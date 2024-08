GWM Ora 07 GT Test: Ein Porsche Panamera zum kleinen Preis?

Vorne etwas Porsche Panamera, hinten ein wenig Bentley Continental GT: Diese Assoziationen bleiben beim GWM Ora 07 GT des chinesischen Autoherstellers Great Wall Motor (GWM) nicht aus. Dennoch: So knuffig diese vollelektrische Limousine wirkt, ist dieses chinesische Auto so stark wie ein Porsche Panamera und dazu deutlich günstiger. Die Reichweite gibt GWM mit 520 Kilometern an. Umso interessanter ist es, zu erfahren, wie sich dieser 300 kW/408 PS kräftige Stromer fährt, wie es um die Reichweite im Alltag, aber auch die Qualität im Innenraum steht. Die Antworten darauf liefert der GWM Ora 07 Test.

Den GWM Ora 07 GT nur auf seine optischen Anleihen beim Porsche Panamera und Bentley Continental GT zu reduzieren, wäre nicht angemessen. Die 4,87 Meter lange Fließhecklimousine ist auffallend anders und besticht durch ihr coupé-haftes Design und die runden LED-Scheinwerfer an der Front. Derweil zieht sich das serienmäßige Panorama-Glasdach weit in das Heck hinein und sorgt für einen lichtdurchfluteten Innenraum. Weitere Akzente setzen der ab 70 km/h elektrisch ausfahrbare Heckspoiler, die rahmenlosen Fensterscheiben und die versenkbaren Türgriffe. Die Topversion, der GWM Ora 07 GT, besitzt außerdem 19-Zoll Leichtmetallfelgen und rot lackierte Bremssättel.

© Foto: Harald Dawo, GWM

Antrieb GWM Ora 07 GT: Braucht sich nicht vor einem Porsche zu verstecken

300 kW/408 PS und 680 Nm Maximaldrehmoment, verteilt auf zwei 150 kW/204 PS starke Elektromotoren an der Vorder- und der Hinterachse, sorgen für eine beeindruckende Beschleunigung des GWM Ora 07 GT von 0 auf 100 km/h in 4,5 Sekunden. Der Vortrieb endet leider bei einer elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Ein Vergleich mit dem allradangetriebenen Porsche Panamera 4 drängt sich regelrecht auf: Dieser spurtet mit einem 260 kW/353 PS starken V6-Biturbo-Benziner und Sport-Chrono-Paket in 4,8 Sekunden auf Tempo 100 und erzielt eine Top-Speed von 270 km/h. Losgelöst vom Design, ist eine Gegenüberstellung mit dem Porsche Taycan treffender, der mit einem Motor an der Hinterachse auf 300 kW/408 PS kommt, für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h allerdings 4,8 Sekunden benötigt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt elektronisch limitierte 230 km/h.

Bereits die Zahlen verdeutlichen, in welchen Sphären sich der GWM Ora 07 GT in puncto Performance bewegt. Das Fahrpedal durchgedrückt, zieht der Chinese stark wie ein Porsche bei der Beschleunigung durch, ohne unangenehm aggressiv zu sein. Wird am Lenkrad die „Sport +“-Taste gedrückt, gibt es eine erhöhte Leistungsabgabe und dazu im Innenraum einen künstlich erzeugten Rennwagen-Sound, der sich bei Bedarf deaktivieren lässt.

Fahrverhalten Der GWM Ora 07 GT vereint Sportlichkeit mit Komfort

Auf kurvigen Straßen fallen sofort die direkte Lenkung und die gut dosierbaren Bremsen auf, was den Fahrspaß steigert, während der GWM Ora 07 GT kräftig aus Kurven herausbeschleunigt. In passioniert durchfahrenen Kurven lassen sich allerdings das Gewicht von 2,2 Tonnen und die Seitenneigung spüren. Klar, das kann ein Porsche besser, aber ein Panamera und ein Taycan sind dafür auch erst ab über 100.000 Euro erhältlich und haben eine andere Zielgruppe im Visier. Dennoch: Der Ora 07 GT zeigt eine gelungene Symbiose aus Sportlichkeit und Komfort.

© Foto: Harald Dawo, GWM

Über die Fahrmodi Eco, Normal, Well Being (Komfort), Sport und Sport + besteht die Möglichkeit, die Fahrpedalannahme und die Gewichtung der Lenkung zu beeinflussen. Die Rekuperationsstärke variiert ebenfalls in Abhängigkeit vom Fahrmodus, kann der allerdings auch über den Touchscreen bestimmen: Niedrig, normal und hoch stehen zur Auswahl.

Reichweite: 520 Kilometer sind top, doch so lange dauert das Laden

Der GWM Ora 07 GT besitzt eine 83,5 kWh große Batterie (86 kWh brutto), die unter Idealbedingungen für eine Reichweite von bis zu 520 Kilometern sorgt. Innerorts sind durch das erhöhte Rekuperieren sogar bis zu 625 Kilometer möglich. Den durchschnittlichen Stromverbrauch gibt GWM nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus mit 17,5 kWh pro 100 Kilometer an. Kein Fabelwert: In der Praxis erzielen wir bei normaler Fahrt einen kombinierten Verbrauch von 18 kWh auf 100 Kilometern.

Unterwegs an eine passende Schnellladesäule (DC) angeschlossen, erzielt der GWM Ora 07 GT eine maximale Ladeleistung von leider nur 88 kW. So beträgt die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent etwa 43 Minuten beziehungsweise von 30 auf 80 Prozent rund 32 Minuten. An der heimischen 11-kW-Wallbox mit Wechselstrom (AC) dauert es circa 8 Stunden und 37 Minuten. Beim Ora 07 GT verbauten die Macher als Ladestandard Typ 2 für AC-Laden und CCS für DC-Laden.

Innenraum GWM Ora 07 GT: Entspannter Luxus, der verwöhnt

Ein derart hochwertiger Innenraum weiß zu beeindrucken. In den GWM Ora 07 GT eingestiegen, fallen sofort die hohe Materialqualität und das Platzangebot positiv auf. Im Interieur dominiert weiches, gut verarbeitetes Kunstleder. Es fühlt sich einfach gut an. Der komfortable Fahrer- und der Beifahrersitz sind beheizbar und verfügen darüber hinaus über eine Ventilation sowie eine Massagefunktion. Der Ora 07 GT erkennt den Fahrer beim Einstieg sogar per Gesichtserkennung und stellt die Außenspiegel sowie Fahrersitz entsprechend automatisch ein. Um die Mitfahrt noch angenehmer zu gestalten, verfügen die Rücksitze ebenfalls über eine Heizung.

© Foto: Harald Dawo, GWM

Darüber hinaus streckt sich serienmäßig ein riesiges Panorama-Glasdach bis zum Heck und sorgt für einen lichtdurchfluteten Innenraum. Für Platz ist ebenfalls gesorgt: Vorne sitzen 2,00 Meter große Personen bequem, hinten rund 1,80 Meter große Passagiere - lediglich eingeschränkt durch die Kopffreiheit. Was allerdings innen wie Aluminium aussieht, ist Kunststoff.

Infotainment: Der intelligente Zuhörer im GWM Ora 07 GT

Serienmäßig besitzt der GWM Ora 07 zwei große Displays, über die sich sämtliche Informationen einholen sowie System- und Fahrzeugeinstellungen vornehmen lassen. Während das digitale Cockpit 10,25 Zoll beziehungsweise 26 Zentimeter misst, kommt der Touchscreen in der Mitte auf 12,3 Zoll beziehungsweise 31,2 Zentimeter und besticht gleichzeitig durch schöne, scharfe Grafiken. Positiv fallen außerdem die einfache Bedienung und schnelle Reaktion des Touchscreens auf. Ferner erhältlich ist ein Head-up-Display, das die wesentlichen Fahrinformationen auf die Frontscheibe projiziert.

Smartphones können die Insassen über Android Auto und Apple CarPlay mit dem GWM Ora 07 verbinden. Darüber hinaus stehen vorne zwei USB-A-Anschlüsse und hinten ein USB-A-Anschluss sowie ein USB-C-Anschluss zur Verfügung.

Als praktisch erweist sich darüber hinaus die intelligente, serienmäßig enthaltene Sprachsteuerung, die unter anderem die Fenster und die Heckkappe öffnet und schließt. Mit der Zeit lernt die Sprachsteuerung die Ausdrucksweise seines Fahrers kennen, passt sich den Sprachgewohnheiten an und aktiviert auf „Hallo ORA, ich schwitze“ automatisch die Klimaanlage. Bei der Navigation genügt ebenfalls ein einfacher Sprachbefehl, damit der GWM Ora 07 nach wenigen Sekunden die Routenführung beginnt und auf dem Touchscreen anzeigt, der sich auch klassisch über Eingaben auf dem Bildschirm steuern lässt.

© Foto: Harald Dawo, GWM

Kofferraum GWM Ora 07: Leider eine Schwäche

Der Kofferraum des GWM Ora 07 ist lang und tief, aber leider nur durch eine vergleichsweise kleine Öffnung erreichbar, hinter der sich ein Kofferraumvolumen von 333 Litern verbirgt. Für ein 4,87 Meter langes Auto stellt dies allerdings einen bescheidenen Wert dar. Das Be- und Entladen erschweren die hohe Ladekante und die Stufe nach innen. Immerhin: Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht zwar eine Stufe, aber das Ladevolumen erhöht sich auf 1.045 Liter.

Fahrerassistenzsysteme und Sicherheit: Der GWM Ora 07 GT ist top aufgestellt

Für bestmögliche Sicherheit und Unterstützung des Fahrers verfügt der GWM Ora 07 über ein umfassendes Sicherheits- und Assistenzpaket, welches das autonome Fahren des Levels L2+ unterstützt. Besonders komfortabel auf langen Strecken: Der Ora 07 hält die Geschwindigkeit, den nötigen Sicherheitsabstand und bleibt in der Spur. Level 2+ baut auf den Fähigkeiten von Level 2 auf und bietet zusätzliche Funktionen wie automatische Spurwechsel, das Überholen von vorausfahrenden Fahrzeugen, das automatische Einparken oder das Fahren auf Autobahnen ohne ständiges Eingreifen des Fahrers.

Auch für langsamen Verkehr oder Staus bietet der GWM Ora 07 mit dem Stauassistenten eine clevere Unterstützung. Durch die kontinuierliche Beobachtung des vorausfahrenden Fahrzeugs passt der Oar 07 die eigene Geschwindigkeit automatisch an, so dass der Ora 07 innerhalb derselben Fahrspur eigenständig beschleunigt, bremst und lenkt. Mehr noch: Wird die Geschwindigkeitsregelung aktiviert, berechnet das System auf herkömmlichen Straßen die Kurvenkrümmung sowie die Geschwindigkeit, um abzubremsen, falls dies erforderlich ist. Bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung passt der Ora 07 die Geschwindigkeit auf das Tempolimit automatisch an.

Selbstredend, dass der Ora 07 ebenso einen autonomen Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung besitzt. Zusätzlich erkennt der Abbiegeassistent mögliche Gefahrensituationen durch den Gegenverkehr, während der Querverkehrsassistent vorne und hinten vor drohenden Zusammenstößen mit abbiegenden oder kreuzenden Verkehrsteilnehmern warnt und im Fall der Fälle abbremst.

© Foto: Harald Dawo, GWM

Am Ziel angekommen, unterstützt der GWM Ora 07 den Fahrer mit seinen Parksensoren hinten und vorne. Eine 360-Grad-Rundumsichtkamera macht selbst flache Hindernisse wie Bordsteine sichtbar. Neben dem manuellen Parkvorgang kann der Ora 07 mit dem automatischen Parkassistenten eigenständig ein- und ausparken. Der automatische Rückfahrassistent setzt das Fahrzeug dabei bis zu 50 Metern eigenständig zurück.

GWM Ora 07 GT - Fazit und Preis:

Die Optik des GWM Ora 07 GT mag polarisieren. Aber zu einem Preis von 41.990 Euro für den Ora 07 mit der kleineren Batterie beziehungsweise von 53.490 Euro für die nahezu volle und sehr üppige Ausstattung des Ora 07 GT mit deutlich mehr Power, Allradantrieb und höherer Reichweite, fällt der Preis unter diesem Aspekt attraktiv aus. Es gefällt, wie der Ora 07 GT seinen Komfort und den wertigen Innenraum mit Sportlichkeit vereint. Auch die Reichweite von bis zu 520 Kilometern stellt eine klare Ansage dar. Verbesserungswürdig ist jedoch die Ladeleistung.

Von seiner Qualität ist Great Wall Motor überzeugt und bietet für den GWM Ora 07 eine Garantie von 5 Jahren ohne Kilometerbegrenzung. Auf die Batterie gibt es sogar 8 Jahre (bis 160.000 Kilometer).

Technische Daten GWM Ora 07 GT:

Länge x Breite x Höhe: 4,871 x 1,862 x 1,500 Meter

Radstand: 2,870 Meter

Antriebsart: elektrischer Allradantrieb

Leistung: 300 kW/408 PS

Maximales Drehmoment: 680 Nm

Getriebeart: 1-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (elektronisch limitiert)

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,5 Sekunden

Batteriekapazität: 86 kWh brutto (83,5 kWh netto)

Maximale Ladeleistung: 88 kW

Reichweite (WLTP): 520 Kilometer

Durchschnittlicher Energieverbrauch (WLTP): 17,5 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

CO2-Effizienzklasse: A

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): 88 kW Ladeleistung, 10 - 80 % in 8,6 Stunden

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (11 kW): 0 - 100 % in 43 Minuten

Leergewicht (nach EU mit Fahrer): 2.210 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 333 - 1.045 Liter

Preis: ab 53.490 Euro