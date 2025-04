DS No8: 750 km - der edle Elektro-Cruiser im ersten Check

Klingt wie ein edles Parfüm, doch beim DS No8 handelt es sich um das neue Elektro-Flaggschiff der französischen Premiummarke. Die Anspielung auf Chanel Nº 5 wählte DS ganz bewusst; denn DS soll einen luxuriöseren Touch erhalten und Interessenten ansprechen, die sich sonst einen BMW, Audi oder Mercedes kaufen würden. Auch die anderen Baureihen von DS werden die neue Nomenklatur übernehmen. Was viel interessanter ist: Der DS No8 bietet eine elektrische Reichweite von bis zu 750 Kilometern und einige besondere Features an Bord. Ein erster Check zeigt, wie der DS No8 punktet. In den Handel kommt das SUV-Coupé im Sommer 2025 zu Preisen ab 57.700 Euro.

Design DS No8: Wie Emotionen auf französischen Chic treffen

Es gibt Autos, die bewegen. Und es gibt Autos, die faszinieren, bevor sie überhaupt auf der Straße zu sehen sind. Der neue DS No8 gehört zur zweiten Kategorie. Schon beim ersten Blick wird klar: Dieses Fahrzeug weckt Emotionen und zieht die Blicke auf sich. Zur Einordnung: Der 4,82 Meter lange, 1,90 Meter breite und 1,58 Meter hohe DS No8 zielt auf Autos wie den Audi Q6 e-tron und den Polestar 4 ab. Der Radstand misst 2,90 Meter.

© Foto: MarCathImages, DS/Stellantis

Selbstbewusst erstrahlt die Front im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kühlergrill des DS No8 ist ebenso wie zum ersten Mal in der Geschichte von DS auch das Markenlogo illuminiert. Derweil wirken die schmalen LED-Scheinwerfer fast wie edle Schmucksteine. Die weit heruntergezogene Fronthaube, die elegant versenkten elektrischen Türgriffe und die beweglichen Luftklappen in der Frontschürze betonen die fließende Silhouette und sorgen darüber hinaus für einen beeindruckenden Luftwiderstandsbeiwert (cW) von nur 0,24.

Sehr cool wirkt ferner die Bi-Ton-Lackierung, die das Dach und die seitliche Beplankung in ein tiefes Schwarz hüllt und zugleich für eine sportlich-elegante Note sorgt. Auch das Heck des DS No8 trägt die Handschrift feinster französischer Designkunst. Die vertikale Lichtsignatur der Rückleuchten setzt das Beleuchtungskonzept konsequent fort und verleiht dem SUV-Coupé einen markanten Abschluss. Die fließenden Linien lassen den DS No8 aus jedem Winkel kraftvoll und doch elegant wirken.

Antrieb DS No8: Kraftvoll, effizient und grenzenlos

Der DS No8 ist nicht einfach nur ein weiteres Elektro-SUV - er ist ein Symbol für luxuriöse Elektromobilität, die nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch Leistung, Reichweite und intelligente Lade-Technologien überzeugt. Dabei haben die Käufer des DS No8 die Wahl zwischen drei Elektroantrieben.

DS No8 Short Range mit Vorderradantrieb (169 kW/230 PS): Bereits die Basisversion besticht durch 169 kW/230 PS und einem Maximaldrehmoment von 345 Nm. Kurzzeitig steht eine erhöhte Leistung von 191 kW/260 PS zur Verfügung. Derart ausgerüstet, beschleunigt diese Variante in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erzielt eine Höchstgeschwindigkeit von elektronisch abgeregelten 190 km/h. Das Leergewicht beträgt 2.132 Kilogramm.

© Foto: MarCathImages, DS/Stellantis

Ausgestattet mit einer Batterie, die eine verfügbare Kapazität von 74 kWh zur Verfügung stellt, erzielt der DS No8 nach dem praxisnahen WLTP-Zyklus eine Reichweite von 550 Kilometern. Den durchschnittlichen Stromverbrauch gibt DS mit 12,9 kWh auf 100 Kilometern an.

DS No8 Long Range mit Vorderradantrieb (180 kW/245 PS): In der Long-Range-Variante besitzt der DS No8 eine 97,2 kWh große Batterie, die nach dem WLTP-Zyklus eine Reichweite von enormen 750 Kilometern ermöglicht. Derweil steigt die Leistung auf 180 kW/245 PS und kurzzeitig auf 206 kW/280 PS. Das maximale Drehmoment beläuft sich auf 345 Nm.

2.180 Kilogramm schwer, erledigt dieser DS No8 den Spurt von 0 auf 100 km/h in 7,8 Sekunden und beendet seinen Vortrieb bei elektronisch limitierten 190 km/h. Dem gegenüber steht ein kombinierter Stromverbrauch von 12,9 kWh je 100 Kilometer nach dem WLTP-Zyklus.

DS No8 Long Range mit Allradantrieb (257 kW/350 PS): Dank zweier Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse entsteht bei diesem DS No8 ein variabler, elektronisch gesteuerter Allradantrieb, der Traktion und Dynamik optimiert. In Sekundenbruchteilen passt sich die Antriebskraft an die jeweilige Fahrsituation an - für souveränen Grip und ein weiter verbessertes Beschleunigungsvermögen. Das Leergewicht steigt mit diesem Antrieb auf 2.289 Kilogramm.

© Foto: MarCathImages, DS/Stellantis

Mit 257 kW/350 PS (kurzzeitig 276 kW/375 PS) und 509 Nm Maximaldrehmoment sprintet der DS No8 in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h - perfekt für einen kraftvollen Zwischensprint. Auch hier beträgt die Höchstgeschwindigkeit 190 km/h. In Verbindung mit der 97,2 kWh großen Long-Range-Batterie ist, so DS, nach dem WLTP-Zyklus eine Reichweite von 686 Kilometern möglich. Der Stromverbrauch im Mittel: 14,2 kWh auf 100 Kilometern.

Fahrmodi DS No8: Mehr als das übliche - was sich im Detail ändert

Die Fahrmodi Eco, Normal, Sport und AWD (Allrad) beeinflussen beim DS No8 weit mehr als nur die Fahrpedalkennlinie, das elektronisch gesteuerte Fahrwerk und die Gewichtung der Lenkung - sie wirken sich signifikant auf die Leistungsabgabe aus. Für maximale Effizienz sorgt der Eco-Modus, bei dem in der Frontantriebsvariante 158 kW/215 PS zur Verfügung stehen, während die Long-Range-Version mit Allradantrieb auf 206 kW/280 PS kommt.

Im Normal-Modus steigt die Leistung 191 kW/260 PS beim Frontantrieb und 239 kW/325 PS mit Allrad. Beim Anfahren in der Allradversion gelangen beide Elektromotoren zum Einsatz, wobei der Hinterachsantrieb zwischen 15 und 140 km/h deaktiviert wird. Erst wenn die Bodenhaftung nachlässt, schaltet das System automatisch wieder in den Allradmodus.

Die maximale Performance steht beim Sport-Modus im Fokus. Die Short-Range-Version mit Frontantrieb liefert 191 kW/260 PS, während die Long-Range-Variante auf 206 kW/280 PS kommt. Im AWD-Modus, der nur bei der Allradversion enthalten ist, steht neben der vollen Leistung von 276 kW/ 375 PS zusätzlich die maximale Traktion im Vordergrund.

© Foto: Dino Eisele, DS/Stellantis

Darüber hinaus ermöglicht der DS No8 das One-Pedal-Driving, also das Fahren ohne Bremspedal bis zum Stillstand. Zudem stehen drei Stufen der Energierückgewinnung zur Wahl - vom sanften Ausrollen bis hin zur maximalen Rekuperation.

DS No8 Ladezeit: So flott geht es - und bald noch schneller

Wird es erforderlich, die Batterie aufzuladen, ermöglicht der DS No8 dies mit einer maximalen Ladeleistung von maximal 160 kW im Bereich zwischen 20 und 55 Prozent. Bei entsprechender Vorkonditionierung lässt sich der Long-Range-Akku (97,2 kWh) an einer Schnellladestation (DC) in 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen. Dies entspricht einer Reichweite von 200 Kilometern nach einer Ladepause von 10 Minuten.

An der heimischen Wallbox mit 11 kW (dreiphasig) dauert der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent insgesamt 5:55 Stunden. Zu einem späteren Zeitpunkt gibt es optional einen 22-kW-Onoard-Charger, der die Ladezeit auf 3:20 Stunden reduziert. Das Batteriemanagement begrenzt die Ladung auf 80 Prozent, um die Lebensdauer der Zellen zu erhöhen, kann aber auf Wunsch auch 100 Prozent einstellen.

Clever: Die ab Oktober 2025 erhältliche V2L-Funktion (Vehicle to Load), die externe Geräte mit 3 kW über das Bordnetz betreiben kann - perfekt für Camping-Ausflüge oder den Einsatz als mobiler Stromspeicher.

© Foto: MarCathImages, DS/Stellantis

Innenraum: Einsteigen und Abschalten - die Wohlfühloase im DS No8

Beim ersten Blick in den Innenraum des DS No8 wird klar: Die Atmosphäre strahlt eine Gelassenheit aus, die den Alltag außen vorlässt und den Fahrer in eine Welt des Komforts entführt. Das aufgeräumte, moderne Cockpit integriert sich harmonisch in das Gesamtkonzept und unterstreicht die Eleganz des Designs. Edle Details wie geprägte Clous-de-Paris-Einsätze am Lenkrad (eine Form der Oberflächengravur), elegante Stickerei an der Armaturentafel und kunstvoll gestaltete Lüftungsdüsen verleihen dem Innenraum eine unverwechselbare Handschrift.

Zwei Ausstattungslinien stehen zur Wahl: Pallas und Étoile, wobei Letztere noch luxuriöser und umfangreicher ausgestattet ist. Edle Materialien wie Leder und Alcantara prägen das Interieur des DS No8 Étoile und verleihen dem SUV-Coupé eine wertige Anmutung. Allerdings besteht der untere Teil des Cockpits und der Türinnenseiten aus hartem Kunststoff, der allerdings gut verarbeitet ist. Auf der anderen Seite bezogen die Macher sogar die induktive Ladeschale mit Alcantara.

Die vorderen Sitze des DS No8 sind weit mehr als nur bequeme Sitzgelegenheiten - sie laden zum Entspannen ein. Den Komfort betonen unter anderen integrierte Kopfstützen, Massage-, Kühl- und Heizfunktionen sowie ein Neckwarmer, der warme Luft im Nackenbereich ausströmt. Auch die Rücksitze bleiben nicht außen vor: Neigbare Rückenlehnen bis 30 Grad sowie Kühl- und Heizfunktion sorgen für angenehmes Reisen auf jedem Platz. Vorne finden selbst Personen mit einer Körpergröße von bis zu 2,00 Metern bequem Platz, während im Fond Passagiere bis 1,80 Meter gut untergebracht sind - einzig die Kopffreiheit setzt eine natürliche Grenze.

Infotainment DS No8: Smarte Technologie für ein vernetztes Fahrerlebnis

Das Herzstück des digitalen Erlebnisses im DS No8 stellt „DS Iris 2.0“ dar, das sich entweder über den hochauflösenden Touchscreen mit einer Bildschirmdiagonalen von 10,25 Zoll (26,0 Zentimeter) oder per Sprachsteuerung bedienen lässt. Dank der Integration von ChatGPT wird das Infotainment-System noch intelligenter und beantwortet nicht nur Fragen zur Navigation, sondern gibt auch Informationen zu Sehenswürdigkeiten oder Restaurants in der Umgebung.

© Foto: Dino Eisele, DS/Stellantis

Als weitere Stärke erweist sich die Navigation mit integriertem EV-Routing, das in Kombination mit der Smartphone-App „MyDS“ die Planung von Fahrten samt Ladestopps optimiert. So sind lange Strecken ohne Reichweitenangst problemlos möglich.

Moderne Mobilität erfordert maximale Konnektivität - und der DS No8 liefert genau das. Vier USB-C-Anschlüsse, Bluetooth-Konnektivität und die nahtlose Integration von Android Auto und Apple CarPlay machen das Fahrzeug zum perfekten Begleiter für den digitalen Alltag. Eine induktive Ladeschale ermöglicht ferner das kabellose Aufladen von Smartphones.

Ausstattung DS No8: Serienmäßig High-Tech an Bord

Zur Serienausstattung des DS No8 zählen unter anderem das elektronisch gesteuerte Fahrwerk „DS Active Scan Suspension“, das mit Augmented-Reality arbeitende Head-Up-Display (projiziert wichtige Fahrinformationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers) und Pixelvision-Scheinwerfer, die adaptives Kurvenlicht, adaptives Fernlicht, Abbiegelicht und Fernlichtassistent in einem Leuchtenelement kombinieren.

Der optionale Nachtsichtassistent erkennt derweil per Infrarottechnik auf eine Entfernung von bis zu 300 Metern die Körperwärme von Menschen oder Tieren und warnt entsprechend - lange bevor diese im Scheinwerferlicht auftauchen. Der Innenspiegel besitzt ein digitales Display, das auf die Rückfahrkamera zugreift und ein Bild generiert, ohne das Sichtfeld durch Passagiere im Fond oder die hinteren Kopfstützen einzuschränken.

© Foto: Dino Eisele, DS/Stellantis

Sicherheit DS No8: Innovative Systeme für den maximalen Schutz

Der DS No8 bringt serienmäßig eine umfangreiche Palette an elektronischen Fahrerassistenzsystemen mit. Die zweite Generation des „DS Drive Assist“ absolviert halbautomatische Spurwechsel. Darin integriert sind beispielsweise eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit integrierter Stop&Go-Funktion und eine vorausschauende Geschwindigkeitsregelanlage.

Zur Sicherheitsausstattung zählen unter anderem ein aktives Notbremssystem, ein Spurhalteassistent, ein aktiver Spurwechselassistent, eine Multikollisionsbremse, eine Aufmerksamkeitswarnung, das Rundum-Videosystem „Vision 360“ und eine hintere Querverkehrswarnung. Eine Neuheit stellt bei DS das System „Wrong Pedal Prevention“ (WPP) dar, das eine Verwechslung von Fahr- und Bremspedal erkennt und durch einen elektronischen Eingriff dazu beiträgt, daraus resultierende Unfälle zu verhindern.