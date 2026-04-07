World Car of the Year 2026: BMW iX3 dominiert mit Doppelsieg

Das ist die weltweit prestigereichste Auszeichnung der Automobilwelt: Der BMW iX3 holt bei den World Car Awards den Titel als World Car of the Year 2026 und ist damit das Auto des Jahres. Mehr noch: Es ist ein Doppelsieg, da der erste Vertreter der Neuen Klasse in einer weiteren Kategorie erfolgreich ist. Damit sendet ein deutscher Automobilhersteller ein klares Signal: Die Strategie zeigt weltweit Wirkung. In insgesamt sechs Kategorien wurden die besten Fahrzeuge der Welt gekürt. Zu den weiteren Siegern gehören der Hyundai Ioniq 6 N, der Firefly, der Lucid Gravity und der Mazda 6e.

World Car of the Year 2026: BMW iX3

© Foto: BMW

Die hohen Investitionen von BMW tragen nun ihre Früchte. Das erste Modell der Neuen Klasse, der BMW iX3, ist das „World Car of the Year 2026“ und krönt damit den Start einer neuen Ära von BMW. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen der Nissan Leaf und der Hyundai Palisade. Für BMW ist es der zweite Gesamtsieg bei den World Car Awards, nachdem 2006 der BMW 3er zum World Car of the Year gekürt wurde.

Den Auftakt der neuen Ära markiert der BMW iX3 50 xDrive, der mit zwei Elektromotoren eine Leistung von 345 kW/469 PS generiert und eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern erzielt. Im Sommer 2026 folgt als nächste Variante der BMW iX3 40 mit einem 235 kW/320 PS Heckmotor, einer kleineren Batterie und einer Reichweite von bis zu 635 Kilometern. Der vollelektrische BMW iX3 überzeugt die Jury mit starker Performance, hoher Fahrdynamik und innovativen Technologien, ergänzt durch Reichweite und Ladeleistung.

Das „Heart of Joy“ ist im BMW iX3 für die Fahrdynamik zuständig, während weitere Rechner automatisiertes Fahren und Parken, Infotainment sowie Basis- und Komfortfunktionen steuern. Diese Superbrains liefern eine bis zu 20-fache Rechenleistung im Vergleich zu bisherigen BMW-Modellen.

Den Innenraum prägt das neue Bediensystem „BMW Panoramic iDrive“, das hohe Update- und Upgrade-Fähigkeit mit kontextabhängiger, situationsgerechter Steuerung aller Anzeige- und Bedienelemente verbindet. Die gestochen scharfen, hochbrillanten Anzeigen erstrecken sich im unteren Bereich der Windschutzscheibe über die gesamte Fahrzeugbreite, ergänzt durch ein Zentral-Display zur intuitiven Steuerung zahlreicher Funktionen.

World Electric Vehicle 2026: BMW iX3

© Foto: BMW

Als World Electric Car 2026, das Elektroauto des Jahres, holt der BMW iX3 den nächsten wichtigen Sieg bei der diesjährigen Preisverleihung der World Car Awards. Damit verweist der BMW iX3 den Nissan Leaf und den Mercedes-Benz CLA auf die Plätze.

Der 345 kW/469 PS starke BMW iX3 50 xDrive beschleunigt in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. Das Hochvoltbatteriekonzept mit 800-Volt-Technologie bietet bis zu 400 kW Ladeleistung und bidirektionale Ladefunktionalität.

Die Hochvoltbatterie des BMW iX3 50 xDrive stellt derweil einen nutzbaren Energiegehalt von 108,7 kWh zur Verfügung und ermöglicht damit eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus. Am DC-Schnelllader zeigt der iX3, was moderne E-Mobilität leisten kann: In nur 10 Minuten lassen sich bis zu 372 Kilometer nachladen, von 10 auf 80 Prozent dauert es lediglich 21 Minuten. Abhängig von der Ausstattungsvariante, verbraucht der BMW iX3 50 xDrive durchschnittlich nur 15,1 bis 17,9 kWh auf 100 Kilometern nach WLTP.

World Luxury Car 2026: Lucid Gravity

© Foto: Lucid Motors

Das World Luxury Car 2026 ist der Lucid Gravity, der im Finale den Volvo ES90 und den Cadillac Vistiq auf die Plätze verwies. Für Lucid stellt es bereits den zweiten Titel in dieser Kategorie dar, nachdem 2023 der Lucid Air zum Luxusauto des Jahres gekürt wurde. Der US-amerikanische Autohersteller entwickelte den vollelektrischen Lucid Gravity von Grund auf als sportliches SUV mit starker Performance, der ebenfalls durch eine überraschend hohe Agilität, einen luxuriösen Innenraum, hohen Komfort und einen vollwertigen Platz für bis zu sieben Insassen überzeugt.

Der Lucid Gravity Grand Touring leistet 617 kW/839 PS und beschleunigt in nur 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit endet bei 250 km/h. Die 123-kWh-Batterie ermöglicht eine beeindruckende Reichweite von 748 Kilometern nach dem WLTP-Zyklus bei einem kombinierten Verbrauch von 18,2 kWh auf 100 Kilometern. Dank einer Ladeleistung von 400 kW lassen sich an einer entsprechenden Schnellladesäule 400 Kilometer in nur 14 Minuten nachladen.

World Performance Car 2026: Hyundai Ioniq 6 N

© Foto: Hyundai

Der Hyundai Ioniq 6 N schafft es, das Fahrerlebnis mit einem Elektroauto auf beeindruckende Weise mit fortschrittlicher Technologie noch dynamischer zu gestalten. Nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Rennstrecke. Diese herausragenden Leistungen und smarten Innovationen bringen dem Hyundai Ioniq 6 N die Auszeichnung „World Performance Car 2026“ ein. Nach dem Titel 2024 für den Hyundai Ioniq 5 N, ist es für den südkoreanischen Autohersteller der zweite Titel in der Performance-Kategorie der World Car Awards. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen in diesem Jahr der BMW M2 CS und die Chevrolet Corvette E-Ray.

Die beiden Elektromotoren des Hyundai Ioniq 6 N bringen 448 kW/609 PS auf die Straße, mit aktiviertem „N Grin Boost“, einer vorübergehenden Leistungssteigerung, sind es sogar 478 kW/650 PS und eine Drehmomentsteigerung von 740 Nm auf 770 Nm. In 3,4 Sekunden beschleunigt der Ioniq 6 N von 0 auf 100 km/h, mit Launch Control reduziert sich die Zeit auf 3,2 Sekunden. Erst bei einer Höchstgeschwindigkeit von 257 km/h endet der Vortrieb.

Ein weiterentwickeltes Batteriemanagementsystem bietet spezielle Einstellungen für unterschiedliche Rennstrecken-Szenarien wie Drag-, Sprint- oder Langstreckeneinsätze. Die 84 kWh große Batterie lässt sich derweil an einem 350-kW-Schnelllader (DC) in etwa 18 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent aufladen. Dem gegenüber steht im Idealfall ein durchschnittlicher Energieverbrauch von 18,7 kWh auf 100 Kilometern und eine Reichweite von bis zu 487 Kilometern.

World Urban Car 2026: Firefly

© Foto: NIO/Firefly

Der Firefly aus China hat es geschafft, den Sieg in der Kategorie „World Urban Car 2026“ zu holen. Sieht schick aus, ist agil und bietet dazu als Kleinwagen einen hochwertigen Innenraum mit überraschend viel Platz und etlichen Komfort-Features. Hinter dem Firefly steckt kein Geringerer als der Autohersteller Nio, der den Firefly als eigene Marke herausbrachte. Im Finale setzt sich der Firefly gegen den Hyundai Venue und den ebenfalls chinesischen Baojun Yep Plus, der in Lateinamerika und Mexiko als Chevrolet Spark EUV vermarktet wird, durch.

Für den Antrieb des Firefly sorgt ein Heckmotor mit einer Leistung von 105 kW/143 PS, der von einer 42,1 kWh großen Batterie mit Energie versorgt wird. In 8,1 Sekunden beschleunigt der Firefly von 0 auf 100 km/h und erzielt eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Den WLTP-Verbrauch geben die Chinesen mit durchschnittlich 14,5 kWh auf 100 Kilometern an, die Reichweite bis zu 330 Kilometer. Ist die Batterie leer, lässt sie sich mit einer DC-Spitzenladeleistung von 100 kW in 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

World Car Design of the Year 2026: Mazda 6e

© Foto: Mazda

Elegante Proportionen, skulpturale Oberflächen und der bewusst minimalistisch gehaltene Innenraum: Der Mazda 6e setzt mit seinem coolen Look moderne Akzente und überträgt das erfolgreiche Kodo-Design auf eine neue Generation elektrifizierter Fahrzeuge. Der Titel „World Car Design of the Year 2026“ geht an den Mazda 6e, der sich im Finale gegen den Volvo ES90 und den Kia PV5 durchsetzt. Für Mazda ist es nach dem Mazda MX-5 (2016) und dem Mazda 3 (2020) bereits die dritte Auszeichnung als World Car Design of the Year.

Für die Rubrik „World Car Design of the Year“ erstellt im Vorfeld ein siebenköpfiges Gremium aus weltweit renommierten Design-Experten die Auswahlliste für das Finale, aus denen die Jury-Mitglieder der World Car Awards anschließend ihre Favoriten wählen. Der Kreis der Design-Experten umfasst in diesem Jahr Gert Hildebrand (Deutschland - Inhaber von Hildebrand-Design), Anja Bracht (Deutschland - Universität Pforzheim), Marek Djordjevic (USA - Vorsitzender des Bereichs Transportation Design, Art Center College of Design), Fabio Filippini (Japan - ACCAEFFE Creative Consulting), Antony Grade (im Ruhestand - Renault), Victor Nacif (USA - Chief Creative Officer, Dozent für Design, New School of Architecture and Design) und Shiro Nakamura (Japan - CEO, Shiro Nakamura Design Associates).

World Car Awards: Die härteste Bühne der Branche entscheidet

Die World Car Awards sind nicht käuflich. Genau das macht ihren Wert aus. Nicht Zeitschriften und Magazine bestimmen die Gewinner der World Car Awards, sondern in einer geheimen Abstimmung 98 hochkarätige Autojournalisten aus 33 Ländern, welche die Fachjury bilden und im Vorfeld durch ihre Arbeit die neuen Autos selbst fahren. All das trägt zur hohen Akzeptanz der World Car Awards bei.

Die Bewertung der neuen Autos erfolgt nicht einfach durch das Setzen eines Kreuzchens, sondern detailliert nach mehreren Kriterien. Dazu gehören unter anderem die emotionale Ansprache und das Design, die Performance, das Fahrverhalten, ökologische Aspekte, der Komfort an Bord und das Preis/Leistungs-Verhältnis.