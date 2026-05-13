MGS6 EV Test: Chinas neuer Herausforderer im SUV-Segment

Alltagstauglicher E-Antrieb, massig Raum und ein verlockendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Der MGS6 EV greift im hart umkämpften Übergangssegment der großen SUV an. Wo andere patzen, will dieses Modell ohne Abstriche überzeugen. Ob der Newcomer den hohen Erwartungen in der Praxis standhält, klärt der MGS6 EV Test.

Der MGS6 EV lässt keine Unklarheiten zu: Die kantige Tagfahrlicht-Signatur schneidet sich präzise in das Gesicht des Fahrzeugs, scharf genug, um im Gedächtnis zu bleiben. Derweil wirkt die geteilte Kühlergestaltung, inspiriert vom Elektro-Roadster MG Cyberster, wie ein Bekenntnis: technisch, aufgeräumt und ohne Dekor. Im Seitenprofil strukturiert eine markante Schulterlinie die Flanke und gibt dem Fahrzeug Spannung, während die 20-Zoll-Räder im Gulfstream-Design weitere Akzente setzen.

© Foto: Marcus Werner, MG

Am Heck des MGS6 betont ein durchgehendes Lichtband mit dreidimensionalem Effekt die volle Breite des Fahrzeugs. Dass die aerodynamisch optimierte Form dieses Lichtbands zusätzliche 1,2 Kilometer Reichweite beisteuert, ist ein Detail, das niemand sieht. Das aktive Kühlergrill-Lamellensystem, aerodynamische Radabdeckungen, seitliche Luftleitelemente und eine verkleidete Unterbodenstruktur spielen zusammen und bringen fast 50 Kilometer zusätzliche Reichweite.

Antrieb MGS6 EV: Wenn Souveränität den Vortritt vor Spektakel erhält

Es gibt Elektroautos, die Kraft als Spektakel inszenieren. Der MGS6 EV dosiert seinen Schub hingegen so selbstverständlich, als wäre Kraft hier einfach der Normalzustand. Das Fahrpedal lässt sich präzise modulieren und der Schub kommt kräftig, aber nie ruckartig und nie aggressiv. Hier kommt der Schub auf eine Art, die Vertrauen erzeugt, statt Respekt einzufordern.

Eine brutto 77-kWh-NCM-Batterie (Nickel-Mangan-Cobalt) versorgt wahlweise einen einzelnen Heckmotor mit 180 kW (244 PS) und 350 Nm oder in der Allradvariante ein Zweimotorensystem mit 266 kW (361 PS) Systemleistung und 540 Nm. Der Frontmotor der Allradversion schaltet sich bedarfsgerecht zu, sobald der Heckmotor 80 Prozent seines maximalen Drehmoments überschreitet oder Schlupf auftritt, während der MGS6 EV im Normalbetrieb effizient als reiner Hecktriebler fährt.

Für die meisten Familien erweist sich die Heckantriebsvariante als vollkommen ausreichende Wahl: 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h, souveräner Mittelbereich und entspannte Überholvorgänge. Die Allradversion reduziert den klassischen Sprint auf 5,1 Sekunden. Sicherlich ein spürbarer Unterschied auf der Landstraße, aber kein entscheidender im Alltag.

© Foto: Marcus Werner, MG

Fahrverhalten: Überraschend leichtfüßig trotz zwei Tonnen Gewicht

Wer vom MGS6 EV einen trägen, gefälligen Familien-SUV erwartet, liegt falsch. Dieses Elektroauto überrascht mit einer gut gewichteten, direkten Lenkung, die zwar wenig Rückmeldung von der Straßenoberfläche zurückgibt, aber präzise arbeitet und Sicherheit vermittelt. Beim Herausbeschleunigen aus Kurven drücken die Hinterräder dem MGS6 EV spürbar nach vorne: bei normaler Fahrweise kein Untersteuern und kein Schieben. Das Fahrzeug dreht willig ein und die Karosserie neigt sich kaum.

Fünf Fahrmodi stehen zur Wahl: Normal, Sport, Komfort, Schnee und Benutzerdefiniert, welche die Leistungscharakteristik des Antriebs, die Gewichtung der Lenkung und die Ansprechkurve des Fahrpedals beeinflussen. Im Sport-Modus steht die volle Systemleistung immer zur Verfügung und die Lenkung fühlt sich straffer an. Der Komfort-Modus stellt das andere Extrem mit einem sanften Ansprechverhalten zur Steigerung der Effizienz dar.

Beim Normal-Modus findet der MGS6 EV seine Balance: ausreichend spontan für den Alltag und zugleich komfortabel für die lange Strecke. Wird das Fahrpedal voll durchgetreten, steht auch hier die volle Leistung zur Verfügung. Wer feiner abstimmen möchte, greift zum benutzerdefinierten Modus, um die Gewichtung der Lenkung, die Fahrpedalcharakteristik und die Stärke der Bremsrekuperation individuell zu konfigurieren.

Das Fahrwerk arbeitet derweil souverän, wenn es darum geht, Straßenunebenheiten wie Bodenwellen und Schlaglöcher zu schlucken. Trotzdem hinterlässt die Abstimmung einen leicht unruhigen Eindruck auf variablen Fahrbahnoberflächen, die nicht störend wird, aber auffällt.

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Rekuperation: 5 Stufen und 1-Pedal-Fahren in Perfektion

Der MGS6 EV besitzt eines der durchdachtesten Rekuperationssysteme in seiner Klasse, ergo die Rückgewinnung von Energie beim Bremsen. Fünf Stufen von schwach und mittel über hoch und adaptiv bis zum echten 1-Pedal-Fahren, welches das Fahrzeug bis zum Stillstand verzögert, stehen zur Wahl. Die Abstimmung zwischen regenerativer Bremskraft und mechanischer Bremse ist darüber hinaus gelungen. Wer einmal gelernt hat, das Fahrpedal als primäres Verzögerungsinstrument zu nutzen, wird den Fuß auf dem Bremspedal kaum noch brauchen.

Reichweite und Laden: Solider 144-kW-Pragmatismus mit Kälte-Joker

Für die Heckantriebsvariante des MGS6 EV geben die Macher eine Reichweite von 530 Kilometern und einen Durchschnittsverbrauch von 16,6 kWh auf 100 Kilometern nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus an. Bei der Allradvariante 485 Kilometer und einen kombinierten Verbrauch von 18,1 kWh je 100 Kilometer. In der Praxis erzielen wir mit der Allradversion bei normaler Fahrweise einen Durchschnittsverbrauch von rund 19,0 kWh auf 100 Kilometern, was für einen 2 Tonnen schweren SUV dieser Größe einen respektablen Wert darstellt.

Beim Laden zeigt sich der MGS6 EV pragmatisch. Die maximale DC-Ladeleistung beträgt 144 kW. Damit ein solider Wert, der sich an einem 150-kW-Lader voll ausnutzen lässt. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauert rund 38 Minuten, welches sich für die 77-kWh-Batterie als vernünftiges Ergebnis erweist. Eine Wärmepumpe befindet sich ebenfalls an Bord, was die Reichweite bei Kälte erhöht.

Innenraum MGS6 EV: Raumwunder unter zwei Quadratmetern Glas

Wer sich in den Innenraum des MGS6 EV setzt, spürt sofort, dass die Macher die elektrische Architektur als Raumgewinn verstanden haben. Der Radstand von 2,835 Metern übersetzt sich in echte Beinfreiheit, echten Kopfraum und echtes Wohlbefinden. Vorne für Personen bis 2,00 Meter, hinten sogar für Insassen mit rund 1,90 Meter, die dort reichlich Platz zum Ausstrecken finden.

© Foto: Marcus Werner, MG

Was den Innenraum jenseits der puren Abmessungen auszeichnet, ist die Materialsprache. Kunstleder und Wildlederimitat dominieren die Sitz- und Armaturenbrettflächen. Weich, sauber verarbeitet und mit einer Anmutung, die deutlich über dem liegt, was der Preispunkt nahelegen würde.

Das 1,96 Quadratmeter große Panoramaglasdach bringt zudem Licht in jeden Winkel des Innenraums und lässt selbst den Fondbereich hell und offen wirken. Serienmäßig sind alle Versionen mit beheiz- und belüftbaren Vordersitzen, beheizbarem Lenkrad und beheizten äußeren Rücksitzen ausgestattet. Das sind Komfortmerkmale, die in dieser Klasse keineswegs selbstverständlich sind.

Ein besonderes Detail stellt die belüftete, kabellose Ladeschale für Smartphones in der Mittelkonsole mit 50 Watt Ladeleistung dar, ausgeführt in Wildlederoptik. Das Smartphone liegt sicher, wird aktiv gekühlt und bleibt auch bei schnellerer Fahrt an seinem Platz. Vorne ergänzen zwei USB-C-Anschlüsse das Angebot, hinten stehen ebenfalls zwei USB-C-Ports zur Verfügung.

Infotainment MGS6 EV: Klare Bildschirme und ein Herz für echte Tasten

Im MGS6 EV übernimmt ein 12,8-Zoll-HD-Touchscreen (Durchmesser 32,5 Zentimeter) die Steuerung von Navigation, Medien, Fahrzeugeinstellungen und Konnektivität. Ein 10,25 Zoll beziehungsweise 26,0 Zentimeter großes Fahrerdisplay hinter dem Lenkrad zeigt übersichtlich, klar gegliedert und in drei konfigurierbaren Darstellungsmodi die wesentlichen Fahrinformationen. Je nach Präferenz rücken Geschwindigkeit, Assistenzsysteme, Effizienzwerte oder die Navigationskarte in den Fokus. Der Fahrer entscheidet, was er sehen möchte.

© Foto: MG

Ergänzt wird das Duo durch ein erstmals bei MG serienmäßiges Head-up-Display, dessen Inhalte frei konfigurierbar sind. Tempolimit, Navigationshinweise, Geschwindigkeit oder Assistenzinfos erscheinen direkt im Sichtfeld. Das reduziert die Notwendigkeit, den Blick von der Straße zu nehmen, auf ein Minimum.

Das Zentraldisplay reagiert flott und ist gut ablesbar. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto gehören zur Serienausstattung. Zusätzlich sind Streaming-Dienste wie Spotify, YouTube und Amazon Music direkt integriert und stehen während Ladepausen auf dem großen Display zur Verfügung. Physische Direktwahltasten für Klimaanlage, Lautstärke, Scheibenheizung und Warnblinkanlage bleiben im MGS6 EV erhalten, was viele Fahrer zu schätzen wissen.

Die iSMART-App von MG erweitert darüber hinaus die Konnektivität: Türverriegelung, Fahrzeugstatus, Ladezustand, Reifendruck und Standort lassen sich jederzeit über das Smartphone abrufen. Klimatisierung, Sitzheizung und Lenkradheizung lassen sich außerdem aus der Ferne aktivieren.

Assistenzsysteme mit funktionierendem Gedächtnis

Technik soll den Alltag erleichtern und sicherer gestalten statt zu verkomplizieren. Das MG-Pilot-System bündelt dabei eine breite Palette moderner Assistenzfunktionen. Dazu gehören unter anderem ein aktiver Notbremsassistent, eine Spurhalte- und Spurverlassenswarnung, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und ein Stauassistent. Ergänzt wird das Paket durch Systeme zur Überwachung des toten Winkels und des rückwärtigen Querverkehrs.

© Foto: Marcus Werner, MG

Neu ist die Möglichkeit, individuelle Einstellungen für die Assistenzsysteme zu speichern: Auch wenn aus Sicherheits- und Gesetzesgründen beim Fahrzeugstart alle Systeme aktiviert werden, lassen sich die persönlichen Präferenzen mit wenigen Handgriffen schnell wiederherstellen, ohne jede Funktion erneut einzeln konfigurieren zu müssen.

Kofferraum & Frunk MGS6 EV: Starkes Volumen und ein Riesen-Frunk

Der Kofferraum des MGS6 EV mit 674 Litern Ladevolumen ist breit, tief und gut proportioniert. Typisch für einen SUV, liegt die Ladekante etwas höher, während eine kleine Stufe nach innen ebenfalls vorhanden ist und sich beim Einladen schwerer Gegenstände bemerkbar macht. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, wächst das Volumen auf bis zu 1.910 Liter. Leider entsteht dabei eine kleine Stufe im Übergang zur Ladefläche.

Doch der MGS6 EV besitzt außerdem einen riesigen Frunk (Frontkofferraum) mit 124 Litern Ladevolumen in der Heckantriebsversion. Das ist genug für das komplette Ladekabel-Set, einen Rucksack und noch etwas mehr. In der Allradvariante schrumpft das Volumen des Frunks auf 102 Liter, bleibt aber praktisch. Im Innenraum verteilen sich darüber hinaus über 30 praktische Ablage- und Stauraumlösungen.

Fazit und Preis - MGS6 EV

Der MGS6 EV überzeugt dort, wo es im Alltag zählt: Raum, Bedienbarkeit, Effizienz und ein Antrieb, der seine Leistung nicht inszeniert, sondern selbstverständlich abrufbar macht. Besonders hervorzuheben ist die Serienausstattung, die in dieser Preisregion nicht selbstverständlich ist und dem MGS6 EV einen klaren Vorteil im Wettbewerbsumfeld verschafft.

© Foto: Marcus Werner, MG

Erhältlich ist der MGS6 EV mit Hinterradantrieb für 49.990 Euro und als Allradversion für 53.990 Euro. Unterm Strich entsteht so ein Elektro-SUV, der weniger über einzelne Highlights funktioniert als über seine Gesamtstimmigkeit. Genau darin liegt die Stärke: als alltagstauglicher Begleiter, der seine Wirkung nicht aus Lautstärke zieht, sondern aus Konsequenz und technischer Reife.

Technische Daten MGS6 EV Luxury AWD:

Länge x Breite x Höhe: 4,708 x 1,912 x 1,664 Meter

Radstand: 2,835 Meter

Antriebsart: elektrischer Allradantrieb

Systemleistung: 266 kW/361 PS

Maximales Systemdrehmoment: 540 Nm

Getriebeart: 1-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,1 Sekunden

Batteriekapazität: 77,0 kWh brutto (74,3 kWh netto)

Maximale Ladeleistung: 144 kW (DC), 11 kW (AC)

Reichweite kombiniert (WLTP): 485 Kilometer

Durchschnittlicher Energieverbrauch (WLTP): 18,1 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): 144 kW Ladeleistung, 10 - 80 % in 38 Minuten

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): 50 kW Ladeleistung, 10 - 80 % in 70 Minuten

Ladezeit mit Wechselstrom (AC): 7 kW Ladeleistung, 10 - 100 % in 8,5 Stunden

Leergewicht nach EU: 2.005 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 674 - 1.910 Liter

Kofferraumvolumen vorne (Frunk): 102 Liter

Preis: ab 53.990 Euro