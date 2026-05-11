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Fangchengbao Formula X: Denza fordert Ferrari heraus

, 11.05.2026


Manche Überraschungen kündigen sich an. Andere treffen einen einfach unvorbereitet mitten ins Gesicht. Die Präsentation des Fangchengbao Formula X auf der Beijing Auto Show 2026 war eine solche. Niemand hatte erwartet, dass ausgerechnet die bislang ausschließlich für SUV bekannte Marke von BYD plötzlich mit einem der spektakulärsten Sportwagen der Messe aufwartet und über 1.000 PS leistet. Mehr noch: Fangchengbao wird in Europa in das Markenportfolio von Denza integriert, der Edelmarke von BYD. Und der Formula X soll bereits zu über 80 Prozent mit dem Serienmodell identisch sein. Marktstart: voraussichtlich 2027.

Design Fangchengbao Formula X: Wenn der Leopard zum Sprung ansetzt

Der Fangchengbao Formula X ist flach, breit und aggressiv. Ein Auto, das optisch sofort klarmacht, was es will. Die Scherentüren öffnen sich wie Schmetterlingsflügel nach oben und liefern jenen Moment des Staunens, der sonst von Lamborghini oder McLaren bekannt ist. Die tief liegende Vollcarbon-Karosserie besitzt dynamische Linien und weckt in der Seitenansicht gewisse Assoziationen an den Ferrari 12Cilindri Spider.

© Foto: BYD

Fangchengbao selbst beschreibt das Design als „jagenden Leoparden“. Tatsächlich verleihen die scharf gezeichneten Frontscheinwerfer dem Fahrzeug etwas Raubtierartiges. Die Karosserie folgt einer eigens definierten Proportionslehre: Das Verhältnis von Front zu Gesamtlänge ist auf 1:2,5 gesetzt, was dem Formula X eine lange Frontpartie und ein scharf zulaufendes Kabinenprofil verleiht.

Leichtbau & Aero: 19 Öffnungen für den perfekten Airflow

Hinter der Optik steckt Substanz. Die gesamte Karosserie des Fangchengbao Formula X besteht aus Carbon und dient als tragendes Element. Carbon spart Gewicht, erhöht die Steifigkeit und gibt dem Wagen die strukturelle Basis, die ein Fahrzeug mit solchen Leistungsambitionen braucht.

© Foto: BYD

Dass der Formula X kein reiner Schönling ist, zeigen die insgesamt 19 Luftöffnungen, die über den Körper verteilt sind. Sechs dedizierte Luftströmungskanäle lenken den Fahrtwind gezielt dorthin, wo er gebraucht wird. Hinzu kommen mächtige Diffusoren, um die turbulente Luft sauber abzuleiten. Dazu kommt ein aktiver elektrischer Heckflügel, der sich automatisch der Geschwindigkeit anpasst und für genau den Anpressdruck sorgt, den die Situation erfordert.

Antrieb Fangchengbao Formula X: Die magische 1.000-PS-Grenze im Visier

Offizielle Leistungsdaten gab Fangchengbao noch nicht bekannt. Was kursiert, klingt jedoch eindeutig: rund 1.000 PS aus einem Antriebsstrang mit vermutlich drei Motoren wie beim Denza Z9GT, der 850 kW (1.156 PS) leistet. Damit würde der Fangchengbao Formula X etablierten europäischen und amerikanischen Namen ernsthaft zu schaffen machen. Ob das System rein elektrisch arbeitet oder mit einem Range-Extender kombiniert wird, ist offen. Die Karosserie zeigt jedenfalls keine sichtbaren Auspuffauslässe, was auf einen vollelektrischen Antrieb hinweisen könnte.

© Foto: BYD

Innenraum Fangchengbao Formula X: Purismus im Battle Cockpit

Im Innenraum des Fangchengbao Formula X haben die Macher konsequent weitergedacht. Das Cockpit trägt die Bezeichnung „Battle Cockpit“. Alles ist auf den Fahrer ausgerichtet: ein zentrales Display, stark konturierte Sportsitze und 4-Punkt-Gurte wie aus dem Rennsport. Zahlreiche physische Tasten verdienen Respekt in einer Zeit, in der immer mehr Autos alle Funktionen hinter Touchscreens verstecken.

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