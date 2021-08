Porsche: Neue App komponiert automatisch Musik-Songs

Ist das die Zukunft? Ich stehe mit einem vollelektrischen Porsche Taycan an der Ampel, während aus den Boxen coole Ambient-Musik mit sphärischen, sanften Klängen ertönt. Als die Ampel auf Grün springt, drücke ich das Fahrpedal durch und der Taycan spurtet nach vorne. Plötzlich ändert sich die Musik, wird durch einen Beat rhythmischer und anregender. Ich drückte keinen Knopf und es handelt sich nicht um eine Playlist - der Song passt sich automatisch der Fahrweise an, erzeugt durch die Bewegung des Autos. Was ich gerade teste, ist ein Prototyp der App „Soundtrack my Life“ von Porsche. Die Einsatzmöglichkeiten zur Individualisierung sind immens, um das persönliche Fahrerlebnis zu steigern.

Soundtrack my Life: Wenn sich die Musik in Echtzeit dem Fahrstil anpasst

Am deutlichsten lassen sich bei der Porsche-App „Soundtrack my Life“ die Änderungen des Songs beim Beschleunigen und Bremsen erleben, aber auch in schnell durchfahrenen Kurven. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit wird der Song allerdings nicht schneller, um niemanden zu einer herausfordernden Fahrweise zu animieren. Der Track muss zudem hörbar bleiben. Kommt der Porsche Taycan wieder zum Stehen, wird die Musik erneut weicher.

© Foto: Tobias Sagmeister, Porsche

Aktuell stehen in der Prototypen-Phase chillige Tracks wie „Blade Runner”, „Monday“, „Sunset Bliss“, „Night Crawling” und „Goodbye” zur Verfügung, während „The Forest of Oz” mit Vogelgezwitscher und einem Wasserrauschen eher mystisch klingt. Für meinen persönlichen Geschmack erweisen sich die Tracks der Prototypen-Phase allerdings bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h im Alltag als zu ruhig. Die aktuellen Tracks passen eher zu einer entspannten Fahrt in den Sonnenaufgang oder den -untergang.

Sollte die „Soundtrack my Life“-App in ein paar Jahren in Serie gehen, wären für die gute Laune zusätzliche Songs empfehlenswert, zum Beispiel Funk oder moderner, instrumentaler Happy-Indie-Folk. Wichtig ist ferner eine große Auswahl an Songs - sonst kennt jeder Fahrer bereits nach kurzer Zeit alle Tracks mit den einzelnen Elementen, so dass „Soundtrack my Life“ an Reiz verliert. Doch Porsche plant bereits, gezielt mit namhaften Filmkomponisten, Sound-Designern und bekannten Künstlern zusammenzuarbeiten, die Soundtracks beitragen.

Ich persönlich würde noch einen Schritt weiter gehen, um die Musikvielfalt und die Anzahl der Songs deutlich zu erhöhen: Porsche sorgt für eine kostenlose Basisauswahl an Tracks, öffnet seine Plattform allerdings dahingehend, dass jeder interessierte Künstler den Anforderungen von „Soundtrack my Life“ entsprechende Tracks kreieren und hochladen kann. Interessierte Fahrer haben so die Möglichkeit, eine Vielzahl neuer Tracks gegen einen kleinen Geldbetrag oder im Rahmen einer Abo-Funktion zu hören. Ein Vorteil für alle: Porsche besitzt für „Soundtrack my Life“ eine große Auswahl an Songs und Musiker können unkompliziert mitverdienen.

© Foto: Porsche

So funktioniert die Soundtrack my Life-App von Porsche

Die Entwicklung von „Soundtrack my Life“ begann im 4. Quartal 2019. Der auf einem iPhone installierte Prototyp erzeugt während der Fahrt aus vorkomponierten Elementen einen individuellen Soundtrack. So reagiert die Software anhand der GPS-Position darauf, wie der Fahrer beschleunigt, bremst, eine kurvige Straße fährt oder durch den Stadtverkehr gleitet. Die Hörerfahrung ist dadurch stets individuell.

Bei einer möglichen Serienintegration ließe sich die App auf dem Smartphone installieren und über die „Porsche Connect“-App mit dem Auto verbinden. Ebenso ist eine zusätzliche Integration in das Infotainment-System des Porsches denkbar.

Blick in die Zukunft: Die nächsten Schritte von Soundtrack my Life

In einem nächsten Schritt möchte Porsche mit Künstlern gezielt nach szenischen Vorgaben zusammenarbeiten, um Soundtracks für Situationen, Szenerien oder Momente zu schaffen. Die Möglichkeiten wären immens: So gäbe es zum Beispiel extra Songs für Fahrten auf Landstraßen, in den Bergen auf kurvigen Passstraßen, für die Nacht, im Stadtverkehr oder in bestimmten Regionen der Welt. Sogar die Steuerung des Ambientelichts im Innenraum des Fahrzeugs ließe sich situationsabhängig einbinden.

Für die weitere Individualisierung in einer ferneren Zukunft denken die Entwickler über künstliche Intelligenz nach, die auf dem Smartphone und im PCM (Porsche Communication Management) vorhersagt, welcher Soundtrack zur aktuellen Stimmung des Fahrers passt. Bereits beim Einsteigen weiß das Auto, dass sein Besitzer einen anstrengenden Tag hatte. Da das System die üblichen Abläufe und Hörpräferenzen kennt, erzeugt „Soundtrack my Life“ auf Basis dieser Informationen die passende Musik für den Heimweg.