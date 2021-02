Villa mit Rennstrecke im Garten steht zum Verkauf

Es gibt sie noch, die Steigerung zu einer großen Sportwagen-Sammlung mit Modellen von Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren und Bugatti. Denn jetzt steht im sonnigen Florida eine Villa mit einer eigenen Rennstrecke im Garten zum Verkauf - und dazu gibt es noch weitere nette Vorteile, die das Anwesen namens „The Oaks Estate“ bietet. Für einen vermögenden Autoenthusiasten, der nicht nur das Sammeln, sondern auch das Fahren liebt, kann es eigentlich keine bessere Möglichkeit geben, sein Geld auszugeben.

Ein Haus am See - und was für eins

Das 14,6 Hektar große, direkt an einem See gelegene Anwesen in Thonotosassa ganz in der Nähe von Tampa (USA) bietet alles, damit die gesamte Familie glücklich ist. Die im französischen Stil erst 2012 erbaute Villa verfügt über vier Etagen, eine überdachte Fläche von schlappen 3.975 Quadratmetern, 8 Schlafzimmer, 12 Badezimmer, 14 Gäste-WCs und zwei Pools. Zu erwähnen sind darüber hinaus die Bowling-Bahn, der Pferdestall das Bootshaus am See und ein Diner im Retro-Stil, in dem sich unter anderem ein Billardtisch und Rennsimulatoren befinden. Dazu liegt „The Oaks“ in Florida, bekannt als „Sunshine State“ (Sonnenschein-Staat) der USA. Aber all das zog unsere Aufmerksamkeit nicht auf sich.

© Foto: Uneek Image via Smith & Associates Real Estate

Jetzt wird es für Auto-Fans interessant: Mehr als nur eine Villa mit Rennstrecke

Imposante 1.022 Quadratmeter groß ist die Garage, die Platz für 20 Autos bietet und sogar eine Werkstatt integriert. Die Auto-Sammlung des Vorbesitzers bestand aus 80 Exemplaren, die zum Teil in der Garage untergebracht waren. Zu der Kollektion zählten unter anderem Raritäten wie ein McLaren F1 LM und ein Ferrari 250 LM.

Und dann gibt es noch die Rennstrecke. Kann es etwas Schöneres geben, also aus dem eigenen Haus in die Garage zu gehen, den Motor eines Sportwagens zu starten, um damit zum Rundkurs im Garten zu fahren und dort nach Lust und Laune seine schnellen Runden zu drehen?

Ursprünglich wurde die Rennstrecke für Gokarts gebaut. Doch die bestens präparierte Bahn wirkt aus der Vogelperspektive ziemlich breit, so dass dort auch mit einem echten Auto viel Spaß möglich sein sollte. Allein der Gedanke, nach Lust und Laune mit Speed über den Track zu heizen und sich mit Freunden heiße Rennen zu liefern, weckt eine große Begierde.

© Foto: Uneek Image via Smith & Associates Real Estate

Da Rennstrecken rar sind, sind die Fahrten dorthin für viele mit längeren Reisezeiten verbunden. Bei dieser Villa geht man einfach in den Garten. Mehr noch: Sollte sich der neue Besitzer des Anwesens nach einer längeren Strecke sehen. Kein Problem, das Grundstück ist riesig und bietet noch viel Platz für eine Erweiterung des Tracks. Oder wie wäre es mit einer Strecke für Autocross?

Preis: Das kostet die Traumvilla mit eigener Rennstrecke

So verlockend es klingt, hat das „The Oaks“-Anwesen seinen Preis. Auf der Webseite des Immobilienmaklers Smith & Associates Real Estate ist die Villa aktuell zu einem Preis von 17,5 Millionen US-Dollar gelistet. Das entspricht derzeit rund 14,5 Millionen Euro. Doch Anwesen mit eigener Rennstrecke gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in Europa: In Irland fand erst 2015 ein Haus mit eigener Rennstrecke einen neuen Besitzer.