Cupra Formentor Facelift 2024: Der erste Check - das ist neu

Es ist der Bestseller von Cupra, der jetzt noch besser wird: Der Cupra Formentor 2024 erhält im Rahmen eines Facelifts ein weiter geschärftes Design, mehr Power, eine höhere Reichweite und smarte Optimierungen im Innenraum. Wir unterzogen dem neuen Cupra Formentor bereits einen ersten Check und zeigen, welche Neuheiten es gibt - und das sind interessante, attraktive Details. Dazu präsentieren wir die ersten Live-Fotos.

Design Cupra Formentor 2024: Noch schärfer mit Haifisch-Look

Keine Frage, der Cupra Formentor 2024 tritt mit der neuen Designsprache noch markanter auf. Sofort fallen an der entschlossen gezeichneten Front die „Shark Nose“ (Haifischnase), die dreieckigen Matrix-LED-Scheinwerfer, das große, offene Gitter des Kühlergrills und die schmalen Lufteinlassschlitze im unteren Bereich ins Auge. Die Seitenansicht prägen derweil die lange, konturierte Motorhaube, die niedrige, coupé-hafte Dachlinie und die von 18 bis 19 Zoll erhältlichen Felgen. Das Heck prägen indes dreieckige Rückleuchten, ein durchgehendes Leuchtband und ein jetzt beleuchtetes Cupra-Logo in der Mitte. Ein Heckdiffusor und ein schnittiger Dachkantenspoiler betonen den sportlichen Auftritt.

© Foto: Cupra

Motoren Cupra Formentor 2024: Große Antriebspalette mit noch mehr Power

Hinsichtlich der Motoren fährt der Cupra Formentor 2024 mit der gesamten Antriebspalette auf: Benziner, Diesel, Mildhybride und Plug-in-Hybrid-Antriebe, die alle zusammen eine Leistungsspanne von 110 kW/150 PS bis 245 kW/333 PS abdecken. Neue Motoren und mehr Leistung sorgen für Fahrspaß, während der Plug-in-Hybrid jetzt eine Reichweite von über 100 Kilometern erzielt.

Benziner (TSI): Leistungsspanne von 150 PS bis 333 PS

Cupra Formentor 1.5 TSI (150 PS): Den Einstieg bildet ein neuer 1,5-Liter-TSI-Vierzylinder-Benzinmotor, der 110 kW/150 PS leistet und mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt ist. Optional steht ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung, mit dem der Formentor in 9,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h erreicht. Den durchschnittlichen Verbrauch mit dem DSG-Getriebe gibt Cupra mit 58 bis 6,1 Litern Benzin auf 100 Kilometern an, was einem CO2-Ausstoß von 131 bis 139 g/km entspricht.

Cupra Formentor 2.0 TSI (204 PS): Den größeren 2,0-Liter-TSI-Vierzylinder-Benzinmotor mit einer Leistung von 150 kW/204 PS bietet Cupra mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und 4Drive-Allradantrieb an.

Cupra Formentor VZ (265 PS): An der Spitze des Line-ups stehen die VZ-Varianten. VZ steht im Spanischen für Veloz, was so viel wie schnell bedeutet und die leistungsstärksten Versionen kennzeichnet. Der Cupra Formentor VZ wird mit zwei Turbo-Benzinern erhältlich sein. Die erste Variante leistet fortan 195 kW/265 PS und besitzt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sowie Frontantrieb.

© Foto: Cupra

Cupra Formentor VZ (265 PS): Der stärkere Motor für den Cupra Formentor besitzt nun 245 kW/333 PS und ist an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Speziell für diesen Motor entwickelten die Macher einen neuen, exklusiven Cupra-Modus, der eine für die Rennstrecke optimierte Pedal- und Getriebekalibrierung, ein hohes dynamisches Drehmomentverhalten durch die Offenhaltung der Drosselklappe, eine Schaltblitzanzeige und eine Motorkalibrierung umfasst.

Das an der Hinterachse untergebrachte System wird elektrohydraulisch mit zwei unabhängigen Kupplungen gesteuert und ermöglicht eine unabhängige Drehmomentsteuerung an jedem Hinterrad. Dies bedeutet, dass das System die Kraft in Kurvenfahrten zwischen dem linken und dem rechten Hinterrad umschalten kann, was dem Cupra Formentor VZ noch mehr Wendigkeit verleiht. Ferner ermöglichte das Fahrwerkssystem, einen Drift-Modus einzubauen.

Wenn maximale Bremskontrolle gefragt ist, lässt sich der Cupra Formentor VZ dank seiner serienmäßigen 18-Zoll-Bremsen überzeugen. Optional stehen Bremsen mit 6-Kolben-Akebono-Bremssätteln (375 x 36 mm) zur Wahl.

Cupra Formentor 1.5 eTSI (Mildhybrid mit 150 PS): Der Formentor ist jetzt auch mit einer Mildhybrid-Option (eTSI) erhältlich, um den Spritverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 110 kW/150 PS sowie einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und verbindet die 48V-Mildhybrid-Technologie mit dem Verbrennungsmotor. Dazu nutzt das System einen 48V-Starter-Generator und eine 48V-Lithium-Ionen-Batterie. Die Effizienzgewinne erzielt der Mildhybrid, wenn der Cupra Formentor in einigen Fahrszenarien mit ausgeschaltetem Motor rollt oder beim Bremsen Energie zurückgewinnt und den Motor mit etwas elektrischer Unterstützung supportet. Beim Vorgänger handelte es sich noch um ein 12V-System.

© Foto: Cupra

Diesel (TDI): Leistung mit 150 PS

Cupra Formentor 2.0 TDI (150 PS): Den neue Cupra Formentor gibt es auch mit einem 2,0 Liter großen Dieselmotor in Verbindung mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Antrieb leistet 110 kW/150 PS.

e-Hybrid (Plug-in-Hybrid): Leistungsspanne von 204 PS bis 272 PS

Cupra Formentor e-Hybrid: Zwei e-Hybrid-Antriebe mit einer Systemleistung von 150 kW/204 PS und 200 kW/272 PS Leistung stehen zur Wahl. Beide Varianten sind mit dem neuen 1,5-TSI-Vierzylinder-Benzinmotor, einem Elektromotor und einem größeren Batteriepaket ausgestattet, das jetzt 19,7 kWh (netto) bietet.

Exemplarisch im Detail der stärkere Cupra Formentor e-Hybrid mit einer Systemleistung von 200 kW/272 PS. Der Benziner kommt auf 130PS/177 kW und der Elektromotor auf 85 kW/116 PS. Die elektrische Reichweite beträgt, so Cupra, im Durchschnitt 115 bis 118 Kilometer. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch beläuft sich auf 0,4 bis 0,5 Liter pro 100 Kilometer, bei entladener Batterie sind es 5,7 bis 5,8 Liter auf 100 Kilometern. Entsprechend beträgt der CO2-Ausstoß 10 bis 11 g/km.

Die Batterie lässt sich nun unterwegs mit bis zu 50 kW (DC) in 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Zu Hause an einer 11-kW-Wallbox (vorher 3,6 kW) dauert der Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent nur noch 2:30 Stunden.

© Foto: Cupra

Den Cupra Formentor VZ e-Hybrid mit 200 kW/272 PS können die Käufer mit Brembo-Bremsen ordern. Die 4-Kolben-Bremssättel werden mit größeren gelochten Scheibenbremsen kombiniert (370 x 32 mm) und bieten so eine höhere Bremsleistung als die Serienausstattung.

Fahrwerk: Der Cupra Formentor beherrscht Komfort und Dynamik

Dank der präzisen Abstimmung der Feder- und Dämpferraten und der perfektionierten Gewichtsverteilung kann das Fahrwerk des Cupra Formentor 2024 problemlos mit wechselnden Belastungen umgehen. Der in einigen Fahrzeugen verbaute 4Drive-Allradantrieb analysiert die Straßenbedingungen in Echtzeit, einschließlich der Fahrzeuggeschwindigkeit, der Raddrehzahl, der Lenkposition und des Fahrstils oder des Fahrmodus, um die Kraft sofort und progressiv an die erforderlichen Räder zu leiten. Der Cupra Formentor kann das Drehmoment sogar zwischen den Rädern auf beiden Seiten des Fahrzeugs regeln.

Hinzu kommt die Abstimmbarkeit des Fahrwerks durch die adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit verschiedenen Modi: Comfort, Performance, Cupra, Offroad (für die Versionen mit Allradantrieb), Drift und Individual. Diese Profile verändern den Charakter des Fahrzeugs, unter anderem die Dämpfung, die Gewichtung der Lenkung und die Gaspedalkennlinie.

Eine Besonderheit des Cupra Formentor VZ stellt der Soundaktuator dar. Dabei handelt es sich um ein aktives System, das den natürlichen Klang des Motors, je nach gewähltem Fahrprofil, verstärkt. Im Individual-Modus kann der Fahrer den Sound „Pure“ auswählen, der den Soundaktuator deaktiviert, aber gleichzeitig die Auslassventile auf maximale Lautstärke einstellt, um einen aggressiven, aber 100 Prozent natürlichen Sound zu erreichen.

© Foto: Cupra

Innenraum Cupra Formentor 2024: Das neue Plus an Qualität

Der Innenraum des Cupra Formentor 2024 steht ganz im Zeichen der Sportlichkeit und besticht durch eine vollständig aktualisierte Materialauswahl und der weiter entwickelten Digitalisierung. So versahen die Macher die Oberflächen des Armaturenbretts mit parametrischen 3D-Mustern, während die neu gestaltete Mittelkonsole durch mehr Präzision in Detail und verbesserten Materialien besticht, um die Qualität des Interieurs zu erhöhen. Das gelang in der Tat; denn angenehm weiche Materialien dominieren den Innenraum. Darüber hinaus prägen kupferfarbene Akzente im gesamten Interieur, einschließlich der Lüftungsdüsen, den Stil zusätzlich.

Eine Reihe von Sitzoptionen bieten für den Fahrer nicht nur mehr Komfort, sondern auch einen nachhaltigeren Ansatz bei der Auswahl der Materialien. Der Sportsitz besitzt einen Textilbezug. Derweil lassen sich die komfortablen und noch mehr Seitenhalt bietenden Schalensitze mit einem Bezug aus 73 Prozent recycelter veganer Mikrofaser ordern.

Der Cupra Formentor 2024 verfügt ferner über ein neues optionales HiFi-Audio-Soundsystem mit 11 Lautsprechern und einem Subwoofer, das in Zusammenarbeit mit Sennheiser entwickelt wurde. Das leistungsstarke 390-Watt-System ist in der Lage, die grundlegenden Komponenten der Musik, einschließlich verschiedener Instrumente und Rauminformationen, zu destillieren und im ganzen Fahrzeug zu verteilen.

Infotainment Cupra Formentor 2024: Ein komplett neues System

Das Infotainment-System des Cupra Formentor 2024 erhielt ebenfalls einige Neuerungen wie zum Beispiel eine einfacher zu bedienende Benutzeroberfläche. So konzipierten die Macher das größere, serienmäßige 12,9-Zoll- Display (Durchmesser 32,8 Zentimeter) derart, dass alle Elemente per Fingertipp verfügbar sind. Mit einem komplett neuen Betriebssystem kombiniert das anpassbare Display die Vorteile von Touchscreen-Eingaben mit einem beleuchteten Schieberegler, der die Einstellung der Klimaanlage und der Lautstärke erlaubt.

© Foto: Cupra

Die Klimasteuerung integrierte Cupra jetzt nahtlos in den Bildschirm, so dass alle Fahrzeugfunktionen und Assistenten mit nur einem Klick erreichbar sind. Mit der Möglichkeit, konfigurierbare Widgets einzubinden, können Nutzer das Infotainment-System darüber hinaus auf ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. Auf Wunsch gibt es für den Fahrer ein volldigitales Cockpit mit einem 10,25 Zoll beziehungsweise 26 Zentimeter großen Display.

Außerdem lassen sich Smartphones über Android Auto und Apple CarPlay mit dem Infotainment-System des Cupra Formentor verbinden. Eine induktive Ladeschale ermöglicht ferner das kabellose Aufladen von Smartphones mit bis zu 15 Watt und Kühltechnologie. Zusätzlich stehen vorne und hinten jeweils zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung.

Fahrerassistenzsysteme: Das Plus an Komfort und Sicherheit für den Formentor

Das Angebot an modernen Fahrerassistenzsystemen umfasst beim Cupra Formentor 2024 unter anderem eine automatische Geschwindigkeitsregelung (ACC), einen Travel Assist, der den Formentor aktiv in der Mitte der Fahrspur hält und die Geschwindigkeit an den Verkehrsfluss anpasst, sowie einen Notfallassistenten, der das Fahrzeug anhalten kann, wenn der Fahrer nicht mehr reagiert.

Kofferraum Cupra Formentor 2024: So wird der Alltag gemeistert

Abhängig vom Antrieb bietet der Cupra Formentor ein in seinem Segment durchschnittliches Kofferraumvolumen von bis zu 450 Litern, das bei umgeklappten Rücksitzlehnen auf 1.505 Liter steigt. Durch die Batterie kommt der Plug-in-Hybrid nur auf ein Gepäckraumvolumen von 345 Liter beziehungsweise 1.415 Liter. Das Be- und Entladen erleichtert die für einen SUV niedrige Ladekante. Leider müssen Gegenstände wie Gepäck und Einkäufe über eine tiefe Ladestufe nach innen gehoben werden. Als Vorteil erweist sich die nahezu ebene Ladefläche, die bei umgeklappten Rücksitzen entsteht. Für kleine Mitbringsel stehen etliche Ablagen im Innenraum zur Verfügung, wobei die großen Türfächer hervorzuheben sind.