MG Cyberster XPower Test: Was kann der E-Roadster wirklich?

375 kW/510 PS, atemberaubende Beschleunigungen und dazu ein mega-cooles Design: Der neue MG Cyberster XPower ist ein Elektro-Roadster, der für Emotionen sorgt. Vermutlich teuer? Mitnichten: Der Preis in Deutschland ist überraschend attraktiv. Ob der Cyberster auch im Alltag überzeugt, wie es um die Reichweite steht und welche Features echte Wow-Momente liefern, zeigt der MG Cyberster Test.

Sportwagen-Ikonen wie der Ferrari 250 GTO und der Ford GT40 hatten es - und jetzt auch der neue MG Cyberster XPower: das legendäre Kamm-Heck, das die Luft förmlich abschneidet. Doch von vorne: Mit seiner lang gezogenen Motorhaube, dem zurückversetzten Cockpit und dem kurzen, kantigen Heck erinnert dieser Roadster an die große Zeit der klassischen Sportwagen - und bringt diese Ästhetik jetzt mutig in das Elektrozeitalter.

© Foto: Thibaut Chevalier, MG

Der MG Cyberster XPower duckt sich flach in den Fahrtwind und signalisiert mit seiner scharfen Linienführung echte Performance. Doch das wahre Design-Highlight sitzt hinten: das sogenannte Kammback-Heck, eine aerodynamische Hommage an den Pionier Wunibald Kamm. Dazu eine feine Lichtleiste, die sich futuristisch über das Heck zieht, ergänzt von pfeilförmigen LED-Rückleuchten.

Dann wäre da noch das Element, über das alle sprechen: die Türen. Keine gewöhnlichen Türen, sondern Scherentüren, die sich per Knopfdruck elektrisch nach oben in die Vertikale öffnen und den Einstieg regelrecht inszenieren. Dazu gibt es noch ein elektrisches Stoffverdeck, das innerhalb von etwa 10 Sekunden verschwindet - auch während der Fahrt bis 50 km/h. Keine Frage, der MG Cyberster XPower weiß Auftritte in Szene zu setzen.

Antrieb MG Cyberster XPower: Über 500 PS - der elektrische Faustschlag

Die Eckdaten des MG Cyberster XPower lesen sich wie die eines Supersportwagens. Der Elektro-Roadster bringt 375 kW/510 PS und ein maximales Drehmoment von 725 Nm auf die Straße - und zwar über alle vier Räder. Zwei Elektromotoren, einer vorne und einer hinten, arbeiten mit chirurgischer Präzision zusammen. Das Ergebnis: Von 0 auf 100 km/h in nur 3,2 Sekunden. Keine Verzögerung, kein Turboloch, nur ein unmittelbarer, abartiger Schub. Und dieser kommt aus dem Stand. Bei einer elektronisch limitierten Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h endet der brutale Vortrieb.

Klanglich bleibt der MG Cyberster XPower auf Wunsch leise. Wer mag, aktiviert einen synthetischen Sound - futuristisch oder tiefbrummend. Doch die wahre Faszination liegt im Kontrast: Wind im Gesicht, offenes Dach und darunter: Stille. Es ist eine neue Form von Fahrspaß. Kein Dröhnen, kein Röhren, sondern reine, konzentrierte Energie.

© Foto: Thibaut Chevalier, MG

Fahrverhalten MG Cyberster XPower: Die Stärken eines Gran Turismos

Wer mit einem aggressiven Kurvenräuber rechnet, wird zunächst überrascht - und dann versöhnt. Der MG Cyberster XPower ist kein agiles Leichtgewicht, sondern ein vollelektrischer Gran Turismo mit Sportgenen. Eine flache, 77 kWh große Batterie senkt den Schwerpunkt drastisch, die Achslastverteilung liegt bei idealen 50:50. Das Ergebnis: ein neutrales und sicheres Fahrverhalten - solange der Fahrer den Cyberster artgerecht bewegt.

Über die Fahrmodi lässt sich das Fahrerlebnis zusätzlich beeinflussen, wenn auch nicht die Federung, da der MG Cyberster XPower kein adaptives Fahrwerk besitzt. „Komfort“ erweist sich als der ideale Modus für entspanntes Cruisen. Hier wird die Leistungsentfaltung sanft geglättet. Im „Sport“-Modus wird die Fahrpedalkennlinie deutlich schärfer, die Leistung steht schneller parat, ohne gleich ungestüm zu wirken. Wer es kräftiger mag, aktiviert den „Track“-Modus, in dem die Traktionskontrolle und andere elektronische Helfer zurücktreten.

Über eine rote Taste am Lenkrad öffnet sich der Weg zum vorkonfigurierten „Super Sport“-Modus: Jetzt steht die volle Leistung von 375 kW/510 PS ohne Zurückhaltung bereit. Launch Control inklusive: einfach die Bremse treten, das Gaspedal voll durchdrücken, Bremse lösen - und der MG Cyberster XPower katapultiert sich brachial nach vorn. Ein Moment mit Suchtpotential.

Eines bleibt: Mit 2.060 Kilogramm lässt sich das Gewicht des MG Cyberster XPower in Kurven spüren. Das Fahrwerk ist betont komfortabel abgestimmt, vielleicht zu komfortabel für all jene, die einen kompromisslosen Hardcore-Sportwagen suchen. Bei schnellen Richtungswechseln neigt sich der Roadster etwas und die Lenkung könnte mehr Gewichtung erhalten und Feedback über den Fahrbahnzustand bieten. Dennoch: Der Cyberster baut ordentlich Grip auf.

© Foto: Thibaut Chevalier, MG

Doch wer den MG Cyberster flüssig fährt, merkt: Dieser offene Gran Tourer liebt die lange, weite Kurve. Auf der Autobahn oder auf der Küstenstraße blüht der Cyberster auf, trägt den Fahrer entspannt und kraftvoll durch die Landschaft. Mit dem Dach unten und dem freien Blick ist das die pure elektrische Reiselust.

Reichweite und Ladezeit: Langstreckentauglich und schnell geladen

Trotz seiner Performance präsentiert sich der MG Cyberster Xpower überraschend vernünftig hinsichtlich Verbrauch und Ladezeiten. Mit durchschnittlich 19,1 kWh pro 100 Kilometer nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus ist das Topmodell für ein Fahrzeug dieser Größe und Leistungsklasse definitiv effizient unterwegs. Die 77 kWh große Batterie (netto 74,4 kWh) ermöglicht im Idealfall bis zu 443 Kilometer Reichweite. In der Praxis lässt sich bei normaler Fahrweise durch die Stadt und über Landstraßen der von MG angegebene Durchschnittsverbrauch tatsächlich erzielen, wodurch der MG Cyberster XPower zu einem langstreckentauglichen Stromer avanciert.

Dank 144 kW Ladeleistung (DC) lädt der MG Cyberster XPower in 38 Minuten von 10 auf 80 Prozent auf. Praktisch: Das Ladeverhalten lässt sich konfigurieren, ebenso wie die Rekuperationsstufen: Drei Programme stehen zur Wahl, inklusive echtem 1-Pedal-Drive, bequem steuerbar per Schaltwippen am Lenkrad.

Innenraum MG Cyberster XPower: Modern, hochwertig und fahrerorientiert

Der Innenraum des MG Cyberster XPower besticht nach dem Einstieg direkt durch die hochwertigen Materialien, modernste Technologien und ein fahrerorientiertes Cockpit. Besonders hervorzuheben sind die Sportsitze, die sowohl Komfort als auch einen exzellenten Seitenhalt bieten. Dabei ist es nicht nur der sportliche Charakter, der überzeugt, sondern auch die hochwertigen Materialien, die sich in den Sitzen, den Armlehnen und den Bedienelementen widerspiegeln. Mit weichen Materialien bezogene Flächen dominieren das Interieur, was die Wertigkeit weiter steigert.

© Foto: Thibaut Chevalier, MG

Infotainment MG Cyberster XPower: Vernetzte Zukunft in Griffnähe

Als ein Highlight des MG Cyberster XPower erweist sich die aus drei Displays bestehende Bildschirmeinheit auf der Fahrerseite: ein zentraler 10,25-Zoll-Bildschirm (26,0 Zentimeter), der von zwei 7-Zoll-Displays (17,8 Zentimeter) flankiert wird. Die moderne und klare Darstellung von Navigationsdaten, Reichweite und weiteren Informationen erfolgt übersichtlich, erfordert allerdings etwas Einarbeitungszeit. Ein zusätzlicher Touchscreen in der Mittelkonsole ermöglicht unter anderem die Steuerung der Klimaanlage und den Zugriff auf verschiedene Fahrzeugfunktionen.

Android Auto und Apple CarPlay sind beim MG Cyberster serienmäßig integriert, so dass sich Smartphones problemlos mit dem Infotainment-System verbinden lassen. Darüber hinaus stehen ein USB-C-Anschluss und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung.

Fahrerassistenzsysteme: Die wachsamen Helfer im MG Cyberster XPower

Wenn der MG Cyberster XPower seinen elektrischen Puls über den Asphalt jagt, dann erfolgt dies nicht nur mit eindrucksvoller Kraft, sondern auch mit einem wachsamen Verstand. Eine umfangreiche Palette an Fahrerassistenzsystemen sorgt für zusätzliche Sicherheit und passt sich aktiv an die Verkehrssituation an, einschließlich Spurwechsel- und Spurhalteassistent, adaptiver Geschwindigkeitsregelung, Totwinkel-Erkennung, aktiver Notbremsung mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung, Stauassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent und intelligenter Fernlichtsteuerung.

Kofferraum: Stauraum mit Verstand im MG Cyberster XPower

Der MG Cyberster XPower ist ein elektrischer Roadster, der mit einer überraschend großen Portion Stauraum überrascht. Mit 249 Litern Kofferraumvolumen beweist der Zweisitzer, dass ein sportliches Herz und praktischer Verstand einander nicht ausschließen. Die vergleichsweise kleine Kofferraumöffnung lässt es nicht vermuten: Doch darunter verbirgt sich ein tief geschnittener Laderaum, der Platz für drei Trolleys und weitere Gegenstände bietet - und das auch bei geschlossenem Verdeck.

© Foto: Thibaut Chevalier, MG

Damit steht dem Wochenendgepäck oder dem Einkauf nichts im Weg, selbst wenn das unvermeidliche Ladekabel seinen Platz beansprucht. Sollte das nicht reichen, gibt es noch hinter den Sitzen ausreichend Stauraum, während sich kleine Mitbringsel unter anderem in dem Fach der Mittelkonsole verstauen lassen.

MG Cyberster XPower - Fazit und Preis:

Der MG Cyberster XPower ist kein gewöhnliches Elektroauto: er ist ein Statement. Ein Roadster, der elektrifiziert und für echte Emotionen sorgt. Die spektakulären Scherentüren, das mutige Design und die kraftvolle Performance bringen frischen Wind in eine Fahrzeugklasse, die in der elektrischen Ära bislang fast vergessen schien.

Zum Preis von 69.990 Euro gibt es das bislang leistungsstärkste Serienmodell in der Geschichte von MG und ein elektrisches GT-Feeling mit dem gewissen Etwas. Die Basisversion mit 250 kW/340 PS ist bereits ab 64.990 Euro erhältlich. Vor allem aber ist der MG Cyberster eines: cool.

Technische Daten MG Cyberster XPower:

Länge x Breite x Höhe: 4,535 x 1,913 x 1,329 Meter

Radstand: 2,690 Meter

Antriebsart: elektrischer Allradantrieb

Systemleistung: 375 kW/510 PS bei 6.000 - 7.000 U/min

Systemdrehmoment: 725 Nm

Leistung Elektromotor Vorderachse: 150 kw/204 PS

Maximales Drehmoment Elektromotor Vorderachse: 250 Nm bei 1.000 - 5.000 U/min

Leistung Elektromotor Hinterachse: 250 kw/340 PS

Maximales Drehmoment Elektromotor Hinterachse: 475 Nm bei 1.000 - 3.000 U/min

Getriebeart: 1-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,2 Sekunden

Batteriekapazität: 77 kWh brutto (74,4 kWh netto)

Maximale Ladeleistung DC: 144 kW

Maximale Ladeleistung AC: 11 kW

Reichweite kombiniert (WLTP): 443 Kilometer

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): 10 - 80 % in 38 Minuten

Durchschnittlicher Energieverbrauch (WLTP): 19,1 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Leergewicht (nach EG mit Fahrer): 2.060 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 249 Liter

Preis: ab 69.990 Euro