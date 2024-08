Ineos Grenadier V8: Jetzt endlich mit V8-Motor

Mit einem lauten Brüllen kommt der Ineos Grenadier einen Hügel heruntergefahren. Als der Fahrer Gas gibt, ist der brutale Sound derart atemberaubend, dass sich die Haare auf den Armen und im Nacken aufrichten. Es ist wahr, es handelt sich tatsächlich um einen Ineos Grenadier V8. Noch ein Prototyp. Aber bei genug Interesse denken die Macher tatsächlich darüber nach, das V8-Modell in Serie zu produzieren. Dazu preiswerter als die V8-Verison der Mercedes-Benz G-Klasse.

Ineos Grenadier V8: Die Unterschiede - mehr als nur ein V8

Unübersehbar prangt an den Seiten des Ineos Grenadier V8 ein riesiger, roter V8-Schriftzug, der den Prototypen verrät. Bei genauerem Hinschauen unterscheidet sich das V8-Modell vom herkömmlichen Grenadier nur durch die markante 4-Rohr-Abgasanlage und größere Radkästen in denen sich vorne und hinten 17 Zoll große Räder mit „Toyo Open Country M/T“-Reifen im Format 35 x 12,50 R17 LT. Eine Verbreiterung der Achse erfolgte nicht. Dazu kommen coole Anbauteile aus Sichtcarbon wie zum Beispiel die Lufthutze und die Entlüftungen an der Motorhaube.

© Foto: Ineos

Ineos Grenadier V8 Antrieb: Mächtig im Prototyp, noch besser in der Serie

Doch viel interessanter ist, was sich unter der Motorhaube des Ineos Grenadier V8 Prototypen befindet und für einen derart kräftigen Sound und Antrieb sorgt. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der Prototyp des Ineos Grenadier V8 als Projekt die technischen Auszubildenden des Ineos-Partners Magna entwickeln durften, um dadurch praktische Erfahrungen mit dem Grenadier sammeln zu können. Aufgabenstellung: Passt in den Ineos Grenadier ein V8-Triebwerk? Das Projekt entfachte pure Begeisterung und zog immer größere Kreise.

So tauschten die Macher den 3,0 Liter großen und 286 PS starken Reihensechszylinder-Motor von BMW gegen ein 6,2 Liter großes V8-Triebwerk von GM (General Motors) aus, das starke 431 PS und 625 Nm Maximaldrehmoment generiert. Die Leistung des GM-Motors ließe sich sogar auf rund 700 PS steigern. Setzt Ineos normalerweise auf die Motoren von BMW, bot sich das Aggregat von GM aufgrund der geringeren Elektronik an. Der Austausch des Motors erforderte eine vollständige Überarbeitung der Motorlager, der Motorelektrik und -elektronik, der Wasser- und Ölkühlung, des Auspuffkrümmers und des Endschalldämpfers, der Getriebelager und Hitzeschilde sowie der Mittelkonsole.

© Foto: Ineos

Sollte der Ineos Grenadier V8 in Serie gehen, das versichert Ineos, wird der Achtzylinder von BMW bezogen. Hier stünde der 4,4 Liter große V8 mit zwei Turboladern zur Verfügung, der unter anderem im BMW X5 M60i satte 530 PS und im BMW X5 M Competition mächtige 625 PS leistet. Das Maximaldrehmoment beträgt in beiden Fällen 750 Nm. Allein der Gedanke, sich den Ineos Grenadier mit dem V8 von BMW vorzustellen, lässt bei einem Autoenthusiasten die Passion deutlich steigern.

Ineos Grenadier V8: Der ist direkter ausgelegt

Den Machern ist wichtig, dass der Ineos Grenadier V8 seine beeindruckende Offroad-Fähigkeit beibehält. Aus diesem Grund besitzt der Grenadier V8 nach wie vor eine Kugelumlauflenkung, die allerdings im V8-Modell direkter ausgelegt ist. Kugelumlauflenkungen gelangen in der Regel bei schweren Nutzfahrzeugen wie Lkw und Bussen, aber auch bei echten Offroadern zum Einsatz. Hintergrund: Kugelumlauflenkungen sind sehr robust gebaut, halten hohen Belastungen stand und lassen sich im Gelände einfach reparieren. Darüber hinaus werden harte Stöße im schwierigen Terrain regelrecht ausgeblendet. Für die urbanen Fahrer eines Ineos Grenadier V8 würden als Option sicherlich ein Straßenfahrwerk und coole Sidepipes eine attraktive Ausstattungsvariante darstellen.