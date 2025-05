MG ZS Hybrid+ 2025 Test: Preisbrecher und Geheimtipp?

Wer sagt, dass ein moderner SUV mit Hybridantrieb teuer sein muss? Der neue MG ZS Hybrid+ zeigt, dass Effizienz, Platzangebot und moderne Technologien auch zu einem sehr attraktiven Preis möglich sind - und das in einem der härtesten Fahrzeugsegmente überhaupt. Doch kann ein günstiger Hybrid-SUV im Alltag wirklich überzeugen? Ob hier ein echter Geheimtipp auf vier Rädern rollt, zeigt der MG ZS Hybrid+ Test.

Mit seiner entschlossen gezeichneten Frontpartie und dem breiten, selbstbewussten Kühlergrill zeigt der MG ZS Hybrid+ sofort: Hier kommt ein kompakter SUV mit Haltung. Die flach geschnittenen LED-Scheinwerfer verleihen der Front eine moderne, markante Signatur. Besonders ins Auge fällt die zweiteilige Schulterlinie, die gemeinsam mit der muskulös konturierten Motorhaube den Eindruck von Spannung und Dynamik erzeugt - wie ein gespannter Bogen, bereit zum Sprung.

© Foto: Marcus Werner, MG

Auch das Heck zeigt Charakter: Ein schnittiger Dachkantenspoiler betont die sportliche Linie, dreidimensionale Rückleuchten und ein Diffusoreinsatz setzen ein visuelles Ausrufezeichen. Gleichzeitig ist der neue MG ZS gewachsen: auf 4,430 Meter Länge, 1,818 Meter Breite und 2,610 Meter Radstand. Das sorgt für mehr Präsenz auf der Straße und spürbar mehr Platz im Innenraum, ohne die kompakte Alltagstauglichkeit einzubüßen.

Antrieb MG ZS Hybrid+: Der Hybrid mit Power und Köpfchen

Sobald sich der MG ZS Hybrid+ in Bewegung setzt, zeigt sich: Dieser SUV denkt mit und fährt voraus. Das hochmoderne Hybrid-System verbindet einen Elektromotor und Benziner zu einem cleveren Team. Im Fokus steht dabei die 100 kW/136 PS starke E-Maschine, die ihre Energie aus einer großzügig dimensionierten 1,83-kWh-Hochvoltbatterie bezieht - fast doppelt so groß wie bei vielen Wettbewerbern. Gemeinsam mit einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, der 75 kW/102 PS mobilisiert, bringt es der MG ZS Hybrid+ auf eine in diesem Segment beachtliche Systemleistung von 145 kW/197 PS und ein Maximaldrehmoment von 343 Nm.

Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,7 Sekunden zeigt der MG ZS Hybrid+, dass Effizienz und Dynamik sich nicht ausschließen müssen. Und das Beste: Der Elektromotor übernimmt oft genug die Hauptarbeit, so dass der Verbrenner sich akustisch angenehm im Hintergrund hält - außer der Fahrer fordert den MG ZS Hybrid+ wirklich heraus. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 168 km/h.

Fahrverhalten MG ZS Hybrid+: Alltagstauglich und überraschend komfortabel

Im urbanen Alltag bewegt sich der MG ZS Hybrid+ nahezu lautlos, was sich als Wohltat im dichten Stadtverkehr erweist. Wer sanft beschleunigt, fährt rein elektrisch; denn der Hybrid priorisiert den E-Antrieb, wo immer möglich. Erst bei einer höheren Lastanforderung oder einer leeren Batterie, schaltet sich der Verbrenner sanft zu. Der Antrieb wirkt im unteren Geschwindigkeitsbereich besonders souverän: Das Zusammenspiel aus E-Motor und 3-Gang-Automatik sorgt für eine flüssige Beschleunigung ohne das gefürchtete Gummibandgefühl vieler stufenloser Getriebe.

© Foto: Marcus Werner, MG

Darüber hinaus stehen für jede Gelegenheit passende Fahrmodi zur Verfügung: Eco, Standard und Sport. Diese Modi greifen aktiv in die Charakteristik von Antrieb, Getriebe und Lenkung ein. Im Eco-Modus liegt der Fokus auf maximaler Effizienz, das heißt die Fahrpedalkennlinie wird zurückhaltender, der Verbrenner arbeitet nur, wenn wirklich nötig, und das Fahrzeug agiert spürbar energiesparender - ideal für Pendler oder ruhige Stadtfahrten. Rein elektrisch erreicht der MG ZS eine Geschwindigkeit von 80 km/h und kann dabei bis zu 10 Kilometer zurücklegen, zum Beispiel in der Stadt.

Mit einem ausbalancierten Mix aus Leistung und Komfort erweist sich der Normal-Modus als Allrounder für den Alltag. Im Sport-Modus zeigt der MG ZS Hybrid+ schließlich, was in ihm steckt: Der Elektromotor liefert spontanen Punch, das Getriebe schaltet früher zurück und die Lenkung wird spürbar direkter. Für Fahrspaß steht der MG ZS nicht, dafür bringt dieser Hybrid jeden ziemlich souverän zum Ziel.

Dank eines gut abgestimmten Fahrwerks meistert der MG ZS Hybrid+ jede Fahrsituation mit Bravour und absorbiert jegliche Straßenunebenheiten. In der Stadt profitiert der MG ZS zudem von einer leichtgängigen Lenkung. Auf Landstraßen und Autobahnen überzeugt das Hybrid-Modell mit einer ausgewogenen Straßenlage und einem Fahrgefühl, das angenehm gelassen bleibt.

Verbrauch ohne Verzicht: So sparsam ist der MG ZS Hybrid+ in der Praxis

Der wahre Trumpf des Hybrid-Systems zeigt sich beim Verbrauch: Laut dem realitätsnahen WLTP-Zyklus begnügt sich der MG ZS Hybrid+ mit 5,0 bis 5,1 Litern auf 100 Kilometern - ein bemerkenswert niedriger Wert für einen SUV mit fast 200 PS Systemleistung. Im Realbetrieb sind bei normaler Fahrweise sogar zwischen 4,8 und 5,0 Litern machbar, abhängig von Außentemperatur, Fahrweise und Streckenprofil. Zur Effizienz trägt ebenfalls die Rekuperation bei, das heißt die Energierückgewinnung beim Bremsen, die sich in drei Stufen von schwach bis stark einstellen lässt.

© Foto: Marcus Werner, MG

Innenraum MG ZS Hybrid+: Großzügig und praktisch

Auf den ersten Blick gefällt der Innenraum des MG ZS Hybrid+ durch sein elegantes Design und sauber gesetzte Ledernähte. Allerdings muss MG bei dem günstigen Fahrzeugpreis auch sparen: Die Oberfläche des Armaturenbretts besitzt eine angenehm weiche Softtouch-Oberfläche und in einigen Bereichen Kunstleder, aber der Rest des Innenraum besteht aus hartem Kunststoff. Das hat auch Vorteile: Langlebigkeit und einfach zu pflegen.

Positiv fallen die Platzverhältnisse auf: Vorne sitzen 2,00 Meter große Personen bequem und auf den Rücksitzen locker 1,90 Meter große Mitreisende, wobei insbesondere im Fond die Kopf- und Beinfreiheit für einen Kompakt-SUV zu beeindrucken weiß. Für zusätzlichen Komfort sorgt die Vielzahl an großen Ablagen und Fächern, durch die der MG ZS zu einem praktischen Alltagsbegleiter avanciert.

Infotainment MG ZS Hybrid+: Alles drin, was jeder braucht

Hervorzuheben ist im MG ZS Hybrid+ das Infotainment-System. Der Fahrer blickt auf ein 7 beziehungsweise 17,8 Zentimeter großes, volldigitales Cockpit, das durch klare und moderne Grafiken besticht. Ein weiteres Highlight stellt der hochauflösende 12,3-Zoll-Touchscreen (31,2 Zentimeter Durchmesser) in der Mitte dar, den es ab der Comfort-Ausstattung serienmäßig gibt und durch gut strukturierte Anzeigen sowie kurze Ladezeiten besticht. In der Standard-Ausstattung fällt der Touchscreen mit 10,25 Zoll beziehungsweise 26,0 Zentimetern Durchmesser nur minimal kleiner aus.

Das Navigationssystem und die Smartphone-Integration via Android Auto und Apple CarPlay sind ab der Basis inklusive. Ferner stehen vorne ein USB-C- und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung und im Fond ein USB-C-Anschluss. Eine induktive Ladeschale für das kabellose Laden von Smartphones ist leider nicht erhältlich.

© Foto: Marcus Werner, MG

Sicherheit MG ZS Hybrid+: Bereits ab der Basis gut ausgestattet

Viele Sicherheitsfeatures gehören beim MG ZS Hybrid+ zur Serienausstattung wie zum Beispiel ein elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), ein Notbremsassistent, ein Notfall-Spurhalteassistent, eine adaptive Tempo- und Abstandsregelung sowie ISOFIX-Halterungen hinten für Kindersitze. Zu den Fahrassistenzsystemen zählen unter anderem eine Spurverlassenswarnung, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und eine Querverkehrswarnung hinten.

Kofferraum MG ZS Hybrid+: Viel Platz für alle Abenteuer

Egal ob Wocheneinkauf, ausgedehnte Wochenendausflüge oder der Familienurlaub: Der Kofferraum des MG ZS Hybrid+ bietet mit 443 Litern Stauraum eine Menge Platz für die unterschiedlichsten Gepäckstücke und Einkäufe. Diese Größe reicht aus, um die meisten Bedürfnisse des Alltags spielend zu erfüllen. Mit umgeklappten Rücksitzen lässt sich der Kofferraum auf 1.457 Liter erweitern - das sind deutliche 291 Liter mehr als beim Vorgängermodell. Der Kofferraum des MG ZS Hybrid+ überzeugt durch seinen praktischen Zuschnitt, während die für einen SUV niedrige Ladekante und die flache Stufe nach innen das Be- und Entladen erleichtern.

MG ZS Hybrid+ - Fazit und Preis:

Der neue MG ZS Hybrid+ bietet ein bemerkenswertes Gesamtpaket für alle, die einen modernen und sparsamen Kompakt-SUV suchen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Bereits zu einem sehr attraktiven Preis ab 22.990 Euro liefert der MG ZS einen effizienten Hybridantrieb und dazu eine umfangreiche Serienausstattung sowie ein beachtliches Platzangebot. Hier gibt es viel Auto für das Geld, ohne auf moderne Technik verzichten zu müssen.

Technische Daten MG ZS Hybrid+:

Länge x Breite x Höhe: 4,430 x 1,818 x 1,635 Meter

Radstand: 2,610 Meter

Systemleistung: 145 kW/197 PS

Antriebsart: Frontantrieb

Getriebeart: 3-Gang-Automatikgetriebe

Leistung 1,5-Liter-Vierzylinderbenzinmotor: 75 kW/102 PS bei 6.000 U/min

Drehmoment Benzinmotor: 128 Nm bei 4.500 U/min

Leistung Elektromotor: 100 kW/136 PS bei 5.000 U/min

Drehmoment Elektromotor: 250 Nm bei 0 - 2.500 U/min

Batteriekapazität: 1,83 kWh

Höchstgeschwindigkeit: 168 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,7 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (WLTP): 5,0 - 5,1 l/100 km

CO2-Emission (WLTP): 113 - 115 g/km

Leergewicht: 1.455 - 1.495 Kilogramm (abhängig von Ausstattungsvariante)

Kofferraumvolumen: 443 - 1.457 Liter

Preis: ab 22.990 Euro