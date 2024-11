Jeep Avenger The North Face Edition: Die versteckten Extras

Inspiriert von der ungezähmten Kraft der Berge und ausgestattet mit speziellen Features sowie verbesserten Offroad-Eigenschaften, betritt der neue Jeep Avenger 4xe The North Face Edition die Bühne. Dieses Sondermodell geht über die Fusion zweier legendärer Marken hinaus: Jeep, ein Pionier im Bereich der Geländewagen, und The North Face, einer der weltweit führenden Anbieter für Outdoor-Bekleidung, repräsentieren gemeinsam die Werte von Abenteuer, Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit in der Natur. Wir zeigen, was den Jeep Avenger The North Face Edition so besonders macht und welche versteckten Features das Fahrzeug bietet. Der Preis für das Sondermodell: 39.000 Euro.

Jeep Avenger The North Face Edition: Auflage mit Symbolik und Abenteuer-DNA

In einer limitierten Auflage von nur 4.806 Exemplaren wird der Jeep Avenger 4xe The North Face Edition ab März 2025 ausgeliefert. Die Zahl 4.806 besitzt selbstverständlich eine Symbolik: Es ist die Höhe des Mont Blanc, des höchsten Berges in Europa.

© Foto: Jeep

Bei Jeep war es der Willis von 1941, der sich in extremen Bedingungen bewährte, was die Marke Jeep weltweit bekannt machte. Diese bedeutende Rolle besitzt bei The North Face das legendäre gelbe Dome-Zelt von 1975: eines der ersten Kuppelzelte, das eine stabile und leichte Struktur für extremere Bedingungen bot und so konstruiert war, dass es den Kräften der Natur erfolgreich standhielt. Darauf können sich die Käufer der Jeep Avenger The North Face Edition ebenfalls freuen; denn im Explore-Pack für das Sondermodell von Jeep ist unter anderem ein gelbes, aber modernes Dome-Zelt enthalten.

Design Jeep Avenger The North Face Edition: Extra-robust und goldene Akzente

Der allradangetriebene Jeep Avenger 4xe The North Face Edition sticht sofort durch seine robusten Verbesserungen hervor, zu denen unter anderem die neu gestalteten Nebelscheinwerfer gehören, die nun höher und weiter außen angebracht sind, um die Sicht bei schwierigen nächtlichen Fahrbedingungen zu optimieren. Auch die Dachreling und der hintere Abschlepphaken erweisen sich als praktische Ergänzungen, während die vorderen und hinteren Stoßfänger aus einer kratzfesten Oberfläche bestehen. Weitere Akzente setzen die schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, die Voll-LED-Scheinwerfer und die silbernen Unterfahrschutzplatten.

Die Farbe „Summit Gold“, die charakteristische Farbe von The North Face, spielt auch beim Außendesign und im Innenraum dieses Sondermodells eine zentrale Rolle. Besonders auffällig ist der hochglänzend schwarze Kühlergrill mit den für Jeep typischen sieben Slots, in dem topografische Linien eingelassen sind.

Ein spezieller Aufkleber auf der Motorhaube zeigt das The North Face-Logo und im „goldenen“ Bereich ebenfalls topografische Linien, welche die Konturen des Mont Blanc darstellen. Daneben sind die Koordinaten „45° 49' 57.1" N 6° 51' 52.9" E“ abgebildet, die ebenfalls auf den Mont Blanc verweisen. Bei Outdoor-Aktivitäten wird allerdings heutzutage das moderne GPS-Format „N 45 49.952 E 006 51.882“ genutzt.

© Foto: Jeep

Antrieb Jeep Avenger 4xe: Die Daten der neuen Allrad-Version

The North Face ist bekannt für seine Innovationen im Bereich synthetischer Isolierung und wasserdichter Technologien, die für zuverlässigen Schutz in der Natur und auf den Gipfeln der Berge sorgen. Jeep hingegen steht synonym für Geländewagen und stattet jetzt auch den kompakten Avenger mit einem Allradantrieb aus.

Unter der Motorhaube des Jeep Avenger 4xe The North Face Edition arbeitet ein 1,2 Liter großer Dreizylinder-Turbobenziner mit 100 kW/136 PS, kombiniert mit zwei 21-kW-Elektromotoren (29 PS) an der Vorder- und Hinterachse. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Avenger 4xe beschleunigt in 9,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 194 km/h. Den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Hybrid-Antriebs gibt Jeep mit 5,4 Litern pro 100 Kilometer an, was einem CO2-Ausstoß von 124 g/km entspricht.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: Die Offroad-Eigenschaften neu definiert

Neben der reinen Leistung hebt sich der Jeep Avenger 4xe besonders durch seine optimierten Geländeeigenschaften ab. Mit verbesserten Offroad-Winkeln, einer zusätzlichen Bodenfreiheit von 10 Millimetern und einer Wattiefe von bis zu 40 Zentimetern zeigt sich der Jeep Avenger 4xe robuster und vielseitiger als das Modell mit Vorderradantrieb. Der Allradantrieb sorgt für einen exzellente Traktion auf unterschiedlichsten Terrain und ist bereit für jedes Abenteuer. Die serienmäßigen M+S-Reifen ermöglichen zudem zuverlässige Traktion bei verschiedensten Wetterbedingungen.

Im Detail: Der Jeep Avenger 4xe verfügt über einen Böschungswinkel von 22 Grad vorne und 35 Grad hinten sowie einen Rampenwinkel von 21 Grad. Die Bodenfreiheit liegt nun bei 21 Zentimetern. Eine Schlüsselkomponente stellt das Getriebe an der Hinterachse dar, das ein beeindruckendes Drehmoment von 1.900 Nm auf das Hinterrad überträgt. Das Fahrzeug meistert Steigungen von bis zu 40 Prozent auf schwierigem Gelände wie Schotter und kann Anstiege von bis zu 20 Prozent bewältigen, selbst wenn die Vorderachse wenig oder keinen Grip hat.

© Foto: Jeep

Innenraum Jeep Avenger The North Face Edition: Das sind die coolen Extras

Das Design von The North Face und des Mont Blanc zieht sich wie ein zentrales Motiv durch den gesamten Innenraum des Jeep Avenger 4xe, ergänzt durch clevere, nur diesem Sondermodell vorbehaltene Features. So zieren die topografischen Linien des berühmten Berges die Armaturentafel, während speziell angefertigte Fußmatten mit 3D-Bergketten das Interieur aufwerten. Leider wird das Interieur ansonsten von hartem Kunststoff dominiert, was angesichts des Fahrzeugpreises etwas schade ist. Softtouch-Elemente fehlen leider vollständig.

Die bequemen Sitze des Jeep Avenger The North Face Edition bestehen aus strapazierfähigen, abwaschbaren Materialien und bestechen durch ihre moderne Gestaltung mit Akzenten in „Summit Gold“. Wer sich fragt, ob die Sitze im Sommer atmungsaktiv sind, kann sich auf die Expertise von The North Face verlassen. Inspiriert von den kultigen Nuptse-Pufferjacken, wurden die Polster der Vorder- und Rücksitze mit einer speziellen Kammerkonstruktion ausgestattet, die das Schwitzen verhindern soll.

The North Face ging sogar noch einen Schritt weiter und stattete die Rückenlehnen der Vordersitze mit einem flexiblen Gummizugsystem aus, das von Bergsteigerrucksäcken wie dem TNF Borealis bekannt ist. So können Passagiere im Fond flache Gegenstände sowie Wasserflaschen, Snacks und mehr praktisch verstauen. Zusätzlich lassen sich stabile Schlaufen nutzen, um Gegenstände wie Trinkflaschen mit einem Karabinerhaken zu befestigen.

Der Ausstattungsumfang des Jeep Avenger The North Face Edition umfasst zudem ein Navigationssystem mit einem 10,25-Zoll-Display, eine induktive Ladestation für kabelloses Laden von Smartphones, eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung, eine beheizbare Windschutzscheibe für Abenteuer bei kaltem Wetter und beheizbare Vordersitze für zusätzlichen Komfort im Winter.

© Foto: Jeep

Die Smartphone-Konnektivität erfolgt kabellos via Android Auto und Apple CarPlay. Das Fahrzeug bietet außerdem einen USB-A-Anschluss und zwei USB-C-Anschlüsse. Eine elektrische Heckklappe erleichtert das Be- und Entladen. Der Kofferraum des Allradmodells bietet ein Ladevolumen von 325 Litern, das bei umgeklappten Rücksitzlehnen auf 1.218 Liter anwächst.

Easter Eggs: Wer entdeckt die versteckten Gimmicks beim Jeep Avenger?

Easter Eggs (Ostereier) sind in der Welt der Technologie und Unterhaltung weit verbreitet. Dabei handelt es sich um geheime, versteckte Features oder Überraschungen, die oft für Spaß und Staunen sorgen. Diese kleinen Gimmicks sind nicht nur in Videospielen zu finden, sondern auch in Software-Programmen, auf Webseiten und in vielen anderen digitalen Bereichen. Ein bekanntes Beispiel: Wer bei Google die Suchanfrage „do a barrel roll“ eingibt, wird mit einer 360-Grad-Drehung der Ergebnisseite überrascht.

Auch der Jeep Avenger 4xe The North Face Edition weiß mit solchen versteckten Details zu punkten. Das Sondermodell bringt sogar neue Überraschungen mit. So zeigt die North Face Edition ihre Liebe zur Natur und zum Abenteuer direkt im Design: Ein neues Easter Egg findet sich an der Seite des Armaturenbretts auf der Fahrerseite. Dort gravierte Jeep als Hommage an Outdoor-Enthusiasten eine Grafik ein, die einen Jeep, ein Zelt, einen Wald und im Hintergrund den majestätischen Mont Blanc zeigt.

Ein weiteres neues Easter Egg findet sich bei der Allrad-Version des Avengers: Inspiriert vom sogenannten Jeep Ducking, bei dem Jeep-Besitzer kleine Gummienten als Zeichen der Jeep-Community untereinander verteilen, fügten die Designer rechts unten in der Frontschürze eine kleine schwimmende Ente samt Skala ein, welche die Wattiefe des Jeep Avenger 4xe The North Face Edition zeigt.

© Foto: Jeep

Die bereits bekannten Easter Eggs des Jeep Avenger sind ebenfalls einen zweiten Blick wert. Es handelt sich dabei um liebevolle Details, die Geschichten erzählen und Individualität vermitteln, zum Beispiel das Kind mit dem Teleskop: In der rechten unteren Ecke der Windschutzscheibe verewigte der Fahrzeugdesigner Daniele Calonaci sein Kind. Das Teleskop ist auf die obere linke Ecke der Windschutzscheibe gerichtet, wo Sterne eine besondere Konstellation bilden, nämlich die Silhouette des legendären Willis Jeep.

Kompass mit Koordinaten: In der Mitte der Frontschürze, an der Abdeckung des Frontradars, befindet sich ein Kompass. Die Koordinaten auf diesem Kompass führen zum Jeep Designcenter in Turin (Italien) - dem Geburtsort des Avenger. Ein weiteres faszinierendes Detail, das zeigt, wie tief Jeep mit seiner Geschichte und seinem Design verbunden ist. Darüber hinaus befindet sich auf dem Dach an der Seite ein kleiner Marienkäfer mit sieben Punkten, quasi ein Glückssymbol für die Passagiere.

In die Heckklappe integrierten die Macher gleich drei Easter Eggs. Über dem Bremslicht prangt außen die ikonische Jeep-Front mit Lichtsignatur. Die Innenseite der Heckscheibe zeigt währenddessen am unteren Rand genau in der Mitte die Silhouette den Mont Blanc, wie er von Turin aus zu sehen ist. Auf der Innenseite der Heckklappe findet sich außerdem eine Miniatur-Darstellung der Designgeschichte des Jeep Avenger.