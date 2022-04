E-Auto: Bei Opel gibt es die Schnellladung ohne Aufpreis

Darauf sollte jeder beim Kauf eines Elektroautos achten: die Möglichkeit zum Schnellladen und das Erzielen einer hohen Ladeleistung. Noch besser, wenn wie bei Opel das schnelle Laden im Serienumfang enthalten ist, ohne dafür extra bezahlen zu müssen - und das sogar bei den kleinen E-Autos von Opel. Um flexibel auf Tagesstrecken und bei längeren Fahrten unterwegs zu sein, gibt es dazu weitere, wichtige Lademöglichkeiten.

Elektroautos von Opel: Kurze Standzeiten - so schnell ist das Laden möglich

Das schnelle Laden von Elektroautos verändert viel. Wer unterwegs ist, möchte in wenigen Minuten die Batterie aufladen, um zeitnah weiterzufahren. Die E-Autos von Opel lassen sich daher per Schnellladung serienmäßig an jeder öffentlichen Gleichstrom-Säule (DC) mit bis zu 100 kW „tanken“ - vom Corsa-e über den Combo-e Life, den Mokka-e und den Zafira-e Life bis hin zu den leichten Nutzfahrzeugen Combo-e Cargo und Vivaro-e. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber nicht alle Stromer auf dem Markt erzielen diese hohen Ladeleistungen.

© Foto: Opel

Beispiel: Die Batterie des Opel Corsa-e besitzt eine Kapazität von 50 kWh (46 kWh netto) und lässt sich mit 100 kW Gleichstrom in nur 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufladen. Mit einer vollen Batterie bietet der Corsa-e nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus eine Reichweite von bis zu 359 Kilometern. Mit dem gleichen Akku erreicht der Mokka-e bis zu 335 Kilometer. 2023 folgt der neue, vollelektrische Opel Astra-e, der in der Kompaktklasse weitere Käufer ansprechen wird. Ab 2028 wird Opel in Europa ausschließlich batterie-elektrische Fahrzeuge anbieten und beweist bereits jetzt seine hohe Kompetenz in der Elektromobilität.

Mehr noch: Die batterie-elektrischen Opel-Modelle sind neben dem Schnelladen per Gleichstrom (DC) auf alle Ladeoptionen vom einphasigen bis zum dreiphasigen Laden mit 11 kW Wechselstrom (AC) über eine Wallbox vorbereitet. Ebenso lassen sich diese E-Fahrzeuge per Kabel über die Haushaltssteckdose aufladen. Dem Beispiel folgend: An der heimischen Wallbox mit 11 kW dauert das komplette Aufladen des Corsa-e und des Mokka-e dreiphasig etwa 5 Stunden und 15 Minuten.

Elektromobilität leicht gemacht: Dieses Ladegerät von Opel vereint mehrere Kabel und Steckdosen

Um die Elektromobilität zu vereinfachen, offeriert Opel optional den „Universal Charger“, der sich an nahezu alle ländertypischen Steckdosen bis hin zum Drehstromanschluss anschließen und an öffentliche Ladesäulen andocken lässt. Das mobile Ladegerät vereint mit verschiedenen Adaptern die Funktionen von Mode-2- und Mode-3-Kabeln sowie einer Wallbox in einem Gerät. Damit ist der „Universal Charger“ ideal für diejenigen, die ihr Auto normalerweise über Nacht daheim laden, aber auch längere Fahrten zurücklegen wollen und dann unterwegs nachladen müssen. Kurz gesagt: der „Universal Charger“ von Opel ist für alle Lademöglichkeiten perfekt gerüstet - von der Haushaltssteckdose bis hin zu Schnellladesäulen.

© Foto: Opel

Um die Fahrt mit einem Elektroauto von Opel noch entspannter zu gestalten, bieten „OpelConnect“ und die „myOpel“-App spezielle Lösungen. So lassen sich beispielsweise über die „myOpel“-App die Reichweite und der Ladestatus abrufen, aber auch der Ladezeitpunkt an der Wallbox zu Hause programmieren. Als weiteres Komfortplus können die Kunden bequem von der Couch aus per Smartphone mit der „myOpel“-App“ den Fahrzeuginnenraum vortemperieren. Während der Fahrt lassen sich zudem auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems unter anderem der aktuelle Ladestand der Batterie, der Energieverbrauch und die Restreichweite aufrufen.

Laden bei Regen und Gewitter: Geht das?

Immer wieder kommt die Frage auf, ob sich ein Elektroauto auch bei Regen und sogar Gewitter laden lässt: Ja, das ist selbstverständlich möglich. Sogar dann, wenn das E-Auto draußen steht. Dank einer Überspannungsschutzvorrichtung besteht bei den Elektroautos von Opel keine Gefahr, selbst für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass der Blitz in die Ladestation oder das Fahrzeug einschlägt.