Bridgestone Blizzak LM005: Einer der besten Winterreifen

Immer wieder kommt die Frage auf: Welcher ist der beste Winterreifen? Zu den überragenden Winterspezialisten zählt zweifellos der Bridgestone Blizzak LM005, der bei renommierten Fachmagazinen ziemlich oft als Testsieger hervorgeht. Sogar der TÜV Süd zählt den Blizzak LM005 zu den besten Winterreifen. Ideal, dass der Blizzak für eine breite Palette an Fahrzeugen erhältlich ist - von Kleinwagen über Limousinen und Sportler bis hin zu SUV. Was diesen Winterreifen von Bridgestone auszeichnet, schauen wir uns näher an

© Foto: Bridgestone