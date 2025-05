World Car of the Year 2025: Die 6 besten Autos der Welt

Die World Car Awards 2025 sind entschieden - und damit stehen die aktuell bedeutendsten Automobile des Jahres fest. Eine Jury aus 96 weltweit renommierten Automobiljournalisten aus 30 Ländern wählten, was heute technisch führend, stilistisch mutig und wegweisend ist. Aus über 100 Neufahrzeugen wurden in sechs Kategorien die besten Fahrzeuge der Welt gekürt, darunter auch der begehrte Titel „World Car of the Year“, ergo das Auto des Jahres. Jedes ausgezeichnete Auto erzählt seine eigene Geschichte - über Innovation, Leidenschaft und das, was Mobilität von Morgen bedeutet.

World Car of the Year 2025: Kia EV3

© Foto: Kia

Der strahlende Sieger der wichtigsten Kategorie ist der elektrische Kia EV3, der sich im Finale gegen den BMW X3 und den Hyundai Inster durchsetzte. Damit holt der EV3 für Kia den zweiten „World Car of the Year“-Titel in Folge und den dritten insgesamt. Mit nun sechs World Car Awards seit 2020, unter anderem Kia EV9, Kia EV6 GT, Kia Telluride und Kia Soul EV, unterstreicht Kia eindrucksvoll seine Rolle als Innovationstreiber der Branche.

Mit dem Kia EV3 gelingt den Südkoreanern ein elektrisierender Meilenstein: Der kompakte SUV bringt die fortschrittliche Technik des Flaggschiffs EV9 in ein alltagstaugliches Format: Frontantrieb, zwei Batteriegrößen (58,3 kWh oder 81,4 kWh), bis zu 605 Kilometer Reichweite (WLTP) und ein 150 kW/204 PS starker Elektromotor. In 7,5 Sekunden beschleunigt der Kia EV3 von 0 auf 100 km/h und erzielt eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h.

Der moderne Innenraum des Kia EV3 - wohnlich, nachhaltig, digital - wird zum Wohnzimmer auf Rädern, während Funktionen wie bidirektionales Laden und ein digitaler Schlüssel die Zukunft der Elektromobilität bereits heute erfahrbar machen.

World Urban Car 2025: BYD Dolphin Surf / Dolphin Mini / Seagull

© Foto: BYD

Ein historischer Moment: Erstmals gewinnt ein chinesischer Autohersteller einen World Car Award. Der Titel „World Urban Car 2025“ geht an den BYD Dolphin Surf, der außerhalb Europas als BYD Dolphin Mini und BYD Seagull bekannt ist. Damit setzt sich BYD gegen den Hyundai Inster und den Mini Cooper Electric durch.

Der BYD Dolphin Surf kombiniert kompakte Maße (3,78 Meter Länge) mit einem modernen Design und fortschrittlicher E-Technik. Zwei Batterievarianten stehen zur Wahl (30 kWh und 38,9 kWh), die Reichweite reicht je nach Version bis zu 405 Kilometer nach dem chinesischen CLTC-Zyklus. Der 55 kW/75 PS starke Elektromotor bringt das Leichtgewicht mit spritziger Dynamik durch den Stadtverkehr. BYD, inzwischen der weltweit größte Hersteller von elektrifizierten Fahrzeugen, demonstriert mit diesem Sieg eindrucksvoll, dass Elektromobilität für alle erreichbar wird.

World Luxury Car 2025: Volvo EX90

© Foto: Volvo

Der elektrische Volvo EX90 krönt sich zum „World Luxury Car 2025“ und verweist die zwei Porsche-Modelle Macan und Panamera auf die Plätze. Für Volvo ist es nach dem XC60 (2018) und EX30 (2024) der dritte World Car Award.

Der Volvo EX90 ist ein Statement für bewusstes Premium-Denken. Bis zu 7 Sitze, ein flüsterleiser Innenraum mit nachhaltigen Materialien wie dem lederfreien „Nordico“, ein integriertes Lidar-Sicherheitssystem, das autonomes Fahren vorbereitet, und ein Elektroantrieb mit bis zu 380 kW/517 PS stellen nur einige Merkmale dar. Derart ausgerüstet, sprintet der Volvo EX90 in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erzielt eine Reichweite von bis zu 590 Kilometern (WLTP). Mit der leistungsschwächeren Variante sind sogar bis zu 600 Kilometer Reichweite (WLTP) möglich. Alle Versionen sind bei einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h elektronisch abgeregelt.

Luxus bedeutet hier: Platz, Ruhe, Nachhaltigkeit - und das gute Gefühl, auf dem neuesten Stand der Technik unterwegs zu sein.

World Performance Car 2025: Porsche 911 Carrera GTS

© Foto: Porsche

Kaum ein Fahrzeug verkörpert sportliche Exzellenz so sehr wie der Porsche 911. Mit dem Titel „World Performance Car 2025“ für den neuen Carrera GTS unterstreicht Porsche seine Dominanz: Es ist für Porsche bereits der achte Sieg in dieser Kategorie und der neunte World Car Award insgesamt.

Als Herzstück des neuen Porsche 911 Carrera GTS erweist sich der revolutionäre T-Hybrid-Antrieb, der Motorsport-Technologien auf die Straße bringt. Ein neu entwickelter 3,6-Liter-Boxermotor, kombiniert mit zwei kompakten Elektromotoren, sorgt für 398 kW/541 PS Systemleistung, 610 Nm Drehmoment und einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 3,0 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit: 312 km/h. Dabei wiegt das System nur 50 Kilogramm mehr als der reine Verbrenner. Zweifellos ein Meisterwerk der Ingenieurskunst.

Die Jury wählte den Porsche 911 Carrera GTS vor dem BMW M5 und dem elektrischen Porsche Taycan Turbo GT. Doch der Klassiker mit dem neuen Herz zeigt: Emotion, Technik und Tradition schließen sich nicht aus, sie beflügeln sich gegenseitig.

World Electric Vehicle 2025: Hyundai Inster / Casper Electric

© Foto: Hyundai

Im Rennen um das „World Electric Vehicle 2025“ setzt sich Hyundai gegen harte Konkurrenz durch - vor allem den Kia EV3 und den Porsche Macan Electric. Der Hyundai Inster, in Asien Hyundai Casper Electric genannt, überzeugt durch eine clevere Verpackung und eine hohe Alltagstauglichkeit.

Als erster elektrischer Kleinwagen von Hyundai bietet der Inster alles, was moderne Mobilität verlangt: bis zu 370 Kilometer Reichweite, schnelles Laden (10 bis 80 Prozent in ca. 30 Minuten) und ein charakterstarkes, markantes Design. Der 49-kWh-Akku versorgt einen bis zu 85 kW/115 PS starken E-Motor, während das geringe Gewicht die Effizienz und die Agilität unterstützt. Auf der Autobahn ist der Kleine bis zu 150 km/h flott.

Hyundai gewinnt damit zum dritten Mal den „World Electric Vehicle“-Award - nach dem Ioniq 5 (2022) und dem Ioniq 6 (2023). Insgesamt errang Hyundai nun 8 World Car Awards in seiner Geschichte - ein eindrucksvoller Beleg für konsequente Innovationen.

World Car Design of the Year 2025: VW ID. Buzz

© Foto: Speed Heads

Zurück in die Zukunft: Design ist mehr als Form - es ist Emotion, Nostalgie und Zukunftsvision in einem. Der Titel „World Car Design of the Year 2025“ geht an den Volkswagen ID. Buzz, der sich im Finale gegen den Toyota Land Cruiser und den Kia EV3 behauptet. Ein Award, der nicht durch Zahlen, sondern durch Design und Herz gewonnen wird.

Der VW ID. Buzz stellt eine Hommage an den legendären VW Bulli dar, aber in rein elektrischer Neuinterpretation. Mit seinen glatten Flächen, dem sympathischen Gesicht, dem ikonischen Zweifarben-Look und dem offenen, hellen Interieur bringt der moderne Bulli Kindheitserinnerungen zurück und macht diese zukunftstauglich. Unter dem Retro-Charme steckt hochmoderne Technik mit bis zu 210 kW/286 PS und bis zu 487 Kilometer Reichweite (WLTP). Der Innenraum erweist sich als modular, digital und geräumig.

Volkswagen erhält mit dem ID. Buzz seinen siebten World Car Award und zeigt, dass gutes Design zeitlos ist, wenn es Menschen berührt.

World Car Awards: Die weltweit größte Auszeichnung mit hoher Akzeptanz

Kaufen lässt sich die weltweit größte und erfolgreichste Auszeichnung für die besten Autos des Jahres 2025 nicht. Ebenso wichtig: Nicht Zeitschriften und Magazine bestimmen die Gewinner der World Car Awards, sondern in einer geheimen Abstimmung ausgewählte, hochkarätige Autojournalisten aus 30 Ländern, welche die Fachjury bilden und im Vorfeld durch ihre Arbeit die neuen Autos selbst fahren. All das trägt zur hohen Akzeptanz der World Car Awards bei.

Die Bewertung der neuen Autos erfolgt nicht einfach durch das Setzen eines Kreuzchens, sondern detailliert nach mehreren Kriterien. Dazu gehören unter anderem die emotionale Ansprache und das Design, die Performance, das Fahrverhalten, ökologische Aspekte, der Komfort an Bord und das Preis/Leistungs-Verhältnis.