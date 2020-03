World Car of the Year 2020: Die Top 3 sind enthüllt

Bald ist es soweit: Das weltweit beste „Auto des Jahres“ wird am 17. April 2020 in New York (USA) bekannt gegeben. Mehr noch: In weiteren wichtigen Kategorien fällt ebenfalls die Entscheidung. Wir präsentieren bereits jetzt die Top 3-Finalisten jeder Rubrik bei „World Car of the Year“-Awards, die in diesem Jahr deutsche Autohersteller dominieren. Porsche hat mit seinen Neuheiten sogar den Sieg in einer Kategorie bereits jetzt sicher.

World Car of the Year-Awards: Die weltweit größte Auszeichnung

Die „World Car Awards“ besitzen global den höchsten Stellenwert und werden als Oscar der Autowelt angesehen. Was diese weltweit größte und erfolgreichste Auszeichnung für neue Automodelle besonders macht und für die hohe Akzeptanz sorgt: Die „World Car Awards“ werden nicht von Magazinen und Zeitschriften vergeben, sondern von einer unabhängigen, nicht kommerziellen Organisation.

© Foto: WCOTY

Die Jury: 86 hochkarätige Autojournalisten aus 25 Ländern, die im Vorfeld durch ihre Arbeit die neuen Autos selbst fahren. Die Bewertung erfolgt nicht einfach durch das Setzen eines Kreuzchens, sondern detailliert nach mehreren Kriterien. Dazu gehören unter anderem die emotionale Ansprache und das Design, die Performance, das Fahrverhalten, ökologische Aspekte, der Komfort an Bord und das Preis/Leistungs-Verhältnis.

World Car of the Year 2020: Starke Konstellationen - ein Gewinner steht bereits fest

Beim „World Car of the Year 2020“, der wohl wichtigsten Kategorie, ergibt sich eine interessante Konstellation: ein großer SUV gegen zwei kompakte Autos. In anderen Worten: der Kia Telluride aus Südkorea gegen den Mazda3 und den Mazda CX-30 aus Japan. Letztes Jahr holte sich der Jaguar I-Pace die begehrte Auszeichnung „World Car of the Year 2019“.

Beim „World Performance Car 2020“ setzte sich Porsche sehr überlegen durch. In der Top 3 befinden sich der Porsche 718 Cayman/Spyder GT4, der Porsche 911 und der Porsche Taycan. Der Sieg ist Porsche damit sicher. Doch interessant ist, welcher Porsche gewinnen wird.

Porsche könnte sogar ein Triple holen. Der Porsche Taycan und der Porsche 911 eroberten ebenfalls die Top 3 des „World Luxury Car 2020“, in der außerdem der Mercedes-Benz EQC vertreten ist. Dazu kam der Porsche Taycan noch in die Top 3 des „World Car Design of the Year 2020“. Doch in dieser Kategorie möchten auch der Peugeot 208 und der Mazda3 mit ihrem attraktiven Design mitreden. Beim „World Urban Car 2020“ befinden sich weitere deutsche Automarken: Der VW T-Cross hat es unter die drei besten Stadtautos geschafft - ebenso wie der Mini Electric und der Kia Soul EV (e-Soul).

© Foto: WCOTY

World Car Awards 2020: Die Bekanntgabe der Gewinner

Das große Finale mit der Bekanntgabe der Sieger findet am 8. April 2020 auf der New York Auto Show statt. Nach aktuellem Stand findet die New York Auto Show 2020 trotz der weltweiten Coronavirus-Verbreitung (SARS-CoV-2) statt. Dem Corona-Virus fielen allerdings bereits die großen Automessen von Shanghai und Genf zum Opfer. Doch auch ohne Automesse wird der Gewinner bekannt gegeben.

Wir haben die Top 3 Finalisten alphabetisch in allen fünf Kategorien aufgelistet:

World Car of the Year 2020

Kia Telluride

Mazda CX-30

Mazda3

World Luxury Car 2020

Mercedes-Benz EQC

Porsche 911

Porsche Taycan

World Performance Car 2020

Porsche 718 Cayman GT4 / Porsche 718 Spyder GT4

Porsche 911

Porsche Taycan

World Urban Car 2020

Kia Soul EV (e-Soul)

Mini Electric

VW T-Cross

World Car Design of the Year 2020