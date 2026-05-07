Zeekr 7GT Check: Dieser Grand Tourer fordert Europa heraus

Das ist eine Ansage: Der Zeekr 7GT kommt mit bis zu 480 kW/653 PS, Komfort für die Langstrecke und einem Innenraum, der zeigt, dass dieser chinesische Hersteller seine Hausaufgaben machte. Und das zu einem Preis ab nur 47.990 Euro. Keine Frage, das Gesamtpaket setzt etablierte Hersteller unter Zugzwang. Wer bei diesem Sport-Kombi nur einen weiteren Elektro-Newcomer sieht, unterschätzt die Konsequenz, mit der dieser Auftritt vorbereitet wurde. Die ersten Auslieferungen plant Zeekr für das zweite Quartal 2026.

Design Zeekr 7GT: Reduziert, aber nicht beliebig

Mit 4,817 Metern Länge, 2,070 Metern Breite und nur 1,456 Metern Höhe setzt der Zeekr 7GT klare Proportionen. Flach, gestreckt und mit der Anmutung eines klassischen Grand Tourers, jedoch kombiniert mit der praktischen Heckform eines Shooting Brakes. Eine Karosserie, die in Europa selten geworden ist und genau deshalb auffällt.

© Foto: Zeekr

Die Front prägt ein durchgehendes Leuchtenband, das als visuelle Signatur von Zeekr dient und sich individuell konfigurieren lässt. Glatte Flächen und eine reduzierte Linienführung prägen das Design mit bewusst zurückgenommenen Überhängen. Der Eindruck von Spannung entsteht unter der Oberfläche statt demonstrativer Aggressivität.

Antrieb Zeekr 7GT: 800 Volt für eine starke Performance

Für den Zeekr 7GT stehen zwei Batteriegrößen zur Wahl: 75 kWh und 100 kWh. Je nach Version gelangt ein Heck- oder Allradantrieb zum Einsatz, wobei das System die Kraftverteilung innerhalb von Millisekunden anpasst. In der stärksten Ausführung beschleunigt der 7GT in nur 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und positioniert sich damit klar im Performance-Segment, ohne den Anspruch eines komfortablen Reisefahrzeugs aufzugeben. Die 800-Volt-Architektur bildet dabei die technische Basis und ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 480 kW.

Zeekr 7GT Core RWD (ab 47.990 Euro): Bereits die Basisversion liefert mit einem Hinterradantrieb eine Leistung von 310 kW (421 PS) und ein maximales Drehmoment von 440 Nm. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 5,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei elektronisch begrenzten 210 km/h. Der durchschnittliche Energieverbrauch beträgt 16,6 kWh/100 km nach dem europäischen, realitätsnahen WLTP-Zyklus.

Die 75 kWh große LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) des Zeekr 7GT Core ermöglicht eine Reichweite von bis zu 519 Kilometern. An einer geeigneten DC-Schnellladesäule mit bis zu 480 kW lässt sich der Ladezustand in nur 13 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöhen. An AC mit 22 kW dauert der Ladevorgang von 10 auf 100 Prozent rund 4,5 Stunden.

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Zeekr 7GT Long Range RWD Launch Edition (ab 52.990 Euro): Mit der größeren 100 kWh NMC-Batterie (Nickel-Mangan-Cobalt) steigt die Reichweite auf bis zu 655 Kilometer, während der kombinierte Verbrauch bei 16,9 kWh/100 km nach WLTP liegt. Die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent beträgt unter optimalen Bedingungen etwa 16 Minuten, der vollständige Ladevorgang (10-100 %) an einer 22-kW-AC-Quelle rund 5,5 Stunden. Leistung und Antrieb bleiben identisch zur Core-Version: 310 kW (421 PS), 0 auf 100 km/h in 5,5 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h.

Zeekr 7GT Privilege AWD Launch Edition (ab 59.490 Euro): Die Topversion setzt auf zwei Elektromotoren und Allradantrieb. Das System liefert eine Gesamtleistung von 475 kW (646 PS) und ein maximales Drehmoment von 710 Nm. Der Spurt von 0 auf 100 km/h erledigt der Zeekr 7GT AWD in nur 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit bleibt auch hier bei 210 km/h elektronisch begrenzt.

Die Reichweite beträgt bis zu 558 Kilometer, der durchschnittliche Energieverbrauch liegt derweil bei 19,8 kWh/100 km nach WLTP. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauert an einer DC-Schnellladesäule rund 16 Minuten. An einer 22-kW-AC-Ladestation vergehen für eine Ladung von 10 auf 100 Prozent ebenfalls etwa 5,5 Stunden.

Innenraum Zeekr 7GT: Funktion statt Show - genau darin liegt die Stärke

Der Innenraum des Zeekr 7GT folgt einem Ansatz, der in dieser Klasse fast schon ungewöhnlich wirkt: weniger Inszenierung, mehr Substanz. Statt sich vollständig der Touch-Logik zu unterwerfen, setzt Zeekr bewusst auf physische Bedienelemente am Lenkrad und auf der Mittelkonsole. In Kombination mit einem Sprachassistenten entsteht ein Bedienkonzept, das im Alltag funktioniert: So bleibt der Blick auf der Straße..

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Das Raumangebot überzeugt: Vorne sitzen selbst Insassen mit zwei Metern Körpergröße bequem, im Fond finden auch 1,80 Meter große Mitreisende entspannt Platz. Die Materialien unterstreichen diesen Anspruch: In den sichtbaren Bereichen dominieren Nappa-Leder und Mikrofaser, ergänzt durch ein modernes PU-Gewebe. Erst im unteren Bereich verbaut Zeekr harten, jedoch sauber verarbeiteten Kunststoff.

Insbesondere das PU-Material stellt mehr als nur eine Designentscheidung dar. Es wirkt technisch, fast wie funktionale Sportbekleidung, und bringt klare Vorteile im Alltag: punktelastisch und unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Im Winter kühlt das PU-Gewebe weniger aus, im Sommer heizt es sich nicht so stark auf wie klassische Lederoberflächen.

Infotainment Zeekr 7GT: Groß gedacht, klar umgesetzt

Das Infotainment des Zeekr 7GT setzt auf Größe, ohne sich darin zu verlieren. Im Zentrum steht ein 15-Zoll-OLED-Touchscreen (Durchmesser 38,1 Zentimeter) mit hoher Auflösung und klarer Darstellung. Ergänzt wird der Touchscreen durch ein 13 Zoll beziehungsweise 33 Zentimeter großes digitales Kombiinstrument, das die wichtigsten Fahrinformationen gut ablesbar darstellt.

Als Highlight des Zeekr 7GT erweist sich das 35,5 Zoll beziehungsweise 90 Zentimeter große Augmented-Reality-Head-up-Display. Anders als klassische Head-up-Systeme projiziert dieses System nicht nur Geschwindigkeit oder einfache Hinweise in die Windschutzscheibe, sondern erweitert das reale Sichtfeld um digitale Informationen: Navigationspfeile liegen direkt auf der Fahrbahn, Abbiegehinweise erscheinen genau dort, wo sie relevant sind, und Geschwindigkeitsbegrenzungen werden kontextbezogen eingeblendet. Das erhöht spürbar die Orientierung im Verkehr.

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Auch bei der Konnektivität bleibt der Zeekr 7GT pragmatisch: Zwei induktive Ladeschalen mit jeweils 50 Watt sowie zwei USB-C-Anschlüsse vorne und zwei weitere im Fond. Over-the-Air-Updates sorgen dafür, dass Funktionen auch nach dem Kauf erweitert und verbessert werden können. Optional setzt Zeekr beim Klang auf ein Soundsystem mit 21 Lautsprechern, 2.160 Watt Leistung und Dolby-Atmos-Unterstützung. Das Ergebnis stellt eine akustische Qualität dar, die sich klar an der Oberklasse orientiert.

Assistenzsysteme Zeekr 7GT: Vollausstattung ohne Umwege

Das Assistenzpaket des Zeekr 7GT verfolgt eine klare Linie: vollständige Ausstattung ab Werk, ohne Aufpreis und ohne gestaffelte Funktionspakete. Alle relevanten Systeme befinden sich serienmäßig an Bord, wie zum Beispiel ein autonom arbeitendes Parksystem, das geeignete Parklücken selbstständig erkennt und den gesamten Einparkvorgang vollständig übernimmt. Selbst das Rangieren lässt sich über den Touchscreen per Fingergeste steuern.

Kofferraum Zeekr 7GT: Grand Tourer mit echtem Nutzwert

Der Zeekr 7GT ist ein klar auf die Langstrecke ausgelegtes Fahrzeug. Mit 456 Litern Kofferraumvolumen bietet der Shooting Brake eine alltagstaugliche Basis, die trotz der flachen, dynamischen Silhouette nicht eingeschränkt wirkt. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht ein maximales Ladevolumen von bis zu 1.390 Litern. Ergänzt wird das Staukonzept durch einen Frunk (Front Trunk = vorderer Kofferraum) mit zusätzlichen 65 Litern (bei der Allradversion 32 Liter).

Auch im Detail zeigt sich der funktionale Anspruch. Die Ladekante ist relativ niedrig ausgeführt und erleichtert das Be- und Entladen schwerer Gegenstände. Nach innen ergibt sich eine flache Stufe, die den Übergang in den Laderaum sauber und praxisgerecht gestaltet. Mit umgelegten Rücksitzen entsteht eine leicht ansteigende, aber gut nutzbare Ladefläche.