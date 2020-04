World Car of the Year 2020: Live - Das beste Auto der Welt

Jetzt ist es soweit: Das weltweit beste „Auto des Jahres 2020“ wird am 8. April 2020 in einem Live-Stream enthüllt. Knackig und auf den Punkt gebracht, beginnt die Preisverleihung des „World Car of the Year“ um 16:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Insbesondere aus deutscher Sicht wird es spannend; denn die deutschen Autohersteller sind bei den Finalisten der einzelnen Kategorien sehr gut vertreten.

World Car Awards: Das ist der Oscar der Autowelt

Traditionell erfolgt die alljährliche Preisverleihung auf der New York Auto Show, die verständlicherweise aufgrund der globalen Corona-Pandemie (Covid-19) nicht stattfindet. So werden in diesem Jahr das „World Car of the Year 2020“ und die Gewinner der einzelnen Kategorien erstmals in einem Live-Stream über das Internet enthüllt, den jeder interessierte Autoenthusiast verfolgen kann.

Die „World Car Awards“ besitzen global den höchsten Stellenwert und werden als Oscar der Autowelt angesehen. Zur Jury zählen 86 hochkarätige Autojournalisten aus 25 Ländern, die im Vorfeld durch ihre Arbeit die neuen Autos selbst fahren und bereits vor dem Ausbruch des Corona-Virus ihre Testfahrten abschlossen.

So werden die nominierten Fahrzeuge detailliert nach zahlreichen Kriterien wie Design, Performance, Fahrverhalten, ökologische Aspekte, Komfort an Bord und Preis/Leistungs-Verhältnis bewertet. Ebenso wichtig: Die „World Car Awards“ werden nicht von Magazinen und Zeitschriften vergeben, sondern von einer unabhängigen, nicht kommerziellen Organisation.

In Deutschland werden die „World Car Awards“ von Jens Meiners, Thomas Geiger, Stefan Grundhoff, Peter Schwerdtmann und Christian Brinkmann vertreten.

Der Zeitplan und die Top 3 Finalisten der fünf Kategorien versprechen viel Spannung:

World Car Design of the Year 2020

8.4.2020 um 16:30 Uhr

Mazda3

Peugeot 208

Porsche Taycan

World Performance Car 2020

8.4.2020 um 16:35 Uhr

Porsche 718 Cayman GT4 / Porsche 718 Spyder GT4

Porsche 911

Porsche Taycan

World Urban Car 2020

8.4.2020 um 16:40 Uhr

Kia Soul EV (e-Soul)

Mini Electric

VW T-Cross

World Luxury Car 2020

8.4.2020 um 16:45 Uhr

Mercedes-Benz EQC

Porsche 911

Porsche Taycan

World Car of the Year 2020

8.4.2020 um 16:50 Uhr

Kia Telluride

Mazda CX-30

Mazda3