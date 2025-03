Cupra Formentor VZ Extreme ABT Test: Der letzte Tanz auf Eis

Die Sonne neigt sich den Bergspitzen entgegen, während die letzte Schicht gefrorenen Schnees auf der Eispiste vor sich hin taut. Es ist dieser eine magische Moment, in dem die Natur eine letzte Einladung ausspricht: Noch ein Tanz, ein letztes Fest des Querfahrens, bevor das Eis endgültig verschwindet. Wer könnte diesem Ruf besser folgen als der 400 PS starke Cupra Formentor VZ Extreme ABT? Ein leerer Eiskurs, ein leistungsstarkes SUV-Coupé und die volle Kontrolle über Gas, Lenkung und Adrenalin - ein Szenario, das keine Wünsche offenlässt.

Das Design des Cupra Formentor VZ Extreme ist emotional und zieht einen regelrecht an. Durch die angriffslustig gestaltete Sharknose, die großen Luftöffnungen und die scharf gezeichneten Matrix-LED-Scheinwerfer mit beleuchteten Dreiecken wirkt die Front stark und entschlossen. Die Seitenansicht prägen derweil die lange, konturierte Motorhaube, die niedrige, coupé-hafte Dachlinie und die 19 Zoll großen, glanzgedrehten Leichtmetallräder in „Sandstorm Black/Copper“.

© Foto: Rolf Klatt, Cupra

Besonders cool am Heck: Das durchgehende LED-Leuchtband, inklusive beleuchtetem Cupra-Logo. Ein schnittiger Dachkantenspoiler und ein markanter Heckdiffusor betonen darüber hinaus die Sportlichkeit. Wer genau hinguckt, erkennt bei diesem Formentor VZ die optional erhältliche, vierflutige Akrapovič-Abgasanlage, die für einen noch kernigeren Sound sorgt.

Antrieb Cupra Formentor VZ ABT: Der pure Kick mit 400 PS

Unter der muskulösen Haube des Cupra Formentor VZ ABT schlummert ein wahres Kraftpaket: Der bereits ab Werk beeindruckende 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 333 PS erstarkt durch das ABT-Tuning auf satte 400 PS. Derweil wächst das maximale Drehmoment auf 470 Nm, das über ein breites Drehzahlband von 2.200 bis 5.500 U/min anliegt. Das Ergebnis: Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt nun in nur 4,5 Sekunden - und damit ganze 0,3 Sekunden schneller als in der Serienversion. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit bleibt bei souveränen 250 km/h.

Für eine nahtlose Kraftübertragung sorgt das bewährte 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), das mit präzisen Schaltvorgängen beeindruckt. Cupra ergänzt das Antriebskonzept durch einen Allradantrieb, der die Leistung optimal zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt. Doch das wahre Geheimnis der Agilität liegt in der Hinterachse: Zwei elektrohydraulisch gesteuerte Kupplungen ermöglichen eine variable Drehmomentverteilung zwischen den Hinterrädern. Dies bedeutet, dass der Formentor VZ in Kurven aktiv die Kraft zwischen linkem und rechtem Rad verlagern kann, um die Wendigkeit zu steigern.

Auf der Eispiste: Ein Drift-Feuerwerk zwischen Kontrolle und Wahnsinn

Doch jetzt zählt nur eines: die Piste - oder besser gesagt, das Eis. Ich drücke sechs Sekunden lang die ESC-Taste des Cupra Formentor VZ Extreme ABT. Die Stabilitätskontrolle ist aus. Keine elektronischen Helfer mehr. Jetzt zählt allein das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Der Drift-Modus bietet zwar eine Unterstützung, aber ich vertraue lieber auf mein eigenes Gefühl und wähle den „Comfort“-Modus.

© Foto: Rolf Klatt, Cupra

Ein entschlossener Lenkimpuls, kurz das Gas lupfen, um die Hinterachse zu entlasten - und der Cupra Formentor VZ Extreme Abt bricht aus. Sanft fange ich das heiße SUV-Coupé mit dem Gaspedal wieder ein. 400 PS reißen an den Rädern, während der Allradantrieb die Kraft in Millisekunden verteilt. Die Akrapovič-Abgasanlage knallt im Hintergrund - ein satter Sound, der das Adrenalin in die Höhe treibt.

Kurve für Kurve wird das Spiel intensiver. Am Streckenrand liegt der Schnee etwas höher -und genau hier liegt der Reiz, mit den Hinterrädern entlangzudriften. Der Schnee spritzt meterhoch in die Luft. Die Lichter spiegeln sich auf der feuchten Eisdecke, während der Wagen präzise durch die Kurven gleitet. Ich könnte das bis spät in die Nacht machen, so groß ist der Spaß.

Asphalt-Attacke: Präzision und pures Fahrgefühl - der Cupra Formentor VZ Extreme

Auf trockenem Asphalt zeigt der Cupra Formentor VZ Extreme ABT, dass er nicht nur auf Schnee und Eis viel Spaß bereitet. Das Fahrwerk, ausgestattet mit einer adaptiven Fahrwerksregelung (DCC), meistert mühelos den Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort.

Im „Cupra“-Modus wird das SUV-Coupé zur reinen Fahrmaschine: Die Lenkung ist direkt und vermittelt ein präzises Feedback, die Gasannahme ist scharf und die straffe Dämpfung bietet einen angenehmen Restkomfort. Dazu kommt das enorme Drehmoment, während der Allradantrieb die volle Leistung mühelos auf den Asphalt bringt. Die Akebono-Bremsanlage punktet derweil mit einer souveränen Verzögerung - und das auch bei hohen Geschwindigkeiten. Sogar in aggressiv angefahrenen Kurven behält der Formentor seine Ruhe und besticht durch seine Agilität.

© Foto: Rolf Klatt, Cupra

Auf der Autobahn glänzt der Formentor im „Comfort“-Modus mit seiner Langstreckentauglichkeit. Im „Comfort“-Modus wird die Dämpfung spürbar weicher und absorbiert souverän Straßenunebenheiten - ideal für längere Fahrten. Darüber hinaus stehen die Fahrmodi „Performance“, „Offroad“ und „Individual“ zur Wahl. Über „Individual“ lässt sich die persönliche Abstimmung von Dämpfung, Gaspedalkennlinie und Gewichtung der Lenkung für ein maßgeschneidertes Fahrerlebnis abspeichern.

Innenraum Cupra Formentor VZ Extreme: Der kompromisslose Halt

Bereits beim ersten Blick in den Innenraum des Cupra Formentor VZ Extreme wird klar, dass die Designer großen Wert auf einen sportlichen Charakter legten. Parametrische 3D-Muster auf dem Armaturenbrett erzeugen eine moderne, dynamische Optik, während weiche Softtouch-Oberflächen für ein angenehmes haptisches Erlebnis sorgen. Typisch Cupra: Die kupferfarbenen Akzente ziehen sich durch das gesamte Interieur, von den Lüftungsdüsen bis hin zu den Nähten der Sitze.

Die Supersport-Schalensitze sind mehr als nur ein optisches Statement - sie bieten einen exzellenten Seitenhalt bei dynamischer Fahrweise und zugleich einen hohen Langstreckenkomfort. Selbst groß gewachsene Fahrer haben vorne und hinten ausreichend Platz: Bis zu 2,00 Meter Körpergröße vorne und bis zu 1,90 Meter auf der Rückbank.

Infotainment Cupra Formentor VZ: Smarter und intuitiver - das neue System

Mit dem Facelift 2024 erhielt der Cupra Formentor VZ nicht nur optisch, sondern auch technisch ein Update. Als Herzstück erweist sich das neue Infotainment-System mit einem serienmäßig 12,9 Zoll großen Display. Die hochauflösende Anzeige reagiert blitzschnell auf Eingaben und bietet eine klare, anpassbare Benutzeroberfläche. Praktisch: Ein beleuchteter Schieberegler erlaubt die direkte Steuerung von Lautstärke und Klimaanlage. Zudem sind viele Funktionen nun über eine permanent sichtbare Shortcut-Leiste schnell erreichbar.

© Foto: Rolf Klatt, Cupra

Auch die Smartphone-Integration optimierte Cupra: Apple CarPlay und Android Auto sind kabellos nutzbar. Dank einer induktiven Ladeschale mit Kühltechnologie lassen sich Geräte mit bis zu 15 Watt laden. Wer kabelgebunden laden möchte, findet jeweils zwei USB-C-Anschlüsse vorne und hinten.

Kofferraum Cupra Formentor VZ: Alltagstauglich - praktischer als gedacht

Trotz seines sportlichen Charakters bleibt der Cupra Formentor VZ ein alltagstauglicher Begleiter. Der Kofferraum fasst bis zu 420 Liter in der Allrad-Version und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf 1.475 Liter erweitern. Eine niedrige Ladekante erleichtert das Be- und Entladen, allerdings müssen schwere Gepäckstücke über eine tieferliegende Stufe in den Kofferraum gehoben werden. Dafür entsteht bei umgelegten Rücksitzen eine nahezu ebene Ladefläche, die besonders praktisch für größere Gegenstände ist.

Neben dem großzügigen Kofferraum bietet der Cupra Formentor VZ zahlreiche clevere Ablagemöglichkeiten im Innenraum. Große Türfächer und durchdachte Stauräume sorgen dafür, dass alle wichtigen Dinge immer griffbereit bleiben.

Cupra Formentor VZ Extreme ABT - Fazit und Preis:

Der Cupra Formentor VZ Extreme ABT ist mehr als nur ein schnelles SUV-Coupé - es ist eine Emotion auf vier Rädern. Auf der Eispiste zeigt sich der 400 PS starke Formentor als Drift-King, der in jeder Kurve für den Extra-Spaß sorgt. Auf Asphalt verwandelt sich der Formentor VZ in einen präzisen Performance-Boliden, der auch im Alltag überzeugt. Und wenn der nächste Winter da ist, wartet bereits die nächste Eispiste auf einen emotional intensiven Tanz.

© Foto: Rolf Klatt, Cupra

In der Preisliste steht der serienmäßig 333 PS starke Cupra Formentor VZ Extreme ab 61.740 Euro. Zur umfangreichen Serienausstattung gehören unter anderem die Akebono-Bremsanlage und die Supersport-Schalensitze. Das ABT-Tuning auf 400 PS gibt es direkt bei ABT Sportsline für 2.990,01 Euro. Soll es dazu noch die klanggewaltige Die Akrapovič-Abgasanlage sein, ist diese bei Cupra für 3.915 Euro erhältlich.

Technische Daten Cupra Formentor VZ Extreme ABT:

Länge x Breite x Höhe: 4,451 x 1,839 x 1,511 Meter

Radstand: 2,679 Meter

Hubraum Vierzylinder-Turbobenziner: 1.984 cm³

Leistung: 294 kW/400 PS bei 5.700 - 6.500 U/min

Systemdrehmoment: 470 Nm bei 2.200- 5.500 U/min

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebeart: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG)

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (elektronisch abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,5 Sekunden

Kraftstoffverbrauch (WLTP): 8,7 - 8,9 l/100 km

CO2-Emission (WLTP): 192 - 201 g/km

Abgasnorm: Euro 6 EB

Leergewicht (nach EG): 1.641 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 420 - 1.475 Liter

Preis: ab 64.730,01 Euro