Changan Deepal S05 Test: Dieser SUV rüttelt die Klasse auf

Der Name Changan wird in Europa zur neuen Realität: Einer der größten Automobilhersteller Chinas schickt mit dem vollelektrischen Changan Deepal S05 seinen bisher gefährlichsten Herausforderer ins Rennen. Mit einer beeindruckenden Systemleistung von bis zu 320 kW (435 PS), einem markanten Design aus italienischer Feder und einem attraktiven Preis greift Changan die etablierte Konkurrenz um den VW ID.4 und den Skoda Elroq frontal an. Ob dieser kompakte SUV nur auf dem Papier glänzt oder auch auf der Straße ein Ausrufezeichen setzt, klärt der Changan Deepal S05 Test.

Sehr cool wirkt bereits das Styling des Changan Deepal S05, das im Designzentrum von Changan im italienischen Turin entwickelt und vollendet wurde. Die Silhouette wirkt wie aus einem Guss: Muskulös ausgestellte Radhäuser und eine breite Spur verleihen dem 4,598 Meter langen, 1,900 Meter breiten und 1,600 Meter hohen SUV bereits im Stand eine beeindruckende Dynamik.

© Foto: Changan

Dabei ist die Formgebung weit mehr als bloße Ästhetik. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,25 spielt der S05 in der Spitzenliga seiner Klasse. Rahmenlose Fenster und bündig versenkte Türgriffe unterstreichen diesen puristischen Ansatz und eliminieren störende Luftverwirbelungen, was direkt der Reichweite zugutekommt. Ein aktiver Kühlergrill schließt sich bei hohen Geschwindigkeiten, um den Luftwiderstand weiter zu reduzieren. Das Ergebnis meistert den Spagat zwischen funktionaler Aerodynamik und einem progressiven, luxuriösen Auftritt.

Antrieb Changan Deepal S05: Kraftvolle Option mit Allrad-Option

Für den kraftvollen Antrieb des Changan Deepal S05 sorgt bereits in der Basisversion ein Elektromotor an der Hinterachse mit einer Leistung von 200 kW / 272 PS und einem sofort anliegenden Drehmoment von 290 Nm. Für maximale Performance und kompromisslose Traktion steht die von uns gefahrene Allradvariante bereit: Hier ergänzt eine zusätzliche E-Maschine an der Vorderachse das System um weitere 120 kW / 163 PS und ein Spitzendrehmoment von 212 Nm. Mit einer Systemleistung von insgesamt 320 kW / 435 PS beschleunigt der Changan Deepal S05 AWD Max in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Vortrieb endet allerdings bei einer Höchstgeschwindigkeit von elektronisch limitierten 180 km/h.

Fahrverhalten Changan Deepal S05: Europäische Präzision trifft auf Souveränität

Wenn Leistung auf europäisches Feintuning trifft, entsteht eine Dynamik, die Erwartungen verschieben kann. Der erste Kontakt mit dem Changan Deepal S05: Im Innenraum ist es bei der Fahrt angenehm leise und bildet die Basis für ein Fahrerlebnis, das vor allem durch die gezielten Anpassungen an Chassis, Fahrwerk und Lenkung für den europäischen Markt profitiert.

Über die Fahrmodi Eco, Comfort, Sport, Custom und Snow (Schnee) für rutschige Bedingungen kann der Fahrer zudem sein Erlebnis weiter bestimmen. Die Einstellungen wirken sich auf die Beschleunigung, die Lenkunterstützung, die Rekuperation und die Bremskraftunterstützung spürbar aus. Über Custom lässt sich bei Bedarf der Charakter des Deepal S05 weit in die Tiefe über mehrere Stufen individualisieren.

© Foto: Changan

Statt der oft üblichen Härte bei der Leistungsabgabe setzt der Deepal S05 beim abrupten Tritt auf das Fahrpedal auf eine angenehm lineare Beschleunigung, die sanftes Gleiten unterstützt. Doch der Changan Deepal S05 kann auf Wunsch im Sport-Modus auch anders und zeigt mit einem schnellen Ansprechverhalten, wie Zwischenspurts und Überholvorgänge auf der Landstraße zu einer völlig unangestrengten Übung werden.

Das Fahrwerk meistert dabei eine schwierige Disziplin: Den Spagat zwischen Komfort und europäischer Straffheit. Wo etliche Konkurrenten aus China eher Ozeandampfer über den Asphalt schaukeln, um nur auf Komfort zu setzen, zeigt der Changan Deepal S05 eine angenehm verbindliche Abstimmung. Dieser chinesische SUV absorbiert Straßenunebenheiten souverän, ohne dabei die Rückmeldung zur Straße völlig zu verlieren.

Auf kurvigen Strecken offenbart sich die wahre Überraschung. Die intelligente Kraftverteilung des Allradantriebs zwischen den Achsen ermöglicht dabei nicht nur Stabilität bei schwierigen Witterungsbedingungen, sondern unterstützt darüber hinaus die Dynamik. Trotz der grundsätzlich komfortorientierten Grundauslegung bleibt der Changan Deepal S05 in Kurven bemerkenswert stabil. Die Neigung zum Untersteuern, ein typisches Merkmal schwerer Elektro-SUVs, setzt erstaunlich spät und moderat ein und lässt sich dabei sicher kontrollieren. Die Lenkung erhält im Sport-Modus eine signifikant höhere Gewichtung, was passionierte Fahrer zu schätzen wissen und das gute Gefühl begünstigt.

Rekuperation: Klassisches Bremsgefühl im Fokus des Changan Deepal S05

Die Stärke der Rekuperation kann der Fahrer beim Changan Deepal S05 in drei Stufen vom entspannten Dahingleiten bis zur kraftvolleren Energierückgewinnung einstellen. Echtes One-Pedal-Driving, also das Fahren ohne Bremspedal bis zum Stillstand, ist leider auch nicht optional möglich. Selbst auf maximaler Stufe bleibt die Rekuperation zu dezent. Hier zeigt sich die Philosophie von Changan, bewusst das klassische Bremsgefühl zu priorisieren.

© Foto: Changan

Batterie: Das technologische Rückgrat des Changan Deepal S05

In der Welt der Elektromobilität entscheidet nicht allein die Größe des Akkus über die Qualität eines Fahrzeugs, sondern das intelligente Zusammenspiel aus Chemie, Thermomanagement und Effizienz. Der Changan Deepal S05 demonstriert, dass ein 68,8 kWh großer Energiespeicher weit mehr ist als nur ein Bauteil im Unterboden, sondern für den harten Alltag zwischen Frost und Schnellladestationen entwickelt wurde.

Changan setzt beim Deepal S05 konsequent auf die Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP). Im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Akkus, erweisen sich die robusten und günstigeren LFP-Batterien als wahrer Dauerläufer. Ein entscheidender praktischer Vorteil: LFP-Akkus lassen sich bedenkenlos und regelmäßig auf 100 Prozent ihrer Kapazität laden. Das gleicht die im Klassenvergleich eher durchschnittliche Batteriegröße souverän aus, da die volle Kapazität ohne Reue im täglichen Fahrbetrieb genutzt werden kann. Hinzu kommt ein exzellenter Brandschutz.

Realverbrauch Changan Deepal S05: Wenn die Theorie auf den Winter trifft

Wie effizient ein Elektroauto wirklich ist, zeigt sich erst, wenn das Thermometer im Winter gegen Null sinkt. Hier spielt der Changan Deepal S05 einen Joker aus, der bei etlichen Mitbewerbern nur gegen einen Aufpreis erhältlich ist: die serienmäßige Wärmepumpe. In Kombination mit einer innovativen Puls-Batterieheizung wird die Restwärme aus Antrieb und Umgebung so geschickt genutzt, dass sich der typische Reichweitenverlust bei Kälte reduzieren lässt.

In der Praxis zeigt sich diese technologische Finesse deutlich: Im Idealfall beläuft sich der durchschnittliche Energieverbrauch nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus des Changan Deepal S05 AWD Max auf 17,5 kWh auf 100 Kilometern. Bei winterlichen Temperaturen pendelt sich der Verbrauch der kraftvollen AWD-Version bei normaler Fahrt auf etwa 21 kWh pro 100 Kilometer ein. Steigt das Thermometer auf milde 10 Grad, sinkt der Wert auf rund 19 kWh. All das abhängig vom individuellen Fahr- und Streckenprofil. Die kombinierte Reichweite der Allradversion mit zwei Motoren gibt Changan mit 445 Kilometern nach WLTP an.

© Foto: Changan

Laden Changan Deepal S05: 200-kW-Boxenstopp für die Langstrecke

Wenn die Batteriereserven des Changan Deepal S05 zur Neige gehen, offenbart der chinesische Elektro-SUV seine Qualitäten als Langstreckenbegleiter. Eine DC-Schnellladeleistung von bis zu 200 kW ermöglicht einen Boxenstopp von 30 auf 80 Prozent Ladestand in 15 Minuten oder von 10 auf 80 Prozent in 23 Minuten. An der AC-Ladesäule, zum Beispiel an der heimischen Wallbox, lädt der Deepal S05 mit bis zu 11 kW Ladeleistung.

Doch der Changan Deepal S05 fungiert nicht nur als Stromempfänger, sondern dank der Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) auch als mobile Powerbank. Mit einer Abgabeleistung von bis zu 6 kW versorgt dieses Auto externe Geräte mit Energie, zum Beispiel bei einem Ausflug eine mobile Kaffeemaschine oder eine E-Bike-Ladestation.

Raumwunder: Der Innenraum des Changan Deepal S05

Wer die Tür des Changan Deepal S05 öffnet, gelangt in eine Welt, die konsequent mit den alten Sehgewohnheiten bricht. Der Innenraum stellt ein Paradebeispiel für modernen Minimalismus dar, gleichzeitig geprägt von einer hohen Wertigkeit. Es dominieren weiche, haptisch schmeichelnde Materialien aus Kunstleder. Akzentuiert durch elegante Aluminium-Applikationen, entsteht eine wohnliche Lounge-Atmosphäre, die selbst im unteren Bereich durch eine saubere Verarbeitung des Kunststoffs überzeugt.

Dank des großzügigen Radstands von 2,880 Metern entfaltet der Changan Deepal S05 ein Raumgefühl, das weit über die kompakten Außenmaße hinausgeht. Während vorne selbst Personen mit einer Körpergröße von 2,00 Metern eine gut konturierte und bequeme Sitzposition finden, genießen bis zu 1,85 Meter große Mitreisende im Fond eine hohe Beinfreiheit. Changan krönt dieses Erlebnis durch das gewaltige, 1,9 Quadratmeter dimensionierte Panorama-Glasdach, das den Innenraum mit Licht flutet.

© Foto: Changan

Infotainment: Das digitale Zentrum des Changan Deepal S05

Herzstück und alleinige Kommandozentrale im Changan Deepal S05 ist der 15,4 Zoll beziehungsweise 39,1 Zentimeter große 2,5-K-Touchscreen. Beim Einstieg neigt sich der Bildschirm automatisch um bis zu 15 Grad zum Fahrer. Dieser Effekt eliminiert störende Spiegelungen und rückt die Bedienoberfläche in das optimale Sichtfeld. Ein separates Kombiinstrument hinter dem Lenkrad entfällt komplett. Stattdessen projiziert ein gestochen scharfes Augmented-Reality Head-up-Display die Projektion aller fahrrelevanten Daten wie Geschwindigkeit und Navigationshinweise direkt in das Sichtfeld des Fahrers.

Das System, angetrieben von einem blitzschnellen Qualcomm-Prozessor, reagiert nahezu verzögerungsfrei. Zwar erfordert die radikale Reduktion physischer Tasten, sogar die Außenspiegel und die Klimatisierung werden über das Display gesteuert, eine gewisse Eingewöhnungszeit. Doch intuitive Schnellzugriffe am Lenkrad und ein cleveres Pulldown-Menü entschärfen die Lernkurve spürbar. Moderne Konnektivität ist mit einer induktiven 50-Watt-Ladeschale zum kabellosen von Smartphones sowie USB-A- und USB-C-Anschlüssen in beiden Sitzreihen zu Ende gedacht. Die Smartphone-Anbindung mit Android Auto und Apple CarPlay gibt es serienmäßig kabellos.

Kofferraum Changan Deepal S05: Vom XXL-Frunk zur ebenen Ladefläche

Echte Praktiker werden den Changan Deepal S05 für sein durchdachtes Gepäckraumkonzept schätzen. Während der hintere Kofferraum mit 492 bis 1.250 Litern urlaubstaugliches Format besitzt, verbirgt sich unter der Fronthaube die eigentliche Sensation: Ein 159 Liter großer Frunk (Frontkofferraum), der weit mehr als nur Ladekabel schluckt.

Im Heck beweist der Deepal S05 Flexibilität: Die für einen SUV typische, hohe Ladekante gleichen die Chinesen durch ein cleveres Sitzkonzept aus. Nicht nur die Lehen lassen sich umklappen, sondern auch die Sitzflächen der Rückbank nach vorne hochklappen, wodurch eine vollkommen ebene Ladefläche entsteht. Dass auf ein klassisches Handschuhfach verzichtet wurde, kompensiert die offene, riesige Mittelkonsole mit zahlreichen Ablagen, die den aufgeräumten Charakter des Interieurs unterstreichen.

© Foto: Changan

Fahrerassistenzsysteme Changan Deepal S05: Sicher und weniger nervös

Serienmäßig statten die Macher den Changan Deepal S05 ab der Basis mit 17 intelligenten Fahrerassistenzsystemen aus. Dazu zählen unter anderem eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-&-Go-Funktion, ein Notbremsassistent, eine Spurhalte- und Spurverlassenswarnung sowie Totwinkel- und Querverkehrsfunktionen. Positiv fällt dabei auf, dass der Deepal S05 weniger piepst als einige andere chinesische Fabrikate. Darüber hinaus kann der Fahrer relativ flott Assistenzsysteme deaktivieren.

Changan Deepal S05 - Fazit und Preis:

Changan tritt an, um sich als ernsthafte, sorgfältig konstruierte Konstante in Europa zu etablieren. Der Changan Deepal S05 AWD Max stellt ein technologisch ausgereiftes SUV-Gesamtpaket dar, das sich über Design, eine üppige Serienausstattung und einen Fahrkomfort definiert, der dank gezielter europäischer Abstimmung zu punkten weiß.

Das eigentliche Ausrufezeichen setzt Changan beim Vertrauen: Eine Fahrzeuggarantie von 7 Jahren oder 160.000 Kilometern, eine Batteriegarantie von 8 Jahren oder 200.000 Kilometern sowie eine gesicherte europäische Ersatzteilversorgung nehmen dem Newcomer das Risiko. Mit einem Einstiegspreis von 38.990 Euro für die umfangreich ausgestattete Basis und 44.990 Euro für die Allrad-Topversion bietet der Deepal S05 ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das etablierte Wettbewerber unter massiven Zugzwang setzt.

Technische Daten Changan Deepal S05 AWD Max (2026):

Länge x Breite x Höhe: 4,598 x 1,900 x 1,600 Meter

Radstand: 2,880 Meter

Antriebsart: elektrischer Allradantrieb

Systemleistung: 320 kW/435 PS

Leistung Elektromotor Vorderachse: 120 kW/163 PS

Maximales Drehmoment Elektromotor Vorderachse: 212

Leistung Elektromotor Hinterachse: 200 kW/272 PS

Maximales Drehmoment Elektromotor Hinterachse: 290 Nm

Getriebeart: 1-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,5 Sekunden

Batteriekapazität: 68,8 kWh

Maximale Ladeleistung: 200 kW (DC), 11 kW (AC)

Reichweite kombiniert (WLTP): 445 Kilometer

Durchschnittlicher Energieverbrauch (WLTP): 17,5 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Ladezeit mit Gleichstrom (DC), 200 kW Ladeleistung:

5 - 80 % in 26 Minuten

10 - 80 % in 23 Minuten

30 - 80 % in 15 Minuten

Leergewicht: 2.040 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 492 - 1.250 Liter

Kofferraumvolumen vorne (Frunk): 152 Liter

Preis: ab 44.990 Euro