht trivial, denn sie benötigt einen separaten Stromkreis. Wünschenswert ist, wenn der Anbieter der Ladestation die Installation kostenfrei anbietet. Ist dies gegeben, beschränkt sich der Aufwand für die Anschaffung der Wallbox praktisch auf einige Klicks und eine Unterschrift. Zum Dienstleistungsumfang sollte zudem ein kostenloser Vor-Ort-Check gehören. Dies sorgt für die Sicherheit, dass die installierte Lösung optimal auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt ist.

Ladepunkte für die Langstrecke

Eine Urlaubsreise oder ein Ausflug lässt sich nicht allein mit dem Strom aus der eigenen Wallbox bestreiten. Eine öffentliche Ladeinfrastruktur ist unerlässlich. Wer unterwegs die Batterie aufladen möchte, erwartet Schnellladepunkte. Davon gab es in Deutschland im Juli 2023 gerade einmal 18.577. Die Bundesregierung hat das Ziel von einer Million Ladepunkten bis 2030 herausgegeben. Dann soll es 15 Millionen Elektroautos geben. Der Bedarf erscheint einigen Experten als überdimensioniert, weil 60 Prozent der deutschen Autobesitzer über eine Garage verfügen. Sie werden ihr Auto zukünftig zu Hause laden.

Fazit

Die Zahl von E-Tankstellen ist in Deutschland noch unzureichend, besonders bei den Schnellladepunkten. Da zukünftig immer mehr Autobesitzer ihr Fahrzeug in der eigenen Garage tanken, ist die Situation jedoch weniger dramatisch, als viele fürchten.