Renault Mégane RS Trophy-R: Neuer Rekord auf Nordschleife

Wachablösung: Der Renault Mégane RS Trophy-R holt sich von Honda den Rekord für die schnellste Runde in einem frontangetriebenen Serienfahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife. Bereits am 5. April 2019 gefahren, wurde jetzt die neue Rekordzeit offiziell bestätigt. Eine Onboard-Kamera filmte die gesamte Runde aus dem Cockpit heraus. Stets im Blick: die mitlaufende Zeit.

Die neue Rekordzeit des Renault Mégane RS Trophy-R auf der Nordschleife

Lange bissen sich andere Hersteller an der Rekordrunde von Honda die Zähne aus. Es war der 3. April 2017, als ein 320 PS starker Honda Civic Type R eine Zeit von nur 7:43,80 Minuten in den Asphalt der legendären Nürburgring-Nordschleife brannte.

Doch das spornte Renault geradezu an, sich aus Tradition heraus den Rundenrekord für das schnellste frontangetriebene Serienfahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife zurückzuholen, so auch am 5. April 2019 mit Laurent Hurgon am Steuer des Renault Mégane RS Trophy-R. Die neue Rekordzeit: 7:40,100 Minuten.

Besitzt die Nordschleife eigentlich eine Länge von 20,832 Kilometern, erfolgt die Zeitnahme auf einer 20,6 Kilometer langen Distanz, da bei Rekordfahrten der Teil zwischen den beiden Anschlusstücken zur Grand Prix-Strecke entfällt; denn von dort aus beginnen die Hersteller.

© Foto: Renault

Renault Mégane RS Trophy-R: Rekord auf Nordschleife dank dieser Überarbeitung

Die neue Bestzeit verdankt der Renault Mégane RS Trophy-R insbesondere einer konsequenten Gewichtsreduzierung. Der von Renault Sport entwickelte Kompaktsportler ist nochmals rund 130 Kilogramm leichter als der Mégane RS Trophy. Zusätzlich überarbeiteten die Macher das Fahrwerk und modifizierten die Aerodynamik. Unter der Motorhaube sitzt der bereits bekannte 1,8-Liter-Turbobenziner mit 300 PS.

Ende 2019 kommt der Renault Mégane RS Trophy-R in einer weltweit auf wenige Hundert Exemplare limitierten Sonderserie auf den Markt. Weitere Details zum Fahrzeug und zum Preis gaben die Franzosen noch nicht bekannt.

Die Rekorde von Renault auf der Nürburgring-Nordschleife

Die Entwicklung der Renault-Rekordzeiten für frontangetriebene Serienfahrzeuge auf der Nürburgring-Nordschleife ist beeindruckend: Der Renault Mégane R26.R bewältigte 2008 die Rundstrecke in der Eifel in der damaligen Bestzeit für frontangetriebene Serienmodelle von 8:17 Minuten. Im Juni 2011 verbesserte der Renault Mégane RS Trophy den Rekord auf 8:07,97 Minuten. Im Juni 2014 unterbot der Mégane RS 275 Trophy-R mit 7:54,36 Minuten erstmals in seiner Klasse die 8-Minuten-Marke.