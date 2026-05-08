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Denza Z: Der 1000 PS-Moment, der die Autowelt verändert

, 08.05.2026


Es gibt Momente, welche die Autowelt veränderten. Als Ferrari 1962 den 250 GTO vorstellte oder Lamborghini 1971 die Designstudie des Countach enthüllte. Und vielleicht wird die Weltpremiere des Denza Z auf der Beijing Auto Show 2026 als einer dieser Momente in die Geschichte eingehen. Was Denza hier präsentiert, ist kein weiteres Elektroauto, es ist eine wundervolle Kampfansage in Form eines offenen 2+2-Supersportwagens mit Stoffverdeck und über 1.000 PS.

Design Denza Z: Ein Meisterwerk mit europäischer Seele

Hinter dem Denza Z steckt ein Name, der in der Designwelt ehrfürchtiges Schweigen erzeugt: Wolfgang Egger. Der Mann, der den Alfa Romeo 8C Competizione zeichnete,  eines der schönsten Autos der letzten 20 Jahre, ist heute Chefdesigner von BYD - damit auch von Denza, der Edel-Marke von BYD.

© Foto: BYD

Die lange Motorhaube, die schlanke Silhouette und die eleganten Proportionen erinnern an Grand Tourer aus Maranello und Modena. Früher leitete Wolfgang Egger das Design bei Alfa Romeo, Audi und Lamborghini. Jetzt gelangt diese europäische DNA in ein chinesisches Projekt. Der Denza Z wirkt wie ein Auto, dem echte Leidenschaft eingehaucht wurde. Hier trifft Carbon auf aerodynamische Präzision, während die Form der Funktion folgt, wie es bei den Großen des Genres immer war.

Antrieb: Über 1.000 PS für den Sprint unter 2 Sekunden

Unter der eleganten Carbon-Hülle des neuen Supersportwagens schlägt ein vollelektrisches Herz mit der imposanten Kraft von über 1.000 PS. Diese Power soll den Denza Z in weniger als 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Möglich wird das durch einen Antriebsstrang mit vermutlich drei Motoren wie beim Denza Z9GT, der 850 kW (1.156 PS) leistet. Die genauen technischen Daten des Denza Z gaben die Macher noch nicht bekannt.

Das intelligente, elektromagnetische DiSuS-M-Fahrwerk mit vorausschauender Straßenerkennung entwickelte BYD speziell für die extremen Anforderungen des Denza Z. Innerhalb von Millisekunden passt sich das Fahrwerk an Straßenoberflächen und Fahrverhalten an.

© Foto: BYD

Denza Z: In nur 9 Minuten fast voll aufgeladen

Reichweite galt lange als die Achillesferse elektrischer Supersportwagen. Die Zeiten sind mit dem Denza Z vorbei: Die zweite Generation der Blade-Batterie, kombiniert mit BYDs Flash-Charging-Technologie, ermöglicht bis zu 1.500 kW Ladeleistung. Ein Beispiel: Die 122,49 kWh große Batterie des Denza Z9GT lädt von 10 auf 97 Prozent in nur 9 Minuten. Ein Boxenstopp, der schneller erledigt ist, als man seinen Kaffee ausgetrunken hat. Bis Ende 2026 will BYD nach neuesten Plänen voraussichtlich bis zu 300 Flash-Charging-Stationen in Deutschland errichten.

Die drei Gesichter des Denza Z: Coupé, Cabrio, Track

Der Denza Z erscheint nicht als Einheitslösung. Drei Karosserievarianten sind geplant: ein klassisches Hardtop-Coupé, ein Cabrio mit versenkbarem Stoffverdeck und eine Track-Version für all jene, welche die Rennstrecke als natürlichsten Lebensraum eines Autos betrachten. Welche konkreten Upgrades die Track-Version konkret mitbringen wird, offenbarten die Macher noch nicht. Das Concept Car zeigte jedoch bereits einen mächtigen Heckflügel, der nichts dem Zufall überlässt.

Denza Z: Die Nürburgring-Nordschleife wartet schon

Gute Absichten brauchen Beweise. Daher geht BYD in die Offensive und nahm mit dem Denza Z bereits Testfahrten und Rundenrekordversuche auf der Nürburgring-Nordschleife in Angriff. 20,832 Kilometer Asphalt, die Generationen von Sportwagen in ihre Schranken wiesen und als härteste Messlatte in der Automobilwelt gelten.

Wenn der Denza Z im Juli 2026 beim Festival of Speed in Goodwood über den Bergkurs fegt, werden alle hinschauen. Nicht, weil der neue Supersportwagen aus China kommt, sondern es der Denza Z verdient hat, angeschaut zu werden.

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