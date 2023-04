VW ID.2: So geht der elektrische Preisbrecher in Serie

Darauf haben viele gewartet - und 2025 ist es so weit: Volkswagen bringt mit dem VW ID.2 ein attraktives Elektroauto auf den Markt, das für unter 25.000 Euro erhältlich sein soll, bis zu 450 Kilometer Reichweite bietet und sich sehr schnell aufladen lässt. Mit dem VW ID.2 GTI wird es sogar einen echten Sportler geben. Besonders spannend: die technischen Features. Wir verraten, wie der neue VW ID.2 in Serie geht.

Design: Seriennah - daran erinnert der VW ID.2all

Das ist das erschwingliche Elektroauto von Volkswagen, welches sich zudem optisch als großer Wurf entpuppt und mit seinem Design begeistert. Offiziell noch ein Concept Car unter dem Namen VW ID.2all, wird das Serienmodell das attraktive Styling in der Serie behalten. Losgelöst von den bisherigen ID-Modellen, wirkt die Optik des VW ID.2 vertraut und erinnert an einen in die Moderne gebrachten VW Polo. Alles konventioneller, aber ebenso stylisch und sportlich zugleich.

© Foto: Uli Sonntag, Volkswagen

Die Front des VW ID.2all besticht durch angriffslustig gezeichnete LED-Matrixscheinwerfer, welche die Straße immer so hell wie möglich ausleuchten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Das Design wirkt sehr clean, während die nach hinten abfallende Dachlinie in einen schnittigen Dachkantenspoiler mündet und dadurch die Dynamik weiter hervorhebt. Was die Macher unbedingt in die Serie übernehmen sollten: die in den Fensterrahmen integrierten Griffe der hinteren Türen, die sich perfekt in das Design einfügen.

Für einen satten Stand auf der Straße sorgen 20 Zoll große Felgen mit Reifen im Format 225/40 R20. Am Heck des 4,050 Meter langen, 1,812 Meter breiten und 1,530 Meter hohen VW ID.2all betont ein bulliger Diffusor die Sportlichkeit. Weitere Akzente setzen darüber hinaus die 3D-LED-Rückleuchten mit einer LED-Querspange dazwischen. Den Radstand gibt Volkswagen mit 2,600 Metern an.

Antrieb: So stark und so schnell ist der VW ID.2

Obwohl der VW ID.2 erst 2025 auf den Markt kommt, gibt Volkswagen bereits erste technische Daten bekannt. Dazu gibt es von uns weitere interessante Informationen zum Modellangebot. Die Macher integrieren einen 166 kW/226 PS starken Elektromotor in die Vorderachse, der den VW ID.2 in unter 7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Der Vortrieb endet bei einer elektronisch limitierten Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Optional besitzt der ID.2 die neueste Version von Travel Assist, ein System für das teilautomatisierte Fahren.

© Foto: Uli Sonntag, Volkswagen

VW ID.2 GTI und VW ID.2 X: Ein echter Sportler und ein SUV folgen

2026 folgt ein echter Sportler: Der VW ID.2 GTI wird mehr Leistung und für das Plus an Performance unter anderem ein extra angepasstes Fahrwerk erhalten. Wie der klassische VW Golf GTI besitzt der ID.2 GTI ferner einen Frontantrieb und eine erhöhte Spitzengeschwindigkeit. Darüber hinaus kommt ab 2026 mit dem VW ID.2 X ein Kompakt-SUV, quasi der elektrische VW T-Cross, allerdings ohne Allradantrieb.

Laden und Reichweite: 450 Kilometer und sehr schnell aufgeladen

Auf den Markt kommt der VW ID.2 mit zwei Batteriegrößen: wahrscheinlich mit 38 kWh und 56 kWh. Eine größere Batterie wird aufgrund des geringen Radstandes bei dem Kleinwagen nicht möglich sein. Der größere Akku soll, so Volkswagen, nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus eine Reichweite von rund 450 Kilometern ermöglichen. Damit erreicht der ID.2 auch auf der Langstrecke problemlos sein Ziel.

Dank einer hohen Ladegeschwindigkeit von 125 kW, lässt sich die Batterie des VW ID.2 an DC-Schnellladesäulen (Gleichstrom) in ca. 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen oder 200 Kilometer in rund 10 Minuten. An der heimischen Wallbox oder an öffentlichen AC-Ladepunkten (Wechselstrom) wird die Batterie mit bis zu 11 kW geladen. In diesem Fall dürfte der Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent etwa 5 bis 6 Stunden beanspruchen.

© Foto: Uli Sonntag, Volkswagen

Innenraum VW ID.2: Hohe Qualität und auf das Feedback der Kunden gehört

Beim Innenraum des VW ID.2 möchte Volkswagen eine hohe Qualitätsanmutung zurückbringen. An Bord der seriennahen Studie VW ID.2all befindet sich ein einfach zu bedienendes Infotainment-System mit einem 12,9 Zoll beziehungsweise 32,7 Zentimeter großen Touchscreen, der sich darüber hinaus über einen Drehdrücksteller bedienen lässt. Der Fahrer blickt auf ein volldigitales Cockpit mit einem Durchmesser von 10,9 Zoll beziehungsweise 27,7 Zentimeter. Ein Head-up-Display projiziert derweil wichtige Informationen wie Geschwindigkeit und Navigation in das Blickfeld des Fahrers. Auf Wunsch sind vorne elektrische Sitze mit Massagefunktion und ein großes Panoramadach erhältlich.

Volkswagen hörte auf das Feedback seiner Kunden: Es gibt ein separates Bedienteil für die Klimaanlage, das über beleuchtete Tasten gesteuert wird, ohne die Temperatur und andere Funktionen über den Touchscreen einstellen zu müssen. In der Mitte des Klimabedienteils positionierten die Macher zudem eine klassische Lautstärkenregelung mittels einer kleinen, praktischen Drehwalze.

In die Mittelkonsole integrierte Volkswagen gleich zwei große, induktive Ladeschalen, die ein kabelloses Aufladen von Smartphones ermöglichen. Darüber hinaus stehen im Innenraum vorne und hinten mehrere USB-C-Anschlüsse und sogar magnetische Halterungen mit induktiver Ladefunktion an den Rücklehnen der Vordersitze zur Verfügung. Größere Gerte wie Notebooks können die Insassen über eine voll nutzbare 230-Volt-Steckdose mit Strom versorgen.

© Foto: Volkswagen

Wer nicht selbst in einer Garage oder am Ende einer langen Einfahrt einparken möchte, aktiviert beim VW ID.2 einfach Park Assist Plus mit Memory-Funktion. Der Besitzer braucht den ID.2 nur einmal selbst einzuparken und den Vorgang zu speichern. Anschließend kann der ID.2 das gelernte Parkmanöver selbstständig wiederholen.

Kofferraum VW ID.2: Mächtig Platz für einen Elektro-Kleinwagen

Großzügig für einen vollelektrischen Kleinwagen fällt der Kofferraum des VW ID.2all mit einem Gepäckraumvolumen von 490 Litern aus. Einige besondere Features erhöhen zudem die Praktikabilität zudem deutlich. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, erhöht sich das Ladevolumen auf 1.330 Liter. Mehr noch: Dank einer umklappbaren Beifahrersitzlehne lassen sich sogar 2,20 Meter lange Gegenstände im VW ID.2all transportieren.

Zu den cleveren Detaillösungen zählen unter anderem eine rechteckige Staubox unter dem doppelten Ladenboden, in die Getränkekisten passen. Ein weiteres Staufach mit 50 Litern Volumen befindet sich unter der mit einem Griff hochklappbaren Rücksitzbank, das die Macher speziell für das Ladekabel und Utensilien wie Verbandstasche, Warnwesten und das Reifenmobilitätsset konzipierten. Darüber hinaus bietet dieses abschließbare Fach ausreichend Platz für größere Geräte wie Laptops und Tablets.