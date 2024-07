Lamborqhini Revuelto Test: Brutal! V12 mit 3 Elektromotoren

Über 1000 PS, ein laut brüllendes V12-Triebwerk und drei Elektromotoren: Das ist der neue Lamborghini Revuelto, der bislang schnellste Serien-Lambo aller Zeiten. Mehr noch: Es handelt sich dabei um einen Plug-in-Hybrid, der zwar rein elektrisch fahren kann, jedoch kompromisslos auf Performance ausgerichtet ist. Auch im Innenraum gibt es zahlreiche Neuheiten, die es so bei Lamborghini noch nicht gab. Was diesen Supersportwagen so besonders macht und wie brachial und emotional dieser ist, zeigt der Lamborghini Revuelto Test.

Es ist die aggressive Ausstrahlung des Lamborghini Revuelto, die einen sofort in den Bann zieht. Markante Linien und scharfe Kanten prägen das auf pure Aerodynamik ausgelegte Design. Die kraftstrotzende, geneigte Front hebt eine Reminissenz an den legendären Lamborghini Murcielago hervor, während die Spitze der Carbon-Motorhaube an ein Haifischmaul erinnert. Den Eindruck von Power und Speed unterstreichen darüber hinaus die angriffslustig gezeichneten Scheinwerfer mit Y-förmigen Tagfahrlichtern, der tief angebrachte Frontsplitter und die großen Lufteinlässe.

© Foto: Luca Riva, Lamborghini

Selbstverständlich besitzt der Lamborghini Revueto die legendären, sicjh nach oben öffnenden Scherentüren, die erstmals 1974 der Lamborghini Countach besaß. Das Fahrzeugheck zelebriert derweil den mächtigen V12-Hybrid. Das vollkommen frei liegende Triebwerk betont das mechanische Herz des Revuelto und ist sichtbar mit dem Doppel-Hexagonalauspuff verbunden. Die Abgasanlage wird von dem darüber liegenden, aktiven Heckflügel und den Rücklichtern mit Ypsilon-förmiger Lichtsignatur hervorgehoben.

Das stark von der Luftfahrt inspirierte und konsequent auf Aerodynamik ausgelegte Design des Lamborghini Revuelto richteten die Macher konsequent auf eine optimale Aerodynamik aus. Ein hoher Anpressdruck und ein minimaler Luftwiderstand stehen im Vordergrund. Die Stellung des Flügels ändert sich in Abhängigkeit von Fahrmodus und Fahrverhalten alternativ über einen Drehregler am Lenkrad. In der geschlossenen Stellung wird der geringste Windwiderstand geleistet wie im elektrischen Fahrmodus und zur Erzielung höherer Spitzengeschwindigkeiten. Währenddessen maximiert der ausgefahrene Flügel den Anpressdruck für ein Plus an Handling und Agilität.

Antrieb Lamborghini Revuelto: Brutale Leistung mit 1015 PS und vier Motoren

Lamborghini und der V12-Motor sind seit der Gründung des Unternehmens untrennbar miteinander verbunden. 1963 feierte der Lamborghini 350 GT sein Debüt mit einem V12-Motor. Jetzt folgt mit dem Plug-in-Hybrid-Antrieb eine neue Technologie, bei der sich viele fragen, ob der allradangetriebene Lamborghini Revuelto noch immer ein echter Lamborghini sei. Ja, der Revuelto ist sogar noch besser.

Die Systemleistung des Lamborghini Revuelto beträgt unglaubliche 747 kW/1015 PS. Bereits die 607 kW/825 PS bei 9.250 U/min des V12-Triebwerks stellen ein echtes Statement dar. Aber die Elektromotoren schließen die Lücke bis der V12-Saugmotor seine volle Kraft abgibt. Während der Verbrennungsmotor die Hinterräder antreibt, sorgen an der Vorderachse zwei Elektromotoren - je einer mit 110 kW/150 PS pro Rad - für Vortrieb.

© Foto: Luca Riva, Lamborghini

Ein dritter Elektromotor mit 110 kW/150 PS befindet sich in dem neuen 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und kann in Abhängigkeit vom gewählten Fahrmodus und äußeren Bedingungen zusätzlich Kraft an die Hinterräder leiten. Noch beeindruckender: Das kombinierte Drehmoment des V12-Benzinmotors und der drei Elektromotoren bietet ein Leistungsniveau, das selbst in der Welt der Supersportwagen einzigartig ist. Der V12 mobilisiert 725 Nm und die drei Elektromotoren jeweils 350 Nm. Das wirkt sich phänomenal auf das Fahren aus.

Fahren: Extrem emotional und eine neue Seite von Lamborghini

Das Gaspedal durchgedrückt, beschleunigt der Lamborghini Revuelto vehement, begleitet vom brutalen Sound des V12-Triebwerks, das bis 9.500 Touren hochdrehen darf. In nur 2,5 Sekunden beschleunigt der Revuelto von 0 auf 100 km/h und beendet seinen imposanten Vortrieb erst bei einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h. Besonders imposant: das extrem schnelle Ansprechverhalten, die direkte reaktionsschnelle Lenkung und das sich ständig anpassende Fahrwerk, das sogar mit schlechten Straßen gut zurechtkommt und eine hohe Dämpfungsqualität bietet. Von unangenehmer Härte keine Spur.

In engen Kurven lässt sich regelrecht spüren, wie die zwei Elektromotoren die Vorderachse antreiben und den Lamborghini Revuelto aus der Kurve ziehen, dabei die Kraft gleichmäßig auf die Vorderräder verteilen, das Untersteuern verhindern und unglaublich viel Traktion herstellen. Wenn genug Kraft aufgebaut ist, übernimmt bei etwa 3.000 Touren der V12, begleitet von einer brachialen Sound-Symphonie, welche die Insassen emotional noch stärker mitreißt. Die riesigen Bridgestone Potenza Sport-Reifen im Format 265/35 ZR20 vorne und 345/30 ZR21 hinten bauen dazu einen phänomenalen Grip auf.

Auf Geraden erfolgen durch das neue Hybrid-System die Zwischenspurts deutlich schneller. Von der Beschleunigung aus niedrigen Drehzahlen heraus profitiert der Revuelto genauso. Die Batterie zum Antrieb der Elektromotoren leert sich nie komplett: Insbesondere auf kurvigen Straßen ist durch die Rekuperation und den V12-Motor, der die Batterie ebenfalls lädt, stets genug Energie vorhanden.

© Foto: Luca Riva, Lamborghini

Damit nicht genug: Der Revuelto stellt das erste Modell in der Geschichte von Lamborghini dar, in dem elektronisches Torque Vectoring zum Einsatz gelangt und die Antriebskräfte gezielt auf jedes Rad einzeln verteilt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Torque-Vectoring-Systemen nutzt Lamborghini die Bremseingriffe nur in allerletzter Instanz, um die Momentenverteilung zu regeln. Die Folge ist ein natürlicheres, sehr stabiles Fahrgefühl, während die Allradlenkung für ein großes Plus an Agilität sorgt.

Fahrmodi: Die Einstellung für die ultimative Performance des Lamborghini Revuelto

Ob auf der Straße oder auf der Rennstrecke, der Lamborghini Revuelto bietet für jeden Einsatz die passenden Fahrmodi, die sich am Lenkrad über einen Drehschalter wählen lassen. Ideal für den Alltag und Langstreckenfahrten eignet sich der Strada-Modus mit seiner gelungenen Symbiose aus Komfort und Sportlichkeit bei der 652 kW/886 PS zur Verfügung stehen. Im Strada-Modus läuft der V12 immer, um eine kontinuierliche Ladung des Akkus sicherzustellen. Durch den Wechsel in den Energie-Modus „Recharge“ besteht die Möglichkeit, den Ladeprozess zu forcieren. Als weitere Einstellungen stehen „Hybrid“ und „Performance“ zur Wahl.

Im Sport-Modus offenbart der Lamborghini Revuelto einen deutlich schärferen Charakter, gibt sich noch reaktionsfreudiger und richtet den Fokus voll auf Fahrspaß, während das Hybrid-System 667 kW/907 PS leistet. Derweil schaltet das Doppelkupplungsgetriebe die Gänge schneller, während die sportlichere Abstimmung des Fahrwerks und die aktive Aerodynamik die Agilität weiter steigern.

Seine Spitzenleitung von 747 kW/1015 PS erreicht der Lamborghini Revuelto im Corsa-Modus, der insbesondere für den Einsatz auf der Rennstrecke im Grenzbetrieb mit einer noch schärferen Dynamik angedacht ist. Die Steuerung des Hybridsystems legten die Macher darauf aus, an der vorderen Achse mit Torque Vectoring und Allradantrieb für höchste Traktion zu sorgen. So ermöglicht der Revuelto ein besonders sportliches Fahrverhalten. Zudem besteht die Möglichkeit, das ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) zu deaktivieren, um die maximale Leistung ohne aktive Steuerung zu erleben.

© Foto: Luca Riva, Lamborghini

Elektrisch fahren und Batterie laden: So weit kommt der Lamborghini Revuelto

Zugegeben, es fühlt sich etwas komisch an, in einem Supersportwagen plötzlich elektrisch und leise dahin zu gleiten, wenn vorher noch der V12-Motor laut brüllte. Im Cittä-Modus für die Stadt kann der Lamborghini Revuelto rund 10 bis 12 Kilometer rein elektrisch fahren. Die Dämpfer und das Getriebe agieren so komfortabel wie möglich, während die Leistung auf 132 kW/180 PS begrenzt ist, was für den urbanen Einsatz vollkommen ausreicht.

Sollte der Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 3,8 kW leer sein, lässt sich der Akku mit konventionellem Haushalts-Wechselstrom oder an einer Ladesäule mit bis zu 7 kW Leistung in 30 Minuten komplett aufladen. Noch einfacher: Das V12-Triebwerk lädt die Batterie in nur 6 Minuten voll auf.

Ob sich der Besitzer eines Lamborghinis jemals für den Spritverbrauch interessiert? Falls doch: Der Lamborghini Revuelto kommt nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus auf einen Durchschnittsverbrauch von 11,86 Litern Sprit auf 100 Kilometern, was einem CO2-Ausstoß von 276 g/km entspricht. Den kombinierten Stromverbrauch gibt Lamborghini mit 10,1 kWh pro 100 Kilometer an. Ist die Batterie entladen, beträgt der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch 17,8 Liter je 100 Kilometer.

Innenraum Lamborghini Revuelto: Vorbei sind die Zeiten der harten Kirchenbänke

Lamborghini war bekannt für seine ziemlich straffen Sitze in den Supersportwagen. Die Zeiten sind vorbei. Im Lamborghini Revuelto gibt es bequeme, perfekt konturierte Sitze, die viel Seitenhalt bieten und den Komfort für eine Fahrt von mehreren Hundert Kilometer mitbringen. Auch der Einstieg erfolgt deutlich einfacher als bei vorherigen Modellen.

© Foto: Luca Riva, Lamborghini

Der modern gestaltete Innenraum des Lamborghini Revuelto zeichnet sich durch den umfangreichen Einsatz von Sichtcarbon aus, das unter anderem am Armaturenträger, an den Lüftungsdüsen sowie an der Einfassung des Armaturenträgers und der Luftausströmer zum Einsatz gelangt. Derweil kombinieren die Polster feinstes Leder mit dem ultraleichten Corsa-Tex-Gewebe aus Dinamica-Mikrofaser.

Das griffige Lenkrad ist schnell erklärt und lässt sich trotz der vielen Knöpfe und Drehregler einfach bedienen: links oben befinden sich die Fahrmodi, rechts oben die Einstellungen zum elektrischen Fahren beziehungsweise die Hybrid-Einstellungen. Unten links besteht die Möglichkeit, die Dämpfung einzustellen und unten rechts die Aerodynamik.

Infotainment: 3 Bildschirme und zahlreiche Neuheiten für den Lamborghini Revuelto

Auch im Hinblick auf das Infotainment-System schlägt der Lamborghini Revuelto zeitgemäße Wege ein. Gleich drei Bildschirme befinden sich im Innenraum: ein 12,3 Zoll beziehungsweise 31,2 Zentimeter großes volldigitales Cockpit für den Fahrer, in der Mitte ein zentraler Bildschirm mit 8,4-Zoll-DiagonaIe (21,3 Zentimeter) und für den Beifahrer ein Bildschirm mit 9,1-Zoll-DiagonaIe (23,1 Zentimeter).

Alle Bildschirme bieten klare Grafiken und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Bestimmte Informationen lassen sich sogar wie bei einem Smartphone vom zentralen Bildschirm auf einen der Seitenbildschirme verschieben. Eine induktive Ladeschale ermöglicht ferner das kabellose Aufladen von Smartphones. Zusätzlich stehen zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung.

© Foto: Luca Riva, Lamborghini

Das von Grund auf neu entwickelte Navigationssystem lädt Karten in Echtzeit und bleibt so immer auf dem neuesten Stand. Bei der Berechnung von Routen werden unter anderem Echtzeitverkehrsdaten und Wetterdaten berücksichtigt. Dank What3Words lassen sich auch die Orte in der Welt erreichen, die nur eine ungenaue Adresse besitzen.

Darüber hinaus ermöglicht Amazon Alexa die Kontrolle verschiedener Fahrzeugfunktion wie Klimasteuerung, Navigation und Mediendienste via Sprachsteuerung. Daneben stehen außerdem die bekannten Alexa-Funktionen zur Steuerung der Unterhaltungsprogramme oder von Smart-Home-Geräten zur Verfügung. Das neue Online-Radio bietet tausende Radiosender und die Musik lässt sich nach Kriterien wie Beliebtheit, Genre oder Land auswählen.

Mit der „Lamborghini Unica“-App kann der Besitzer den Status des Revueltos ständig überwachen, einschließlich Tankfüllstand, Ladezustand der Batterie, elektrische Restreichweite und die exakte Position, an der sich das Fahrzeug befindet. Die Unica-App ermöglicht ferner eine Reihe von Fernbedienungsvorgängen, um zum Beispiel die Türen zu verriegeln und zu öffnen, zu hupen und die Blinker einzuschalten. Einige Befehle funktionieren sogar mit der Apple Watch.

Sollte eine andere Person mit dem Lamborghini Revuelto fahren, kann der Inhaber per Geolokalisierung die Höchstgeschwindigkeitsparameter sowie die Stunden- und die Nutzungslimits einstellen. Überschreitet der Revuelto eine festgelegte Geschwindigkeit oder überscheitet der Supersportwagen die Grenzen eines festgelegten Gebiets, wird der Eigentümer direkt über die App gewarnt.

© Foto: Luca Riva, Lamborghini

Kofferraum und Stauraum: Jetzt wird das Reisen deutlich einfacher

Im Vergleich zum Lamborghini Aventador wuchs der Innenraum des Lamborghini Revuelto spürbar. So steht nun hinter den Sitzen zusätzlicher Stauraum zur Verfügung, zum Beispiel für eine Golftasche. In den Kofferraum unter der Fronthaube passen jetzt sogar zwei Trolleys, so dass Touren oder Wochenendtrips noch angenehmer werden. Im Innenraum stehen außerdem Ablagen in der Mitte des Armaturenträgers und zwischen den Sitzen zur Verfügung. Auf der Beifahrerseite des Cockpits findet sich zudem am Handschuhfach ein Becherhalter.

Lamborghini Revuelto - Fazit und Preis:

Dieser Lamborghini besitzt echtes Charisma und wird durch ein Hybrid-System noch schneller und noch besser. Der Sound und die Kraft eines mächtigen V12-Triebwerkes sind einfach unschlagbar, während die 3 Elektromotoren das Beste aus dem V12 herausholen und die Performance unterstützen. Dazu bietet der Lamborghini Revuelto einen größeren, komfortableren Innenraum als seine Vorgänger, ein modernes Infotainment-System und endlich Platz für ein wenig Gepäck. Das ist für Lamborghini der richtige Weg, in die Zukunft zu fahren. Der Basispreis liegt bei 502.180 Euro.

Schwierig wird es mit dem Lamborghini Revuelto nur an Mautstationen: Der Revuelto ist derart flach, dass sich an den Automaten zum Bezahlen nicht die Kartenschlitze erreichen lassen. Werden die Scherentüren geöffnet, befinden sich diese direkt vor den Bedienelementen der Bezahlautomaten. Ergo heißt es: Losschnallen, das Fenster öffnen und sich wie eine Schlange geschickt durch die Öffnungen winden. Statt genervt zu hupen, sehen sich andere Autofahrer derweil die Verrenkungskünste eines Lamborghini-Fahrers an. Tipp: Ein Greifarm beziehungsweise eine Greifzange schaffen Abhilfe.

Technische Daten Lamborghini Revuelto:

Länge x Breite x Höhe: 4,947 x 2,033 x 1,16 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,266 Meter)

Radstand: 2,779 Meter

Hubraum V12-Benzinmotor: 6.498,5 cm³

Leistung Benzinmotor: 607 kW/825 PS bei 9.250 U/min

Drehmoment Benzinmotor: 725 Nm bei 6.750 U/min

Leistung Elektromotor 1 (vorne): 110 kW/150 PS bei 3.500 U/min

Drehmoment Elektromotor 1: 350 Nm

Leistung Elektromotor 2 (vorne): 110 kW/150 PS bei 3.500 U/min

Drehmoment Elektromotor 2: 350 Nm

Leistung Elektromotor 3 (hinten): 110 kW/150 PS bei 10.000 U/min

Drehmoment Elektromotor 3: 350 Nm

Systemleistung: 747 kW/1015 PS

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebeart: 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Höchstgeschwindigkeit: über 350 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 2,5 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (WLTP): 11,86 l/100 km

CO2-Emission (WLTP): 276 g/km

Batteriekapazität: 3,8 kWh

Maximale Ladeleistung: 7,0 kW

Ladezeit an Wallbox (11 kW): 0 - 100 % in 30 Minuten

Energieverbrauch (WLTP): 10,1 kWh/100 km

Emissionsklasse (Abgasnorm): Euro 6, Level 3, CN6b

CO2-Effizienzklasse: G

Trockengewicht: 1.772 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 570 - 1.726 Liter

Preis: ab 502.180 EUR