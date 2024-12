German Car of the Year 2025: Die besten Autos des Jahres

Fast 150 Kandidaten, fünf Fahrzeugklassen und zwei harte Testphasen: Der neue BMW 5er gewinnt nicht nur die Premium-Kategorie, sondern sichert sich auch den Titel „German Car of the Year 2025“ (GCOTY). Dabei lässt der siegreiche BMW sogar die besten Modelle aus anderen Fahrzeugklassen hinter sich. Doch nicht nur der Gewinner des Gesamtrankings, auch die Klassensieger stehen fest, die 38 renommierte, unabhängige Motorjournalisten im Anschluss an ausgiebige Testfahrten aus allen maßgeblichen Neuvorstellungen ermittelten.

Citroën C3/ë-C3: Klassensieger „Compact” (bis 35.000 Euro)

© Foto: Citroën

Im Segment der Kompaktautos bis zu einem Basispreis von 35.000 Euro sichert sich der Citroën C3/ë-C3 den Sieg. Mit seinem modernen Design, einer attraktiven Preisgestaltung und der Wahl zwischen einem effizienten Verbrennungsmotor oder einem Elektroantrieb ist der Franzose der ideale Favorit für urbane Mobilität. Der Citroën C3 mit einem 74 kW/101 PS starken Dreizylinder-Turbobenziner startet bei 14.990 Euro, während der vollelektrische ë-C3 mit 83 kW/113 PS und einer Reichweite von bis zu 326 Kilometern ab 23.300 Euro erhältlich ist.

BMW 5er/i5: Klassensieger „Premium” (bis 70.000 Euro)

© Foto: BMW

Die Jury ist sich einig: Der BMW 5er sowie die vollelektrische Version BMW i5 überzeugen in allen Bewertungskategorien und vereinen modernste Technologien, nachhaltige Mobilität und die typische Freude am Fahren, für die BMW bekannt ist. Ob als eleganter Dienstwagen, komfortabler Reisebegleiter oder zukunftsweisendes Elektroauto - der BMW 5er beherrscht alle Disziplinen und wird daher zum „German Car of the Year 2025“ gekürt.

Nicht nur als Gesamtsieger des „Deutschen Auto des Jahres 2025“ kann sich der BMW 5er durchsetzen, sondern auch in der Premium-Kategorie (Basispreis bis 70.000 Euro). Der Einstieg für die Limousine liegt bei 57.550 Euro, während die vollelektrische Version des BMW i5 ab 70.200 Euro erhältlich ist. Der BMW 5er punktet in seinem Segment besonders mit beeindruckender Fahrdynamik, herausragendem Langstreckenkomfort und einem vielseitig nutzbaren, hochwertigen Innenraum. Auch in puncto digitale Innovationen und Antriebsvielfalt - von Diesel über Benziner bis hin zum Plug-in-Hybrid und vollelektrischen Antrieb - zeigt der BMW 5er seine Stärken.

Die Leistungsspanne reicht in Deutschland von 153 kW/208 PS bis zu 442 kW/601 PS. Besonders sportlich präsentiert sich der BMW M5 mit 535 kW/727 PS. Der BMW i5 eDrive40 mit 250 kW/340 PS erzielt eine beeindruckende Reichweite von 498 bis 582 Kilometern und kann an einer Schnellladesäule in nur 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden - mit einer Ladeleistung von bis zu 205 kW.

Cadillac Lyriq: Klassensieger „Luxury” (über 70.000 Euro)

© Foto: Cadillac

Der Cadillac Lyriq beweist, dass US-amerikanische Autos auch im europäischen Luxussegment mithalten können. Der erste vollelektrische Cadillac beeindruckt mit modernem Design, hohem Komfort, einem großzügigen Innenraum und einer Reichweite von rund 530 Kilometern. Dazu bietet der Cadillac eine Leistung von 388 kW/528 PS. Mit einer Ladegeschwindigkeit von 190 kW „tank“ der Lyriq in nur 15 Minuten bis zu 200 Kilometer Reichweite. Der Einstiegspreis für den Lyriq liegt bei 79.900 Euro.

Audi Q6 e-tron: Klassensieger „New Energy”

© Foto: Audi

Der Audi Q6 e-tron, Gewinner der Kategorie „New Energy“, zeigt eindrucksvoll, wie modern und alltagstauglich Elektromobilität geworden ist. das Elektroauto überzeugt vor allem als Allrounder: praktisch, komfortabel und ausgestattet mit den neuesten Technologien. Die Leistungsspanne reicht aktuell von 185 kW/252 PS bis hin zu 360 kW/490 PS.

In puncto Reichweite schafft der Audi Q6 Sportback e-tron Performance beispielsweise zwischen 582 und 656 Kilometer. Zudem glänzt das Modell mit einer Ladezeit von nur 22 Minuten, um die Batterie von 10 auf 80 Prozent mit einer Ladegeschwindigkeit von 260 kW aufzuladen. Die leistungsstärkeren Modelle bieten sogar eine Ladegeschwindigkeit von 270 kW. Der Preis für den Audi Q6 e-tron startet bei 63.500 Euro.

Porsche 911 GTS T-Hybrid: Klassensieger „Performance”

© Foto: Porsche

Wie gut ein Hybrid-Antrieb und Performance harmonieren, beweist eindrucksvoll der neue Porsche 911 GTS T-Hybrid, der die Performance-Kategorie für sich entscheidet. Es ist fast ironisch, dass der technologisch fortschrittlichste Elfer in einem Auto steckt, das so tief in der Tradition verwurzelt ist. Der Performance-Hybrid hebt die Fahrdynamik auf ein neues Niveau, bleibt dabei aber ganz der DNA des 911 treu.

Mit einer Systemleistung von 398 kW/541 PS beschleunigt der Porsche 911 GTS T-Hybrid, dank elektrischer Unterstützung, in nur 3,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h - belgeitet von dem mitreißenden Sound des modifizierter 3,0-Liter-Biturbo-Boxermotors. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 312 km/h. Dem gegenüber steht beim Coupé mit Hinterradantrieb auf dem Papier ein durchschnittlicher Verbrauch von 10,5 bis 11,0 Litern Benzin auf 100 Kilometern. Die Preise starten bei 170.600 Euro.

German Car of the Year: Warum diese Auszeichnung so hochgeschätzt wird

Der Titel „German Car of the Year“ stellt eine begehrte Auszeichnung dar, die nicht von Fachzeitschriften oder Magazinen verliehen wird, sondern von einer unabhängigen, nicht kommerziellen Organisation. Diese Unabhängigkeit trägt maßgeblich zur hohen Anerkennung bei. Unterstützt wird das „Deutsche Auto des Jahres“ von dem Beratungsunternehmen AITASTIC sowie den Unternehmen Bridgestone, KST Motorenversuch, ZF Friedrichshafen, Alcantara, Gentex und AutoCom Associates. Um eine vollkommen objektive Wahl zu gewährleisten, sind Autohersteller von einer Sponsorenrolle ausgeschlossen, was die Unabhängigkeit des Auswahlprozesses weiter stärkt.