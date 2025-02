BMW X3 M50 2025 Test: Das macht das Topmodell besonders

Das ist die Neuauflage des BMW X3, die direkt mit einem echten Performance-Modell durchstartet: dem BMW X3 M50 xDrive. Mehr noch: Während andere Autohersteller auf Vierzylinder setzen, bleibt BMW seinem legendären Reihensechszylinder-Triebwerk in einer jetzt noch stärkeren Ausbaustufe treu. Was das Topmodell besonders macht, sowohl fahrdynamisch als auch im Alltag, zeigt der BMW X3 M50 Test.

Klar, selbstbewusst und kraftvoll: Das ist die neue Designsprache des BMW X3 2025. Während das reguläre Modell bereits mit breiteren Proportionen und reduzierten Linien beeindruckt, geht der BMW X3 M50 noch einen Schritt weiter und trägt die sportliche DNA von BMW M unübersehbar nach außen - mit markanten Details, einer geschärften Front und einem aggressiven Heck, das keine Zweifel an seiner Performance aufkommen lässt.

© Foto: Daniel Kraus, BMW

An der Front fällt der erste Blick unweigerlich auf die neugestaltete BMW-Niere, die beim BMW X3 M50 durch horizontale Öffnungen und eine Konturbeleuchtung eindrucksvoll in Szene gesetzt wird. Das Licht rahmt den Kühlergrill als durchgehendes Band ein - eine Premiere für die X3-Baureihe.Noch markanter ist der Schwarzanteil der Front, der das Zentrum betont und dem Fahrzeug zusammen mit den scharfen Linien eine kraftvolle Präsenz verleiht.

Die weit ausgestellten Radhäuser und die lang gezogene Dachlinie verleihen dem BMW X3 M50 eine dynamische Haltung. Ausgeprägte Seitenschweller heben den sportlichen Anspruch weiter hervor. In Kombination mit den exklusiven 20-Zoll-M-Leichtfelgen entsteht ein bulliger Look, der sofort klarmacht: Dieser SUV ist nicht nur für den Alltag, sondern auch für die kurvige Landstraße gebaut.

Während viele SUV am Heck an Präsenz verlieren, dreht der BMW X3 M50 hier richtig auf. Die breiten hinteren Radhäuser und der schnittige Dachspoiler sorgen für eine stabile, sportliche Optik. Neu ist die T-förmige Signatur der Heckleuchten, die mit einer satinieren Querspange verbunden sind. Dann wäre da noch das unmissverständliche M-Statement: vier mächtige Endrohre. Während alle anderen X3-Modelle auf versteckte Abgasendrohre setzen, zeigt der M50 seine Leistung ganz offen. Die Doppelendrohre in Chrom, optional in Anthrazit mit dem „M Sportpaket Pro“, stellen eine klare Ansage dar.

Antrieb BMW X3 M50: Kraftvolle Performance und purer Fahrspaß

Der BMW X3 M50 xDrive ist kein gewöhnlicher SUV mit athletischem Anstrich - er ist eine echte Fahrmaschine. Mit seinem 3,0 Liter großen Reihensechszylinder-Triebwerk in der neuesten Ausbaustufe, einem kleinen Elektromotor für ein Plus an Power, einem Allradsystem und einer ausgeklügelten Fahrwerksabstimmung vereint das Performance-Modell Kraft, Kontrolle und Komfort. Im Detail: Der Reihensechszylinder kommt auf 280 kW/381 PS und 580 Nm, die E-Maschine auf 13 kW/18 PS und 200 Nm.

© Foto: Daniel Kraus, BMW

Den Startknopf gedrückt, erwacht der legendäre Sechszylinder zum Leben: eine Systemleistung von 398 PS und ein gewaltiges Drehmoment von 580 Nm Drehmoment katapultieren den BMW X3 M50 xDrive in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Vortrieb endet bei einer Höchstgeschwindigkeit von elektronisch limitierten 250 km/h. Doch Zahlen erzählen nur die halbe Geschichte.

Was diesen Motor ausmacht, ist nicht nur die rohe Leistung, sondern die Art und Weise, wie er sie entfaltet. Kein Turboloch, kein Zögern - die Leistung ist sofort da. Dank der 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie gibt es direkt beim Gasgeben einen elektrischen Schub, bevor der Turbo einsetzt. Das Ergebnis: Eine nahezu direkte Gasannahme, pure Drehfreude und ein lineares, kraftvolles Hochdrehen bis zum roten Bereich des Drehzahlmessers.

Und der Sound? Hier gibt es zwei Seiten der Medaille. Der echte Sechszylinder-Sound erweist sich als kernig und satt. Dazu das mitreißenden Blubbern. Doch die künstliche Klanguntermalung via IconicSounds kann für manche etwas zu viel sein. Gut, dass sich der künstliche Sound ausschalten lässt; denn dieser Motor und sein Sound sprechen für sich.

Die 8-Gang-Automatik des BMW X3 M50 stellt ein weiteres Highlight dar: geschmeidig, reaktionsschnell und im Sport-Modus mit einem spürbaren Ruck beim Hochschalten unter Volllast - so muss sich eine sportliche Automatik anfühlen. Wer lieber selbst schaltet, kann dies über die großen Schaltwippen tun.

© Foto: BMW

Als interessantes Gimmick erweist sich der Boost-Modus: Einfach die linke Schaltwippe länger ziehen - und alle Antriebskomponenten werden für 10 Sekunden auf die höchste Leistung und Performance geschärft. Spätestens jetzt ist jeder Insasse im Auto hellwach. Viel mehr Spaß bereitet es jedoch, den BMW X3 M50 einfach in den Sport-Modus zu versetzen und das Potenzial des Motors auszukosten.

Den durchschnittlichen Verbrauch geben die Macher für den BMW X3 M50 xDrive mit 7,7 bis 8,3 Litern Sprit auf 100 Kilometern nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus an. Es könnte allerdings sein, dass wir den 398 PS starken SUV nicht so zurückhaltend fahren, wie es sich die WLTP-Offiziellen wünschen.

Fahrwerk BMW X3 M50: Präzision in jeder Kurve

So viel Power wäre nutzlos ohne ein Fahrwerk, das die Kraft gescheit auf die Straße bringt. Die Macher leisteten beim BMW X3 M50 ganze Arbeit: adaptive Dämpfer, ein intelligentes M-Sportdifferenzial und verstärkte Karosseriekomponenten sorgen für ein Fahrverhalten, das weit über das eines typischen SUV hinausgeht.

Auf der Landstraße lässt sich der BMW X3 M50 überraschend leichtfüßig bewegen. Der Performance-SUV lenkt präzise, direkt und vorhersehbar ein und überzeugt mit seiner Rückmeldung über den Fahrzustand. Kurven meistert das Topmodell mit einer fast spielerischen Leichtigkeit und zieht durch das hohe Maximaldrehmoment druckvoll aus Kehren heraus, wozu ferner der hecklastig ausgelegte Allradantrieb beiträgt. Mehr noch: Das elektronisch gesteuerte, bemerkenswert schnell reagierende Hinterachs-Sperrdifferenzial hilft, die Kraft gezielt zwischen den Hinterrädern zu verteilen, um die optimale Traktion zu sichern.

© Foto: Daniel Kraus, BMW

Selbstverständlich bleibt der BMW X3 M50 ein SUV, ein bisschen Untersteuern und leichte Wankbewegungen sind unvermeidbar. Doch dank der adaptiven M-Fahrwerksabstimmung lässt sich der Fahrmodus nach Lust und Laune einstellen: Im Komfort-Modus gleitet der Performance-SUV derweil angenehm über Straßenunebenheiten und wird im Sport-Modus spürbar straffer. Wer möchte, kann auch den Efficient-Modus zur Optimierung des Verbrauchs wählen. Die Auswirkungen auf Antrieb, Lenkung und Dämpfung lassen sich, abhängig vom Fahrmodus, deutlich wahrnehmen.

Innenraum BMW X3 M50: Wo sich Leistung und Stil vereinen

Der Innenraum des neuen BMW X3 M50 xDrive fängt das leistungsorientierte M-Erbe auf und verwandelt es in eine emotional spürbare Erfahrung. Wer sich hinter das Steuer setzt, merkt schnell: Hier trifft High-Tech auf sportliche Raffinesse, gepaart mit einer dynamischen Atmosphäre.

Beim Einstieg in den BMW X3 M50 wird der Fahrer von den markanten Sportsitzen empfangen, die serienmäßig in einer Kombination aus Veganza und Alcantara gehalten sind und durch das M-Logo auf der Mittelkonsole ein deutliches Statement setzen. Die Sitze bieten bei sportlicher Fahrweise einen hervorragenden Halt und auf langen Strecken den wichtigen Komfort. Vorne sitzen 2,00 Meter große Personen bequem und hinten Mitreisende bis zu 1,90 Meter, wobei im Fond insbesondere die hohe Beinfreiheit auffällt.

Weitere Akzente setzt das M-Lederlenkrad, das mit seiner abgeflachten Unterseite und den roten Ziernähten für einen sportlichen, aber dennoch edlen Look sorgt. Der griffige Dreispeichenkranz mit der charakteristischen roten Mittenmarkierung und einer eleganten Blende in Dunkelsilber ruft den Fahrspaß förmlich hervor. Während die oberen Bereiche des Interieurs aus angenehm weichen Oberflächen bestehen, gelangt weiter unten harter Kunststoff zum Einsatz, der allerdings gut verarbeitet ist.

© Foto: BMW

Infotainment BMW X3 2025: High-Tech für die neue Generation

Als technisches Herzstück des Innenraums erweist sich beim BMW X3 2025 das leicht gebogene Curved Display bestehend aus einem klaren, scharf dargestellten 12,3-Zoll-Display (31,2 Zentimeter) für den Fahrer und einem 14,9-Zoll-Display (37,9 Zentimeter) in der Mitte für die zentrale Steuerung. Die Darstellung erfolgt in einem neuen, M-spezifischen Farbschema aus Titansilber - eine futuristische Anmutung, die den sportlichen Charakter des Fahrzeugs unterstreicht. Ebenfalls vorhanden: ein Head-up-Display, das fahrrelevante Informationen in die Windschutzscheibe einblendet.

Das BMW iDrive, also das Bediensystem des Infotainments, ist konsequent auf Touch- und Sprachbedienung sowie digitale Dienste ausgerichtet und basiert auf dem jüngsten BMW Operating System 9. Die Bildschirme bieten eine sehr hohe Auflösung und reagieren schnell auf Eingaben. Im neuen BMW X3 2025 gibt es sogar noch den praktischen Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole.

Smartphones lassen sich per Android Auto und Apple CarPlay mit dem Infotainment-System verbinden. Darüber hinaus steht zum kabellosen Aufladen eine induktive Ladeschale zur Verfügung, außerdem vorne und hinten jeweils zwei USB-C-Anschlüsse. Software-Updates und Upgrades erfolgen über das Internet „over the air“, so dass sich das Fahrzeug stets auf dem aktuellsten Stand befindet.

Das beim BMW X3 M50 serienmäßige „Harman Kardon“-HiFi-System versorgt den Innenraum mit Klang in höchster Qualität. und lässt den Fahrer in eine akustische Welt eintauchen, welche die Emotionen bei jeder Fahrt verstärkt. Die Weiterentwicklungen in der Innenraumgestaltung gehen über Technik und Komfort hinaus. Der BMW X3 M50 bietet mit seiner "M Sportpaket Pro"-Ausstattung und den Ziernähten in den Farben der BMW M GmbH ein markantes Design, das sofort ins Auge fällt.

© Foto: BMW

Fahrerassistenzsysteme: Smarte Unterstützung für mehr Komfort

Serienmäßig bietet der neue BMW X3 2025 eine deutlich erweitere Auswahl an Systemen für teilautomatisiertes Fahren und Parken. Die Serienausstattung umfasst neben der Frontkollisionswarnung, der Spurverlassenswarnung und der Verkehrszeichenerkennung auch den Driving Assistant bestehend unter anderem aus Spurwechselwarnung und Querverkehrswarnung mit Bremseingriff. Der ebenfalls serienmäßige Parking Assistant beinhaltet unter anderem den Rückfahrassistenten und die Rückfahrkamera.

Zu den Highlights im Angebot der optionalen Systeme gehört beispielsweise der „Driving Assistant Professional“, der als smarter Beifahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h aktiv die Spurführung unterstützt und den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen automatisch hält. Falls nötig bremst BMW X3 bis zum Stillstand ab und fährt auch selbstständig wieder an. Besonders praktisch im stockenden Verkehr. Der optionale Parking Assistant Professional ermöglicht es, Park- und Rangiermanöver außerhalb des Fahrzeugs per Smartphone zu steuern.

Kofferraum BMW X3 M50 xDrive: Für Wocheneinkäufe und lange Reisen gerüstet

Ob auf langen Reisen oder beim Wocheneinkauf, der BMW X3 M50 xDrive ist vielseitig und praktikabel. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 570 Litern. Typisch für einen SUV ist die Ladekante hoch. Das Be- und Entladen erleichtert allerdings die flache Ladestufe nach innen. Bei umgeklappter Rücksitzbank entsteht eine ebene Ladefläche und das Volumen steigt auf 1.700 Liter. Für kleine Mitbringsel stehen im Innenraum zahlreiche praktische Fächer und Ablagen zur Verfügung.

BMW X3 M50 xDrive 2025 - Fazit und Preis:

Der BMW X3 M50 xDrive überzeugt mit einem sportlichen Fahrverhalten, einem präzisen Handling und mit 398 PS dem stärksten jemals in einem „M Performance“-Modell eingesetzten Reihensechszylinder-Benziner. Das Topmodell der Baureihe kombiniert Fahrspaß mit hoher Alltagstauglichkeit und einer soliden Serienausstattung, bleibt jedoch mit 84.500 Euro preislich anspruchsvoll. Dafür erhält der Käufer allerdings eines der komplettesten und fahraktivsten SUVs seiner Klasse.

© Foto: BMW

Technische Daten BMW X3 M50 xDrive:

Länge x Breite x Höhe: 4,755 x 1,920 x 1,660 Meter (Breite mit Außenspiegel: 2,132 Meter)

Radstand: 2,865 Meter

Hubraum Reihensechszylinder-Benziner: 2.998 cm³

Systemleistung: 293 kW/398 PS

Systemdrehmoment: 580 Nm

Leistung Benzinmotor: 280 kW/381 PS bei 5.200 - 6.250 U/min

Drehmoment Benzinmotor: 540 Nm bei 1.900 - 4.800 U/min

Leistung Elektromotor: 13 kW/18 PS

Drehmoment Elektromotor: 200 Nm

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebeart: 8-Gang-Steptronic (Automatikgetriebe)

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (elektronisch abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,6 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (WLTP): 7,7 - 8,3 l/100 km

CO2-Emission (WLTP): 175 - 189 g/km

Abgasnorm: Euro 6e

Leergewicht (nach EG): 2.055 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 570 - 1.700 Liter

Preis: ab 84.500 Euro