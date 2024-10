BMW & Mini: Kino, Gaming und ein Blick in die Zukunft

Das ganz große Kino und dazu noch heißes Gaming: BMW und Mini bringen begehrte Blockbuster aus dem Kino direkt ins Auto und steigern das Erlebnis darüber hinaus durch beliebte Spiele, bei denen sich die Smartphones der Insassen in Gaming-Controller verwandeln. Mehr noch: Wir geben einen Ausblick in die Zukunft und verraten, mit welchen attraktiven Diensten die BMW Group seine Autos künftig erweitern wird.

Paramount+ : Blockbuster und Erfolgsserien für die Straße

Einfach mal vorstellen: Es steht eine Pause auf einer langen Fahrt oder beim Warten an der Ladestation mit dem Elektroauto an. Was könnte besser sein, als die Zeit mit spannenden Serien und neuen Filmen zu überbrücken? Genau hier kommt Paramount+ ins Spiel. Abonnenten dieses beliebten Streaming-Dienstes können jetzt eine breite Palette an Blockbustern, neuen Originalen und Erfolgsserien wie „Tusla King“, „Knuckles“ oder „Star Trek Discovery“ direkt auf dem Bildschirm in ihrem BMW oder Mini streamen. Voraussetzung: Es handelt sich im Fahrzeug von BMW und Mini um das „Operating System 9“.

© Foto: Enes Kucevic, BMW

Der Streaming-Dienst beinhaltet ferner eine umfangreiche Medien-Bibliothek sowie Live-Sport und aktuelle Nachrichten. Paramount+ stellt lediglich den Anfang der weltweit größten Streaming-Anbieter dar; denn die BMW Group hat ebenfalls Interesse daran, Netflix und Disney+ zu integrieren, was bereits ab 2025 zu erwarten sein dürfte.

Gaming: Das neue Spielerlebnis im BMW und Mini

Für Spaß im Auto sorgen nicht nur gute Musik und Podcasts. Ab sofort gibt es bei BMW und Mini das Kult-Kartenspiel Uno, das weltweit zu den beliebtesten Spielen gehört. Uno Car Party ermöglicht es bis zu vier Personen über ihre Smartphones zu spielen, während das große Display des Autos als Spielbrett dient. Jeder Spieler kann dabei seine Karten auf dem eigenen Smartphone sehen. Dieses Erlebnis wäre unmöglich, wenn sich die Spielsteuerung nur auf den Touchscreen oder Bluetooth-Steuerelemente beschränken würde.

Möglich wird all dies durch die Gaming-Plattform „AirConsole“, die das Infotainment-System in eine Spielekonsole verwandelt und bereits in über 500.000 Fahrzeugen von BMW und Mini zur Verfügung steht. Einzige Voraussetzung: BMWs eigenes Betriebssystem „Operating System 9“ oder das „Operating System 8.5“.

Der Einstieg ins Spiel ist einfach: Es genügt, einen QR-Code auf dem Touchscreen des Autos zu scannen - und das Smartphone wird sofort zum Controller. Es ist noch nicht einmal erforderlich, eine App herunterzuladen. Das Smartphone muss dazu online sein, verbraucht dabei aber kaum Traffic, da dieser nur für die Signale zur Steuerung erforderlich ist. Damit ist es bedeutend weniger Traffic, als sich bei Youtube ein Video anzuschauen. Das Spiel wird durch das Auto geladen.

© Foto: BMW

Umso erfreulicher ist es, wie schnell das Smartphone als Controller reagiert, insbesondere bei Rennspielen wie „Burnin‘ Rubber“ oder „Go Kart Go“, bei denen sich die Insassen im Auto heiße Rennen liefern. Ebenso beliebt bei den deutschen Nutzern ist das Spiel „Wer wird Millionär?“. Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Spiele zur Verfügung.

Zukunft: So wird BMW seine Online-Dienste und das Gaming erweitern

In einem der nächsten Schritte wird BMW die Online-Dienste um weitere Bereiche ausweiten. Unter „Working“ werden Dienste das mobile Arbeiten im Auto erleichtern, zum Beispiel durch Online-Videokonferenzen in HD-Qualität wie von Zoom. Ebenso denkbar ist der Bereich „Gesundheit“, der beispielsweise das mentale Wohlbefinden bei der Fahrt fördert.

Was sich einfach anhört, allerdings technisch sehr aufwändig ist: Die Einbindung der Bildschirme auf den Rücksitzen in das Spielerlebnis, so dass jeder Insasse seinen eigenen Avatar sieht. Das soll noch ca. 5 bis 6 Jahre dauern.

AOSP: Die Basis für schnelle Updates und optimierte Zugriffsmöglichkeiten

Das Bediensystem stellt eine Eigenentwicklung der BMW Group dar. Während BMW die Benutzeroberfläche (User Interface) komplett selbst programmiert, basiert das Betriebssystem auf einem Software-Paket aus dem Android Open Source Project (AOSP). Für BMW ermöglicht diese Basis ein breiteres Angebot digitaler Inhalte für Information und Unterhaltung, schnellere Update-Zyklen und optimierte Zugriffsmöglichkeiten auf viele spezifische Online-Dienste. Mit Innovationen wird die BMW Group das Fahrerlebnis grundlegend erweitern - und die Zukunft hat noch einiges in petto.