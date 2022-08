Bridgestone Potenza Race Test: Wie gut ist dieser Semislick?

Das ist eines der wichtigsten und zugleich kostengünstigeren Upgrades für noch mehr Performance bei einem leistungsstarken Auto - und das sogar relativ einfach: Es sind die passenden Reifen, genau genommen Semi-Slicks wie der neue Bridgestone Potenza Race, entwickelt für die Rennstrecke, aber für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Von Semi-Slicks profitieren können sowohl Kompaktsportler als auch reinrassige Sportwagen. Was diese Reifen tatsächlich leisten und wo die besonderen Stärken liegen, zeigt der Bridgestone Potenza Race Test.

Da steht er: der Maserati MC20 mit seinem unglaublich attraktiven Design. Mächtige 630 PS und satte 730 Nm Maximaldrehmoment generiert der 3,0 Liter große V6-Biturbo-Benziner, der sich bis auf 8.000 Touren hochdrehen lässt. In nur 2,9 Sekunden spurtet der hinterradangetriebene Maserati MC20 von 0 auf 100 km/h und beendet seinen Vortrieb erst bei einer Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h. Sehr beeindruckende Werte und zugleich wird klar, dass die Reifen bei diesem Auto eine wichtige Rolle einnehmen.

© Foto: Bridgestone

Performance: Wie der Bridgestone Potenza Race ein Auto noch schneller macht

Die hohe Leistung, die ein Sportwagen oder ein Kompaktsportler entfalten kann, oder ein teures, fein abgestimmtes Fahrwerk, das ein Auto bei schneller Kurvenfahrt auf der Strecke hält, und nicht zuletzt die High-Performance-Bremsanlage, die den Sportler vernünftig bremst - all die Fortschritte und den Aufwand vermag eine falsche Reifenwahl zunichtemachen. Mehr noch: Sogar ohne Modifikationen am Fahrzeug sorgt ein Semi-Slick wie der Bridgestone Potenza Race für beste Kontrolle und maximale Haftung auf trockener Strecke - und damit für eine noch höhere Speed in Kurven.

Dazu muss ein Semi-Slick, also halb Renn- und halb Straßenreifen, auch auf der Straße noch funktionieren, was sich nicht nur beim Kurvenspaß als praktisch erweist. Ist das Wetter gut, steht dem Trip zu einer Rennstrecke oder der Nürburgring-Nordschleife nichts entgegen. Ein Vorteil: Mit Semi-Slicks lässt sich mit den gleichen Reifen, also ohne Reifenwechsel, an- und abreisen und zugleich beim Track Day die volle Performance herausholen.

Handling: Die entscheidenden Stärken des Bridgestone Potenza Race

Das Gaspedal durchgetreten, beschleunigt der mit den Bridgestone Potenza Race bestückte Maserati MC20 immens druckvoll und erreicht bei jeder Drehzahl und in jedem Gang ein unglaubliches Geschwindigkeitsniveau. Besonders aufschlussreich für die Performance der Reifen sind die Kurven: Der Maserati MC20 lässt sich einfach fahren, baut mit warmen Reifen extrem viel Grip auf und besticht durch eine spürbar hohe Kurvenstabilität und Feinfühligkeit. Ein weiterer Verdienst des Bridgestone Potenza Race: Die hervorragende Lenkpräzision bei hoher Geschwindigkeit. Im Grunde genommen ähnelt dieser Semi-Slick beim Handling sogar einem Rennreifen mehr als einem Straßenreifen.

Um diese überzeugende Performance auf der Rennstrecke zu erzielen, verfügt der Bridgestone Potenza Race über eine sportliche Laufflächenkontur, welche die Aufstandsfläche vergrößert und das Bremspotenzial maximiert. Für das verbesserte Lenkgefühl sorgt die optimierte Lauffläche. Darüber hinaus profitiert der Semi-Slick von einer innovativen Gummimischung, welche die Kontrolle erhöht und die Reifensteifigkeit sowie den Rollwiderstand weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein weiter perfektioniertes Fahrverhalten auf trockener Straße bei hoher Steifigkeit, welche die Kurven- und Richtungsstabilität auf der Strecke fördert.

© Foto: Bridgestone

Bridgestone Potenza Race erzielt Bestwerte beim TÜV Süd

Der positive Eindruck des Bridgestone Potenza Race täuscht nicht. Laut Tests des TÜV Süd, eines der renommiertesten unabhängigen Automobiltestinstitute Europas, erzielt der Potenza Race herausragende Rundenzeiten. Zudem bietet der Bridgestone Potenza Race den kürzesten Bremsweg auf trockener Fahrbahn.

Das Ergebnis ermittelte der TÜV Süd unter der Report-Nummer 713231330 im November 2021 und im März 2022 bei einem Reifentest. Mit dem Mercedes-AMG A45, einem 387 PS starken Kompaktsportler, verglich der TÜV Süd unter anderem auf der Rennstrecke von Nardo die Reifengröße 245/35 R19 des Bridgestone Potenza Race mit den Leistungen der wichtigsten Wettbewerber im gleichen Segment: Goodyear Eagle F1 Supersport R, Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect und Pirelli P Zero Trofeo R.

Auf der 6,115 Kilometer langen Rennstrecke von Nardo erzielte der Bridgestone Potenza Race über drei Runden eine Durchschnittszeit von 2:35,39 Minuten, gefolgt von Pirelli (2:37,62 Minuten), Michelin (2:37,87 Minuten) und Goodyear (2:37,89 Minuten). Der Trockenbremsweg (100 bis 0 km/h) des Bridgestone Potenza Race beträgt nur 32,3 Meter, während der Michelin 32,8 Meter, der Pirelli 33,2 Meter und der Goodyear 34,6 Meter benötigen.

Nässe: Ist ein Semi-Slick wie der Bridgestone Potenza Race noch fahrbar?

Auf trockener Strecke sind Semi-Slicks wie der Bridgestone Potenza Race herkömmlichen Ultra-High-Performance-Reifen (UHP) in puncto Fahrdynamik deutlich überlegen. Und bei Nässe? Es hängt vom Produkt ab. Einige Semi-Slicks werden bereits auf wechselhafte Bedingungen hin entwickelt und ermöglichen eine Weiterfahrt. Der Bridgestone Potenza Sport kann es. Aber es gibt auch Semi-Slicks, die den Focus ausschließlich auf komplett trockenen Asphalt setzen und bei Nässe in Kurven sowie beim Bremsen kaum Sicherheitsreserven bieten.

© Foto: Bridgestone

Bridgestone Potenza Race - Fazit und Preis:

Bridgestone hat seine Ankündigung wahr gemacht und mit dem neuen Potenza Race einen Semi-Slick auf den Markt gebracht, der ein Maximum an Rennstrecken-Performance bietet. Der Bridgestone Potenza Race trägt bei trockenen Bedingungen dazu bei, mit einem Kompaktsportler und einem Sportwagen auf der Rennstrecke noch schneller zu sein und den Fahrspaß weiter zu steigern.

Mehr noch: Semi-Slick-Reifen sind gar nicht so teuer, wie viele denken und erweisen sich daher als einfache und deutlich kostengünstigere Performance-Steigerung als mechanische Modifikationen am Fahrzeug vorzunehmen. Bei Online-Reifenhändlern ist ein Satz Bridgestone Potenza Race, abhängig von der Größe, derzeit bereits ab rund 1.000 Euro erhältlich. Zu haben ist der Potenza Race in 13 Größen zwischen 17 und 20 Zoll für die gängigsten Kompaktsportler und Sportwagen. In der Erstausrüstung gelangt der Bridgestone Potenza Race unter anderem beim Lamborghini Huracán STO (640 PS) und bei der Wahl von Semi-Slicks beim Cupra Leon Sportstourer VZ (300 PS) zum Einsatz.