World Car of the Year 2024: Die Top 3 ist enthüllt

BYD Seal, Kia EV9 und Volvo EX30: Das sind die drei Finalisten für das World Car of the Year 2024 (WCOTY) - und damit für das weltweit beste „Auto des Jahres“, das am 27. März 2024 in New York gekürt wird. Doch auch die Finalisten der anderen Kategorien sind bekannt und versprechen echte Spannung, insbesondere bei den Luxusautos, wo es definitiv einen deutschen Gewinner geben wird. Die Trophäen sind begehrt. Schließlich handelt es sich bei den World Car Awards um die international größte und prestigeträchtigste Auszeichnung für neue Autos.

Der Weg zum World Car of the Year 2024

In der wichtigsten Kategorie, dem „World Car of the Year 2024“ (WCOTY), stehen mit dem BYD Seal, dem Kia EV9 und dem Volvo EX30 drei Elektroautos im Finale, die unterschiedlicher nicht sein können: der BYD Seal eine dynamische Limousine, der Kia EV9 ein riesiger SUV und der Volvo EX30 ein kleiner SUV. Der Volvo und der Kia stehen sogar in mehreren Kategorien in der Endausscheidung. Oder geht mit dem BYD erstmals ein chinesisches Auto als der große Sieger hervor?

© Foto: WCOTY

Eine hochkarätige Jury von 100 renommierten Motorjournalisten aus 30 Ländern bildet das Herzstück der World Car Awards. Diese Journalisten testen die neuen Autos im Vorfeld selbst. Um für die World Car Awards nominiert zu werden, muss ein neues Auto unter anderem auf mindestens zwei globalen Hauptmärkten (Europa, USA, China, Japan, Südkorea, Indien und Lateinamerika) und auf zwei Kontinenten zum Verkauf stehen.

Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgt nicht einfach durch ein simples Ja oder Nein, sondern nach einem detaillierten Punktesystem. Berücksichtigt werden dabei unter anderem die emotionale Ansprache und das Design, die Performance, das Fahrverhalten, ökologische Aspekte, der Komfort an Bord und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die World Car Awards werden zudem nicht von Magazinen und Zeitschriften vergeben, sondern von einer unabhängigen, nicht kommerziellen Organisation - genau das sorgt für eine hohe Akzeptanz und Objektivität.

Headline weitere Kategorien und Finalisten

Das „World Luxury Car 2024“ wird von deutschen Autos dominiert: Hier stehen die Limousinen BMW 5er und Mercedes-Benz E-Klasse sowie der vollelektrische Mercedes-Benz EQE SUV als Finalisten fest, wobei der Fünfer als BMW i5 auch elektrisch angetrieben erhältlich ist. Damit ist bereits jetzt sicher, dass ein deutsches Auto als Sieger hervorgehen wird.

Beim „World Performance Car 2024“ steht sich die geballte Kraft aus Deutschland und Südkorea gegenüber. Auf der einen Seite der BMW M2 mit einem 338 kW/460 PS starken Reihensechszylinder-Benziner und Biturbo, auf der anderen Seite der vollelektrische Crossover-Sportler Hyundai Ioniq 5 N mit 478 kW/650 PS und der bis zu 550 kW/748 PS starke BMW XM. Letzterer ein mächtiger Elektro-SUV.

© Foto: WCOTY

Unterschiedlicher könnten beim „World Electric Vehicle 2024“ die Finalisten nicht sein: Für das Elektroauto des Jahres schafften es der BMW i5, der Kia EV9 und der Volvo EX30 in die Top 3. Damit treten eine Limousine sowie ein großer SUV und ein kleiner SUV gegeneinander an.

Die kompakten Stadtautos erhalten bei der künftigen Mobilität eine immer höhere Bedeutung, so dass der Gewinner des „World Urban Car 2024“ nach der Bewertung der weltweiten Juroren als richtungsweisend in diesem Segment gelten dürfte. Das Finale des Stadtautos erreichten mit dem BYD Dolphin aus China und dem Volvo EX30 aus Schweden zwei Elektroautos, während der Dritte im Bunde, der Lexus LBX aus Japan, auf einen Hybrid-Antrieb setzt. In dieser Kategorie wird auch interessant sein, welches Antriebskonzept sich für den Einsatz in Städten durchsetzen wird.

Eine Kategorie für das „World Car Design of the Year 2024“ gehört selbstverständlich dazu, um das schönste Auto des Jahres zu küren. Alle drei Finalisten bestechen durch ihr sexy Design: der Ford Bronco, der Ferrari Purosangue und der Toyota Prius.

Die Top 3-Finalisten in allen Kategorien alphabetisch aufgelistet:

World Car of the Year 2024

BYD Seal

Kia EV9

Volvo EX30

World Luxury Car 2024

BMW 5 Series / i5

Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz EQE SUV

World Performance Car 2024

BMW M2

BMW XM

Hyundai Ioniq 5 N

World Electric Vehicle 2024

BMW i5

Kia EV9

Volvo EX30

World Urban Car 2024

BYD Dolphin

Lexus LBX

Volvo EX30

World Car Design of the Year 2024