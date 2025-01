BMW iX Facelift 2025 Test: Diese Neuheit verändert alles

Der BMW iX startet 2025 mit einem Facelift durch: Noch effizienter, mit spürbar gesteigerter Reichweite und zahlreichen Modifikationen, die den vollelektrischen Luxus-SUV auf ein neues Level heben. Die Markteinführung erfolgt im Sommer 2025. Dazu gibt es jetzt die ersten Informationen. Was sich ändert und was die Neuerungen in der Praxis bedeuten, zeigt der erste BMW iX 2025 Test mit einem Prototyp.

Das Facelift des BMW iX 2025 bewahrt den charakteristischen Look des Luxus-SUVs, sorgt jedoch durch gezielte Retuschen für eine modernere und elegantere Ausstrahlung. Unter der Tarnfolie des Prototyps lassen sich einige Veränderungen bereits erahnen. Die Frontscheinwerfer wirken schärfer gezeichnet und sollen in ihrer Funktionalität effizienter geworden sein, wie BMW bereits andeutete. Es ist naheliegend, dass die gesamte Frontpartie mit subtilen Anpassungen versehen wurde, um den SUV dynamischer und gleichzeitig kraftvoller wirken zu lassen. © Foto: Fabian Kirchbauer, BMW Die Designer setzten bewusst auf Zurückhaltung. Statt radikaler Änderungen entschieden sich die Macher für feine Anpassungen, die den Premium-Charakter des BMW iX unterstreichen, ohne das bewährte Grunddesign zu verändern. So bleibt der BMW iX auch im Modelljahr 2025 klar erkennbar, gewinnt jedoch an optischer Raffinesse. Antrieb BMW iX 2025: Mehr Leistung und Reichweite neu definiert Mit dem Facelift 2025 bringt der BMW iX nicht nur neue Modellbezeichnungen, sondern auch spürbare Verbesserungen in Leistung und Effizienz. Der Prototyp des BMW iX xDrive60, der den bisherigen xDrive50 ersetzt, erreicht eine beeindruckende Spitzenleistung von 455 kW/619 PS. Auch die Einstiegsversion wird künftig mit einer stärkeren Performance aufwarten, während der bisherige BMW iX M60 eine neue, höher positionierte Modellnummer erhält. Trotz eines unveränderten Akku-Energiegehalts von rund 108 kWh verbesserten die Macher die Reichweite des BMW iX 2025 signifikant. Dank einer Effizienzsteigerung von ca. 10 Prozent kann der BMW xDrive60 im Idealfall über 700 Kilometer mit einer Ladung zurücklegen - ein bemerkenswerter Fortschritt gegenüber den bisherigen 633 Kilometern. Die gesteigerte Reichweite ist das Ergebnis zahlreicher technischer Optimierungen. Eine verbesserte Software, gewichts- und reibungsoptimierte Radlager sowie Reifen mit reduziertem Rollwiderstand tragen entscheidend dazu bei. Ergänzt wird dies durch eine weiterentwickelte Aerodynamik, die den Verbrauch senkt, ohne die Fahrdynamik zu beeinträchtigen. © Foto: Fabian Kirchbauer, BMW Prototypenfahrten zeigen, dass der BMW iX xDrive60 des Modelljahres 2025 nicht nur durch gesteigerte Leistung, sondern vor allem durch seine hohe Effizienz überzeugt. Die realistische Reichweite von über 700 Kilometern setzt einen neuen Maßstab im Segment der Luxus-Elektro-SUVs. Ein erster Blick bei den Prototypenfahrten zeigt, dass der neue BMW iX xDrive60 des Modelljahres 2025 mit einer gesteigerten Effizienz zu überzeugen weiß und die hochgerechnete Reichweite deutlich über 633 Kilometer liegen wird. Fahrdynamik BMW iX 2025: Perfekte Balance zwischen Komfort und Agilität Der BMW iX 2025 setzt neue Maßstäbe, wenn es um die Verbindung von Dynamik und Fahrkomfort geht. Mit einer überarbeiteten Fahrwerkstechnik, darunter ein neues hydraulisches Hinterachsträgerlager und Gewichtseinsparungen, erweist sich die Balance des Elektro-SUV als präzise abgestimmt. Dank des elektrischen Allradantriebs, der durch zwei Elektromotoren realisiert wird, verteilt das Fahrzeug das Antriebsmoment flexibel zwischen Vorder- und Hinterachse. Die tief im Unterboden platzierte Batterie senkt den Schwerpunkt, was in Kombination mit der ausgeglichenen Gewichtsverteilung für ein agiles, dynamisches Fahrverhalten sorgt. Auf kurvenreichen Strecken beeindruckt der BMW iX 2025 mit einer präzisen Lenkung und einer starken Beschleunigung aus Kurven. Das beim Prototypen verbaute Standardfahrwerk bietet ferner eine ideale Balance zwischen Sportlichkeit und Komfort, während sich die Fahrmodi unter anderem auf die Gewichtung der Lenkung und das Ansprechverhalten des Antriebs auswirken. © Foto: Fabian Kirchbauer, BMW Neue Fahrmodi steigern die Performance und die Effizienz des BMW iX 2025 Die Einführung des neuen „Sport Plus“-Modus hebt die Fahrdynamik des BMW iX auf ein neues Level: Eine straffere Lenkung, ein direkteres Ansprechverhalten und ein intensiverer Antriebssound machen die sportlichen Ambitionen des BMW iX deutlich spürbar. Gleichzeitig sorgt der „Max“-Modus für eine Reichweitensteigerung von bis zu 20 Prozent, ohne die Leistung spürbar einzuschränken, wie es bei herkömmlichen Eco-Modi oft der Fall ist. Für den Alltag verbleibt der bekannte „Personal“-Modus, der Komfort auf hohem Niveau realisiert. Der leise Innenraum trägt zusätzlich zur entspannten Fahratmosphäre bei. Optional bleibt die adaptive Luftfederung mit variablen Dämpfern verfügbar. Das hohe Drehmoment des BMW iX 2025 sorgt für souveräne Überholmanöver und spontane Zwischenspurts, insbesondere im „Sport Plus“-Modus, der unter anderem für einen direkter reagierenden Antrieb und eine straffere Lenkung sorgt. Hier kommen die dynamischen Eigenschaften des Antriebs richtig zur Geltung. Auf Wunsch wird die optionale M-Sportbremsanlage mit roten Bremssätteln und einem M-Logo erhältlich sein. Innenraum und Ausstattung: Fortschrittlicher Luxus trifft auf durchdachte Innovation Der BMW iX 2025 setzt im Innenraum auf Detailverbesserungen, die den Komfort weiter steigern. Besonders die überarbeiteten Sitze zeigen, dass BMW das Feedback seiner Kunden ernst nimmt. Die neuen M-Multifunktionssitze bieten einen verbesserten Seitenhalt und sind wahlweise in „Mikrofaser/Sensatec“ oder hochwertigem Naturleder erhältlich. Hinzu kommen vorne und hinten die großzügigen Platzverhältnisse. © Foto: Fabian Kirchbauer, BMW Das progressive Luxusambiente des BMW iX wird fortan durch ein klassisch rundes Lederlenkrad ergänzt, das optional weiterhin in der charakteristischen, eckigeren Ausführung erhältlich ist. Ob sich hinter der Abdeckung des Prototypen noch weitere Neuerungen verbergen, bleibt spannend. Bereits die Serienausstattung überzeugt mit Features wie einer Alarmanlage, einem neuen Lichtteppich, einer Sitz- und Lenkradheizung sowie einem Harman Kardon Surround-Sound-System. Zusätzlich ist der Driving Assistant Plus mit an Bord, der teilautomatisiertes Fahren auf „Level 2“-Niveau ermöglicht. Dieses Fahrerassistenzsystem hält automatisch Geschwindigkeit, Spur und Abstand, bremst und beschleunigt eigenständig, während Kameras den Verkehr und Schilder im Blick behalten. Technische Highlights wie der Autobahnassistent mit aktivem Spurwechselassistent, der per Blickbestätigung arbeitet, und der „Parkassistent Professional“, der Park- und Rangiermanöver via Smartphone steuern lässt, unterstreichen den Hightech-Anspruch des BMW iX. Fazit BMW iX 2025 Facelift: Hinter dem Facelift des BMW iX 2025 stecken weitreichendere Verbesserungen, als viele auf den ersten Blick erwarten würden. Eine Reichweite von über 700 Kilometern bei unverändertem Akku setzt ein klares Statement für einen Luxus-SUV dieser Größe. Hinzu kommen ein optimiertes Fahrwerk, neue Fahrmodi und eine fein abgestimmte Balance aus Dynamik und Komfort. Das sind nur die bekannten Neuerungen, durch die der BMW iX noch leistungsfähiger und komfortabler wird.