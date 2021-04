World Car of the Year 2021: Die Top 3 ist bereits bekannt

Das ist die weltweit größte und prestigeträchtigste Auszeichnung für neue Autos: der „World Car of the Year“-Award. Am 20. April 2021 ist es so weit - und das weltweit beste „Auto des Jahres 2021“ wird bekannt gegeben. Wir präsentieren bereits jetzt die Top 3-Finalisten jeder Rubrik bei den „World Car Awards“. Die Japaner dominieren, insbesondere Toyota und Honda mischen dieses Jahr mit ihren Neuheiten mehrere Kategorien auf. Aber auch deutsche Autos sind im Rennen um die begehrten Trophäen mit dabei.

World Car of the Year 2021: Interessante Autos im Finale

In der wichtigsten Kategorie, dem „World Car of the Year 2021“ (WCOTY), stehen der Honda e, der Toyota Yaris und der VW ID.4 im Finale. So schafften es mit dem Honda-e und dem VW ID.4 gleich zwei Elektroautos in die Top 3. Oder: ein deutsches Auto tritt gegen zwei Japaner an. Ebenso interessant: Der Honda e und der Toyota Yaris stehen sogar in jeweils 3 von 5 Kategorien in der Endausscheidung. Es wird spannend, wer die Nachfolge des Kia Telluride antritt, der letztes Jahr die begehrte Auszeichnung „World Car of the Year 2020“ gewann.

© Foto: WCOTY

Beim „World Performance Car 2021“ positionierten sich in der Top 3 eine extreme Rennsemmel, ein Performance-SUV und ein Sportwagen: der Toyota Yaris GR, der Audi RS Q8 und der Porsche 911 Turbo, die sich ein packendes Rennen zwischen drei unterschiedlichen Performance-Konzepten liefern. Währenddessen stehen beim „World Luxury Car 2021“ drei Autos im Finale, die unterschiedlicher nicht sein könnten: die Mercedes-Benz S-Klasse, der Polestar 2 und der Land Rover Defender.

Eine immer größere Rolle nehmen die Kleinwagen ein. Die besten neuen Stadtautos kommen in diesem Jahr aus Japan, um den Titel „World Urban Car 2021“ unter sich auszumachen: In der Top 3 stehen der Honda e, der Honda Jazz und der Toyota Yaris. Zu den diesjährigen Lieblingen gehört unverkennbar der Honda e, der außerdem zu den schönsten Autos zählt und das Finale um das „World Car Design of the Year 2021“ erreichte. Doch in dieser Kategorie möchten auch der Mazda MX-30 und der Land Rover Defender mit ihrem attraktiven Design mitreden.

An dieser Stelle ein Ausblick auf das nächste Jahr: Mit dem „World Electric Vehicle of the Year“ gibt es ab 2022 eine weitere Kategorie. Mit der Auszeichnung für das beste Elektroauto des Jahres soll der globale Übergang zu elektrisch angetriebenen Autos gewürdigt werden.

© Foto: WCOTY

Die Top 3-Finalisten in allen Kategorien alphabetisch aufgelistet:

World Car of the Year 2021

Honda e

Toyota Yaris

VW ID.4

World Performance Car 2021

Audi RS Q8

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

World Luxury Car 2021

Land Rover Defender

Mercedes-Benz S-Klasse

Polestar 2

World Urban Car 2021

Honda e

Honda Jazz

Toyota Yaris

World Car Design of the Year 2021

Honda e

Land Rover Defender

Mazda MX-30

World Car Awards genießen weltweit eine hohe Akzeptanz

93 hochkarätige Motorjournalisten aus 28 Ländern stellen die Jury und fahren im Vorfeld durch ihre Arbeit die neuen Autos selbst. Mehr noch: Die „World Car Awards“ werden nicht von Magazinen und Zeitschriften vergeben, sondern von einer unabhängigen, nicht kommerziellen Organisation - und genau das sorgt für eine hohe Akzeptanz. Um bei den „World Car Awards“ eine Nominierung zu erhalten, muss ein neues Auto auf den Märkten von mindestens zwei Kontinenten zum Verkauf stehen.

Die Bewertung der neuen Autos erfolgt nicht einfach durch das Setzen eines Kreuzchens, sondern detailliert nach mehreren Kriterien. Dazu gehören unter anderem die emotionale Ansprache und das Design, die Performance, das Fahrverhalten, ökologische Aspekte, der Komfort an Bord und das Preis/Leistungs-Verhältnis.