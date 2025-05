Volvo XC90 Plug-in-Hybrid 2025 Test: Noch immer Elite?

455 PS, sieben Sitze, fast 2,3 Tonnen schwer - und trotzdem sparsam? Der Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid soll genau das leisten. Mit frischem Design und smarter Technik will das Facelift des skandinavischen Oberklasse-SUVs beweisen, dass die zweite Generation des XC90 auch nach 10 Jahren weiterhin zur Elite gehört. Doch kann die Ikone wirklich mit den neuesten Premium-SUVs mithalten? Die Antwort liefert der Volvo XC90 Plug-in-Hybrid Test.

Der Volvo XC90 2025 zeigt sich im Facelift mit einem Außendesign, das nordische Eleganz und moderne Technologie vereint. Klare Linien, ausgewogene Proportionen und eine neue Front, die sich an den Elektro-Modellen der Marke orientiert, verleihen dem Premium-SUV eine frische Präsenz. Besonders markant ist der überarbeitete Kühlergrill, dessen grafisches Muster mit diagonal verlaufenden Elementen spielerisch Tradition und Fortschritt verbindet.

© Foto: Thorsten Weigl, Volvo

Die neue Motorhaube, überarbeitete Kotflügel und ein elegant gezeichneter Stoßfänger formen ein Gesicht, das Dynamik ausstrahlt. Schlankere Matrix-LED-Scheinwerfer, die sich bis in den Grill ziehen, fangen das Licht auf eine Weise ein, die an die langen, klaren Tage des Nordens erinnert. In der Bright-Version des Volvo XC90 unterstreichen darüber hinaus Chromdetails, eine silberne Dachreling und feine Zierleisten den luxuriösen Anspruch, fast wie ein elegantes Möbelstück aus hellem Holz und Glas.

Räder mit diamantgeschliffener Oberfläche setzen technische Akzente, während die neue Lackierung in „Mulberry Red“, inspiriert vom skandinavischen Herbst, das skulpturale Design des Volvo XC90 emotional auflädt. Der neue Volvo XC90 beweist: Skandinavisches Design lebt von der stillen Kraft durchdachter Schönheit.

Antrieb Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid: Die Kraft der zwei Herzen

Das Gaspedal gedrückt, lässt sich direkt spüren: Der Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid hat Kraft. Viel Kraft. Mit einer elektronisch begrenzten Systemleistung von 335 kW/455 PS und einem maximalen Drehmoment von 709 Nm handelt es sich bei diesem großen Siebensitzer nicht um einen behäbigen Familienwagen, sondern um einen sanft auftretenden Kraftprotz mit zwei Herzen: einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 228 kW/310 PS an der Vorderachse und einem Elektromotor mit 107 kW/145 PS im Heck. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt elektronisch abgeregelte 180 km/h, rein elektrisch 140 km/h.

Beim leisen, elektrischen Cruisen durch Ortschaften wirkt der Volvo XC90 T8 PHEV erstaunlich leichtfüßig. Im rein elektrisch angetriebenen „Pure“-Modus gleitet der große SUV nahezu lautlos dahin. Das One-Pedal-Driving, also das Fahren ohne Bremspedal bis zum Stillstand, bringt ein zusätzliches Maß an Komfort - fast wie ein E-Auto, was besonders im Stop-and-Go-Verkehr für entspannte Souveränität sorgt.

© Foto: Thorsten Weigl, Volvo

Auf der Landstraße im „Hybrid“-Modus, der Grundeinstellung mit automatischer Verteilung der Antriebe, erfolgt das Zusammenspiel zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor beinahe unmerklich. Der Benziner schaltet sich nur dazu, wenn mehr Leistung gefragt ist oder die Batterie schwächelt beziehungsweise leer ist. Im Ergebnis fährt sich der XC90 kultiviert, flüssig und stets mit ausreichend Reserven, wie es sich jeder von einem Premium-Fahrzeug dieser Klasse wünscht.

Bei engagierter Fahrweise oder Überholmanövern, wenn das Gaspedal etwas energischer durchgetreten wird, zeigt der Volvo XC90 T8 Plug-in-Hybrid im „Power“-Modus seine andere Seite: Mit der vollen Leistung beider Motoren beschleunigt der Volvo in nur 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, was für einen SUV dieser Größe beeindruckend flott ist. Die Kraft entfaltet sich gleichmäßig, linear - und dank des sofort anliegenden Drehmoments des Elektromotors ohne merkliche Verzögerung. Ferner lässt sich die Stärke der Rekuperation über die Schaltwippen am Lenkrad einstellen.

Auch auf Landstraßen herrscht eine nahezu meditative Ruhe im Innenraum. Wind- und Abrollgeräusche sind hervorragend gedämmt, der Motor bleibt selbst beim Zuschalten des Benziners angenehm im Hintergrund. Nur bei einem Kickdown zeigt sich der Benziner akustisch präsenter - nicht aggressiv, sondern eher bestimmt. Die adaptive Luftfederung bügelt derweil Bodenwellen und Fahrbahnübergänge glatt, selbst mit 21-Zoll-Felgen. Der SUV vermittelt jederzeit das Gefühl, souverän über der Straße zu schweben und bietet damit einen klaren Komfortvorteil.

Durch Schnee und Kurven: So souverän ist der Volvo XC90 Plug-in-Hybrid

Der Wechsel kam abrupt: Statt frühlingshafter Idylle wartete in den Bergen plötzlich dichter Schneefall. Doch im AWD-Modus mit permanentem Allradantrieb zeigte der Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid keinerlei Schwächen. Die Passstraße, gespickt mit engen Kurven, rutschigen Abschnitten, meistert der SUV mit beeindruckender Ruhe.

© Foto: Thorsten Weigl, Volvo

Die elektronische Allradsteuerung verteilt das Drehmoment präzise: vorne arbeitet der Benziner, hinten der E-Motor, was nicht nur die Traktion verbessert, sondern das Fahrzeug ausgeglichen und stabil hält. Auch in Kurven bleibt der große Volvo ruhig, souverän und überrascht mit seiner Unaufgeregtheit. Auf der Passhöhe angekommen, folgt die Abfahrt mit engen Kehren und steilen Hängen ohne großartige Sicherungen. Hier zeigte sich erneut, wie leicht sich der XC90 trotz seiner Größe führen lässt.

Unterstützt von bergab aktivierter Rekuperation und einer klar dosierbaren Bremsanlage, rollt der Volvo XC90 T8 PHEV sicher und gelassen talwärts. Wäre hier ein Fehler passiert, wäre die Straße schnell zur Rutschbahn geworden. Der Volvo wirkt jedoch wie ein Ruhepol im Sturm.

Souverän auf trockener Straße: Alltagstauglich trotz Größe

Zurück auf trockener Fahrbahn beeindruckt der Volvo XC90 T8 Plug-in-Hybrid ebenso. Das Fahrwerk mit einer adaptiven Luftfederung bleibt komfortorientiert, aber niemals schwammig. Kurven fährt der Volvo mit leichtem Einlenkverhalten, wenn auch ohne sportlichen Ehrgeiz. Wankbewegungen kontrolliert der Volvo dabei bemerkenswert und kaschiert dabei gut sein hohes Gewicht von knapp 2,3 Tonnen.

Die Lenkung ist präzise, reaktionsschnell und außerdem leichtgängig, was das Manövrieren in der Innenstadt und beim Manövrieren in Parklücken erleichtert, aber bei schnellerem Tempo etwas mehr Rückmeldung vertragen könnte. Dieser Volvo bietet Souveränität statt Sportlichkeit. Es ist ein Reisegefährte, der alles will - nur keine Hektik.

© Foto: Thorsten Weigl, Volvo

Verbrauch und Laden: Wie effizient ist der Volvo XC90 Plug-in-Hybrid im Alltag?

Offiziell geben die Macher für den Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus einen Durchschnittsverbrauch von 1,2 bis 1,6 Litern Benzin auf 100 Kilometern an. Fairerweise nennt Volvo den kombinierten Verbrauch bei entladener Batterie mit 7,7 bis 8,6 Litern pro 100 Kilometer.

In der Realität pendelt sich der Durchschnittsverbrauch auf unseren Fahrten bei rund 6,7 Litern Sprit je 100 Kilometer ein. Das ist für ein Fahrzeug dieser Größe mit Allradantrieb und fast 2,3 Tonnen Leergewicht mehr als vertretbar - besonders in Anbetracht der Leistung. Wer konsequent lädt und im Alltag häufig elektrisch fährt, kann mit dem Plug-in-Hybriden allerdings erstaunlich sparsam unterwegs sein. Der 71 Kilometer große E-Radius fällt heutzutage für einen Plug-in-Hybriden etwas gering aus.

Ist die Batterie leer: Die 18,8 kWh große Batterie des Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid mit einer nutzbaren Speicherkapazität von 14,2 kWh lädt an einer 11-kW-Wallbox in rund drei Stunden, an der 230-Volt-Haushaltssteckdose in etwa sieben Stunden.

Innenraum Volvo XC90 2025: Ein Wohnzimmer auf vier Rädern

Es ist ein Gefühl, das sich nicht in technischen Daten oder Ausstattungspaketen messen lässt: Das erste Einsteigen in den Volvo XC90 2025. Skandinavisches Design bedeutet in diesem Fall nicht nur klare Linien und hochwertige Materialien - es bedeutet Geborgenheit. Der Innenraum wirkt luftig, lichtdurchflutet und großzügig. Die Sitze, in feinstem Nordico-Material bezogen, sind bequem und laden zum Verweilen ein. In der Top-Ausstattung Ultra verwöhnen Leder-Applikationen, Echtholz-Dekore und feinste Verarbeitung alle Sinne.

© Foto: Thorsten Weigl, Volvo

Mehr noch: Die Verarbeitungsqualität im Volvo XC90 2025 ist besser als die beim BMW X5, Audi Q7 und der Mercedes-Benz GLE-Klasse. Während vorne 2,00 Meter große Personen komfortabel sitzen, können es sich bis zu 1,90 Meter große Mitreisende in der zweiten Reihe bequem machen. In der dritten Reihe finden sogar 1,70 Meter große Insassen ordentlich Platz. Für Kinder erweisen sich die Sitze hinten ohnehin perfekt.

Infotainment Volvo XC90: Skandinavische Klarheit trifft digitale Intelligenz

Im Zentrum des digitalen Fahrerlebnisses steht ein aufrecht positionierter 11,2-Zoll-Touchscreen (28,5 Zentimeter Bildschirmdiagonale). Das Display wirkt wie ein freistehendes Tablet und lässt sich intuitiv bedienen. Die Software des komplett neuen Infotainment-Systems basiert auf Android Automotive und integriert unter anderem Google Maps, Google Assistant und zahlreiche Apps direkt in den Volvo XC90. Wer einen Google-Account besitzt, wird sich sofort zuhause fühlen: gespeicherte Lieblingsorte erscheinen automatisch und die Sprachsteuerung versteht fast alles auf Anhieb. Die komplett neue Software reagiert deutlich schneller und bietet eine einfachere Bedienung als zuvor.

Smartphones lassen sich über Android Auto und Apple CarPlay mit dem Infotainment-System des Volvo XC90 verbinden. Für ausreichend Stromversorgung ist ebenfalls gesorgt: Sowohl vorne als auch in der zweiten Sitzreihe stehen jeweils zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. In der Mittelkonsole befindet sich zudem eine induktive Ladeschale, die kabelloses Laden ermöglicht - praktisch und ganz im Sinne moderner Konnektivität.

Auch das volldigitale Cockpit hinter dem Lenkrad, eine 12,3 Zoll beziehungsweise 31,2 Zentimeter messende digitale Instrumentenanzeige, setzt auf eine klare, schnörkellose Darstellung. Es geht Volvo nicht um Spielereien, sondern um das Wesentliche. Und genau das liefert das System: zuverlässig, schnell und unaufgeregt.

© Foto: Thorsten Weigl, Volvo

Sicherheit Volvo XC90: Hightech mit Herz und Verstand

Sicherheit ist bei Volvo tief in der DNA jedes Fahrzeugs verankert. Der überarbeitete Volvo XC90 stellt das eindrucksvolle Ergebnis dieser Philosophie dar: ein rollender Schutzraum, der nicht nur schützt, wenn es darauf ankommt, sondern bereits vorher eingreift, bevor es überhaupt kritisch wird. Mit der Vision, dass in Zukunft kein Mensch mehr in einem neuen Volvo schwer verletzt oder getötet wird, geht der XC90 konsequent weiter als viele andere.

Das fortschrittliche ADAS-Sensorsystem (Advanced Driver Assistant System) überwacht mit Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren permanent die Umgebung - wie ein unsichtbares Netz aus Achtsamkeit. Droht Gefahr, reagiert der Volvo XC90 blitzschnell: erkennt Wildtiere bei Nacht, warnt vor plötzlich kreuzendem Verkehr beim Rückwärtsfahren oder bremst bei drohender Kollision. Dieses System schützt nicht nur die Insassen, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Selbst wenn der Fahrer einmal nicht perfekt reagiert, springt der XC90 mit Lenkimpulsen, Notbremsungen und schützender Intelligenz ein.

Was auf dem Papier wie ein technisches Arsenal klingt, erweist sich in der Realität als Fürsorge: Run-off Road Protection schützt bei einem Abkommen von der Straße mit energieabsorbierenden Sitzen und Gurtstraffern. Oncoming Lane Mitigation lenkt sanft zurück, wenn der Fahrer versehentlich auf die Gegenspur gerät, während bei Bedarf der Pilot Assist teilautonom mit bis zu 130 km/h die Kontrolle übernimmt, wenn der Alltag zu anstrengend wird. Diese Systeme arbeiten still im Hintergrund. Aber sie sind da, wenn es darauf ankommt.

Kofferraum Volvo XC90 2025: Wie praktisch ist der Siebensitzer wirklich?

Der Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid erweist sich als echter Großraum-Gleiter: Trotz der sieben Sitze bleibt bei voller Bestuhlung ein Kofferraumvolumen von 262 Litern - genug für kleinere Gepäckstücke oder den Wochenendeinkauf. Wird die dritte Reihe flach in den Boden umgelegt, wächst das Ladevolumen auf 640 Liter. In der Zwei-Sitz-Konfiguration verwandelt sich der Volvo in einen Raumriesen mit bis zu 1.816 Litern Fassungsvermögen.

© Foto: Thorsten Weigl, Volvo

Als praktisch erweist sich die optionale Luftfederung, die das Fahrzeugheck um bis zu fünf Zentimeter absenken kann, um das Be- und Entladen zu erleichtern - hilfreich bei der für einen SUV typisch hohen Ladekante. Ebenso positiv: die flache Ladestufe nach hinten und die komplett ebene Ladefläche bei umgeklappten Sitzen.

Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid - Fazit und Preis:

Der Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid ist ein durchdachter Familien-SUV, der genau weiß, was er sein will - und das kompromisslos umsetzt: ein stilvoller, sicherer und komfortabler Begleiter, der mit viel Platz und smarter Technik seine Insassen flott ans Ziel bringt. Dank des elektrifizierten Antriebs meistert der Volvo XC90 Plug-in-Hybrid viele Fahrten effizient - ideal für Familien, die Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit legen.

Das hat allerdings seinen Preis: In Deutschland startet der Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid bei 87.490 Euro - eine selbstbewusste Summe, aber angesichts von Ausstattung, Raumangebot und Technik ein stimmiges Gesamtpaket in der Liga der Premium-SUV.

Technische Daten Volvo XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid (2025):

Länge x Breite x Höhe: 4,953 x 1,923 x 1,771 Meter (Breite mit Außenspiegel: 2,140 Meter)

Radstand: 2,984 Meter

Systemleistung: 335 kW/455 PS (elektronisch begrenzt)

Systemdrehmoment: 709 Nm

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebeart: 8-Gang-Automatikgetriebe

Hubraum Vierzylinder-Turbobenzinmotor: 1.969 cm³

Leistung Benzinmotor: 228 kW/310 PS bei 6.000 U/min

Drehmoment Benzinmotor: 400 Nm bei 3.000 - 4.800 U/min

Leistung Elektromotor: 107 kW/145 PS

Drehmoment Elektromotor: 309 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (elektronisch begrenzt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,4 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (WLTP): 1,2 - 1,6 l/100 km

Energieverbrauch (WLTP): 19,4 - 21,4 l/100 km

CO2-Emission (WLTP): 30 - 36 g/km

Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (WLTP): 7,7 - 8,6 l/100 km

CO2-Emission bei entladener Batterie (WLTP): 175 - 195 g/km

Abgasnorm: EU6e

Batteriekapazität: 18,8 kWh brutto (14,2 kWh netto)

Maximale Ladeleistung: 6,4 kW

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (11 kW): 0 - 100 % in 3 Stunden

Maximale elektrische Reichweite (WLTP): 71 km

Leergewicht (nach EG mit Fahrer): 2.297 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 640 - 1.816 Liter (262 Liter bei ausgeklappter 3. Sitzreihe)

Preis: ab 87.490 Euro