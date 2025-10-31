Yangwang U9 Xtreme: Hypercar bricht Nordschleifen-Rekord

Die magische Marke ist gefallen: Mit einer offiziellen Rundenzeit von nur 6:59.157 Minuten katapultiert sich der Yangwang U9 Xtreme an die Spitze der elektrischen Supersportwagen und wird damit zum schnellsten Serien-Elektroauto auf der legendären Nürburgring-Nordschleife. Dieses chinesische Hypercar zeigt, dass es nicht nur auf Geraden eine brachiale Power entfaltet, sondern auch in den Kurven der „Grünen Hölle“ eine atemberaubende Performance liefert. Besonders beeindruckend sind die Präzision und der Vorsprung, den BYDs Luxusmarke Yangwang gegenüber dem Rimac Nevera und dem Xiaomi SU7 Ultra mit Track Package auf der Nordschleife herausholt.

Die Stille vor dem Sturm

Der 22. August 2025 bricht an. Über der 20,832 Kilometer langen Nordschleife liegt noch eine fast sakrale Stille, während die ersten Sonnenstrahlen die „Grüne Hölle“ sanft beleuchten. In unmittelbarer Nähe jedoch herrscht bereits regesTreiben. Drei Yangwang U9 Xtreme stehen bereit, Ingenieure eilen von Auto zu Auto, prüfen Daten und justieren Feinheiten. Zwei Hypercars erhalten den letzten Feinschliff, das dritte dient als mobiles Ersatzteillager.

© Foto: BYD/Yangwang

Die Fahrzeuge tragen ungarische Nummernschilder und erfüllen die ECE-Zulassung für die Rekordfahrt. Keine Überraschung, da sich in Budapest das neue Europa-Hauptquartier von BYD befindet. Auf den hinteren Kotflügeln glitzern in goldenen Lettern die Namen der Käufer des regulären Yangwang U9, der auf eine Leistung von 960 kW/1.305 PS kommt. Eine subtile, fast zeremonielle Note der Exklusivität.

Yangwang U9 Xtreme: Über 3.000 PS unter Kontrolle

Vier Elektromotoren, einer pro Rad, jeweils mit 555 kW: Das ergibt für den Yangwang U9 Xtreme eine unglaubliche Leistung von 2.220 kW beziehungsweise 3.018 PS. Jeder Motor dreht bis zu 30.000 U/min. Formel-1-Motoren erreichen dagegen unter 19.000 U/min. Diese Power verspricht eine Beschleunigung wie ein Jet und das Team weiß: Nur absolute Präzision ermöglicht den Rekord.

Seit Juli 2024 führt Yangwang Langzeittests auf der Nordschleife durch, aber heute wird Geschichte geschrieben. Die beiden Yangwang U9 Xtreme rollen an die Einfahrt zur Nordschleife. Die Zuschauer ahnen nicht, dass gleich ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Der Puls der Ingenieure steigt, jeder Handgriff sitzt, während die Reifenwärmer die Gummis für einen optimalen Grip auf die ideale Betriebstemperatur vorheizen.

Der Moment der Wahrheit auf der Nürburgring-Nordschleife

Moritz Kranz nimmt Platz im Yangwang U9 Xtreme, das Lenkrad fest im Griff. Sekunden vergehen wie Minuten, dann: los. Das Hypercar schießt für den fliegenden Start davon, um mit einer möglichst hohen Speed die Startlinie am Abschnitt T13 zu überqueren. Dort, wo sich die Verbindung zur Grand Prix-Strecke befindet.

© Foto: BYD/Yangwang

Den bisherigen Rekord für elektrische Supersportwagen hält der Rimac Nevera (7:05.298 Minuten), in der elektrischen Oberklasse ist es mit 7:04.957 Minuten der Xiaomi SU7 Ultra und Track Paket. Nach der ersten Runde ist klar: Der Rekord ist gefallen. Doch Yangwang will mehr, die mystische 7-Minuten-Marke muss fallen.

Yangwang U9 Xtreme: Aufladen im Eiltempo

Der Hypercar-Rhythmus kennt keine Pausen. An der 400-kW-Schnellladestation in der Boxengasse T13 wird nachgeladen. Der Yangwang U9 Xtreme ermöglicht sogar eine Ladeleistung von bis zu 1.000 kW und kann problemlos mit maximaler Performance mehr als eine Runde auf der Nordschleife hinlegen.

Dann erneut auf die Strecke: Moritz Kranz stürzt sich in die Kurven, über die Döttinger Höhe hinweg erreicht der Wagen eine Geschwindigkeit von 349 km/h. Ein Bild wie ein Jet im Anflug. Offiziell wurde der Yangwang U9 Xtrem im Hochgeschwindigkeitsoval von Papenburg sogar mit 496,22 km/h gemessen und ist damit das schnellste Serienauto der Welt.

Kurven, Grip und Kontrolle: Die Nordschleife verlangt mehr als Power

Entgegen der Annahme, das Gewicht von 2.480 Kilogramm könne den Yangwang U9 Xtreme bremsen, zeigt sich das Gegenteil. Kurve für Kurve, Sektor für Sektor: Die Karbon-Keramik-Bremsen aus einer Titanlegierung leisten ihre Arbeit, die Reifen greifen perfekt. Das DiSus-X-Fahrwerk reagiert in Millisekunden, reduziert Nickbewegungen und stabilisiert jede schnelle Richtungsänderung. Ein riesiger Heckflügel erhöht den Anpressdruck, während das System das Drehmoment an jedem Rad über 100-mal pro Sekunde anpasst.

© Foto: BYD/Yangwang

Die Nordschleife wird zur Bühne eines orchestrierten Meisterwerks aus Leistung, Technik und Fahrgefühl. Moritz Kranz berichtet später: „Die Beschleunigung ist schlichtweg atemberaubend und die Kurvenfahrten sind überraschend stabil. Die Lenkung ist sehr direkt und besitzt etwas Spiel, wie es sein soll.“

Yangwang U9 Xtreme: Hightech, die Maßstäbe setzt

Die weltweit erste 1.200-Volt-Plattform, Flash-Charging mit 1.000 kW, Blade-LFP-Batterie mit flüssiger Kühlung: Der Yangwang U9 Xtreme sprengt Maßstäbe. Selbst bei 20 Prozent Ladezustand liefert die Batterie noch einen Power-Output von 1.800 kW. Extrem hohe Entladeraten von 30C, eine Rekuperation von über 700 kW und ein Wärmemanagement, das die Hitzeentwicklung um bis zu 67 Prozent gegenüber 800-Volt-Systemen reduziert, stellen weitere Highlights dar. Jeder Parameter ist auf maximale Performance ausgelegt.

Rekord auf der Nürburgring-Nordschleife Offiziell abgesichert

Seit 2019 werden Rundenrekorde auf der Nordschleife vom Nürburgring offiziell erfasst, notariell überwacht und von unabhängigen Prüforganisationen dokumentiert. Jede Messung erfolgt mit geeichter Technik, jedes Fahrzeug wird geprüft und der Serienzustand bestätigt, um sicherzustellen, dass alle Bedingungen den offiziellen Vorgaben entsprechen.