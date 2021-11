German Car of the Year 2022: Die 5 besten Autos Deutschlands

Welches sind die aktuell besten Autos Deutschlands? Die Antwort liefert die renommierte Auszeichnung „German Car of the Year 2022” (GCOTY). Jetzt stehen die Klassensieger fest. Berücksichtigt werden alle in Deutschland erhältlichen Auto-Neuheiten der vergangenen 12 Monate, die eine Jury aus 20 anerkannten Motorjournalisten wählt. Die Kategorien reichen vom Kompaktauto über Premium und Luxus bis hin zu Elektroautos und Performance-Fahrzeugen.

Die Klassensieger des German Car of the Year 2022

Bei den Siegern der einzelnen Klassen des „German Car of the Year 2022“ ist der Wandel erkennbar: Bei 3 der 5 Gewinner handelt es sich um vollelektrische Autos. Die Einteilung in die entsprechenden Kategorien richtet sich nach dem Grundpreis des Autos. In die Bewertung fließen zudem zahlreiche Kriterien wie Design, Fahrspaß, Alltagstauglichkeit, ökologische Aspekte, Komfort an Bord, Sicherheit, Zukunftsfähigkeit und das Preis-/Leistungs-Verhältnis in das Ergebnis ein.

Doch das ist nur der erste Schritt: Aus den fünf Klassensiegern wird nach ausgiebigen Testfahrten Deutschlands Auto des Jahres 2022 ermittelt. Der Gesamtsieger wird Ende November 2021 bekannt gegeben.

Peugeot 308: German Car of the Year 2022 - Klassensieger „Compact” (bis 25.000 Euro)

© Foto: Julia Schäfer, GCOTY

In der Kategorie der stark besetzten Kompaktklasse bis zu einem Basispreis von 25.000 Euro setzt sich der neue Peugeot 308 an die Spitze. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen der Opel Mokka und der Skoda Fabia. So besticht der Peugeot 308 unter anderem durch sein markantes Design, den Fahrspaß und die breite Antriebspalette an effizienten Benzin-, Diesel- und Plug-In-Hybrid-Motoren, die zum Marktstart eine Leistungsspanne von 81 kW/110 PS bis 165 kW/225 PS. Dazu kommen eine hohe Qualität und moderne Technologien im Innenraum. In der Preisliste steht der Peugeot 308 ab 23.700 Euro.

Kia EV6: German Car of the Year 2022 - Klassensieger „Premium” (bis 50.000 Euro)

© Foto: Julia Schäfer, GCOTY

Im Premium-Segment bis zu einem Basispreis von 50.000 Euro geht der vollelektrische Kia EV6 siegreich hervor und setzte sich gegen den technisch weitgehend baugleichen Hyundai Ioniq 5 und den Skoda Enyaq durch. Neben einem Leistungsspektrum von 125 kW/170 PS bis 239 kW/325 PS bietet der Kia EV6 mit bis zu 528 Kilometern (77,4-kWh-Batterie und 168 kW/229 PS) eine der aktuell größten kombinierten Reichweiten unter den Elektroautos. Aufgrund der serienmäßigen 800-Volt-Ladetechnologie lässt sich der EV6 im Idealfall an einer Schnellladesäule in nur etwa 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Darüber hinaus sorgt die im Vergleich zum Hyundai Ioniq 5 etwas sportlichere Abstimmung des EV6 für ein Plus an Fahrspaß. An Bord befindet sich außerdem ein breites Angebot neuester Assistenz-, Infotainment- und Komforttechnologien. Das bereits umfassend ausgestattete Basismodell kostet 44.990 Euro.

Audi e-tron GT: German Car of the Year 2022 - Klassensieger „Luxury” (über 50.000 Euro)

© Foto: Julia Schäfer, GCOTY

Das Luxus-Segment dominieren ebenfalls vollelektrische Autos: Auf Platz 1 der Audi e-tron GT, gefolgt vom BMW i4 und Mercedes-Benz EQS. Der wahlweise mit 350 kW/476 PS oder 440 kW/598 PS ab 101.600 Euro erhältliche Audi e-tron GT zieht bereits mit seinem sportlich-eleganten Design die Blicke auf sich. Doch dieser luxuriöse Grand Tourer besticht nicht nur durch seinen hochwertigen, komfortablen Innenraum, sondern auch durch eine beeindruckende Spurtstärke und ein scharfes Fahrverhalten. Die elektrische Reichweite beläuft sich auf bis zu 488 Kilometer. Dank 800-Volt-Ladetechnologie dauert eine Ladung von 5 auf 80 Prozent unter idealen Bedingungen an einer Schnellladesäule weniger als 23 Minuten.

Hyundai Ioniq 5: German Car of the Year 2022 - Klassensieger „New Energy”

© Foto: Julia Schäfer, GCOTY

Unter den Aspekten eines Elektroautos hat der Hyundai Ioniq 5 als Sieger der Kategorie „New Energy“ die Nase vor dem Audi e-tron GT und dem Kia EV6. Bereits ab 41.900 Euro ist der Ioniq 5 erhältlich und erreicht je nach Konfiguration eine Systemleistung von 125 kW/170 PS bis zu 225 kW/305 PS. Dazu kommt eine kombinierte Reichweite von bis zu 481 Kilometern (72,6-kWh-Batterie und 160 kW/217 PS). Mittels der 800-Volt-Technologie lässt sich dieses Elektroauto an entsprechenden Schnellladesäulen innerhalb von 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Mit seinem coolen Design hebt sich der Ioniq 5 von der Masse ab, besticht darüber hinaus durch eine großzügige Serienausstattung, jede Menge Komfort sowie eine hohe Qualität und viel Platz im Innenraum. Die modernen Fahrerassistenzsysteme runden die Maßnahmen gelungen ab.

Porsche 911 GT3: German Car of the Year 2022 - Klassensieger „Performance”

© Foto: Julia Schäfer, GCOTY

510 PS stark, von 0 auf 100 km/h in nur 3,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h (318 km/h mit Doppelkupplungsgetriebe): Der neue Porsche 911 GT3 stellt eine fulminante Fahrmaschine dar, die mit ihrem Handling und der Performance perfekt für die Rennstrecke geeignet ist, sich aber ebenso probemlos im Alltag fahren lässt. Die ausgefeilte Aerodynamik profitiert von den Erfahrungen aus dem Rennsport. In der Performance-Position steigern zum Beispiel die manuell einstellbaren Flügel- und Diffusor-Elemente den aerodynamischen Anpressdruck für höhere Kurvengeschwindigkeiten signifikant. Mit einem deutlichen Abstand verweist der Porsche 911 GT3 den Audi e-tron GT und das BMW-Alpina B8 Gran Coupé auf die Plätze 2 und 3 der Performance-Kategorie des German Car of the Year 2022. Erhältlich ist der Porsche 911 GT3 ab 175.848 Euro.

German Car of the Year: Darum genießt diese Auszeichnung eine hohe Anerkennung

Beim „German Car of the Year“ handelt es sich um eine begehrte Auszeichnung, die nicht von Magazinen und Zeitschriften vergeben wird, sondern von einer unabhängigen, nicht kommerziellen Organisation - und genau das sorgt für eine hohe Akzeptanz. Unterstützt wird das „Deutsche Auto des Jahres“ vom Beratungsunternehmen AITASTIC sowie den Unternehmen Bridgestone, KST Motorenversuch und ZF Friedrichshafen. Autohersteller sind beim „German Car of the Year“ als Sponsoren ausgeschlossen, so dass eine in allen Punkten unabhängige Wahl ermöglicht wird.