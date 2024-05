BYD: Der echte Preis - Europa-Seagull kommt 2025

Die Kleinwagen erleben in Europa ein Revival. Mehrere Autohersteller wollen elektrische Stadtautos zu erschwinglichen Preisen auf den Markt bringen. Doch es gibt Falschmeldungen: In jüngster Zeit wird oftmals behauptet, der vollelektrische BYD Seagull soll in Europa für unter 20.000 Euro erhältlich sein. Schön wäre es, aber das ist leider nicht korrekt, wie unsere Quellen bei BYD bestätigen.

BYD Seagull: Die extra angepasste Version für Europa mit der Super-Batterie

Richtig ist, dass es eine europäische Version des BYD Seagull geben wird. Dabei handelt es sich um einen unter dem BYD Dolphin positionierten, vollelektrischen Kleinstwagen, dessen Marktstart die Chinesen ab 2025 planen. Der Modellname des europäischen Seagull steht noch nicht fest, wohl aber, dass der Kleine extra für Europa fahrdynamisch neu abgestimmt und technisch aufgerüstet wird. In Lateinamerika läuft der BYD Seagull unter dem Namen BYD Dolphin Mini.

Ebenfalls an Bord der Europa-Version des Seagull befindet sich die von BYD selbst entwickelte Blade-Batterie, die sehr flach baut und aus vielen dünnen und langen Zellen besteht, die wie Klingen aussehen. Das spart Platz Dazu kommt die gleichzeitig hohe Energiedichte, die für höhere Reichweiten sorgt. Der Blade-Akku verzichtet nicht nur auf seltene Erden, sondern besteht sogar den Nagel-Penetrations-Test, der die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls simuliert: Werden Nägel durch die Blade-Batterie gejagt, fängt dieser Akku nicht an zu brennen.

Preis: Das ist der geplante Startpreis des europäischen BYD Seagull

Der europäische BYD Seagull soll ein echter Hightech-Kleinwagen mit Premium-Features werden - und dennoch bereits ab 25.000 bis 30.000 Euro erhältlich sein. Von BYD in Europa ist bekannt, dass die Autos schon in der Basis sehr üppig ausgestattet sind, was bei anderen Herstellern in der Regel extra kostet. Damit wäre die europäische Version des BYD Seagull bestens gerüstet, um unter anderem gegen den Dacia Duster und den künftigen VW ID.2 anzutreten.

In China erfolgte 2023 der Marktstart des BYD Seagull, in dem ein 55 kW/75 PS starker Elektromotor für den Antrieb sorgt. Darüber hinaus stattet BYD den Seagull in China wahlweise mit einer 30 kWh oder 39 kWh großen Batterie aus. Die kleine Batterie ermöglicht eine Reichweite von 305 Kilometern nach dem chinesischen Messzyklus CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), der größere Akku ermöglicht bis zu 405 Kilometer Reichweite.

Aktuell ist BYD bereits mit folgenden Fahrzeugen in Europa vertreten: dem Kleinwagen BYD Dolphin und den SUV BYD Atto 3, BYD Seal U, BYD Tang sowie den Limousinen BYD Seal und BYD Han.