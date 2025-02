BYD Sealion 7 Test: Der mit dem schnellsten E-Motor der Welt

Das ist der schnellste serienmäßig produzierte Elektromotor der Welt: Im neuen BYD Sealion 7 gelangt diese Spitzentechnologie mit einer Leistung von bis zu 390 kW/530 PS erstmals zum Einsatz - und das auch in Europa zu einem erschwinglichen Preis. Was diese Performance im Alltag bedeutet, wie es um die Reichweite dieses Elektro-SUV steht und welche Vorteile der Innenraum bietet, zeigt der BYD Sealion 7 Test. Für etliche Interessenten könnte dieser SUV die Alternative zum Tesla Model Y darstellen.

Es ist mehr als nur ein ausdrucksstarkes Design. Die Macher schafften es, die athletische Optik der Limousine BYD Seal auf einen sportlichen SUV zu übertragen. Besonders entschlossen wirkt die Front des BYD Sealion 7 mit dem markanten X-Motiv, den scharf geschnittenen LED-Scheinwerfern und tief geformten Konturen, während die Silhouette gleichermaßen kraftvoll wie aerodynamisch wirkt. Hier geht es nicht nur um Ästhetik, sondern auch um Effizienz und eine erhöhte Reichweite.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Das sanft abfallende Dach mündet in einem dynamisch gestalteten Fließheck, das mit einem schnittigen Dachkantenspoiler für eine sportliche Note sorgt. Türgriffe, die sich nahtlos in die Karosserie zurückziehen, verstärken das moderne Design. Derweil verleihen die muskulösen Kotflügel dem SUV eine kraftvolle Haltung. Weitere Akzente setzt die durchgehende Lichtsignatur.

Antrieb BYD Sealion 7: Höchste Drehzahl der Welt in einem Serien-Elektroauto

Das Herzstück jedes Performance-Fahrzeugs ist sein Motor. Im BYD Sealion 7 Excellence AWD gelangen zwei E-Maschinen zum Einsatz: Der Elektromotor an der Vorderachse mobilisiert 160 kW/218 PS und 130 Nm, das Pendant an der Hinterachse 230 kW/313 PS und 380 Nm. Jetzt wird es bereits interessanter: Die Systemleistung beläuft sich auf 390 kW/530 PS, während das maximale Drehmoment satte 690 Nm beträgt.

Doch die herausragende Besonderheit befindet sich an der Hinterachse: Dieser revolutionäre Heckmotor kann mit einer Drehzahl von bis zu 23.000 U/min betrieben werden. Kein serienmäßig auf der Welt produzierter Elektromotor ist schneller. Sogar die Motoren in der Formel 1 liegen „nur“ unter 19.000 U/min. Der Vorteil des neuen BYD-Motors: Diese Technologie ermöglicht eine kräftige Beschleunigung und eine hohe Endgeschwindigkeit in Verbindung mit einem 1-Gang-Getriebe, was heißt, der Sealion 7 ist nicht auf ein kompliziertes Mehrganggetriebe angewiesen. Das spart Gewicht und reduziert die Kosten, so dass BYD seinen starken SUV zu einem in dieser Klasse erschwinglichen Preis anbieten kann.

Derart ausgerüstet, spurtet der allradangetriebene BYD Sealion 7 in nur 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zweifellos eine beeindruckende Zahl für einen 2,4 Tonnen schweren SUV. Während viele Elektroautos früh abriegeln, endet die Höchstgeschwindigkeit des Sealion 7 erst bei 215 km/h.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Bei seiner Beschleunigung weiß der BYD Sealion 7 durch eine angenehm lineare Kraftentfaltung zu überzeugen. Dieser Performance-SUV ist ziemlich schnell, jedoch ohne brutal zu wirken, was viele Fahrer bevorzugen. Bei spontanen Überholmanövern oder auf der Autobahn reicht ein beherzter Druck auf das Fahrpedal - und der Sealion 7 zieht kraftvoll durch. Sogar bei 180 km/h ist noch immer genug Power vorhanden, um die starke Beschleunigung zu spüren.

Je nach persönlicher Vorliebe besitzt der BYD Sealion 7 insgesamt vier vorkonfigurierte Fahrmodi: Der „Eco“-Modus ist auf Effizienz und eine möglichst große Reichweite ausgelegt, während der „Normal“-Modus einen ausgewogenen Ansatz für den täglichen Gebrauch bietet. Derweil ist der „Sport“-Modus auf eine stärkere Beschleunigung ausgerichtet. Die Traktion auf rutschigem Untergrund maximiert der „Schnee“-Modus.

Fahrwerk BYD Sealion 7: Hoher Komfort mit Potenzial für mehr Dynamik

Beim Fahrwerk des BYD Sealion 7 setzen die Macher einen klaren Fokus auf Komfort. Die weiche Abstimmung absorbiert gekonnt jegliche Straßenunebenheiten und dämpft Karosseriebewegungen. Bei moderater Fahrt gelangt zudem primär der stärkere Heckmotor zum Einsatz, um die Effizienz zu steigern.

So stark die Power des Sealion 7 ist, fehlt es an der emotionalen Sportlichkeit in kurvigen Passagen. Eigentlich schade; denn in Verbindung mit der Power und der präzisen Lenkung, die leider etwas wenig Rückmeldung über den Fahrzustand gibt, ließe sich mithilfe eines adaptiven Fahrwerks, das bei höheren Geschwindigkeiten straffer wird, sicherlich der Wunsch nach einem Plus an emotionaler Fahrdynamik realisieren. BYD schließt allerdings nicht aus, dass ein adaptives Fahrwerk für den Sealion 7 folgen wird.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Das ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm) ist klar auf Sicherheit ausgelegt. Sollte ein echter „Sport“-Modus mit einem adaptiven Fahrwerk kommen, darf sich das ESP gerne etwas zurückhalten, um den Spaß für passionierte Fahrer zu steigern. Der BYD Sealion 7 bringt mit seinem stärkeren Heckmotor und der mächtigen Leistung die Zutaten mit.

Was BYD ebenfalls verbessern könnte: Selbst in der stärksten der zwei Rekuperationsstufen ist kein One-Pedal-Driving möglich, also das Fahren ohne Bremspedal bis zum Stillstand. Gut abgestimmt ist die Gewichtung der Lenkung, die sich zwischen „Comfort“ und „Sport“ ändern lässt. Die gleichen Modi bietet der Bremsassistent. Bei niedrigen Geschwindigkeiten reagieren die Bremsen in puncto Dosierbarkeit jedoch etwas zu scharf und könnten bei hoher Speed ein besseres Bremsgefühl bieten. Wichtig ist: Die Bremsen des BYD Sealion 7 packen ordentlich zu, um das Fahrzeug sicher und schnell zum Stillstand zu bringen.

Maximale Reichweite und schnelles Laden: Das kann der BYD Sealion 7

Die größte Batterie und die höchste Reichweite bietet das Spitzenmodell der Baureihe, der BYD Sealion 7 Excellence AWD mit einer Kapazität von 91,3 kWh, der nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus eine Reichweite von 502 Kilometern bietet. Der durchschnittliche Verbrauch beläuft sich auf 21,9 kWh pro 100 Kilometer. Sobald der Fahrer das volle Potenzial der 390 kW/530 PS ausnutzt, leidet darunter die Reichweite - ein klassisches Problem aller leistungsstarken Elektrofahrzeuge. Dennoch: Bei normaler Fahrweise lässt sich der WLTP-Wert durchaus erzielen.

Dank einer 230-kW-Gleichstrom-Schnellladung lässt sich der BYD Sealion 7 mit der großen Batterie in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Von 30 auf 80 Prozent sind es nur 18 Minuten. Wer von 0 auf 100 Prozent lädt, muss bei einer DC-Ladung mit einer Zeit von etwa 63 Minuten rechnen. An einer 11-kW-Wallbox (AC) dauert der Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent dreiphasig 9,6 Stunden.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Verbauen viele Hersteller bei ihren Elektroautos eine herkömmliche Lithium-Ionen-Batterie, setzt BYD auf eine selbst entwickelte Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP). Vorteil: LFP-Batterie bieten ein höheres Maß an Langlebigkeit, sind widerstandsfähiger gegenüber extremen Temperaturen und weniger empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Darüber hinaus sind die LFP-Batterien von BYD zu 100 Prozent frei von Kobalt und können mehr Lade- und Entladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust standhalten. Serienmäßig besitzt der BYD Sealion 7 außerdem eine hocheffiziente Wärmepumpe, welche die Abwärme des elektrischen Antriebsstrangs nutzt, um die Reichweite zu maximieren, insbesondere bei Kälte.

BYD stattet den Sealion 7 zudem serienmäßig mit einer Vehicle-to-Load-Funktionalität (V2L) aus, so dass das Fahrzeug zur Energiequelle wird und sich zum Beispiel Geräte wie einen Elektrogrill mit bis zu 3,3 kW an den SUV anschließen lassen. Perfekt, um den Tag bei einem entspannten Wochenende an einem See oder am Meer mit einem Barbecue ausklingen zu lassen.

Innenraum BYD Sealion 7: Im Zeichen von luxuriösem Komfort

Der Innenraum des BYD Sealion 7 bietet ein modernes und komfortables Ambiente für jede Fahrt, das durch hochwertige Materialien und innovative Technologien besticht. Weiche Materialien wie sauber verarbeitetes Kunstleder und Softtouch-Oberflächen dominieren das Interieur. Harter Kunststoff ist kaum vorhanden.

Die bequemen Sitze zählen zu einem der Highlights. Fahrer und Beifahrer profitieren von belüfteten und beheizbaren Vordersitzen, während die Passagiere auf den Rücksitzen eine Sitzheizung genießen können. Der Fahrersitz bietet unter anderem zusätzliche Lendenwirbel- und Beinauflagen, um eine optimale Sitzposition zu ermöglichen. Besonders für lange Strecken sorgt dies für einen angenehmen Fahrkomfort.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Darüber hinaus ist jede Menge Platz vorhanden: Vorne sitzen 2,00 Meter große Personen komfortabel und im Fond 1,90 Meter große Mitreisende, wobei auf den Rücksitzen insbesondere die beachtliche Beinfreiheit hervorsticht. Für viel natürliches Licht und eine Steigerung des Raumgefühls sorgt das riesige Panorama-Glasdach. Sollte es zu hell werden, sorgt eine elektrische Sonnenblende für den nötigen Schatten.

Infotainment BYD Sealion 7: Modernste Technologien mit Benutzerfreundlichkeit

Im Mittelpunkt des Cockpits befindet sich der per Knopfdruck drehbare 15,6 Zoll beziehungsweise 39,6 Zentimeter messende Touchscreen, der sich flexibel an die Bedürfnisse des Fahrers anpasst. Egal, ob zur Navigation durch eine belebte Stadt oder zum Abspielen der Lieblingsmusik, die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und reagiert extrem schnell. Apple CarPlay und Android Auto befinden sich serienmäßig an Bord des BYD Sealion 7, so dass sich Smartphones nahtlos integrieren lassen. Eine induktive Ladeschale ermöglicht das kabellose Aufladen von Smartphones. Außerdem stehen vorne und hinten jeweils zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung.

Ergänzend dazu gibt es ein 10,25 Zoll beziehungsweise 26,0 Zentimeter dimensioniertes volldigitales Cockpit, das alle wichtigen Fahrinformationen anzeigt. In der Top-Ausstattung Excellence AWD verbaut BYD zusätzlich ein Head-up-Display (HUD), das wichtige Daten wie Geschwindigkeit oder Navigationshinweise direkt auf die Windschutzscheibe projiziert. Ein weiteres Highlight: Die 4-Zonen-Sprachbedienung, so dass alle Insassen im Auto diese nutzen können.

Fahrerassistenzsysteme BYD Sealion 7: Mit Intelligenz zu mehr Sicherheit

Durch hochmoderne Fahrerassistenzsysteme und 360-Grad-Panoramakameras wird das Fahren mit dem BYD Sealion 7 zu einem sicheren Erlebnis. Ob in der Stadt oder auf Landstraßen und der Autobahn, das intelligente System überwacht kontinuierlich die Umgebung und passt sich an veränderte Bedingungen an, um die Fahrt so geschützt wie möglich zu gestalten. Zu den Fahrerassistenzsystemen zählen unter anderem eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und ein Stauassistenten, eine Front- und Heckkollisionswarnung, eine Front- und Heck-Querverkehrswarnung sowie eine Querverkehrsbremsung.

© Foto: BYD

Kofferraum BYD Sealion 7: Platz für alles, was zählt

Mit einem Kofferraumvolumen von 520 Litern bietet der BYD Sealion 7 ordentlich Platz für alltägliche Besorgungen oder größere Gepäckstücke. Wird mehr Platz benötigt, besteht die Möglichkeit, die Rücksitzlehnen umzuklappen, wodurch eine ebene Fläche entsteht und das Ladevolumen auf beeindruckende 1.789 Liter steigt. Typisch für einen SUV, ist die Ladekante hoch. Das Be- und Entladen erleichtert allerdings die flache Ladestufe nach innen. Zusätzlich bietet ein Frunk (kleiner Kofferraum unter der Fronthaube) mit 58 Litern extra Stauraum - praktisch für kleinere Gepäckstücke wie Ladekabel oder eine Reisetasche.

Im Innenraum befinden sich zahlreiche Ablageflächen: Über 20 Ablagefächer bieten Platz für kleinere Gegenstände. Besonders praktisch sind die große Ablagebox in der Mittelarmlehne - alles in allem ein durchdachtes und flexibles Raumkonzept für Komfort und Praktikabilität auf Reisen oder im Alltag.

BYD Sealion 7 - Fazit und Preis:

Der BYD Sealion 7 überzeugt mit seinem hohen Komfort, der großzügigen Ausstattung und einem geräumigen, hochwertigen Innenraum. Während dieser Elektro-SUV zweifellos schnell ist, fehlt ihm die dynamische, mitreißende Agilität, die sich Autoenthusiasten von einem sportlich positionierten Crossover mit einer Leistung von 390 kW/530 PS erhoffen.

Vor allen Dingen punktet der BYD Sealion 7 mit seinem Preis: Erhältlich ab 47.990 Euro ist bereits die Basis-Variante umfangreich ausgestattet. Die Top-Variante BYD Sealion 7 Excellence AWD für 58.990 Euro unterscheidet sich primär durch den Allradantrieb und die größere Batterie. Alle Versionen des Sealion 7 besitzen eine sechsjährige Herstellergarantie und eine achtjährige Garantie auf Batterie und Elektromotor.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Technische Daten BYD Sealion 7 Excellence AWD:

Länge x Breite x Höhe: 4,830 x 1,925 x 1,620 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,189 Meter)

Radstand: 2,930 Meterr

Antriebsart: elektrischer Allradantrieb

Systemleistung: 390 kW/530 PS

Maximales Drehmoment: 690 Nm

Leistung Elektromotor vorne: 160 kW/218 PS

Leistung Elektromotor hinten: 230 kW/313 PS

Getriebeart: 1-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,5 Sekunden

Batteriekapazität: 91,3 kWh brutto

Maximale Ladeleistung: 230 kW

Reichweite kombiniert (WLTP): 502 Kilometer

Reichweite Stadt (WLTP): 615,7 Kilometer

Durchschnittlicher Energieverbrauch (WLTP): 21,9 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): 230 kW Ladeleistung, 10 - 80 % in 24 Minuten

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): 230 kW Ladeleistung, 30 - 80 % in 18 Minuten

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (11 kW): 0 - 100 % in 9,6 Stunden

Leergewicht: 2.435 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 520 - 1.789 Liter

Frunk (Frontkofferraum): 58 Liter

Preis: ab 58.990 Euro