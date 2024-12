Renault Rafale E-Tech 4x4 300 Test: Starkes Plus von Alpine

Es ist der unaufhörliche Drang nach Perfektion: Kann der Renault Rafale E-Tech 4x4 300 diesen Anspruch erfüllen? Das neue Topmodell wurde mit der Handschrift von Alpine, der Sportwagenmarke von Renault, entwickelt. Zugleich ehrt diese Variante die Caudron-Renault Rafale, ein legendäres Flugzeug, das in den 1930er-Jahren mit Renault-Motoren zahlreiche Geschwindigkeits- und Distanzrekorde aufstellte. Warum dieser SUV besonders ist und was ihn auszeichnet, zeigt der ausführliche Renault Rafale 300 Test.

Der Renault Rafale E-Tech 4x4 300 in der „Atelier Alpine“-Ausstattung beeindruckt auf den ersten Blick mit seiner dynamischen Front. Den glänzend schwarzen Kühlergrill mit blauen Akzente umrahmen scharf geschnittene LED-Matrix-Scheinwerfer und auffällige C-förmige Tagfahrlichter. Ein klarer Hinweis auf die Alpine-Gene: Die exklusive Lackierung in satiniertem Gipfel-Blau, während ein dezenter Frontspoiler die sportliche Optik unterstreicht und die Aerodynamik verbessert.

© Foto: Bastien Seon, Renault

In der Seitenansicht zeigt sich der Renault Rafale 300 Atelier Alpine als SUV-Coupé mit einer eleganten, fließenden Dachlinie, die in einen schwarzen Dachkantenspoiler übergeht. Die kräftigen Schultern und die rauchgrau lackierten 21-Zoll-Leichtmetallfelgen des Typs „Chicane“ unterstreichen die kraftvolle Präsenz des Fahrzeugs. Derweil setzt am Heck ein markanter Diffusor weitere athletische Akzente.

Antrieb Renault Rafale E-Tech 4x4 300: Ein Turbo-Benziner mit 3 Elektromotoren

Diesen Plug-in-Hybrid-Antrieb muss sich jeder auf der Zunge zergehen lassen: Den 1,2 Liter großen Turbobenziner koppelten die Franzosen mit drei Elektromotoren, um die Leistung deutlich zu steigern und einen Allradantrieb zu realisieren. So generiert der Renault Rafale E-Tech 4x4 300 eine Systemleistung von 221 kW/300 PS.

Im Detail: Der Turbobenziner mobilisiert 110 kW/150 PS und 230 Nm Maximaldrehmoment, der Elektromotor an der Vorderachse 50 kW/68 PS sowie 205 Nm Drehmoment und eine weitere E-Maschine an der Hinterachse 100 kW/136 PS und 195 Nm. Dazu kommt noch ein sekundärer HSG-Elektromotor (High Voltage Starter Generator) mit 25 kW/34 PS und einem maximalen Drehmoment von 50 Nm. Die Kraftübertragung erfolgt über ein verstärktes, weich schaltendes 6-Gang-Automatikgetriebe.

Mit einem Spurt von 0 auf 100 km/h in 6,4 Sekunden ist der rund zwei Tonnen schwere Renault Rafale E-Tech 4x4 300 durchaus flott und deutlich schneller als die Vollhybrid-Variante mit 200 PS, die 8,9 Sekunden benötigt. Die Höchstgeschwindigkeit limitierte Renault auf 180 km/h. Durch das im Vergleich zum Standard-Rafale signifikante Plus an Leistung hält sich der Dreizylinder-Motor des Rafale 300 bei normaler Fahrweise akustisch angenehm zurück. Erst wenn das Gaspedal stark durchgetreten wird, lässt sich das typische Dreizylinder-Brummen hören, das in diesem Fall sogar passend sportlich klingt.

© Foto: Bastien Seon, Renault

Fahrdynamik Renault Rafale 300: Das entscheidende Plus durch Alpine

Auf die Erzielung eines hohen Tempos legten die Macher diesen SUV bewusst nicht aus. Der Renault Rafale 300 ist und bleibt ein Familien-SUV, der in Kurven durchaus sportlichen Spaß bietet. Verantwortlich dafür sind die von Alpine mitentwickelten Stoßdämpfer, Federn und Stabilisatoren sowie das adaptive Fahrwerk mit vorausschauender Kamera.

Im „Sport“-Modus, bei dem die volle Leistung von 221 kW/300 PS durch alle Motoren zur Verfügung steht, zeigt der Renault Rafale 300 sein Können: Die Allradlenkung „4Control Advanced“ sorgt für ein bemerkenswertes Kurvenverhalten, bei dem der SUV die Richtung engagiert ändert und ein sicheres Gefühl beim Einlenken vermittelt. Der Elektromotor an der Hinterachse verbessert darüber hinaus die Traktion spürbar, um schneller aus Kurven herausbeschleunigen zu können.

Dank der Allradlenkung wirkt der Rafale 300 in engen Kurven, aber auch bei Stadtfahrten, überraschend kompakt und agil, während bei Überholmanövern auf Landstraßen und der Autobahn die Stabilität gesteigert wird. Auch die Seitenneigung hat der von Alpine modifizierte Rafale erstaunlich gut im Griff. Einziger Wermutstropfen: Die präzise und schnell reagierende Lenkung könnte etwas mehr Feedback geben.

Komfort und Technik: Der Renault Rafale 300 und die vorausschauende Kamera

Primär soll der Renault Rafale 300 Familien mit Komfort, Effizienz und einer hohen elektrischen Reichweite überzeugen. Hier eignen sich die Fahrmodi „Dynamic“ für einen Kompromiss zwischen Agilität und guter Dämpfung sowie „Comfort“ für den Alltag, insbesondere für Fahrten in der Stadt. Hier wird die Power auf 184 kW/250 PS reduziert. Darüber hinaus steht der auf Effizienz und eine möglichst große Reichweite ausgelegte „Eco“-Modus zur Wahl, bei dem das System die Leistung auf 136 kW/185 PS begrenzt.

© Foto: Renault

Lässt es der Ladezustand der Batterie zu, wird der elektrische Antrieb im „Comfort“- und „Eco“-Modus standardmäßig aktiviert und je nach Wunsch des Fahrers beibehalten. Über die „EV Mode“-Taste in der Mittelkonsole kann der Fahrer den Elektro-Modus auch manuell auswählen, der bis zu einer Geschwindigkeit von 135 km/h aktiv bleibt.

Im Alltag fühlt sich der Renault Rafale E-Tech 4x4 300 wie ein vollelektrisches Auto an und vermittelt das gleiche Fahrgefühl, insbesondere in Bezug auf die Laufruhe. Hinzu kommt das regenerative Bremsen, dessen Abstufung sich über die Paddles am Lenkrad einstellen lässt, um Energie zurückzugewinnen.

Grundsätzlich ist das Fahrwerk sogar im „Comfort“-Modus eher straff abgestimmt, was nicht verwundert, wenn Alpine seine Finger im Spiel hat und der SUV mit 21 Zoll großen Rädern bestückt ist. Dennoch: Dank der vorausschauenden Kamera, welche die Straße in Echtzeit scannt und die Stoßdämpfer entsprechend anpasst, werden die meisten Unebenheiten überzeugend herausgefiltert, was dem Komfort zugutekommt. Dazu funktioniert bei entspannter Fahrweise das Hybrid-System perfekt.

Reichweite und Laden: So effizient ist der Renault Rafale Plug-in-Hybrid im Alltag

Familien werden sich darüber freuen, dass der Renault Rafale Plug-in-Hybrid außerordentlich oft elektrisch fährt und sich in der Praxis durch eine beachtliche Effizienz auszeichnet. Dank einer 22 kWh großen Batterie erreicht der Plug-in-Hybrid in der Ausstattungsvariante „Atelier Alpine“ eine rein elektrische Reichweite von 97 Kilometern, so Renault, was bei normal entspannter Fahrweise machbar sein sollte.

© Foto: Renault

Im Hybrid-Modus geben die Franzosen den durchschnittlichen Verbrauch des für den Renault Rafale E-Tech 4x4 300 auf 100 Kilometern mit 22,7 kWh und 0,6 Litern Benzin an, bei entladender Batterie mit 6,2 Litern pro 100 Kilometer. Ist die Batterie geladen, waren es bei uns kombiniert 4,6 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern und 19 kWh. Mit leerer Batterie kamen wir auf 6,5 Liter je 100 Kilometer - all das bei normaler Fahrweise. Für ein Auto dieser Größe sind das definitiv achtbare Werte.

Das prädiktive Hybrid-Fahren optimiert den Einsatz der elektrischen Energie. Mithilfe von Kartendaten aus der vernetzten Navigation, etwa zur Topografie der Straße auf den kommenden sieben Kilometern oder zur wahrscheinlichsten Route, wenn kein Ziel eingegeben ist, erhält das Batteriemanagement vorab präzise Informationen. So kann das System die Nutzung der elektrischen Energie effizient planen.

Wird neuer Strom benötigt: Bei einer maximalen Ladeleistung von 7,4 kW dauert das Aufladen der Batterie, was nur einphasig möglich ist, an einer 22-kW-Ladestation von 0 auf 80 Prozent insgesamt 2:10 Stunden, auf 100 Prozent sind es 2:55 Minuten. Stehen nur 3,7 kW zur Verfügung, beansprucht der Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent in diesem Fall 5:35 Stunden.

Innenraum Renault Rafale E-Tech 4x4 300: Feine Extras mit Stil

Der Innenraum des Renault Rafale E-Tech 4x4 300 Atelier Alpine stellt mit seiner hochwertigen Verarbeitung und dem modernen Ambiente eine echte Überraschung dar. Weiche Softtouch-Oberflächen und sich sehr gut anfühlendes Kunstleder dominieren das Interieur. Nur in den unteren Bereich gelangt harter Kunststoff zum Einsatz, der allerdings ordentlich verarbeitet ist. Auf den bequemen, viel Seitenhalt bietenden Sportsitzen vorne können 2,00 Meter große Personen Platz nehmen, während hinten 1,80 Meter große Mitreisende die Fahrt genießen können.

© Foto: Bastien Seon, Renault

Für eine dezente französische Note sorgen die präzise gesetzten Kontrastnähte in den Farben der Trikolore: Blau, Weiß und Rot. Darüber hinaus erinnern die blauen Fußmatten und der blaue Teppichboden an den legendären Renault Clio Williams, der in den 1990er-Jahren als Rennsemmel für viel Fahrspaß sorgte. Als weiteres originelles Detail erweist sich der an ein Flugzeug erinnernde Griff auf der Mittelkonsole, der dazu dient, die Abdeckung des Ablagefachs zu verschieben. Wer den Gangwahlhebel sucht, findet diesen an der Lenksäule.

Infotainment Renault Rafale: Fortschrittliche Technologien mit OpenR

Auch technologisch hat der Renault Rafale einiges zu bieten. Das sogenannte, volldigitale OpenR-Infotainmentsystem besteht aus zwei in L-Form angeordneten Bildschirmen: einem querformatigen virtuellen Cockpit in 12,3 Zoll beziehungsweise 31,2 Zentimetern und einem Touchscreen im Hochformat, der eine Bildschirmdiagonale von 12 Zoll beziehungsweise 30,5 Zentimetern besitzt.

Das Multimediasystem „OpenR Link“ mit integrierten Google-Funktionen basiert auf dem Betriebssystem Android Automotive 12, besticht durch scharfe Grafiken, eine intuitive Bedienung wie auf dem Smartphone und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Sprachbefehle via „Okay Google“ ermöglichen die Steuerung zahlreicher Funktionen. Sogar das 1,47 Meter lange und 1,12 Meter breite und mit Flüssigkristalltechnologie ausgestattete Panorama-Glasdach lässt sich einfach auf Zuruf verdunkeln.

Zudem besteht die Möglichkeit, das eigene Smartphone per Kabel oder kabellos via Android Auto und Apple CarPlay mit dem Bordsystem zu verbinden, um Inhalte des Smartphones auf dem großen Touchscreen des Autos anzuzeigen. Vorne stehen zwei USB-C-Anschlüsse und eine induktive Ladeschale für Smartphones zur Verfügung. Derweil entwickelte Renault die Armlehne im Fond speziell für den Multimediaeinsatz; denn diese besitzt zwei USB-C-Anschlüsse, Staumöglichkeiten für Tablets und Smartphones sowie zwei ausklappbare Halterungen, um die Geräte bequem als Bildschirm nutzen zu können.

© Foto: Bastien Seon, Renault

Kofferraum Renault Rafale E-Tech 4x4 300: Das ist voll reisetauglich

Als voll reisetauglich erweist sich der Kofferraum des Renault Rafale E-Tech 4x4 300, der 539 Liter fasst. Im Vergleich zum Vollhybriden bietet die mit einem Allradantrieb ausgestattete Plug-In-Hybrid-Version durch die größere Batterie und den zusätzlichen Elektromotor an der Hinterachse ein um 88 Liter geringeres Gepäckraumvolumen. Typisch für einen SUV ist die hohe Ladekante. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, steigt das Ladevolumen auf 1.826 Liter, wobei leider eine Stufe entsteht.

Innovative Assistenzsysteme für Sicherheit und Komfort

Der Renault Rafale überzeugt mit 32 fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen (ADAS), die Sicherheit, Komfort und Unterstützung beim Fahren und Parken bieten. Zu den Highlights zählt der „Active Driver Assist“, ein System der autonomen Fahrstufe 2, das den adaptiven Tempopiloten mit dem Spurhalteassistenten kombiniert und durch Geolokalisierungsdaten vorausschauendes Fahren ermöglicht - nicht nur auf Autobahnen, sondern auf allen Straßen. Ergänzt wird dies durch zahlreiche weitere Assistenzsysteme wie den aktiven Notbremsassistenten, den Querverkehrswarner, die Einparkhilfen und den „3D Around View Monitor“ für eine 360-Grad-Rundumsicht.

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 - Fazit und Preis:

Beim Renault Rafale E-Tech 4x4 300 lässt sich die Handschrift von Alpine spüren. Dieses SUV-Coupé vereint Dynamik mit Komfort und Präzision. Dazu kommen die hohe elektrische Reichweite und die überzeugende Effizienz im Alltag. Insbesondere auf langen Strecken zeigt das neue Top-Modell wie entspannt und sparsam der Rafale mit dem Plug-in-Hybrid unterwegs ist. Im Innen begeistert der Rafale zudem mit einem hochwertigen Interieur und modernen Technologien.

In der Preisliste steht der Renault Rafale E-Tech 4x4 300 mit einer starken Ausstattung ab 53.300 Euro. Noch exklusiver ist die „Atelier Alpine“-Ausstattung ab 57.800 Euro erhältlich, die kaum noch Wünsche offenlässt.

© Foto: Renault

Technische Daten Renault Rafale E-Tech 4x4 300 Atelier Alpine:

Länge x Breite x Höhe: 4,710 x 1,886 x 1,613 Meter

Radstand: 2,738 Meter

Systemleistung: 221 kW/300 PS

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebeart: 6-Gang-Automatikgetriebe

Leistung 2,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenzinmotor: 110 kW/150 PS bei 5.500 U/min

Drehmoment Benzinmotor: 230 Nm bei 1.750 U/min

Leistung Elektromotor vorne: 51 kW/69 PS

Drehmoment Elektromotor vorne: 205 Nm

Leistung Elektromotor hinten: 100 kW/136 PS

Drehmoment Elektromotor hinten: 195 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (elektronisch abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,4 Sekunden

Kraftstoffverbrauch und Stromverbrauch (WLTP): 0,6 l/100 km plus 22,7 kWh/100 km

CO2-Emissionen (WLTP): 14 g/km

CO2-Effizienzklasse: B

Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (WLTP): 6,2 l/100 km

CO2-Emissionen bei entladener Batterie (WLTP): 140 g/km

CO2-Effizienzklasse bei entladener Batterie: E

Maximale elektrische Reichweite (WLTP): 97 km

Batteriekapazität: 22 kWh (brutto)

Maximale Ladeleistung: 7,4 kW einphasig

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Ladestation (22 kW): 0 - 80 % in 2:10 Stunden

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Ladestation (22 kW): 0 - 100 % in 2:55 Stunden

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Ladestation (3,7 kW): 0 - 100 % in 5:35 Stunden

Leergewicht (ausstattungsabhängig nach EG): 2.009 - 2.025 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 539 - 1.826 Liter

Preis: ab 53.300 Euro (Esprit Alpine)