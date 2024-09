Yangwang U8 Test: Der Hightech-Offroader mit 1.196 PS von BYD

1.196 PS stark, er kann schwimmen und sich auf der Stelle drehen: Der Yangwang U8 stellt einen echten Hardcore-Offroader dar, der insbesondere mit faszinierenden Technologien und purem Luxus begeistert. Stella Li, die Top-Managerin und weltweite Nummer 2 von BYD, verriet uns sogar, dass Yangwang, die Luxusmarke des chinesischen Autoherstellers BYD, innerhalb der nächsten zwei Jahre in Europa eingeführt werden soll. Welche technologischen Neuheiten dieser Luxus-SUV bietet und wie sich dieser mächtige Plug-in-Hybrid fährt, zeigt der BYD Yangwang U8 Test.

Gewaltig! Anders lässt sich der imposante Auftritt des Yangwang U8 nicht beschreiben. Kein Wunder, der XXL-SUV ist 5,319 Meter lang, 2,050 Meter breit sowie 1,930 Meter hoch. Als noch eindrucksvoller erweist sich allerdings das Design. Einerseits robust, zugleich modern und technologisch.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Die Front besticht durch einen riesigen Kühlergrill in Diamant-Optik, an dessen Seiten sich die Scheinwerfer markant entlangschlängeln. In den drei Hutzen auf dem Dach, direkt über der Windschutzscheibe, befinden sich zusätzliche Scheinwerfer, Infrarotkameras zur Nachtsicht und einem Lidar-System, die stetig die Straße scannen, um die adaptive Dämpfung ideal anzupassen und das Potenzial für autonomes Fahren eröffnet. Genau genommen sind es 38 Sensoren, darunter drei Lidar-Sensoren, fünf Millimeterwellen-Radargeräte, 14 Ultraschallradargeräte und 16 hochauflösende Kameras. Alle Technologien entwickelte BYD selbst.

Darüber hinaus fallen die muskulös ausgestellten Radkästen, die 22 Zoll großen Felgen und die silbernen, modern gestalteten Einsätze ins Auge, die den technologischen Charakter des Yangwang U8 visuell zusätzlich betonen. Nicht nur optisch: In den Radhausverbreiterungen brachte BYD auf clevere Weise unter anderem Lidar, Kameras und weitere Hardware-Komponenten unter. Am Heck finden sich markante LED-Leuchten und das an der Hecktür angebrachte Reserverad, das an klassische Geländewagen erinnert.

Antrieb Yangwang U8: Ziemlich schnell - was 4 Elektromotoren bewirken

An jedem Rad des Yangwang U8 befindet sich ein Elektromotor mit 220 kW/299 PS. Die Gesamtleistung aller vier E-Maschinen beträgt, was sich jeder auf der Zunge zergehen lassen sollte, brutale 880 kW/1.196 PS. Dazu kommt ein maximales Drehmoment von 1.280 Nm. Trotz des Leergewichtes von knapp 3,5 Tonnen, beschleunigt der XXL-SUV in nur 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bei einer elektronisch limitierten Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h endet der gewaltige Vortrieb.

Den Antrieb ergänzt ein 2,0 Liter großer Vierzylinder-Turbobenziner mit 200 kW/272 PS, der allerdings nicht direkt mit den Rädern verbunden ist und lediglich als Generator zur Erhöhung der Reichweite fungiert. In Deutschland gilt dies allerdings als Plug-in-Hybrid. Der Tank fasst 75 Liter Benzin.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Reichweite: 1.000 Kilometer - so schnell ist der Yangwang U8 aufgeladen

Ist die Batterie des Yangwang U8 leer, lädt der Benzinmotor als Range-Extender den Akku wieder auf. Zum Einsatz gelangt eine eher bescheidene Batterie mit einer Kapazität von 49,05 kWh, in etwa die gleiche Kapazität wie bei einem Opel Corsa Electric, die nach dem chinesischen CLTC-Zyklus eine rein elektrische Reichweite von 180 Kilometern ermöglichen soll. In Kombination mit dem Range-Extender prognostiziert BYD eine Reichweite von 1.000 Kilometern.

Ohne den Range-Extender müsste der Yangwang U8 mit seinem hohen Gewicht und der brachialen Leistung ständig die nächste Ladesäule an der Autobahn anfahren. An einer Schnellladestation (DC) lässt sich der Akku mit einer Ladeleistung von bis zu 110 kW aufladen, was von 30 bis 80 Prozent etwa 18 Minuten dauert. Mit Wechselstrom (AC), zum Beispiel an der heimischen Wallbox, ist eine Ladeleistung von 7 kW möglich, so dass der Ladevorgang von 15 auf 100 Prozent etwa 8 Stunden dauert. Die silbernen, horizontalen Leisten in den D-Säulen sind mehr als nur eine Zierde: Diese zeigen über LEDs den Ladestatus beziehungsweise den Ladezustand an.

Fahrverhalten Yangwang U8: Imposante Kombination aus Kraft und Technologien

Über das Display lässt sich der „Sport +“-Modus auswählen, der bei dem Yangwang U8 die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,6 Sekunden ermöglicht. Im „Sport“-Modus sind es etwa 4 Sekunden für den klassischen Sprint. Der U8 ist schnell und bei jedem Zwischenspurt können die Insassen die Power spüren. Doch der U8 ist derart riesig, dass es sich nicht nach dieser brutalen Beschleunigung von unter 4 Sekunden anfühlt.

Darüber gibt es die Modi „Eco“ und „Normal“, die sich unter anderem auf die gute Dämpfung und die reduzierte Leistungsabgabe auswirken. Das macht sich unter anderem an in einer deutlich sanfteren Beschleunigung bemerkbar. Für unterschiedliche Bedingungen kann der Fahrer außerdem bestimmte, speziell angepasste Konfiguration auswählen: Während „Auto“ alles automatisch regelt, stehen „Snow“ (Schnee), „Sand“ (Sand), „Mud“ (Schlamm), „Mountain“ (Berg) und „Wading“ (Waten) zur Wahl.

© Foto: Harald Dawo, BYD

An seine Grenzen stößt der Yangwang U8 in schnell durchfahrenen Kurven, in denen die Karosserieneigung klar auffällt. Der U8 ist kein Sportler, sondern ein ziemlich schwerer Offroader, so dass keine Wunder zu erwarten sind. Doch was sehr positiv zu vermerken ist: Die vier Motoren des elektrischen Allradantriebs reagieren unmittelbar auf jede Situation und bauen in Verbindung mit den Reifen ordentlich Grip auf. Sogar aus Kurven kann der U8 relativ früh herausbeschleunigen.

Zu überzeugen wissen ebenfalls die leichtgängige, eine gute Rückmeldung gebende Lenkung sowie die standhaften, fest zupackenden Bremsen. Sollten die Bremsen einmal ausfallen, limitiert das System die Höchstgeschwindigkeit des Yangwang U8 auf 60 km/h, während die E-Maschinen an den Rädern eine Gegenkraft von 1 g (G-Kraft) aufbauen und den riesigen Offroader sicher über die Motorbremse stoppen. Mehr noch: Sollte während der Fahrt plötzlich ein Reifen platzen, hält das System den Yangwang U8 dank einer Reifenplatzstabilisierung bis zum Stillstand in einem stabilen Zustand.

Tank Turn: Parken leicht gemacht - der Yangwang U8 dreht sich wie ein Panzer

Ein Highlight des Yangwang U8 stellt der Tank Turn dar. Wie ein Panzer kann sich der Luxus-SUV auf der Stelle auf jeder Oberfläche drehen, indem das System die linken und die rechten Räder in die entgegengesetzte Richtung dreht. Einerseits cool, um Show zu machen, aber auch praktisch: Statt den riesigen Geländewagen bei Parkmanövern auf engen Flächen hin und her zu wenden, wird der U8 einfach in die passende Richtung gedreht. Wer sein Reifenprofil schonen möchte: Der Yangwang U8 kann auch autonom einparken.

Offroad extrem: Der Yangwang U8 durchbricht Grenzen und schwimmt

Im Gelände konnten wir den Yangwang U8 noch nicht fahren. Doch dort soll der Offroader seine Stärken besonders ausspielen. Die einen harten Offroad-Einsatz kennzeichnenden Daten, die ein Display im Auto anzeigt, sprechen eine klare Sprache: Der Yangwang U8 besitzt eine Bodenfreiheit von 28,5 Zentimetern, eine Wattiefe von 1 Meter (mit Schnorchel 1,40 Meter), einen Rampenwinkel von 25,5 Grad sowie einen Böschungswinkel von 36,5 Grad vorne und 35,4 Grad hinten.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Zum Vergleich: Der als Extrem-Offroader bekannte Ineos Grenadier kommt auf eine Bodenfreiheit von 26,4 Zentimetern, eine Wattiefe von 80 Zentimetern, einen Rampenwinkel von 28,2 Grad sowie einen Böschungswinkel von 35,5 Grad vorne und 36,1 Grad hinten.

Doch der Yangwang U8 geht noch einen entscheidenden Schritt weiter und kann schwimmen: Unter extremen Bedingungen oder bei Wasserhindernissen abseits der Straße kann der U8 bis zu 30 Minuten über Wasser bleiben und lässt sich dabei noch steuern. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Notfallfunktion, nach dieser der Offroader in die Inspektion muss.

Als praktisch erweist sich ferner der „Camping Mode“. Im Gelände unterwegs, ist der Boden meist nicht eben. Wer in seinem Yangwang U8 übernachten möchte, zum Beispiel in einem Dachzelt, stellt den U8 einfach ab, aktiviert den Camping-Modus und das System richtet das Fahrzeugniveau dank der der adaptiven Dämpfer automatisch eben aus. Passend dazu kann der U8 mit 6 kW elektronische Geräte bis zu 25 Stunden lang mit Strom versorgen. Wer denkt hier nicht an sein Notebook oder für ein leckeres Abendessen an einen Elektrogrill?

Innenraum Yangwang U8: Purer Luxus und echte Eiswürfel an Bord

Kein Wunder, dass Yangwang in China in einem Atemzug mit Bentley genannt wird. Der Innenraum des Yangwang U8 besticht durch puren Luxus, hochwertigste und bestens verarbeitete Materialien. Alles wirkt sehr edel und ist mit exquisiten Materialien bezogen. Das Interieur dominieren hellbraunes Leder in Kombination mit kostbarem Sapelli-Holz aus Afrika. Selbstverständlich stehen auch andere Farben für das Interieur zur Wahl. Harter Kunststoff? Das artet in eine langwierige Suche aus. Es fühlt sich einfach gut an.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Die Insassen nehmen in sehr bequemen Nappaledersitzen Platz, die sich vorne als auch hinten vielfach elektrisch verstellen lassen. Auf den Vordersitzen wie auch im Fond sitzen 2,00 Meter große Personen sehr komfortabel. Wer ein kaltes Getränk möchte, greift einfach in den Kühlschrank mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern, der sich bis zu minus 6 Grad herunterkühlen lässt und damit sogar Eiswürfel bereithalten kann.

Infotainment Yangwang U8: Beste Technologien und höchste Klanggenüsse

Das Infotainment-System des Yangwang U8 besteht aus einem gebogenen, 12,8 Zoll beziehungsweise 32,5 Zentimeter großen OLED-Touchscreen und zwei Längsbildschirmen für den Fahrer und Beifahrer in 23,6 Zoll beziehungsweise 59,9 Zentimetern. Die Displays bestechen durch ihre scharfe Grafik und die verständliche Bedienung. Für die Mitreisenden im Fond gibt es ebenfalls Bildschirme.

Darüber hinaus stattet Yangwang den U8 mit einem „Dynaudio Evidence“-Soundsystem, inklusive „Dolby Atmos“-Soundeffekten, und 22 Lautsprechern sowie drei kabellosen Ladestationen für Smartphones aus, die eine 50 kW-Schnellladung ermöglichen. Zwei USB-C-Anschlüsse vorne sowie ein USB-C-Anschluss und ein USB-Anschluss im Fond runden die Maßnahmen gelungen ab.

Kofferraum Yangwang U8: Ein riesiges Ladevolumen für jeden Einsatz

Der Kofferraum des Yangwang U8 lässt sich durch die seitlich angeschlagene Hecktür erreichen. 1.031 Liter Kofferraumvolumen stehen zur Verfügung. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht eine ebene Fläche und das Ladevolumen steigt auf 2.050 Liter. Typisch für einen SUV, ist die Ladekante hoch. Das Be- und Entladen erleichtert allerdings die flache Ladestufe nach innen. Für kleine Mitbringsel bietet der Yangwang U8 im Innenraum zahlreiche Ablagen und große Fächer.

Yangwang U8 - Fazit und Preis:

Der Yangwang U8 stellt einen ziemlich coolen Luxus-Offroader dar, der sich optisch absetzt und insbesondere durch seine technologischen Features fasziniert. Der U8 zeigt, was alles möglich ist - und das geht deutlich über einen kraftvollen Antrieb und puren Luxus hinaus. In China ist der Yangwang U8 zu einem Preis von 1.098.000 RMB erhältlich. Das sind aktuell umgerechnet rund 140.000 Euro. In Deutschland wird im Falle einer Markteinführung wohl mit einem signifikanten Preisaufschlag zu rechnen sein.

© Foto: Harald Dawo, BYD

Technische Daten Yangwang U8 (chinesische Version):

Länge x Breite x Höhe: 5,319 x 2,050 x 1,930 Meter

Radstand: 3,050 Meter

Leistung: 880 kW/1.196 PS (vier Elektromotoren à 220 kW/299 PS)

Maximaldrehmoment: 1.280 Nm

Leistung Range Extender (2,0-Liter-Turbobenzinmotor): 200 kW/272 PS

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebeart: Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h (elektronisch abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,6 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (WLTP): noch nicht für Europa homologiert

CO2-Emission (WLTP): noch nicht für Europa homologiert

Maximale elektrische Reichweite (CLTC): 180 km

Batteriekapazität: 49,05 kWh

Maximale Ladeleistung: 36 kW

Ladezeit an DC-Schnellladestation (110 kW): 30 - 80 % in 18 Minuten

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (7 kW): 15 - 100 % in ca. 8 Stunden

Leergewicht: 3.460 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 1.031 - 2.050 Liter

Preis in China: 1.098.000 RMB (ca. 140.000 Euro)