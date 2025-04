Volvo EX30 Performance Test: Die kleine Rakete mit 428 PS

Ein kleiner SUV, der gnadenlos Sportwagen abhängt? Das klingt nach sehr viel Spaß - und das schafft kein Geringerer als der Volvo EX30 mit seiner 315 kW/428 PS starken Topmotorisierung. Es klingt brutal, eine derart hohe Leistung in einen nur 4,23 Meter kurzen SUV zu packen. Dazu ein für dieses Kraftpaket attraktiver Preis. Doch kann der EX30 diese Power gescheit auf die Straße bringen und gleichzeitig im Alltag punkten, insbesondere mit der Reichweite? Das zeigt der Volvo EX30 Test.

Wenn Boba Fett, der berühmte Kopfgeldjäger aus „Star Wars“, Einfluss auf das Design des Volvo EX30 hat, kann es nur cool und modern sein. Genau genommen, ließ sich Volvo bei der Frontpartie von Boba Fetts Helmdesign inspirieren. Keine Frage: Die geschlossene, in Wagenfarbe gehaltene Front verleiht dem Mini-SUV einen unverwechselbaren Look. Das extra breite Design der LED-Scheinwerfer sorgt zusammen mit der niedrigen Motorhaube und den breiten Kotflügeln für einen markanten Eindruck.

© Foto: Christian Bittmann, Volvo

Doch das Design des Volvo EX30 ist mehr als nur eine optische Meisterleistung. Jedes Detail, vom schwarzen Kontrastdach bis zu den rahmenlosen Außenspiegeln, zeugt von der minimalistischen skandinavischen Designphilosophie: Funktion trifft auf pure Ästhetik. Die in der Top-Version 20 Zoll großen Felgen mit hochglanzschwarzen Inlays und die aerodynamischen Lufteinlässe unterstreichen die moderne Optik. Automatische Luftklappen optimieren sogar, je nach Bedarf, die Kühlung und die Aerodynamik.

Antrieb Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD: Der schnellste Serien-Volvo

Mit einer imposanten Systemleistung von 315 kW/428 PS und einem maximalen Drehmoment von satten 543 Nm, die zwei Elektromotoren an der Vorder- und der Hinterachse bereitstellen, katapultiert sich der Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD in nur 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Eine atemberaubende Beschleunigung, die den kleinen SUV zum schnellsten Serien-Volvo aller Zeiten macht. Leider endet der brachiale Vortrieb bei einer elektronisch abgeregelten Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Im Detail: Die E-Maschine vorne leistet 115 kW/156 PS und ein Maximaldrehmoment von 200 Nm, an der Hinterachse sind es 200 kW/272 PS und 343 Nm. Jeder passionierte Fahrer erkennt sofort: Dieser Volvo ist heckbetont ausgelegt, was die Vorfreude steigert. Der Allradantrieb verteilt die Kraft zudem auf alle vier Räder, was dem Volvo EX30 Performance auch bei schwierigeren Fahrbedingungen wie nassen oder rutschigen Straßen eine höhere Traktion verleiht.

Die zwei Elektromotoren, die je eine Achse antreiben, stellen ihre Leistung stets präzise und kraftvoll zur Verfügung. Das Antriebssystem reagiert blitzschnell, so dass der Volvo EX30 auf jede Beschleunigungsanforderung mit sofortiger Kraftentfaltung antwortet. Dabei lässt sich die beeindruckende Beschleunigung in verschiedenen Fahrsituationen spüren: Vom leichten Beschleunigen aus dem Stand bis hin zum spontanen und schnellen Überholen auf der Autobahn. Keine Frage, der Suchtfaktor ist immens hoch. Als besonders eindrucksvoll erweist sich, dass diese enorme Leistung im Alltagsbetrieb stets mit einer bemerkenswerten Ruhe und Kontrolle einhergeht.

© Foto: Christian Bittmann, Volvo

Fahrwerk Volvo EX30 Performance: Agil und komfortabel in einem

Das Fahrwerk des Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD stimmten die Macher so ab, dass es einen Kompromiss zwischen sportlicher Agilität und komfortabler Fahreigenschaft bietet. Insbesondere in Kurven, wo sich der kleine Performance-SUV präzise und fast spielerisch in die Kurven legt, weiß dieses Elektroauto zu begeistern. Durch den kleinen Radstand, kombiniert mit einer direkten Lenkung, wird der EX30 äußerst wendig und ermöglicht es, selbst enge Kurven mit Leichtigkeit zu meistern. Leider fühlt sich die Lenkung etwas synthetisch an und vermittelt nur wenig Feedback über den Fahrzustand.

Dennoch ist das Fahrverhalten des Volvo EX30 nicht nur auf Dynamik ausgelegt. Volvo verzichtete auf ein zu straffes Fahrwerk, um Komfort, statt Härte zu bieten. In dynamisch durchfahrenen Kurven neigt sich der EX30 dadurch ein wenig, bleibt aber stabil und erweist sich zweifellos als ein sehr agiles Auto. Positiv: Die Fahrerassistenzsysteme regeln angenehm sanft, um den Fahrspaß beizubehalten.

Im Alltag, etwa auf langen Autobahnfahrten oder bei langsamen Stadtfahrten, überzeugt der Volvo EX30 mit einem guten Maß an Komfort. Das Fahrwerk nimmt Unebenheiten und kleinere Fahrbahnstöße souverän auf. Die Federung gleicht zudem größere Stöße gut aus, wodurch der EX30 zu einem angenehmen Reisebegleiter avanciert.

Gut abgestimmt für den Alltag ist das One-Pedal-Driving, also das Fahren ohne Bremspedal bis zum Stillstand, dass sich beim Volvo EX30 sehr natürlich anfühlt und durch die damit einhergehende Rekuperation die Batterie wieder auflädt. Wer es nicht mag, kann das One-Pedal-Driving über das zentrale Display deaktivieren. Die Gewichtung der Lenkung lässt sich zudem in den drei Stufen „leicht“, „mittel“ und „schwer“ einstellen.

© Foto: Christian Bittmann, Volvo

Reichweite und Laden: Der Volvo EX30 Performance macht es einfach

Der Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD besitzt einen leistungsstarken 69-kWh-Akku (netto 65 kWh), der dem Fahrzeug nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern ermöglicht. Dies macht den EX30 zu einem idealen Begleiter für lange Strecken - sei es auf der Autobahn oder auf Reisen. Volvo gibt den durchschnittlichen Stromverbrauch des Topmodells im Idealfall mit 17,5 kWh auf 100 Kilometern an. In der Praxis erzielen wir bei normaler Fahrweise 19,8 kWh je 100 Kilometer.

Das Aufladen des Volvo EX30 gestaltet sich ebenfalls unkompliziert. An Schnellladestationen (DC) ist der EX30 in der Lage, dank einer Ladeleistung von 153 kW, in nur 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufzuladen, was für längere Reisen eine enorme Zeitersparnis bedeutet. Mit einem Onboard-Charger von 11 kW lässt sich das Fahrzeug zu Hause an der Wallbox dreiphasig in 8 Stunden von 0 auf 100 Prozent aufladen. Bei der Ultra-Variante mit 22 kW sind es nur 4 Stunden.

Innenraum Volvo EX30: Das ist ein Statement

Im Innenraum des Volvo EX30 wird klar: Hier trifft durchdachtes skandinavisches Design auf Nachhaltigkeit. Der kompakte SUV beweist, dass Minimalismus keinesfalls Verzicht bedeutet, sondern vielmehr ein Gefühl von Weite, Ruhe und Effizienz schafft. Recycelte Materialien wie Denim, Flachs, Wolle und die von Volvo entwickelte Nordico-Polsterung setzen ein klares Statement. Der obere Teil der Armaturentafel besteht aus angenehm weichen Softtouch-Oberflächen, alles andere fühlt sich wie harter Kunststoff an, ist allerdings gut verarbeitet.

Vorne sitzen 2,00 Meter große Personen komfortabel. Auf den Rücksitzen reicht das Platzangebot für maximal 1,80 Meter große Insassen: Fällt die Kopffreiheit ordentlich aus, wird es für die Beine eng. Ein großes, sich weit nach hinten ziehendes Panorama-Glasdach verstärkt das Raumgefühl. Dazu stehen im Interieur zahlreiche riesige Fächer und Ablagen für Mitbringsel zur Verfügung.

© Foto: Christian Bittmann, Volvo

Infotainment neu gedacht: Smarte Technologie im Volvo EX30

Die Macher gehen beim Volvo EX30 mutig neue Wege und reduzieren das Bedienkonzept auf einen einzigen zentralen 12,3-Zoll-Touchscreen, was einem Durchmesser von 31,3 Zentimetern entspricht. Klassische Cockpitanzeigen hinter dem Lenkrad wie einen Tacho gibt es nicht. Für die Geschwindigkeit und andere fahrrelevante Informationen muss der Blick auf das Display in der Mitte gerichtet werden. Ein Head-up-Display wäre hilfreich, ist jedoch für den EX30 nicht erhältlich.

Das Google-basierte Infotainment-System ermöglicht eine nahtlose Integration von Google Maps, Google Assistant und weiteren Apps, während eine ständige Internet-Verbindung für Updates und neue Features sorgt. Allerdings ist zur Bedienung des Systems etwas Eingewöhnungszeit erforderlich. Sogar die Einstellung der Außenspiegel erfolgt über das Display.

Während Nutzer von Android-Smartphones über ihr im Infotainment-System hinterlegtes Google-Profil auf ihre gewohnten Apps und Daten zurückgreifen können, besteht allerdings nur für iPhone-Nutzer die Möglichkeit, ihr Gerät kabellos per Apple CarPlay mit dem System zu verbinden. Android Auto wird leider nicht unterstützt.

Smartphones lassen sich darüber hinaus als vollwertiger Schlüssel für das Ent- und Verriegeln sowie das Starten des Fahrzeugs verwenden. Ferner befinden sich zum kabellosen Aufladen von Smartphones eine induktive Ladeschale sowie jeweils zwei USB-C-Anschlüsse vorn und hinten an Bord.

© Foto: Christian Bittmann, Volvo

Kofferraum Volvo EX30: Viel Platz im Kompaktformat

Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet der Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD eine hohe Alltagstauglichkeit. Mit einem variablen Gepäckraumvolumen von 318 bis 1.000 Litern ist der Kofferraum für verschiedenste Transportaufgaben gerüstet. Typisch für einen SUV, ist die Ladekante hoch. Allerdings erleichtert die flache Stufe nach innen das Be- und Entladen. Ebenso positiv: Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht eine ebene Fläche. Unter der Fronthaube bietet außerdem ein praktischer 7-Liter-Frunk Platz für Ladekabel und Kleinigkeiten.

Sicherheit im Volvo EX30: Schutz, der Vertrauen schenkt

Mit modernster Kamera- und Sensortechnik umgibt der Volvo EX30 seine Insassen rundum mit einem „Volvo Safe Space“, der potenzielle Gefahren frühzeitig erkennt und sofort darauf reagiert. Die intelligente Fußgänger-, Fahrradfahrer- und Motorroller-Erkennung, die den Fahrer bei Bedarf sogar durch Lenkeingriffe unterstützt, sorgt dafür, dass keine unerwarteten Risiken aus dem Nichts auftauchen. Auch die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Kurven- und Überholassistenten, der aktive Spurhalteassistent und die Ausstiegswarnung, die vor „Dooring“-Unfällen schützt, machen den EX30 zu einem wahren Schutzengel auf der Straße.

Ein weiteres Highlight stellt das serienmäßige Fahrer-Monitoring-System dar, das erkennt, wenn der Fahrer abgelenkt oder müde ist, und schlägt sofort Alarm, um rechtzeitig gegen gefährliche Situationen zu steuern. Unterstützt von leistungsstarken Algorithmen analysiert ein spezieller Sensor hinter dem Lenkrad die Augen- und Gesichtsbewegungen des Fahrers und sorgt dafür, dass das Fahrzeug bei Bedarf sofort eingreift. Diese hohe Sicherheitsintelligenz macht den Volvo EX30 zu einem treuen Begleiter, der stets für das Wohl seiner Insassen sorgt.

Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD - Fazit und Preis:

Der Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD ist ein beeindruckendes Elektroauto, das vor allem mit seinen außergewöhnlichen Fahrleistungen und der hohen Sicherheitsausstattung punktet. Mit einer Leistung von 315 W/428 PS bietet der Mini-SUV eine Beschleunigung, die sonst nur echte Sportwagen erreichen. Steht der Volvo EX30 mit 200 kW/272 PS ab 39.790 Euro in der Preisliste, sind für die Topmotorisierung 51.690 Euro erforderlich.

© Foto: Christian Bittmann, Volvo

Technische Daten Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD:

Länge x Breite x Höhe: 4,233 x 1,838 x 1,550 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,032 Meter)

Radstand: 2,650 Meter

Antriebsart: elektrischer Allradantrieb

Systemleistung: 315 kW/428 PS

Leistung Elektromotor Vorderachse: 115 kw/156 PS bei 5.475 - 9.536 U/min

Maximales Drehmoment Elektromotor Vorderachse: 200 Nm bei 112 - 5.475 U/min

Leistung Elektromotor Hinterachse: 200 kw/272 PS bei 5.375 - 9.248 U/min

Maximales Drehmoment Elektromotor Hinterachse: 343 Nm bei 116 - 5.375 U/min

Getriebeart: 1-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,6 Sekunden

Batteriekapazität: 96 kWh brutto (65 kWh netto)

Maximale Ladeleistung: 153 kW

Reichweite kombiniert (WLTP): 445 - 450 Kilometer

Durchschnittlicher Energieverbrauch (WLTP): 17,5 - 18,0 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): 153 kW Ladeleistung, 10 - 80 % in 26 Minuten

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (22 kW, dreiphasig): 0 - 100 % in 4 Stunden

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (11 kW, dreiphasig): 0 - 100 % in 8 Stunden

Leergewicht (nach EG mit Fahrer): 1.960 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 318 - 1.000 Liter

Frunk (Frontkofferraum): 7 Liter

Preis: ab 51.690 Euro