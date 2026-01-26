BYD Atto 2 DM-i Test: Super-Hybrid statt Reichweitenangst

Sparsam unterwegs, trotzdem geräumig und ohne Reichweitenangst: So etwas ist bei kleineren SUV noch eine echte Seltenheit. Genau diese Lücke besetzt der neue BYD Atto 2 DM-i, der als Super-Hybrid einen cleveren Antrieb, Alltagstauglichkeit und modernste Technik vereint. Bis zu 90 Kilometer rein elektrisch, rund 1.000 Kilometer Gesamtreichweite und zahlreiche smarte Features in Serie machen sofort neugierig. Ob der Kleine in der Praxis wirklich überzeugt, zeigt der BYD Atto 2 DM-i Test, der das volle Potenzial dieses chinesischen Plug-in-Hybriden erlebbar macht.

Kompakt, urban und eigenständig: Der BYD Atto 2 DM-i verbindet SUV-Charakter mit handlichen Maßen. Mit 4,330 Metern Länge, 1,830 Metern Breite und einem Radstand von 2,620 Metern ist der Kompakt-SUV wendig genug für enge Straßen und Parklücken. Die Front zieht mit schlanken Voll-LED-Scheinwerfern und scharfen Linien die Blicke auf sich. Seitlich betonen schwarze Kunststoffbeplankungen den SUV-Charakter, während am Heck ein markanter Dachspoiler und die Leuchtleiste in Form des „chinesischen Knotens“ für ein charaktervolles Profil sorgen. Der Plug-in-Hybrid unterscheidet sich von der Elektroversion unter anderem durch einen größeren mittleren Kühlergrill, dekorative Elemente in der Frontstoßstange und den Verzicht auf die seitlichen Lüftungsdetails in den vorderen Kotflügeln.

© Foto: Ivan Santamaria, BYD

Antrieb BYD Atto 2 DM-i: So funktioniert der Super-Hybrid

Der Plug-in-Hybrid des frontangetriebenen BYD Atto 2 DM-i (Dual Mode - intelligent) kombiniert zwei Elektromotoren mit einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor und einer 18,0 kWh großen Blade-Batterie. Der 72 kW / 98 PS starke Benziner dient primär als Stromerzeuger für die kleinere E-Maschine mit ebenfalls 72 kW / 98 PS, die als Generator arbeitet und mechanische Energie in elektrische umwandelt. Dieser Strom fließt dann entweder direkt zur großen E-Maschine mit 145 kW / 197 PS und 300 Nm, die den Atto 2 DM-i antreibt, oder bei entspannter Fahrt die Batterie nachlädt. Die Systemleistung der stärkeren Boost-Variante gibt BYD mit 156 kW / 212 PS an. Zum Vergleich: Die kleinere Active-Ausführung besitzt einen 7,8-kWh-Akku und eine geringere Systemleistung von 156 kW / 212 PS.

In den meisten Fahrsituationen sorgt die größere E-Maschine für den alleinigen Vortrieb des BYD Atto 2 DM-i. Wird zusätzliche Leistung benötigt, etwa bei starker Beschleunigung, arbeitet der Benzinmotor über den Generator unterstützend zu. Auch bei höheren Geschwindigkeiten, zum Beispiel auf der Autobahn, kann sich der Verbrenner für maximale Effizienz direkt mechanisch an die Vorderräder koppeln, um zusätzlichen Vortrieb zu liefern.

Wer sich fragt, warum der als Generator arbeitende Elektromotor die gleiche Leistung wie der Benziner besitzt: Der Generator kann auf diese Weise die komplette Leistungsabgabe des Verbrenners verlustarm in elektrische Energie umwandeln. Wäre der Generator schwächer ausgelegt, würde ein Teil der Motorleistung ungenutzt verpuffen. Der Benziner muss zudem keine hohen Drehzahlen erreichen und arbeitet fast immer in seinem optimalen Wirkungsgradbereich, was den Atto 2 DM-i besonders effizient macht.

Fahrverhalten BYD Atto 2 DM-i: Leise Kraft mit souveränem Charakter

Auf der Straße überrascht der BYD Atto 2 DM-i mit einem direkten, jederzeit verfügbaren Antritt. Die Boost-Version mit dem größeren Akku beschleunigt in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bei einer elektronisch limitierten Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h endet der Vortrieb. Bereits im elektrischen EV-Modus fällt auf, wie angenehm leise der Plug-in-Hybrid über den Asphalt gleitet. Erst beim Überholen auf Landstraßen oder beim Beschleunigen auf der Autobahn schaltet sich der Benziner hörbar zu und sorgt für zusätzliche Leistung, ohne das harmonische Gesamtbild zu stören. Genau hier zeigt sich, wie fein der Antrieb abgestimmt ist.

© Foto: Ivan Santamaria, BYD

Dank des sofort anliegenden Drehmoments erfolgen selbst im HEV-Modus spontane Zwischenspurts und Überholmanöver mühelos. Wird das Gaspedal kräftig durchgetreten, macht sich der Benziner kurz akustisch bemerkbar, bleibt dabei jedoch nie aufdringlich. Abseits solcher Situationen präsentiert sich der Atto 2 DM-i insgesamt geschmeidig und laufruhig. Die Lenkung wirkt allerdings etwas synthetisch und vermittelt nur begrenztes Feedback. Klar, ein Sportler will der Atto 2 nicht sein. Trotz spürbarer Seitenneigung bleibt der Kompakt-SUV in zügig gefahrenen Kurven stabil und gut kontrollierbar.

Doch diese ausgewogene Abstimmung macht den durchdachten Kompakt-SUV zu einem idealen Alltagsbegleiter. In der Stadt fährt der BYD Atto 2 DM-i leise, agil und angenehm wendig. Auf der Autobahn sorgt der elektrische Antrieb hingegen für gleichmäßigen Vortrieb, während der Verbrenner dezent unterstützt. Das Fahrwerk legten die Macher insgesamt komfortorientiert aus, was vor allem auf längeren Strecken und für Familien positiv auffällt.

Die Rekuperation lässt sich in zwei Stufen einstellen: Standard oder High. Beide unterstützen beim Verzögern, erreichen jedoch nicht die Intensität eines echten One-Pedal-Drives, bei dem das Fahrzeug ohne Bremspedal bis zum Stillstand kommt. Zusätzlich stehen die Fahrmodi Eco, Normal, Sport und Snow zur Wahl, die das Ansprechverhalten leicht variieren, ohne den klaren Fokus auf elektrisches Fahren zu verändern.

Reichweite, Effizienz und Laden: Strom für den Alltag, Benzin für die Freiheit

Auf dem Papier erreicht der BYD Atto 2 DM-i Boost eine rein elektrische Reichweite von bis zu 90 Kilometern, die für viele Fahrer den täglichen Stadt- und Pendelverkehr vollständig abdeckt. Langstrecken lassen sich dank des Benzinmotors entspannt absolvieren. BYD nennt eine kombinierte Gesamtreichweite von bis zu 1.000 Kilometern nach dem praxisnahen WLTP-Zyklus.

© Foto: Ivan Santamaria, BYD

Beim Kraftstoffverbrauch sind zwei Szenarien zu unterscheiden: Den offiziellen Normwert von 1,8 Litern pro 100 Kilometer erreicht der BYD Atto 2 DM-i Boost nur, wenn die Fahrt mit vollgeladener Batterie beginnt und der Elektroanteil hoch bleibt. Wer hingegen längere Strecken mit leerem Akku zurücklegt, sollte sich an der WLTP-Angabe von 5,1 Litern pro 100 Kilometer orientieren. Das ist für einen Kompakt-SUV ein sehr guter Wert, der sich auch im Alltag bei moderater Fahrweise realistisch erreichen lässt. Selbst bei niedrigem Ladezustand bleibt die Effizienz auf einem hohen Niveau.

Ist der LFP-Akku (Lithium-Eisenphosphat) des BYD Atto 2 DM-i leer, lässt sich die 18-kWh-Batterie einphasig mit maximal 6,6 kW aufladen. Der Ladevorgang von 15 auf 100 Prozent dauert rund drei Stunden. Eine dreiphasige AC-Ladeoption mit 11 kW wäre für zukünftige Modellpflegen wünschenswert, um die Alltagstauglichkeit weiter zu erhöhen.

Innenraum BYD Atto 2 DM-i: Kompakt, clever und überraschend geräumig

Der BYD Atto 2 DM-i lässt sich auf Wunsch serienmäßig bequem per Smartphone öffnen. Schon beim Einsteigen fällt auf, wie großzügig der Innenraum für einen kompakten SUV ausfällt. Weiche Oberflächen an Armaturenbrett, Mittelkonsole und im oberen Bereich der vorderen Türen sorgen für ein angenehmes Ambiente, während im Fond überwiegend harter, aber sauber verarbeiteter Kunststoff zum Einsatz gelangt.

Das riesige Panorama-Glasdach der Boost-Version mit elektrischer Sonnenblende flutet den Innenraum mit Licht und verstärkt das luftige Raumgefühl. Die vorderen Sitze sind gut gepolstert und bieten auch groß gewachsenen Personen bis knapp 2,00 Metern ordentlich Platz. Im Fond sitzen selbst 1,95 Meter große Mitreisende komfortabel, wobei insbesondere die üppige Beinfreiheit positiv auffällt.

© Foto: Ivan Santamaria, BYD

Infotainment: Groß, digital und angenehm schnell

Als zentraler Blickfang im Innenraum des BYD Atto 2 DM-i ist der 12,8-Zoll-Touchscreen (32,5 Zentimeter), ergänzt durch ein volldigitales 8,8-Zoll-Kombiinstrument (22,4 Zentimeter) hinter dem Lenkrad. Der Touchscreen des Infotainment-Systems reagiert ferner schnell und präzise auf Eingaben. Per Knopfdruck lässt sich der Bildschirm zudem um 90 Grad drehen, um die Ansicht wie bei einem Smartphone im Hochformat nutzen zu können.

Nach kurzer Eingewöhnung erschließt sich die Menüstruktur logisch, um wichtige Fahrzeugfunktionen zügig aufrufen zu können. Ergänzend stehen auf der Mittelkonsole physische Tasten für zentrale Funktionen wie Fahrmodi und Lautstärke bereit. Die per „Hi BYD“ aktivierbare Sprachsteuerung mit moderner KI (künstliche Intelligenz) unterstützt nicht nur bei der Fahrzeugbedienung, sondern beantwortet auch Fragen zu allgemeinen Themen und merkt sich frühere Eingaben.

Dank serienmäßiger Online-Anbindung erfolgen Fahrzeug-Updates wie bei einem Smartphone Over-the-Air-Updates, während die Navigation mit Echtzeit-Verkehrsdaten arbeitet. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sind serienmäßig an Bord und integrieren das Smartphone nahtlos. Zusätzlich stehen vorne zwei USB-C-Anschlüsse und eine induktive Ladeschale (50 Watt) zur Verfügung. Derweil kommen im Fond zwei weitere USB-C-Anschlüsse hinzu. Über die BYD-App lassen sich Informationen wie Reichweite, Ladezustand oder Fahrzeugverriegelung bequem aus der Ferne abrufen.

Sicherheit BYD Atto 2 DM-i: Umfassend abgesichert ohne Aufpreis

Der BYD Atto 2 DM-i schützt Fahrer und Passagiere ab der Basis ohne Aufpreis durch eine Vielzahl intelligenter Fahrerassistenzsysteme. Dazu zählen unter anderem ein Spurhalte- und Notfallspurassistent, eine Totwinkel- und Querverkehrswarnung, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, eine Verkehrszeichenerkennung, eine automatische Notbremsung und eine Türöffnungswarnung. Damit wird der Atto 2 zu einem sicheren Begleiter im Alltag und auf der Langstrecke.

© Foto: BYD

Kofferraum BYD Atto 2 DM-i: Alltagstauglich von Einkauf bis Reisegepäck

Mit 425 Litern Kofferraumvolumen zeigt der BYD Atto 2 DM-i eine im Segment durchschnittliche Kofferraumgröße. Die Ladekante ist typisch für ein SUV etwas höher, doch die Ladekante nach innen ist angenehm flach, so dass sich Reisegepäck, Wocheneinkäufe oder Freizeitutensilien mühelos verstauen lassen. Wird die geteilte Rücksitzbank umgeklappt, entsteht eine ebene Fläche und das Ladevolumen steigt auf 1.335 Liter. Im Innenraum befinden sich darüber hinaus diverse praktische Ablagen. Die Türfächer vorne und hinten sind leider etwas schmal geschnitten und nehmen nur Flaschen bis 0,5 Liter auf. Auch das Handschuhfach fällt eher kompakt aus.

BYD Atto 2 DM-i 2026 - Fazit und Preis:

Der BYD Atto 2 DM-i zeigt, dass Plug-in-Hybride mehr können als nur Kompromisse eingehen. Dieser Kompakt-SUV fährt überwiegend wie ein Elektroauto, bietet eine bemerkenswerte elektrische Reichweite von bis zu 90 Kilometern und kombiniert diese mit einer Gesamtreichweite von bis zu 1.000 Kilometern. Wer noch nicht bereit für ein reines Elektroauto ist, findet hier eine smarte Brücke in die elektrische Zukunft, ohne Abstriche bei Komfort oder Alltagstauglichkeit hinnehmen zu müssen. Hinzu kommen ein großzügiger Innenraum und moderne Technologien, die bereits serienmäßig an Bord sind.

Bereits die Basisausstattung BYD Atto 2 DM-i Active ab 35.990 Euro überzeugt mit einem umfangreichen Paket: LED-Lichttechnik, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Infotainmentsystem, digitales Cockpit, ein umfassendes Sicherheitspaket, Parksensoren hinten sowie ein Smart Key für den Zugang per Smartphone oder Wearable gehören serienmäßig dazu. Der BYD Atto 2 DM-i Boost ab 38.990 Euro legt nochmals nach und ergänzt unter anderem 17-Zoll-Felgen, eine 360-Grad-Kamera, beheizbare Vordersitze und Lenkrad, ein Panoramadach und die praktische Vehicle-to-Load-Funktion mit 3,3 kW für externe Geräte. Unterm Strich präsentiert sich der Atto 2 DM-i als Kompakt-SUV, der selbst in der Basis kaum Wünsche offenlässt.

Technische Daten BYD Atto 2 DM-i Boost (2026):

Länge x Breite x Höhe: 4,330 x 1,830 x 1,675 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,060 Meter)

Radstand: 2,620 Meter

Hubraum Vierzylinder-Benzinmotor: 1.498 cm³

Leistung Benzinmotor: 72 kW/98 PS bei 6.000 U/min

Drehmoment Benzinmotor: 122 Nm bei 4.500 U/min

Leistung Elektromotor 1 (Generator): 72 kW/98 PS

Leistung Elektromotor 2 (Antrieb): 145 kW/197 PS

Drehmoment Elektromotor 2 (Antrieb): 300 Nm

Systemleistung: 156 kW/212 PS

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 Sekunden

Antriebsart: Frontantrieb

Getriebeart: festes Übersetzungsverhältnis

Batteriekapazität: 18,0 kWh (brutto)

Maximale Ladeleistung: 6,6 kW

Ladezeit an Wallbox (AC, 1-phasig): 15 - 100 % in 3,1 Stunden

Maximale elektrische Reichweite kombiniert (WLTP): 90 km

Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): 5,1 l/100 km

Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP): 1,8 l/100 km

Energieverbrauch (WLTP): 15,8 kWh/100 km

CO2-Emission (WLTP): 41 g/km

Emissionsklasse (Abgasnorm): Euro 6e-bis

Leergewicht: 1.620 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 425 - 1.335 Liter