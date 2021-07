Honda HR-V 2022: Neues Design reduziert den Spritverbrauch

Das ist der nächste große Wurf: Der neue Honda HR-V kommt in Europa Ende 2021 auf den Markt und besticht durch ein modernes, ziemlich cooles Design. Setzte sich bereits die Vorgänger-Generation des Kompakt-SUV durch ein überragendes Platzangebot, eine hohe Praktikabilität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis in Szene, kommt jetzt ein starkes Styling hinzu. Zusammen mit einem Hybrid-Antrieb ist der neue Honda HR-V 2022 hervorragend gerüstet, um die besten Kompakt-SUV herauszufordern.

Design HR-V 2022: So erhält dieser SUV seine sportliche, moderne Optik

Eines der wichtigsten Kaufkriterien stellt heutzutage bei Autos das Design dar - und da gehen die Japaner beim Honda HR-V 2022 in die Vollen. Bereits der vollelektrische Honda e zog mit seinem sympathischen Design die Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt führen die Japaner ihre Linie konsequent bei ihrem Kompakt-SUV weiter: Gefragt ist bei SUV aktuell ein stylischer Look, der optisch die Dynamik eines Coupés mit dem kraftvollen Charakter eines SUV kombiniert. Honda fügt sogar noch Athletik hinzu.

© Foto: Honda

Sofort fallen beim neuen Honda HR-V die glatten Oberflächen ins Auge, die dem SUV ausgesprochen gut stehen. Für weitere Akzente sorgt an der Front der große, in Wagenfarbe gehaltene Kühlergrill, der nahtlos in die flachen, scharf gezeichneten LED-Scheinwerfer übergeht. Die Sportlichkeit unterstreichen darüber hinaus der untere Lufteinlass und die konturierte Motorhaube.

Als Hingucker erweist sich insbesondere die Seitenansicht des Honda HR-V mit einer tiefen und nach hinten sanft abfallenden Dachlinie im Stil eines Coupés. Durch die lange Motorhaube wirkt die Kabine optisch wie nach hinten gesetzt. Die Zahlen belegen den Eindruck: Im Vergleich zum Vorgängermodell erhöhten die Macher die Bodenfreiheit um 10 Millimeter und senkten gleichzeitig die Dachlinie um 20 Millimeter ab. Den kraftvollen SUV-Charakter betonen derweil die serienmäßigen 18-Zoll-Räder und die rundum schwarze Kunststoffbeplankung.

Das wohlproportionierte Heck besticht durch ein durchgehendes Leuchtenband zwischen den markanten LED-Rückleuchten und, analog zur Front, durch einen Unterfahrschutz. Mehr noch: Honda vereint Nutzen und Ästhetik in der sauber gestalteten Heckklappe mit einem versteckten Griff.

© Foto: Honda

Liebe zum Detail: Das machte Honda alles für eine noch ansprechendere Optik

Selbst kleinste Details tragen zum ansprechenden Erscheinungsbild des Honda HR-V 2022 bei. So minimierten die Macher zum Beispiel die Fugen und integrierten deren Verlauf in die Linienführung, um einen unschönen Schattenwurf zu vermeiden. Sogar die hinteren Türgriffe, die sich wie beim Honda e in der C-Säule befinden, schließen bündig mit der Oberfläche ab und erwecken damit den Eindruck eines Zweitürers. Die Liebe zum Detail zeigt sich ferner bei der Integration von Kennzeichenbeleuchtung, Heckklappengriff und Rückfahrkamera in einer einzigen Einheit.

Wichtiger Zweck: Design des Honda HR-V 2022 reduziert den Spritverbrauch

Das gelungene Design des Honda HR-V 2022 erfüllt sogar einen wichtigen Zweck: Die Aerodynamik ließ sich auf diese Weise optimieren, ohne unnötige Elemente hinzuzufügen, die oftmals die Optik beeinträchtigen. Zur Verringerung von Luftverwirbelungen wird über in den vorderen Stoßfänger integrierte Öffnungen ein Luftvorhang erzeugt. Die Form der schlanken Heckleuchten sowie Seitenspoiler reduzieren Verwirbelungen hinter dem Fahrzeug weiter. Das Ergebnis ist ein Plus an Fahrstabilität und Kraftstoffeffizienz bei hohen Geschwindigkeiten.

Antrieb Honda HR-V 2022: Die ersten Daten des selbstladenden Hybrids

Die Details zum selbstladenden Hybrid-Antrieb des Honda HR-V e:HEV 2022 wollen die Japaner bald veröffentlichen. Bislang ist nur bekannt: Das System umfasst zwei Elektromotoren, die an einen 1,5 Liter großen i-VTEC-Vierzylinder-Benziner gekoppelt sind. Der Antriebsmotor generiert 96 kW/131 PS und ein maximales Drehmoment von 253 Nm.