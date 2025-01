Mazda CX-80 Test: Der Diesel, der die Premium-Welt aufmischt

Mit dem neuen Mazda CX-80 greifen die Japaner die Platzhirsche im Premium-SUV-Segment an - und das mit drei Sitzreihen, einem deutlich günstigeren Preis und einem selten gewordenen Highlight: einem effizienten Reihensechszylinder-Diesel. Ob der neue Familien-SUV ein ernstzunehmender Konkurrent für die etablierten Premium-Marken ist, zeigt der Mazda CX-80 Test.

Einfach ausgedrückt, ist der Mazda CX-80 eine längere und größere Version des CX-60, jedoch mit drei Sitzreihen und wahlweise fünf oder sieben Sitzen. Optisch überzeugt Mazda auch bei diesem großen SUV mit einem klaren, schnörkellosen Design. Keine Spielereien, kein Schnickschnack: Stattdessen besticht der CX-80 mit minimalistischer Eleganz und strahlt eine Ruhe aus, die direkt aus dem Herzen Japans zu kommen scheint. Lange Proportionen und stilvolle Chromakzente unterstreichen seinen Anspruch, Mazdas neues Flaggschiff in Europa zu sein.

© Foto: Harald Dawo, Mazda

Antrieb und Verbrauch: Der Reihensechszylinder-Diesel im Mazda CX-80

Ein Reihensechszylinder-Turbodiesel - ein Highlight mit Seltenheitswert. Der Mazda CX-80 e-Skyactiv D 254 bringt mit seinem 3,3 Liter großen Dieselaggregat 187 kW/254 PS auf die Straße. Durch das Drehmoment von satten 550 Nm, das bereits ab 1.500 U/min anliegt, zeigt der Diesel seine Stärke. Ein Elektromotor mit 12,4 kW/17 PS und 153 Nm unterstützt den Diesel beim Anfahren und sorgt nicht nur für ein müheloses Gleiten des 2,1 Tonnen schweren SUV, sondern spart auch Kraftstoff. Der Spurt von 0 auf 100 km/h gelingt in 8,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 219 km/h.

Um die Effizienz zu steigern, ermöglicht das „M Hybrid Boost“-System durch Entkoppeln des Verbrennungsmotors im Schiebebetrieb ein „Segeln“, ergo das vollständige Abschalten des Diesels bei gleichzeitiger Rekuperation von mehr Energie. Die kleine, im Fahrzeugboden untergebrachte Lithium-Ionen-Batterie verfügt über eine Kapazität von 0,33 kWh.

Den Verbrauch des Mazda CX-80 e-Skyactiv D 254 geben die Macher mit durchschnittlich 5,7 bis 5,8 Litern Diesel pro 100 Kilometer an, was einem CO2-Ausstoß von 148 bis151 g/km entspricht. In der Praxis erzielen wir bei normaler Fahrweise in der Stadt, auf Landstraßen und der Autobahn einen kombinierten Verbrauch von rund 6,0 Litern Diesel pro 100 Kilometer, was für einen SUV dieser Größe einen beachtlichen Wert darstellt.

Fahrverhalten: Komfortabler Gleiter mit präziser Fahrweise

Beim Mazda CX-80 steht der Komfort klar im Fokus - eine sinnvolle Ausrichtung für einen SUV dieser Größe. Der Reihensechszylinder-Diesel glänzt im Alltag mit kultivierter Laufkultur und einem souveränen Durchzug. Das „M Hybrid Boost“-System überbrückt Drehmomentlücken für eine geschmeidige Leistungsentfaltung, während der Diesel besonders auf Landstraßen und bei Überholmanövern seine Stärke zeigt. Auf der Autobahn wird der CX-80 mit Reisegeschwindigkeiten zwischen 130 und 150 km/h zum entspannten Langstreckengleiter.

© Foto: Harald Dawo, Mazda

Die weich schaltende 8-Gang-Automatik verrichtet bei normaler Fahrweise ihren Dienst ziemlich gut, fast so geschmeidig wie die Getriebe von BMW - und das für einen signifikant niedrigeren Fahrzeugpreis. Nur bei sportlicher Fahrweise, wenn das Triebwerk seine volle Leistung entfalten soll, sucht das Getriebe manchmal kurz nach der richtigen Stufe. Im Alltag erweist sich die Automatik jedoch als ein sehr angenehmer Begleiter.

Der CX-80 kombiniert Komfort mit Stabilität: Kurven meistert der SUV dank einer präzisen Lenkung und einer geringen Wankneigung souverän. Nur auf schlechten Wegstrecken dringen bei niedrigen Geschwindigkeiten spürbare Unebenheiten in den Innenraum, verstärkt durch die großen 20-Zoll-Räder. Positiv fallen hingegen in Kurven die geringe Wankneigung und die präzise Lenkung auf, die allerdings etwas mehr Rückmeldung über den Fahrzustand bieten könnte.

Dank serienmäßigem Allradantrieb punktet der CX-80 mit einer hohen Traktion. Primär treibt das System die Hinterräder an und versorgt je nach Fahrsituation und Fahrmodus die Vorderräder variabel mit Drehmoment. Ergebnis: Die Vorteile eines neutralen Hinterradantriebs werden um die Stabilität eines AWD-Systems erweitert.

Souverän durch die City: Mazda CX-80 im Stadtverkehr

Im Stadtverkehr kann der Mazda CX-80 seine beeindruckende Größe nicht verbergen. Enge Straßen, Parklücken und dichter Verkehr fordern vom Fahrer mehr Aufmerksamkeit als bei kompakten Fahrzeugen. Dank der guten Rundumsicht, kombiniert mit Kameras und Parksensoren, bleibt das Manövrieren jedoch entspannt.

© Foto: Harald Dawo, Mazda

Positiv fällt das sanfte Ansprechverhalten des Diesels auf, der sich mit Unterstützung des Elektromotors überraschend angenehm im Stadtverkehr fahren lässt. Der Mildhybridantrieb bewährt sich besonders im Stop-and-Go-Betrieb: Kein Ruckeln, nur ein gleichmäßiges, geschmeidiges Vorwärtsrollen - ein echter Komfortgewinn.

Flexibel und stark: Die Fahrmodi des Mazda CX-80

Für den Mazda CX-80 entwickelten die Japaner die Fahrmodi gezielt weiter. Der Diesel bietet vier Fahrmodi für unterschiedliche Einsatzbereiche: Normal, Sport, Off-Road und Towing (Zugbetrieb). Die Einstellungen wirken sich unter anderem auf die Leistung, die Traktion und das Handling unter verschiedenen Fahrbedingungen aus. Im Modus „Normal“ sorgt ein ausgewogenes Zusammenspiel von Kraftstoffeffizienz und Leistung für ein entspanntes Fahren im Alltag. Wer es dynamischer mag, wählt den „Sport“-Modus, in dem der Antrieb direkter anspricht und das Allradsystem die Stabilität bei aktiver Fahrweise spürbar erhöht.

Für unwegsames Gelände bietet der „Off-Road“-Modus maximale Traktion, unterstützt durch den „Off-Road Traction Assist“, der das Fahrzeug bei schwierigen Passagen oder festgefahrenem Untergrund wieder mobilisiert. Im „Towing“-Modus zeigt der CX-80 seine Stärke als Zugfahrzeug: Die Schaltstrategie, die Gaspedalkennlinie und der Allradantrieb werden optimal auf die Anhängelast abgestimmt. Mit einer gebremsten Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen bei 12 % Steigung zeigt der Mazda CX-80, dass er sich auch für anspruchsvolle Aufgaben eignet.

Innenraum: Premium-Komfort und clevere Funktionen im Mazda CX-80

Der Mazda CX-80 beeindruckt schon beim Einstieg mit einem großzügigen Innenraum und hochwertigen Materialien. Nappaleder, Softtouch-Oberflächen und präzise Kontrastnähte schaffen ein echtes Premium-Ambiente. Nur im unteren Bereich finden sich harte Kunststoffe, die jedoch gut verarbeitet sind.

© Foto: Harald Dawo, Mazda

Erhältlich ist der Mazda CX-80 serienmäßig als Siebensitzer mit drei Plätzen in der zweiten Reihe. In den Sechssitzer-Versionen verfügt der CX-80 über eine sogenannte „Captain Seat“-Konfiguration mit zwei durch einen Durchgang getrennte Einzelsitze, inklusive Mittelarmlehnen, oder über zwei Einzelsitze mit Sitzbelüftung und Mittelkonsole.

Vorne finden selbst 2,00 Meter große Fahrer und Beifahrer bequem Platz, während in der zweiten Reihe Personen bis 1,90 Meter komfortabel sitzen können. Die dritte Sitzreihe bietet im Vergleich zu vielen Konkurrenzmodellen echten Nutzen: Mit genügend Platz für bis zu 1,70 Meter große Passagiere eignen sich die hinteren Plätze hervorragend für Kinder und auf kurzen Strecken auch für Erwachsene.

Der Zugang zur dritten Reihe ist denkbar einfach: Ein Knopfdruck genügt, um die mittlere Sitzbank umzuklappen. Alternativ können Kinder bei der Sechssitzer-Version ohne Mittelkonsole zwischen den Einzelsitzen hindurchklettern. Große, hohe Türöffnungen und praktische Haltegriffe erleichtern den Einstieg zusätzlich.

Ein weiteres Highlight ist das innovative „Driver Personalization System“, das über eine Gesichtserkennung und die Angabe der Körpergröße die Sitzposition, das Lenkrad, die Außenspiegel und das Head-up-Display automatisch anpasst. Das System speichert individuelle Einstellungen und bietet ab der Ausstattungslinie „Homura“ eine Komfortfunktion, die den Sitz und das Lenkrad automatisch zurückfährt, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern.

© Foto: Harald Dawo, Mazda

Durchdachtes Infotainment mit cleveren Funktionen

Im Mazda CX-80 erwartet den Fahrer ein 12,3 Zoll beziehungsweise 31,2 Zentimeter großes volldigitales Cockpit, ergänzt durch ein scharfes Head-up-Display, das wichtige Fahrdaten direkt in die Windschutzscheibe projiziert. Zentral thront ein weiterer 12,3 Zoll beziehungsweise 31,2 Zentimeter messender Bildschirm, der nicht als Touchscreen, sondern über einen praktischen Dreh-/Drück-Schalter bedient wird. Dank Amazon Alexa ist ferner der Zugriff auf Drittanbieter-Apps wie Spotify oder Amazon Music möglich, inklusive der Integration von Alexa Skills, etwa zur Steuerung von Smart-Home-Funktionen. Das überarbeitete Infotainment-System bietet schnellere Startzeiten sowie eine verbesserte Bild- und Tonqualität.

Optional ist für den Mazda CX-80 eine induktive Ladeschale erhältlich, um ein Smartphone kabellos aufzuladen. Serienmäßig besteht die Möglichkeit, Smartphones kabellos über Apple CarPlay und Android Auto in das Infotainment-System des Fahrzeugs zu integrieren. Praktisch: USB-C-Anschlüsse sind reichlich vorhanden – zwei vorne mit 18 Watt und jeweils zwei weitere in der zweiten und dritten Sitzreihe mit 15 Watt.

Die MyMazda App erweitert die Konnektivität nochmals. Besitzer können den CX-80 per Smartphone aus der Ferne verriegeln, sich den Standort anzeigen lassen oder über offene Türen und Fehlermeldungen informieren. Auch das Einschalten der Scheinwerfer zur Fahrzeugortung ist möglich. Zudem kann der Hauptfahrer noch Zweitfahrer einladen, die ebenfalls auf die App-Funktionen zugreifen können.

Moderne Assistenzsysteme für das Plus an Sicherheit im Mazda CX-80

Der Mazda CX-80 überzeugt mit modernen Fahrerassistenzsystemen, die potenzielle Gefahren erkennen, Kollisionen vermeiden und Unfälle abmildern. Neu dabei: Ein erweiterter Stauassistent mit Unterstützung für unaufmerksame Fahrer, ein Frontkollisionsschutz, der Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen abmildert, sowie ein Ausweichassistent, der Zusammenstöße aktiv vermeidet. Praktisch ist zudem die Rücksitz-Belegungswarnung, die den Fahrer vor dem Aussteigen an Gegenstände oder Passagiere im Fond erinnert.

© Foto: Harald Dawo, Mazda

Kofferraum Mazda CX-80: Flexibler Stauraum für jede Gelegenheit

Für größere Reise und Freizeitutensilien bietet der Kofferraum des Mazda CX-80 reichlich Platz. Bei ausgeklappten Sitzen in der dritten Reihe beträgt das Laderaumvolumen einschließlich eines Fachs im Ladeboden 258 Liter. Wird die dritte Reihe umgeklappt sind es bereits 687 Liter. Werden auch die Sitze der zweiten Reihe flachgelegt, entsteht eine große, ebene Fläche mit beeindruckenden 1.971 Litern Fassungsvermögen. Bei Bedarf lässt sich die Laderaumabdeckung in einer speziellen Ausformung im Fach unter dem Ladeboden verstauen. Zwar ist die Ladekante SUV-typisch hoch, doch die fast flache Stufe nach innen erleichtert das Be- und Entladen.

Mazda CX-80 e-Skyactiv D 254 - Fazit und Preis:

Der Mazda CX-80 überzeugt als vielseitiger und hochwertig verarbeiteter Familien-SUV mit einem großzügigen Platzangebot und effizienten Antrieben. Besonders die Kombination aus moderatem Preis und serienmäßiger Ausstattung macht ihn zu einer attraktiven Alternative in der Klasse der SUV mit drei Sitzreihen.

Der Mazda CX-80 entpuppt sich als ernstzunehmender Herausforderer zu deutlich teureren Premium-Modellen wie dem BMW X5: Steht der serienmäßig gut ausgestattete Mazda CX-80 zu einem Basispreis ab 56.200 Euro für den Plug-in-Hybriden beziehungsweise 59.950 Euro für den Sechszylinder-Diesel in der Preisliste, ist der ebenfalls mit einem Reihensechszylinder-Diesel ausgestattete BMW xDrive30d (219 kW/298 PS) erst ab 89.900 Euro erhältlich. Dazu kommt beim BMW X5 noch die 3. Sitzreihe zu einem Aufpreis von 1.700 Euro.

Technische Daten Mazda CX-80 e-Skyactiv D 254:

Länge x Breite x Höhe: 4,995 x 1,890 x 1,710 Meter (Breite mit Außenspiegel: 2,134 Meter)

Radstand: 3,120 Meter

Hubraum Reihensechszylinder-Dieselmotor: 3.283 cm³

Leistung Dieselmotor: 187 kW/2547 PS bei 3.750 U/min

Drehmoment Dieselmotor: 550 Nm bei 1.500 - 2.400 U/min

Leistung Elektromotor: 12,4 kW/17 PS bei 900 U/min

Drehmoment Elektromotor: 153 Nm bei 200 U/min

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebeart: 8-Stufen-Automatikgetriebe

Höchstgeschwindigkeit: 219 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,4 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (WLTP): 5,7 - 5,8 l/100 km

CO2-Emission (WLTP): 148 - 151 g/km

Leergewicht (nach EG): 2.131 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 687 - 1.971 Liter (258 Liter bei ausgeklappter 3. Sitzreihe)

Preis: ab 59.950 Euro