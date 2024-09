BMW X6 M Competition 2024 Test: Brutal - der elektrifizierte V8

Verrückt, böse und verdammt stark: Der BMW X6 M Competition 2024 präsentiert sich mit einem weiterentwickelten, jetzt elektrifizierten V8-Biturbo-Triebwerk, das brutale 625 PS leistet und diesen bulligen Crossover-SUV in Geschwindigkeitssphären jagt, an die keiner denken würde. Optisch noch schärfer, wird der BMW X6 M Competition im Innenraum noch moderner und noch digitaler. Doch die große Frage bleibt: Kann ein derart großes und schweres Fahrzeug die Dynamik eines Athleten bieten? Der BMW X6 M Competition Test 2024 klärt auf.

Der BMW X6 M Competition macht kein Geheimnis aus seiner Power und tritt mit einer derartigen Dominanz auf, dass sich andere Autofahrer davon bedroht fühlen könnten. Die Front zeigt sich durch den riesigen, komplett in Schwarz gehaltenen Kühlergrill und die großen Lufteinlässe maximal offen - eine Referenz an den mächtigen Motor im Inneren. Dazu besitzt der BMW X6 M Competition neue Matrix-LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht und blendfreiem Fernlicht, die im Vergleich zum Modell vor dem Facelift noch flacher ausfallen und die Angriffslust optisch nochmals steigern.

© Foto: Fabian Kirchbauer, BMW

Muskulös ausgestellte Radhäuser und Details wie die schwarzen Kiemen an den Seiten und die Außenspiegelkappen in hochglänzendem Schwarz verleihen der Seitenansicht mit der dynamisch abfallenden Dachlinie eine sichtbar athletische Persönlichkeit. Die Außenspiegelkappen und den scharfen Heckspoiler gibt es optional in einer Carbon-Ausführung.

Serienmäßig besitzt der Performance-Crossover darüber hinaus eine Kombination aus 21 Zoll großen Leichtmetallrädern an der Vorderachse und 22 Zoll großen Pendants hinten. Für den gelungenen Abschluss sorgt an dem breiten Heck ein markanter Diffusoreinsatz, der die beiden charakteristischen Doppelendrohrpaare der Abgasanlage einrahmt.

Antrieb BMW X6 M Competition 2025: Extrem spontan dank Elektrifizierung

Brutal, anders lassen sich dieser Antrieb, diese Beschleunigung und dieser Sound nicht beschreiben. Das 4,4 Liter große V8-Biturbo-Triebwerk des BMW X6 M Competition stellt 460 kW/625 PS und ein maximales Drehmoment von brachialen 750 Nm zur Verfügung, die über ein breites Drehzahlband von 1.800 bis 5.800 Touren zur Verfügung stehen. Dazu kommt ein in das Gehäuse der 8-Stufen-Automatik untergebrachter Elektromotor, der eine zusätzliche Antriebsleistung von 9 kW/12 PS und ein Drehmoment von 200 Nm liefert.

Die Kombination aus V8 und E-Maschine mündet in einem extrem spontanen Ansprechverhalten, das einem bei jedem Druck auf das Gaspedal regelrecht umhaut. Überhaupt reagiert der V8 jetzt noch spontaner auf kleinste Bewegungen des Gaspedals. Für den Spurt von 0 auf 100 km/h benötigt der allradangetriebene BMW X6 M Competition nur 3,9 Sekunden. Die 200 km/h-Marke durchbricht der bullige Crossover bereits nach 13,6 Sekunden.

© Foto: Fabian Kirchbauer, BMW

Doch nicht nur das Anfahren ist irre: Von unten heraus bis in den hohen Drehzahlbereich hinein, bietet der BMW X6 M Competition 2024 in allen Fahrsituationen einen unglaublich mächtigen Schub, begleitet von einem tiefen, rauen und mitreißenden V8-Sound der serienmäßigen Sportabgasanlage mit elektrisch gesteuerten Klappen. Auch beim Zwischenspurt reißt die Insassen das überragende Temperament des Antriebs mit. Die Beschleunigung von 80 auf 120 km/h absolviert der Performance-Crossover im 4. Gang in nur 3,2 Sekunden.

Es kommt das Gefühl auf, dass der BMW X6 M Competition bei steigender Geschwindigkeit stärker zu werden scheint, statt die Puste auszugehen. Damit einhergehend schaltet das 8-Gang-M-Steptronic-Getriebe sehr schnell und weich. Erst bei einer Höchstgeschwindigkeit von elektronisch limitierten 250 km/h endet der brachiale Durchzug. Mit dem optionalen „M Driver’s Package“ lässt sich die Top-Speed auf 290 km/h hochsetzen.

Fahrdynamik BMW X6 M Competition: Kann sich dieser Koloss in Kurven behaupten?

Der BMW X6 M Competition 2024 wiegt nicht weniger als gewaltige 2,4 Tonnen. Umso überraschender ist es, diesen Koloss in Kurven zu erleben. Sofort fällt der heckbetonte Allradantrieb auf, mit dem sich der Performance-X6 dynamisch aus Kurven herausdrücken lässt. Über das Menu kann der Fahrer neben der Grundeinstellung „4WD“ den Modus „4WD Sport“ wählen, der durch eine besonders hinterradbetonte Verteilung des Antriebsmoments sogar kontrollierte Drifts ermöglicht.

Einen großen Anteil an dem agilen Fahrverhalten besitzt das elektronisch gesteuerte Differential an der Hinterachse: Dabei wird die Antriebskraft, die das kurveninnere Hinterrad nicht auf die Fahrbahn übertragen kann, gezielt an das kurvenäußere Rad verlagert. Die Folge: Der BMW X6 M Competition lässt sich mit dem spürbaren Plus an Traktion durch Kurven jagen. Dazu kommt die scharfe, reaktionsschnelle Lenkung, mit der sich der Crossover-SUV präzise durch Kurvenläufe steuern lässt.

© Foto: Fabian Kirchbauer, BMW

Neben einem adaptiven Fahrwerk verbaute BMW eine Wankstabilisierung, welche die Seitenneigung deutlich reduziert. Um das hohe Fahrzeuggewicht kontrollieren zu können, legten die Macher die Dämpfung allerdings in allen Fahrmodi eher straff aus. Zur Wahl stehen die vorkonfigurierten Fahrmodi „Road“ (Straße), „Sport“ und „Track“ (Rennstrecke), die sich unter anderem auf die Gaspedalkennlinie, die Schaltcharakteristik, die Gewichtung der Lenkung, die Drehmomentverteilung des Allradantriebs und die Stabilitätskontrolle auswirken.

Der „Sport“-Modus lässt erfreulicherweise ein wenig Schlupf zu. Was die sportliche Auslegung des BMW X6 M Competition weiter hervorhebt, während „Track“ alle Assistenzsysteme deaktiviert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, alle Parameter individuell abzustimmen und zwei persönliche Setups abzuspeichern, die der Fahrer über eine der roten M-Tasten am Lenkrad abrufen kann.

Den durchschnittlichen Verbrauch des BMW X6 M Competition geben die Macher nach dem praxisnahen WLTP-Zyklus mit 12,7 bis 12,9 Litern auf 100 Kilometern an. Dieser Wert lässt sich jedoch nur mit viel Mühe und einer sehr zurückhaltenden Fahrweise erreichen.

Innenraum BMW X6 M Competition: Die luxuriöse Seite des Performance-SUV

Carbon, Leder und weiche Softtouch-Oberflächen dominieren den hochwertig verarbeiteten Innenraum des BMW X6 M Competition. Harter Kunststoff findet sich kaum, was die Wertigkeit nochmals unterstreicht. Die elektrischen Multifunktionssitze für den Fahrer und Beifahrer sind komfortabel und bieten stets einen sehr guten Seitenhalt. Vorne finden fast 2,00 Meter große Personen bequem Platz, hinten reicht es aufgrund der abfallenden Dachlinie nur für etwa 1,85 Meter lange Insassen. Ein M-Lederlenkrad, eine Alu-Pedalerie, ein anthrazitfarbener Dachhimmel und speziell designte Gurte runden die Maßnahmen gelungen ab.

© Foto: Fabian Kirchbauer, BMW

Infotainment BMW X6 M Competition 2024: Noch moderner und noch digitaler

Ein Highlight im BMW X6 M Competition 2024 stellt das neue BMW Operating System 8.5 dar, das serienmäßig enthalten ist. Das hochmoderne Infotainment-System besticht neben seiner edlen Optik durch ein „Curved Display“, der aus dem 12,3 Zoll beziehungsweise 31,2 Zentimeter großen volldigitalen Cockpit mit individualisierbaren, personalisierten Anzeigen und dem 14,9 Zoll beziehungsweise 37,9 Zentimeter messenden Bildschirm des Infotainment-Systems. Beide Screens verschmelzen dabei zu einer einzigen, zum Fahrer gebogenen Einheit.

Das Infotainment-System des BMW X6 M Competition beeindruckt durch scharfe Grafiken und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Trotz der Vielzahl an Funktionen und der Komplexität, besticht das System durch eine einfache, intuitive Bedienung. Um Smartphone-Apps über den Touchscreen des Fahrzeugs steuern zu können, steht die Konnektivität über Android Auto und Apple CarPlay zur Verfügung. Auf Wunsch wird das Smartphone zum digitalen Schlüssel des BMW X6 M Competition. Selbstverständlich befindet sich eine induktive Ladeschale zum kabellosen Aufladen von Smartphones ebenfalls an Bord.

Fahrerassistenzsysteme: Eine deutlich erweiterte Auswahl

Komfort und Sicherheit lassen sich im BMW X6 M Competition 2024 mit einem deutlich erweiterten Umfang an Systemen für automatisiertes Fahren und Parken zusätzlich steigern. Einige Beispiele: Die serienmäßige Frontkollisionswarnung reduziert nun auch beim Abbiegen die Gefahr einer Kollision mit Radfahrern und Fußgängern sowie entgegenkommenden Fahrzeugen, während die Spurverlassenswarnung durch eine Fahrbahnrückführung mit Lenkunterstützung ergänzt wird.

Der neue, optional verfügbare „Parking Assistant Professional“ ermöglicht es, automatisierte Ein- und Ausparkvorgänge sowie komplette Rangiermanöver mit einer Länge von bis zu 200 Metern außerhalb des Fahrzeugs über ein Apple iPhone zu steuern. Der Fahrer hat die Möglichkeit, das jeweilige Manöver entweder im Fahrzeug oder von außen zu steuern und dabei das Umfeld zu überwachen.

© Foto: Fabian Kirchbauer, BMW

Kofferraum BMW X6 M Competition: Für Reisen und Kurven gerüstet

Für Einkäufe und Reisen steht im BMW X6 M Competition ein 580 Liter großer Kofferraum zur Verfügung. Die optionalen Gleit- und Antirutschschienen im Kofferraumboden halten die Gepäckstücke auch während der Fahrt in ihrer Position. Die Ladekante befindet sich, typisch für einen SUV oder Crossover, relativ hoch. Das Be- und Entladen erleichtert allerdings die flache Ladestufe nach innen. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht eine ebene Fläche und das Ladevolumen steigt auf 1.530 Liter.

BMW X6 M Competition 2024 - Fazit und Preis:

Der BMW X6 M Competition 2024 wurde noch schärfer und scheint der Physik zu trotzen. Die Power von 625 PS aus einem V8-Biturbo-Triebwerk ist brachial, das Ansprechverhalten durch den zusätzlichen Elektromotor noch besser und entgegen dem gesunden Menschenverstand, bereitet dieser Performance-Crossover jede Menge Spaß auf kurvigen Straßen. Dazu kommt der hochwertige, luxuriöse Innenraum. Das hat allerdings seinen Preis: Erhältlich ist der BMW X6 M Competition ab 170.100 Euro.

Technische Daten BMW X6 M Competition:

Länge x Breite x Höhe: 4,948 x 2,019 x 1,695 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,212 Meter)

Radstand: 2,972 Meter

Antriebsart: Allradantrieb

Hubraum V8-Biturbo-Benziner: 4.395 cm³

Leistung Benzinmotor: 460 kW/625 PS bei 6.000 U/min

Drehmoment Benzinmotor: 750 Nm bei 1.800 - 5.800 U/min

Leistung Elektromotor: 9 kW/12 PS

Drehmoment Elektromotor: 200 Nm

Getriebeart: 8-Gang-M-Steptronic (Automatikgetriebe)

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, mit M Driver’s Packge 290 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,9 Sekunden

Durchschnittsverbrauch (nach WLTP): 12,7 - 12,9 l/100 km

CO2-Emission (nach WLTP): 287 - 292 g/km

Abgasnorm: Euro 6d

Leergewicht (nach EU): 2.445 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 580 - 1.530 Liter

Preis: ab 170.100 Euro