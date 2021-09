Honda HR-V 2022: Der Preis für den selbstladenden Hybrid

Ein Antrieb mit drei Motoren und einem selbstladenden Hybrid, der dazu noch eine Besonderheit aufweist: Die Japaner haben jetzt die ersten technischen Daten und die Verbrauchswerte des neuen Honda HR-V bekannt gegeben, der Anfang 2022 in Deutschland auf den Markt kommt. Ausschließlich mit einem Hybrid-Antrieb erhältlich, verbindet der Honda HR-V 2022 eine eindrucksvolle Kraftstoffeffizienz mit dem Komfort eines Elektroantriebs und den Langstreckenvorteilen eines klassischen Verbrenners. Die Preise für den neuen HR-V, der sich bereits bestellen lässt, beginnen bei 30.400 Euro.

Honda HR-V 2022: Neuartiger Hybrid-Antrieb spart richtig Sprit

Der Hybrid-Antrieb des Honda HR-V 2022, genau genommen des Honda HR-V e:HEV, ist aus dem Honda Jazz bekannt, weist allerdings für den Kompakt-SUV einige Erweiterungen auf. So besteht das Hybrid-System aus einem 1,5 Liter großen Turbo-Benziner und zwei kompakten Elektromotoren, einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Direktantrieb. Die Besonderheit des Hybrid-Antriebs: Der Benziner treibt in den meisten Situationen nicht die Räder an, sondern dient nur als Generator für einen der Elektromotoren, der wiederum den erzeugten Strom an die für den Antrieb sorgende E-Maschine leitet. Der Honda HR-V fährt damit hauptsächlich elektrisch.

© Foto: Honda

Mit 96 kW/131 PS und einem maximalen Drehmoment von 253 Nm bei 4.500 Touren, bietet der Antriebsmotor des Honda HR-V genau die richtige Leistung, um im Stadtverkehr als auch auf Landstraßen und der Autobahn für ein angenehmes Fahrerlebnis mit einem geringen Kraftstofferbrauch zu sorgen. Die Zahlen sprechen für sich: In 10,6 Sekunden beschleunigt der neue HR-V von 0 auf 100 km/h und begnügt sich nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus im Durchschnitt mit nur 5,4 Litern Kraftstoff auf 100 Kilometern, was einem CO2-Ausstoß von moderaten 122 g/km entspricht. Das schont bei den steigenden Spritkosten den Geldbeutel.

Das ausgeklügelte Hybrid-System bewährte sich bereits im aktuellen Honda Jazz (80 kW//109 PS). Um der größeren Dimension des Honda HR-V Rechnung zu tragen, erhielt der Kompakt-SUV eine höhere elektrische Leistung sowie eine Optimierung von Motor und Steuereinheit, was in einer Steigerung der Effizienz resultiert. Zudem erhöhte Honda im HR-V die Anzahl der Batteriezellen von 48 auf 60, die eine größere Speicherkapazität ermöglichen.

Fahrmodi: So wird der Honda HR-V 2022 noch sparsamer

Für eine bestmögliche Effizienz fährt der Honda HR-V 2022 rein elektrisch an und wechselt bei größerem Drehmomentbedarf nahtlos in den Hybrid-Modus. Erst bei einer höheren Geschwindigkeit und gleichmäßigerem Tempo wie auf der Autobahn gelangt der Benzinmotor als Antrieb zum Einsatz. Ist beispielsweise bei Überholvorgängen eine Beschleunigung erforderlich, schaltet der HR-V auf den Hybrid-Antrieb um und bietet so einen zusätzlichen Leistungsschub. Parallel dazu lädt der vom Benzinmotor angetriebene Generator die Lithium-Ionen-Batterie mit überschüssiger Energie auf, was die Effizienz weiter verbessert.

Um die Fahrdynamik anzupassen, stehen beim Honda HR-V 2022 die drei Modi „Econ“, „Normal“ und „Sport“ zur Auswahl. Der „Sport“-Modus ermöglicht ein noch besseres Ansprechverhalten, während das System bei „Econ“ die Klimaanlage und die Gaspedalannahme so anpasst, dass der Schwerpunkt auf Kraftstoffeffizienz liegt. Beim „Normal“-Modus ist der Antrieb hingegen optimal zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit ausbalanciert. Über den Schalthebel lässt sich darüber hinaus die zusätzliche Fahrstufe „B“ aktivieren und die Stärke der Bremswirkung und damit der Rekuperation seinen persönlichen Vorlieben anpassen.

© Foto: Honda

Weitere Vorteile: wie der Honda HR-V 2022 durch die Formel 1 profitierte

Das Know-how für das ausgefeilte Hybrid-System von Honda stammt aus der Formel 1. Max Verstappen vom Team „Red Bull Racing-Honda“ fuhr zum Beispiel in der Formel-1-Saison 2020 mit einem Honda-Motor regelmäßig auf das Podium und verhalf dem Team in der Konstrukteurswertung zur Vize-Weltmeisterschaft. In der aktuellen Saison 2021 konnte Max Verstappen bereits mehrere Rennen gewinnen und besitzt somit eine große Chance auf den Weltmeister-Titel.

Von den im harten Renneinsatz gesammelten Erfahrungen profitieren die Hybrid-Antriebe in den Honda-Serienmodellen: In einem breiten Spektrum von Fahrbedingungen soll der neue Honda HR-V e:HEV eine hohe Effizienz bieten und zugleich mit einem reaktionsfreudigen Antrieb begeistern.

Preis Honda HR-V 2022: Starke Ausstattung serienmäßig

Den Einstieg in das Angebotsprogramm des neuen Honda HR-V bildet die Ausstattungslinie „Elegance“ (ab 30.400 Euro), die unter anderem LED-Scheinwerfer, beheizbare Vordersitze, ein Navigationssystem, eine Smartphone-Integration über Android Auto und Apple CarPlay sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen umfasst. Wie alle neuen Honda-Modelle ist auch der HR-V mit den umfassenden "Honda Sensing"-Sicherheitssystemen ausgerüstet, die den Fahrer unterstützen und Gefahrensituationen entschärfen.

Die nächsthöhere Linie „Advance“ (ab 32.600 Euro) enthält zusätzlich eine elektrisch bedienbare Heckklappe mit Sensorsteuerung, ein beheizbares Lenkrad und eine Stoff/Kunstleder-Ausstattung. In der Version „Advance Style“ (ab 35.300 Euro) kommen ein Premium-Audiosystem mit 10 Lautsprechern, exklusive Features wie eine Dachreling, eine coole zweifarbige Lackierung und im Innenraum orangefarbene Akzente als Design-Merkmale hinzu.