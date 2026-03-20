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Oliver Zipse (BMW): Mit Mut - World Car Person of the Year

, 20.03.2026


Es gibt Auszeichnungen in der Automobilwelt, die mehr sind als ein Blick zurück. Sie markieren den Moment, in dem eine Entscheidung, eine Strategie oder ein mutiger Schritt die Branche nachhaltig prägt. Genau dafür steht der Titel „World Car Person of the Year“. Nach der Weltpremiere des neuen BMW i3 2026 spricht die Automobilwelt mit Begeisterung über die Neue Klasse, deren Start der BMW iX3 mit einem immensen Erfolg markierte. Für BMW ist es die größte technologische Transformation der Unternehmensgeschichte. Für diesen strategischen Durchbruch und die konsequente Umsetzung wird Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender der BMW AG, zur World Car Person of the Year 2026 gekürt.

Strategische Klarheit in Zeiten maximaler Umbrüche

Seit August 2019 steht Oliver Zipse, geboren am 17. Februar 1964 in Heidelberg, an der Spitze von BMW. Kaum ein Zeitraum in der jüngeren Automobilgeschichte war turbulenter: Elektrifizierung, Digitalisierung, geopolitische Verwerfungen und neue Wettbewerber aus China. Inmitten dieser Umbrüche richtete Oliver Zipse den BMW-Konzern strategisch neu aus. Sein Name wird untrennbar mit der „Neuen Klasse“ verbunden bleiben, jenem Modellprogramm, das die größte technische Transformation in der Geschichte des deutschen Konzerns markiert.

© Foto: BMW

Ingenieursdenken mit strategischer Konsequenz

Oliver Zipse ist Ingenieur und studierte Informatik, Mathematik und Maschinenbau. Drei Disziplinen, die analytische Schärfe verlangen. 1991 beginnt Zipse als Trainee seine Laufbahn bei BMW und beendet diese vorerst auch dort im Sommer 2026. Von Führungsfunktionen in der Entwicklung, Produktion und Produktionsplanung ist jeder Schritt von operativer Tiefe und technischem Verständnis geprägt. Als Vorstandsvorsitzender verfolgt Oliver Zipse konsequent einen technologieoffenen Ansatz: batterieelektrisch, Plug-in-Hybrid und effiziente Verbrenner. Nicht Ideologie, sondern konsequent der Markt bestimmt den Kurs.

Der Markt gibt ihm recht. BMW bleibt profitabel, investiert Milliarden in neue Architekturen und baut gleichzeitig seine Markenidentität weiter aus. Während andere Hersteller ihre Strategie mehrfach korrigieren müssen, hält Zipse am Prinzip der „Technology Openness“ fest. Heute steht BMW so stabil da wie lange nicht mehr. Eine Produktpalette, die selbst Kritiker als eine der stärksten der Unternehmensgeschichte einordnen.

© Foto: BMW

Dank an die Mannschaft

In seiner Reaktion auf die Auszeichnung als World Car Person of the Year 2026 zeigt sich Oliver Zipse gewohnt nüchtern und zugleich persönlich. „Es ist eine Anerkennung unseres strategischen Kurses und des Mutmodells, das wir bewiesen haben, um das größte Projekt der Unternehmensgeschichte, die Neue Klasse, voranzutreiben. Und was am wichtigsten ist: Es ist eine Auszeichnung für alle BMW-Mitarbeiter. Daher möchte ich all unseren Kolleginnen und Kollegen danken: für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren Pioniergeist. Die Neue Klasse ist ein Paradebeispiel für die bemerkenswerten Leistungen, die durch diese gemeinsame Anstrengung möglich werden.“

Ein Platz unter den prägenden Köpfen der Branche

Die Auszeichnung, Oliver Zipse zur World Car Person of the Year 2026 zu ernennen, wurde von einer Jury aus 98 angesehenen Automobiljournalisten aus 33 Ländern beschlossen. Der Titel ehrt Persönlichkeiten, die im vergangenen Jahr den größten Einfluss auf die weltweite Automobilindustrie hatten. Ein Blick auf die Liste der bisherigen Preisträger verdeutlicht die Dimension dieser Auszeichnung. 2025 ging der Titel an Stella Li von BYD. Davor standen unter anderem Persönlichkeiten wie Akio Toyoda von Toyota, Luc Donckerwolke von der Hyundai Motor Group, Carlos Tavares von der damaligen PSA Group oder der unvergessene Sergio Marchionne von FCA (Fiat Chrysler Automobiles) an der Spitze. Namen, die jeweils für strategische Wendepunkte in ihren Unternehmen stehen.

Das Erbe eines Strategen

Oliver Zipse schuf die Grundlagen für viele kommende Fahrzeuge. Mit der Neuen Klasse beginnt für BMW ein neues Kapitel. Die Ehrung als World Car Person of the Year 2026 stellt daher mehr als eine persönliche Auszeichnung dar. Es ist ein Signal für Mut in Zeiten der Unsicherheit. Für strategische Klarheit in einer Branche, die sich neu erfinden muss. Und für die Erkenntnis, dass technologische Exzellenz und wirtschaftlicher Erfolg keine Gegensätze sind. Wenn Oliver Zipse in Kürze den Vorstandsvorsitz abgibt, wird er ein Unternehmen hinterlassen, das auf den Wandel reagiert und diesen aktiv gestaltet. Genau das definiert eine World Car Person of the Year.

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