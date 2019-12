German Car of the Year 2020: Das beste Auto des Jahres

Das war ein starkes Finale bei einem der begehrtesten Awards in der Auto-Szene: Das Deutsche Auto des Jahres 2020 ist der vollelektrische Porsche Taycan. Nach umfangreichen Testfahrten setzte sich der Porsche bei der unabhängigen Wahl zum „German Car of the Year“ (GCOTY) mit einem deutlichen Ergebnis durch. Porsche gelang mit dem Taycan zweifellos ein großer Wurf. Doch auch die anderen Finalisten wie der BMW 3er, der Opel Corsa, der Mazda3 und der Peugeot 208 legten mit wichtigen Eigenschaften einen eindrucksvollen Auftritt hin.

Das Deutsche Auto des Jahres: So wird der Gewinner ermittelt

36 Nominierungen und eine Jury aus 15 führenden Motorjournalisten: Zur Wahl standen alle maßgeblichen, seit Ende 2018 auf dem deutschen Markt neu erschienenen Fahrzeuge. Um die fünf Finalisten zu bestimmen, bewerteten die Juroren im Vorfeld unabhängig voneinander jedes Auto nach verschiedenen Kriterien wie Design, Fahrspaß, Antrieb, Handling, Qualität, Komfort, Praktikabilität, Sicherheit, Umwelt, Infotainment, Signifikanz und Preis-/Leistungsverhältnis.

© Foto: GCOTY

Für das Finale des „German Car of the Year“ trafen sich die Jury-Mitglieder, um die Finalisten bei umfangreichen Prüfungen und auf öffentlichen Straßen ausgiebig zu testen und noch detaillierter zu bewerten. Nach den Fahrten bewerteten die Juroren bei einer geheimen Wahl die Finalisten unter Berücksichtigung der jeweiligen Fahrzeugklasse. Autohersteller sind beim „German Car of the Year“ als Sponsoren ausgeschlossen, so dass eine in allen Punkten unabhängige Wahl ermöglicht wird und für eine hohe Akzeptanz sorgt. Unterstützung erhält der Award von ZF als Zulieferer der gesamten Autoindustrie.

Die Gewinner des German Car of the Year 2020

Platz 1: Porsche Taycan

Der erste Platz für das beste neue Auto des Jahres in Deutschland ging an den Porsche Taycan, einem reinen Elektroauto. In der Topversion erzielt der Taycan eine Systemleistung von 460 kW/625 PS. Mit Overboost sind es bei aktivierter Launch Control sogar 560 kW/761 PS. Dazu fährt sich der Elektro-Porsche großartig - sei es agil auf kurvigen Straßen oder entspannt wie in einem Gran Turismo auf langen Strecken.

Doch es ist nicht nur der Antrieb, der beeindruckt: Der Taycan bietet Leistung, Performance und Reichweite. Porsche gibt die Reichweite des Taycan Turbo S nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus mit 388 bis 412 Kilometern an. Wir erzielten zuvor bei einer Testfahrt im Alltag eine Reichweite von rund 360 Kilometern. Die Ladezeit des Akkus von 5 bis 80 Prozent beträgt an einer Schnellladesäule mit 270 kW Gleichstrom (DC) nur 22,5 Minuten bei optimalen Bedingungen. In gut 5 Minuten lässt sich an einer Schnellladesäule Energie für bis zu 100 Kilometern Reichweite nachladen.

Bereits beim „German Car oft he Year 2019“ konnte mit dem Jaguar I-Pace ein Elektroauto den Sieg davontragen. Der Porsche holte in diesem Jahr die meisten Punkte bei Bewertungskriterien wie Antrieb, Fahrspaß, Handling, Qualität, Komfort, Signifikanz und Design.

© Foto: GCOTY

Platz 2: BMW 3er

Der neue BMW 3er absorbiert hervorragend Bodenunebenheiten und bietet, wenn es in sportlichen Fahrsituationen darauf ankommt, die benötigte Härte. Auch beim Innenraum legten sich die Macher richtig ins Zeug - der 3er bietet jetzt ein Interieur, das sich wie beim klassenhöheren BMW 5er anfühlt. An Bord befinden sich außerdem jede Menge Hightech-Technologien, die das Leben einfacher gestalten und für ein großes Plus an Sicherheit sorgen. Das Spektrum der Antriebe reicht von Benzinern und Dieseln bis hin zum Plug-in-Hybriden. So verwundert es nicht, dass der BMW 3er beim „German Car of the Year 2020“ die Kategorien Infotainment, Sicherheit und Umwelt für sich entscheiden konnte.

Platz 3: Opel Corsa

Die Neuauflage des Opel Corsa wurde in allen Bereichen deutlich verbessert und kann jetzt mit den Besten seiner Klasse konkurrieren. Es war nicht nur das Fahrverhalten mit dem der Corsa die Jury überzeugen konnte. Der Corsa holte beim Kriterium „Praktikabilität und Raumausnutzung“ den Höchstwert. Auf Seite der Antriebe ist der neue Corsa mit Benzinern, Dieseln und als reine Elektrovariante erhältlich.

Platz 4: Mazda3

Der Mazda3 sieht klasse aus und besticht in seiner Klasse durch ein besonders hochwertiges Interieur. In einem Punkt konnte der Mazda3 allerdings besonders Anklang finden und siegte in der Kategorie „Preis-/Leistungsverhältnis“.

Platz 5: Peugeot 208

Bereits 2019 erreichten die Franzosen mit dem Peugeot 508 das Finale des „German Car of the Year“. Dieses Jahr schaffte es der neue Peugeot 208 unter die letzten Fünf. Das Design des kleinen Franzosen weiß innen und außen ebenso wie die Qualität im Interieur zu bestechen. Benziner, Diesel und eine reine Elektrovariante stehen als Antriebe des Peugeot 208 zur Verfügung. Keine Frage, dieser Franzose besitzt einen eigenen Charme und zeigt, wie gut die Autos von Peugeot mittlerweile sind.