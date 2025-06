Mazda CX-60 2025 Test: Plug-in-Hybrid im Homura Plus-Trim

Mehr Fahrkomfort und dazu eine besonders hochwertige, ziemlich beeindruckende Vollausstattung: Der Mazda CX-60 2025 wird noch besser. Was sich alles ändert und wie sich der Premium-SUV mit dem Update fährt, zeigt der Mazda CX-60 2025 Test als Plug-in-Hybrid in der neuen Ausstattungslinie „Homura Plus“.

Kraftvolle Proportionen und feine Design-Details: Der Mazda CX-60 des Modelljahres 2025 hebt sich auf den ersten Blick durch seine lange Motorhaube und die weit nach hinten versetzte Fahrgastzelle deutlich von der Masse ab. In der Ausstattungslinie Homura Plus unterstreichen schwarze Designelemente wie Kühlergrill, Außenspiegel und attraktive 20-Zoll-Leichtmetallfelgen den sportlich-eleganten Auftritt. Im Kontrast dazu stehen die Stoßfänger, die Radhausverkleidungen und die Seitenschweller, die in Wagenfarbe lackiert sind. Besonders markant: der teilbeleuchtete Signature Wing in dunkler Optik, der dem ohnehin selbstbewussten Kühlergrill noch mehr Präsenz verleiht.

© Foto: David Smith, Mazda

Antrieb Mazda CX-60 PHEV: 327 PS und echtes Hybrid-Feeling

Beim Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid setzt der japanische Hersteller nicht auf halbe Sachen. Statt eines kleinen Hilfsmotors kombiniert der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2.5 AWD einen 2,5-Liter großen Vierzylinder-Benziner ohne Turbo mit einem kräftigen Elektromotor. Gemeinsam generieren die Motoren eine stolze Systemleistung von 241kW/327 PS und ein imposantes Drehmoment von 500 Nm. Dabei arbeitet der Benziner mit 141 kW/191 PS, der E-Motor steuert weitere 129 kW/175 PS bei. Das Antriebskonzept ergänzt außerdem eine 17,8 kWh große Batterie.

Das Ergebnis: Spontane Kraftentfaltung, sofort spürbare E-Power und ein angenehm direktes Ansprechverhalten. Statt eines heulenden CVT-Getriebes gelangt im Mazda eine weich schaltende 8-Gang-Automatik mit Lamellenkupplung zum Einsatz. Das sorgt für ein deutlich natürlicheres Fahrgefühl. In 5,8 Sekunden beschleunigt der 2,1 Tonnen schwere SUV von 0 auf 100 km/h. Bei einer elektronisch limitierten Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ist Schluss. Besonders erfreulich: Rein elektrisch sind bis zu 140 km/h möglich - der CX-60 bewegt sich damit lautlos, aber nicht langsam.

Fahrkomfort verbessert: So souverän fährt der Mazda CX-60 2025

Mit dem Modelljahr 2025 heben die Japaner das Fahrverhalten des Mazda CX-60 auf ein spürbar neues Niveau. Bereits nach den ersten Kilometern wird klar: Dieser SUV fühlt sich jetzt viel entspannter, aber auch präziser an. Die Abstimmung des Fahrwerks wurde umfassend überarbeitet - Mazda setzte dort an, wo es wirklich zählt: an den Kontaktstellen zur Straße, an den Achsen, Dämpfern und der Lenkung.

Vorne sorgen ein überarbeiteter Achsschenkel und neu abgestimmte Stoßdämpfer dafür, dass sich der Mazda CX-60 nun direkter und gleichzeitig souveräner durch Kurven führen lässt. Die Präzision beim Einlenken wurde zudem noch feiner. Es entstand ein besseres Gefühl für die Straße, ohne an Komfort einzubüßen.

© Foto: David Smith, Mazda

Die spürbare Veränderung kommt aber vor allem von hinten. Eine umfassend optimierte Hinterachse mit weicheren Federn, kräftiger ansprechenden Dämpfern und einem verlängerten Federweg sorgen dafür, dass der Mazda CX-60 unter anderem Bodenwellen und Temposchwellen deutlich gelassener nimmt. Gleichzeitig stabilisiert sich die Karosserie nach Unebenheiten schneller. Das Ergebnis: ein gleichmäßiger, ruhiger Fahrcharakter, der perfekt zum Hybrid-Konzept passt.

Ob auf der Autobahn oder auf geschwungenen Landstraßen - der überarbeitete Mazda CX-60 liegt ruhiger auf der Straße. Das Fahrzeug rollt gelassener und bleibt dabei stets stabil. Die verbesserte Traktion und das insgesamt neutralere Fahrverhalten machen sich besonders in Kurven bemerkbar. Selbst im Grenzbereich vermittelt das große SUV jetzt deutlich mehr Vertrauen und Sicherheit. Auch auf kurvigen Passagen wirkt der SUV handlicher. Die rund zwei Tonnen Gewicht lassen sich nicht wegzuzaubern, werden jetzt aber deutlich weniger wahrgenommen als zuvor.

Echter Fahrspaß: Dynamik und Allrad im CX-60 Plug-in-Hybrid

Wer gerne aktiv fährt, wird sich über die heckbetonte Auslegung des Allradantriebs im Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid besonders freuen. Diese sorgt für eine überzeugende Traktion auf unterschiedlichsten Untergründen und ermöglicht darüber hinaus sportliches Kurvenverhalten mit der Extraportion Fahrspaß. Dazu punkten die Bremsen mit einer feinen Dosierbarkeit, was in dieser Fahrzeugklasse unter Hybrid-Modellen keine Selbstverständlichkeit ist.

Für unterschiedliche Fahrbedingungen bietet der Mazda CX-60 PHEV eine breite Auswahl an Fahrprogrammen: Neben den Modi „Normal“ und „Sport“ stehen auch „Off-Road“ für unbefestigte Wege, „Towing“ für den Anhängerbetrieb sowie „EV“ für rein elektrisches Fahren zur Verfügung. Diese Modi optimieren Traktion, Leistung, Handling und Sicherheit je nach Anforderung und Untergrund.

© Foto: Mazda

Elektrische Reichweite: So weit kommt der Mazda CX-60 PHEV

Der Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid zeigt, wie sich der Energieverbrauch auch bei größeren Fahrzeugen deutlich reduzieren lässt - vorausgesetzt, der Besitzer nutzt regelmäßig den elektrischen Fahrmodus. Wer überwiegend in der Stadt oder auf kurzen Pendelstrecken unterwegs ist und die Batterie konsequent lädt, kann den SUV in weiten Teilen emissionsfrei betreiben. Für längere Reisen schaltet sich nahtlos der Benzinmotor zu, ohne den Akku zwingend ständig laden zu müssen.

Laut Mazda sind bis zu 63 Kilometer elektrische Reichweite nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus möglich - im Stadtverkehr sogar bis zu 68 Kilometer. Bei einem praxisnahen Test, der sowohl Überlandfahrten als auch innerstädtische Abschnitte umfasste, konnten wir bei normaler Fahrweise eine Reichweite von rund 54 Kilometern rein elektrisch erzielen.

Verbrauch und Laden: Wie sparsam ist der Mazda CX-60 PHEV im Alltag?

Die Macher nennen für den Mazda CX-60 PHEV einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von nur 1,5 Litern pro 100 Kilometer nach WLTP, allerdings unter der Voraussetzung, dass regelmäßig extern geladen wird und viele Strecken elektrisch gefahren werden. In unserem Test pendelte sich der durchschnittliche Verbrauch im Alltagsbetrieb bei etwa 4,8 Litern auf 100 Kilometern ein - nach wie vor ein beachtlich sparsamer Wert für ein Fahrzeug dieser Größe und Leistungsklasse.

Ein cleveres Feature zur Verbrauchsoptimierung stellt der B-Modus dar, der die Rekuperationsleistung beim Bremsen erhöht. Über das zentrale Touchscreen-Menü lässt sich diese zudem individuell in mehreren Stufen anpassen, um je nach Fahrsituation die ideale Balance zu finden. Der Ladevorgang an einer Wallbox erfolgt über einen zweiphasigen Onboard-Lader mit maximal 7,2 kW Ladeleistung von 0 auf 100 Prozent rund 2,5 Stunden.

© Foto: David Smith, Mazda

Innenraum Mazda CX-60 Homura Plus: Die neuen Features

Der Innenraum des Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid Homura Plus erweist sich als eine echte Wohlfühloase und zugleich Ausdruck moderner japanischer Handwerkskunst. Mazda hebt das ohnehin bereits hohe Niveau seiner Interieurs auf eine neue Stufe: Mit einer edlen schwarzen Nappalederausstattung, einem Cordovan-ähnlichen Vinyl-Lederbezug auf der Armaturentafel und stilvollen Dekorelementen im Gun-Metal-Finish in Türen und Mittelkonsole. So entsteht ein Ambiente, das Luxus und Sportlichkeit perfekt verbindet. Ein schwarzer Dachhimmel rundet das exklusive Raumgefühl ab. Harte Kunststoffoberflächen gelangen nur im unteren Bereich zum Einsatz.

Darüber hinaus bietet der Mazda CX-60 2025 ein großzügiges Platzangebot, das auch große Menschen vorne wie hinten komfortabel reisen lässt. Auf den Vordersitzen können bis zu 1,95 Meter große Personen komfortabel Platz nehmen, hinten bis zu 1,90 Meter große Mitreisende, wobei im Fond insbesondere die ausgedehnte Beinfreiheit hervorzuheben ist.

Als technisches Highlight erweist sich das innovative Driver Personalization System: Eine Kamera erkennt den Fahrer, um Sitzposition, Lenkradstellung, Außenspiegel, Head-up-Display sowie Sound- und Klimaeinstellungen vollautomatisch an die individuellen Vorlieben und den Körperbau anzupassen. Bis zu sechs Profile lassen sich speichern, und auch unbekannte Fahrer profitieren, indem sie einfach ihre Körpergröße eingeben.

Infotainment im Mazda CX-60 2025: Vernetzt, klar und leistungsstark

Das Infotainment-System des Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid besteht aus einem 12,3 Zoll beziehungsweise 31,2 Zentimeter großen Bildschirm in der Mitte der Armaturentafel, einem ebenfalls 12,3 Zoll messenden virtuellen Cockpit und einem Head-up-Display, das wichtige Fahrinformationen wie Geschwindigkeit, Navigationshinweise und Verkehrszeichen direkt in die Windschutzscheibe projiziert. Dazu reagiert das Infotainment-System schnell, besitzt scharfe Grafiken und lässt sich intuitiv über einen Dreh-Drück-Schalter auf der Mittelkonsole bedienen und leicht ablesen. Leider ist die Bedienung über den Touchscreen nur bei stehendem Fahrzeug möglich.

© Foto: Mazda

Smartphones können die Insassen über Android Auto und Apple CarPlay kabellos in das Infotainment-System des Mazda CX-60 einbinden. Darüber hinaus stehen vorne und hinten jeweils zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. Eine induktive Ladeschalte zum kabellosen Aufladen von Smartphones besitzt der Mazda CX-60 Homura Plus ebenfalls. Über die „MyMazda App“, die Zugang zu einer Vielzahl von Konnektivitäts-Services bietet, besteht ferner die Möglichkeit, den Ladestand der Batterie und den Standort des Fahrzeugs abzurufen, das Navigationssystem bereits von zu Hause aus zu programmieren und aus der Ferne an den CX-60 schicken, Informationen über den Fahrzeugstatus und vieles mehr einzusehen.

Mit dem in dieser Ausstattung serienmäßigen Convenience & Sound-Paket hebt der Mazda CX-60 Homura Plus das Erlebnis weiter an: Ein kraftvolles BOSE-Soundsystem mit 12 Lautsprechern sorgt für mitreißenden Klang, die elektrische Heckklappe mit Sensorsteuerung und abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben schaffen Komfort und Privatsphäre. Besonders praktisch ist der 360-Grad-Rundumblick mit dem See-Through-View, durch den das Rangieren und Manövrieren zum Kinderspiel wird. Das Paket rundet ein Panorama-Glasschiebedach ab, das den Innenraum mit Licht durchflutet und das Raumgefühl nochmals erweitert.

Sicher unterwegs: Assistenzsysteme im Mazda CX-60 2025

Der Mazda CX-60 Homura Plus überzeugt durch eine beeindruckende Palette an hochmodernen Fahrerassistenzsystemen, die Sicherheit und entspanntes Fahren auf ganzer Linie ermöglichen. Besonders hilfreich ist die erweiterte Stauassistenz, die neben automatischem Bremsen und Beschleunigen bis 150 km/h aktiv lenkt - ein spürbarer Komfortgewinn im dichten Verkehr.

Zu den weiteren i-Activsense-Sicherheitssystemen gehören unter anderem eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurhalte- und Spurwechselassistenten mit Lenkunterstützung sowie eine Ausstiegswarnung, die vor herannahenden Fahrzeugen von hinten warnt. All diese Systeme arbeiten harmonisch zusammen, um den Fahrer in kritischen Situationen zu unterstützen und das Unfallrisiko zu minimieren.

© Foto: Mazda

Kofferraum: Platz satt im Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid

Bei einem großen Familien-SUV wie dem Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid spielt das Ladevolumen eine zentrale Rolle - schließlich müssen Einkäufe, Sportausrüstung oder das Gepäck für die nächste Urlaubsreise problemlos untergebracht werden können. Der CX-60 überzeugt auf ganzer Linie: Die weit aufschwingende Heckklappe gibt eine großzügig geschnittene Öffnung frei, hinter der sich ein Kofferraum mit einem Volumen von 570 Litern verbirgt. Werden die Rücksitze umgelegt, entsteht zwar eine kleine Stufe, dafür wächst das Fassungsvermögen auf beachtliche 1.726 Liter an - ein sehr guter Wert für einen Plug-in-Hybrid in diesem Segment.

Zwar liegt die Ladekante SUV-typisch recht hoch über dem Boden, doch die niedrige Innenstufe erleichtert das Beladen enorm. Der Kofferraum ist zudem funktional durchdacht: Vier robuste Verzurrösen aus Metall sorgen dafür, dass sich Gepäck sicher fixieren lässt. Ein besonderes Highlight für Outdoor-Fans oder Familien mit aktivem Lebensstil stellt die integrierte 230-Volt-Steckdose mit bis zu 1.500 Watt Leistung dar - ideal, um elektrische Geräte zu betreiben.

Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid Homura Plus - Fazit und Preis:

Mit der neuen Homura Plus-Ausstattung erreicht der Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid ein beeindruckendes Premium-Niveau: Sowohl beim Design als auch bei der Technik überzeugt der SUV durch Detailverliebtheit, hochwertige Materialien und eine starke Leistung. Die Kombination aus kraftvollem Plug-in-Hybridantrieb, heckbetontem Allrad, geschärftem Fahrverhalten und einem großzügigen Platzangebot macht den CX-60 zu einem alltagstauglichen, zugleich aber emotional ansprechenden Familien-SUV. Preislich startet der Mazda CX-60 2025 ab 48.890 Euro (Prime-Line), die voll ausgestattete Homura Plus-Version ist ab 62.800 Euro erhältlich.

Technische Daten Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV:

Länge x Breite x Höhe: 4,745 x 1,890 x 1,680 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,134 Meter)

Radstand: 2,870 Meter

Hubraum Vierzylinder-Benzinmotor: 2.488 cm³

Leistung Benzinmotor: 141 kW/191 PS bei 6.000 U/min

Drehmoment Benzinmotor: 261 Nm bei 4.000 U/min

Leistung Elektromotor: 129 kW/175 PS bei 5.500 U/min

Drehmoment Elektromotor: 270 Nm

Systemleistung: 241 kW/327 PS

Systemdrehmoment: 500 Nm

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebeart: 8-Stufen-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h (elektronisch abgeregelt)

Höchstgeschwindigkeit elektrisch: 140 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,8 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (WLTP): 1,4 l/100 km

CO2-Emission (WLTP): 33 g/km

Energieverbrauch (WLTP): 22,7 - 23,1 kWh/100 km

Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (WLTP): 7,7 - 7,8 l/100 km

Emissionsklasse (Abgasnorm): Euro 6e

CO2-Effizienzklasse: B

Batteriekapazität: 17,8 kWh

Maximale Ladeleistung: 7,2 kW

Ladezeit an Wallbox (11 kW): 0 - 100 % in 2 Stunden 20 Minuten

Maximale elektrische Reichweite (WLTP): 63 - 64 km

Leergewicht (ausstattungsabhängig nach EG): 2.059 - 2.147 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 570 - 1.726 Liter

Preis: ab 48.890 Euro (Homura Plus ab ab 62.850 EUR)