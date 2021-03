Citroen e-C4 Test: Geheimtipp für ein Familien-Elektroauto

Was für ein Comeback in der Kompaktklasse: Der Citroen C4 war veraltet und mittlerweile langweilig, während der Citroen C4 Cactus mit seinen Luftpolstern außen ziemlich polarisierte. Doch jetzt kommt der neue Citroen C4 2021 als sehr cool aussehender Crossover, der einige Eigenschaften bietet, die heutzutage viele Autokäufer vermissen. Die wesentlichste: richtiger Komfort zum Wohlfühlen. Mehr noch: Den neuen C4 gibt es neben Benziner- und Diesel-Aggregaten im gleichen Look auch als reines Elektroauto. Und was die E-Version alles zu bieten hat, wo die tatsächliche Reichweite liegt (die ist sogar relativ hoch) und wie es um die Praktikabilität im Alltag steht, zeigt der Citroen e-C4 Test.

Unverwechselbar und ausdrucksstark zeigt sich das Design des Citroen C4 und des Citroen e-C4. Keine Frage, der moderne Crossover-Look, der die Dynamik einer Limousine mit dem kraftvollen Charakter eines SUV kombiniert, ist auf dem Markt gefragt. Daher entschieden sich die Franzosen, nur mit diesem Look in der hart umkämpften Kompaktklasse anzutreten - und das steht dem C4 ziemlich gut.

© Foto: Dani Heyne, Citroen

Durch die markante Frontpartie mit einer V-förmigen LED-Lichtsignatur und dem aerodynamischen Profi hebt sich der Citroen e-C4 deutlich von der Masse ab. Weitere Akzente setzt der verchromte Doppelwinkel, der sich bis zu den Tagfahrleuchten im oberen Bereich und den Scheinwerfern im unteren Bereich durchzieht.

Die robuste Geländeoptik betont derweil rundum eine schwarze Kunststoffbeplankung, während eine feine Chromeinfassung der Fensterlinie die Eleganz hervorhebt. Für eine sportlichere Optik sorgen beim neuen C4 währenddessen ein Heckspoiler und die seitlichen Luftöffnungen am Heck. Wer sich den Kunststoff wegdenkt, erkennt beim neuen C4 eine Front und eine Silhouette, die an den Citroen CX und des Citroen GX der 1970er-Jahre erinnert.

Antrieb Citroen e-C4: Wo dieses Elektroauto richtig glänzt

Während andere Autohersteller bei ihren SUV- und Crossover-Modellen immer stärker auf Sportlichkeit setzen, geht der Citroen e-C4 einen anderen Weg und ist auf ein Plus an Komfort ausgerichtet - und beseitigt damit unter anderem das straffe Fahrgefühl vieler Crossover.

Zum Charakter dieses Elektroautos passt der Antrieb: Der Citroen e-C4 besitzt einen Elektromotor mit einer Leistung von 100 kW/136 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 260 Nm. Derart ausgestattet, erledigt der frontangetriebene e-C4 den Spurt von 0 auf 100 km/h in 9,7 Sekunden. Der Vortrieb endet bei einer elektronisch limitierten Höchstgeschwindigkeit von 150 km/n. Wo dieser Citroen richtig glänzt: Bei der Beschleunigung in den Geschwindigkeitsbereichen zwischen 0 und 50 km/h, was sich beim Fahren in der Stadt als sehr praktisch erweist. Dazu ist der e-C4 bemerkenswert leise; es sind lediglich die Abrollgeräusche der Reifen zu hören.

© Foto: Dani Heyne, Citroen

Fahrkomfort Citroen e-C4 2021: Das ist Reisen mit neuer Gelassenheit

Der Fahrkomfort des Citroen e-C4 ist imposant. Das Elektroauto fliegt dank der optimierten, serienmäßig verbauten „Citroën Advanced Comfort“-Federung tief über die Straße. Unebenheiten wie Wellen und Buckel scheinen nicht mehr zu existieren. Dazu passen vorne und hinten die weichen, bequemen Sitze, bei denen ein spezieller Schaumstoff dauerhaft ein unangenehmes Einsinken verhindert.

Viele denken jetzt vielleicht, dass sich der e-C4 durch die auf hohen Komfort ausgelegte Federung wie eine Sänfte hin und her bewegt. Die Überraschung folgt: Der e-C4 fährt sogar überraschend präzise durch Kurven und ist alles andere als schaukelig. Da die Franzosen die Akkus geschickt im Fahrzeugboden zwischen den Rädern integrierten und dadurch den Schwerpunkt senkten, wirkt sich das positiv auf das Fahrverhalten aus.

Sollte es ein Fahrer nun dynamisch angehen: Sein Gewicht von über 1,6 Tonnen kann dieses Elektroauto nicht verbergen und bei besonders passionierter Fahrweise schiebt der e-C4 über die Vorderräder nach außen, aber durchaus leicht beherrschbar. Auch die leichtgängige Lenkung könnte etwas mehr Gefühl über den Fahrzustand vermitteln. Aber seien wir ehrlich: Wer sich einen Citroen e-C4 kauft, will gelassen über die Straße gleiten, statt möglichst schnell durch Kurven zu hetzen.

Reichweite Citroen e-C4: Mit dieser Reichweite werden Familien glücklich

Die Batterie des Citroen e-C4 verfügt über eine Speicherkapazität von 50 kWh. Nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus erzielt der e-C4 damit eine Reichweite von bis zu 352 Kilometern. Den Stromerbrauch nach WLTP geben die Franzosen mit 16,0 bis 16,2 kWh auf 100 Kilometern an. In der Praxis kommen wir bei einer Außentemperatur von kühlen 4 Grad Celsius und bei normaler Fahrweise auf einen Energieverbrauch von nur 17,7 kWh auf 100 Kilometern.

© Foto: Citroen

Um die Reserven der Batterie für eine höhere Reichweite zu vergrößern oder die Leistung für eine dynamischere Beschleunigung zu intensivieren, stehen unterschiedliche Fahrmodi zur Wahl: Für eine maximale Reichweite steht der „Eco“-Modus, der die Leistung auf 60 kW/82 PS und 190 Nm reduziert. Ideal für den Alltag ist der „Normal“ mit 80 kW/109 PS. Fällt die Wahl auf „Sport“, leistet der Elektromotor 100 kW/136 PS und 260 Nm für mehr Fahrspaß, wobei sich die bessere Beschleunigung definitiv spüren lässt.

Um beim Loslassen des Fahrpedals mehr Energie zurückzugewinnen, gibt es neben dem Wahlhebel noch einen Knopf mit der Beschriftung „B“ für den „Brake“-Modus, der eine stärkere Bremsrekuperation aktiviert. Selbst in dieser stärksten Rekuperationsstufe ist kein One-Pedal-Driving, also das Fahren ohne Bremspedal bis zum Stillstand, möglich. Kein Nachteil: Wer bislang ein Auto mit Benziner oder Diesel fuhr, braucht sich nicht groß umzugewöhnen.

Laden Citroen eC4: Richtig flott - schnelles Laden ohne Probleme

Für ein schnelles Laden der Batterie bringt der Citroen e-C4 alle Fähigkeiten mit. An einer öffentlichen 100-kW-Schnellladesäule dauert das Laden des Akkus bis 80 Prozent nur 30 Minuten. Auch zu Hause geht es flott: Da der e-C4 serienmäßig einen dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger besitzt, lässt sich eine leere Batterie an der heimischen 11-kW-Wallbox in ca. 5 Stunden komplett aufladen und mit 7,4 kW in 12 Stunden. Steht nur eine verstärkte Haushaltssteckdose zur Verfügung, sind 100 Kilometer Reichweite in 4,5 Stunden möglich. Auf die Batterie des Citroen e-C4 gibt es zudem eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern für 70 Prozent der Ladekapazität.

Wer zum Beispiel abends entspannt auf der Couch sitzt, kann komfortabel über die „MyCitroën“-App über ein Smartphone den Ladezustand der Batterie, die Restzeit bis zur vollständigen Ladung und die Reichweite abfragen, aber auch die Innenraumtemperatur vor Fahrtantritt und zeitlich versetzte Ladezeiten programmieren, um von Zeiten mit günstigeren Stromtarifen zu profitieren.

© Foto: Dani Heyne, Citroen

Innenraum Citroen e-C4 2021: Viel Platz für die ganze Familie

Nach dem Einstieg fallen im Innenraum des Citroen e-C4 nicht nur die bequemen, mit Kunstleder bezogenen Sitze auf, sondern auch die generösen Platzverhältnisse. Sogar hinten sitzen 1,85 Meter große Personen bequem. Zu punkten weiß der e-C4 außerdem durch die gute Verarbeitung. Angenehm weiche Softtouch-Oberflächen gelangen in den oberen Bereichen zum Einsatz, zum Beispiel auf dem Armaturenbrett und bei den Türverkleidungen. Auf der Mittelkonsole setzen die Franzosen auf Kunststoff in hochglänzendem Schwarz: sieht stylisch aus, ist aber auch kratzempfindlich.

Ebenso gefallen die großen Glasflächen und das Panorama-Glasdach, so dass viel Licht in das Innere fällt. Der Wärmekomfort wird ebenfalls großgeschrieben: Die Vordersitze, die Windschutzscheibe und das Lenkrad sind beheizbar. Dazu kommt eine einfach zu bedienende 2-Zonen-Klimaautomatik, bei der Citroen bewusst auf klassische Knöpfe zum Regeln setzt und nicht auf den Touchscreen. Mehr noch: Für kleine Mitbringsel stehen im gesamten Innenraum zahlreiche große Fächer und Ablagen zur Verfügung.

Infotainment Citroen e-C4: Komplett vernetzt - eine spezielle Kamera gibt es dazu

Der Citroen e-C4 setzt stark auf Digitalisierung und modernste Konnektivität. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein volldigitales Cockpit, das neben der gefahrenen Geschwindigkeit wichtige Informationen zum Elektroantrieb darstellt, zum Beispiel den aktuellen Batteriestatus und die Reichweite. Das digitale Kombiinstrument besitzt einen Durchmesser von 5,5 Zoll beziehungsweise 13,8 Zentimetern und ein für Citroen typisch buntes Design. Darüber hinaus projiziert ein farbiges Head-up-Display relevante Fahrinformationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers.

In der Mitte des Armaturenbretts befindet sich der 10 Zoll beziehungsweise 25,4 Zentimeter große Touchscreen des Infotainment-Systems, über den der Fahrer auf sämtliche Fahrzeugparameter, Media-Funktionen, das verbundene Telefon, die Klimaanlage und die Navigation zugreifen kann. Alternativ erfolgt die Bedienung über die Sprachsteuerung. Das vernetzte 3D-Navigationssystem liefert derweil Verkehrsinformationen in Echtzeit, lokalisiert Parkplätze und -häuser sowie Ladestationen - alles selbstverständlich mit Preisangaben. Hinter dem Innenspiegel verbaute Citroen außerdem eine Full-HD-Kamera mit GPS-Funktion und einem internen Speicher von 16 GB, über die der Fahrer das Blickfeld fotografieren oder filmen kann.

© Foto: Citroen

Selbstverständlich lassen sich Smartphones über MirrorLink mit dem Infotainment-System des Citroen e-C4 verbinden, um Smartphone-Apps über den Touchscreen des Fahrzeugs zu bedienen. Die Funktion ist mit „Android Auto“ und „Apple CarPlay“ kompatibel. Für das kabellose Aufladen von Smartphones steht eine induktive Ladeschale zur Verfügung. Ferner verbaute Citroen vorne und hinten USB-A- und USB-C-Anschlüsse. Praktisch: Im Armaturenbrett befindet sich eine versenkbare Halterung für Tablets.

Fahrerassistenzsysteme: Halbautonomes Fahren und Parken leicht gemacht

Für ein Plus an Komfort und Sicherheit sorgen beim Citroen e-C4 bis zu 20 nützliche Fahrerassistenzsysteme. Um einige Beispiele zu nennen: Halbautonomes Fahren der Stufe 2 ermöglicht das System „Highway Driver Assist“, das den adaptiven Geschwindigkeitsregler mit der Stop-and-go-Funktion und einem Spurhalteassistenten kombiniert. Der Fahrer braucht so weder die Geschwindigkeit noch den Fahrweg selbst zu steuern - das übernimmt das Fahrzeug.

Die Furcht vor engen Parklücken nimmt in der Stadt der „Park Assist“, der freie Parkplätze erkennt und beim Einparken das Steuern übernimmt - der Fahrer muss nur den Rückwärtsgang einlegen, Gas geben und bremsen. Wer lieber selbst in das Volant greift, dem erleichtert eine 180-Grad-Rückfahrkamera die Parkmanöver. Das umfangreiche Angebot an Fahrerassistenzsystemen komplettieren unter anderem ein aktiver Spurhalteassistent, ein Frontkollisionswarner mit aktivem Notbremsassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung und viele mehr.

Kofferraum Citroen e-C4: Keine Einbußen, da passt jede Menge rein

Oft besitzen Elektroautos und Hybrid-Modelle durch die Batterie einen kleineren Kofferraum als die mit einem Verbrenner angetriebenen Modelle der gleichen Baureihe. Nicht so beim Citroen e-C4: Der Gepäckraum mit einem Volumen von 380 Litern ist genau so groß wie beim Benziner und Diesel. Dank einer relativ niedrigen Ladekante und der flachen Stufe nach innen, lässt sich der e-C4 leicht be- und entladen. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht eine ebene Ladefläche und das Ladevolumen steigt auf 1.250 Liter. Unter dem Ladeboden befindet sich ein Fach, in dem sich ideal das Ladekabel und weitere Gegenstände verstauen lassen.

© Foto: Citroen

Citroen e-C4 - Fazit und Preis:

Der Citroen e-C4 erweist sich als ein wirklich gelungenes Familien-Elektroauto mit einer überzeugenden Reichweite und der Möglichkeit zum schnellen Laden. Dazu kommen der hohe Komfort, die Praktikabilität und all das zu einem für ein Elektroauto erschwinglichen Preis. Erhältlich ist der Citroen e-C4 ab 34.640 Euro.

Doch voll förderfähig, gehen unter der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer aktuell noch einmal 9.570 Euro vom Preis runter, so dass der Citroen e-C4 bereits ab 25.070 Euro erhältlich ist (6.000 Euro vom Staat und vom Autohersteller noch 3.000 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer).

Technische Daten Citroen e-C4 (2021):

Länge x Breite x Höhe: 4,355 x 1,834 x 1,520 Meter (Breite mit Außenspiegeln 2,032 Meter)

Radstand: 2,670 Meter

Antriebsart: Frontantrieb

Leistung: 100 kW/136 PS

Maximales Drehmoment: 260 Nm

Getriebeart: 1-Gang-Getriebe

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h (elektronisch limitiert)

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,7 Sekunden

Batteriekapazität: 50 kWh

Maximale Ladeleistung: 100 kW

Reichweite (WLTP): bis zu 352 Kilometer

Durchschnittlicher Energieverbrauch (WLTP): 16,0 - 16,2 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Effizienzklasse Deutschland: A+

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): maximal 100 kW Ladeleistung, 0-80 % in ca. 30 Minuten

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (11 kW): 0-100 % in ca. 5 Stunden

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (7,4 kW): 0-100 % in ca. 12 Stunden

Leergewicht (nach EU mit Fahrer): 1.616 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 380 - 1.250 Liter

Preis: ab 34.640 Euro