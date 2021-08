Opel Mokka 2021 Test: Der Motor mit der Allzweckwaffe

Er sieht scharf aus und sticht mit seinem Design in der Masse der Mini-SUV hervor: Keine Frage, der neue Opel Mokka 2021 hat einiges zu bieten. Doch ein gutes Aussehen allein reicht nicht aus. Ein kleiner SUV muss sich heutzutage gut und einfach fahren lassen, Komfort und Platz im Innenraum bieten und neben einem geringen Spritverbrauch mit modernen Features an Bord punkten. Ob dieser Mini-SUV auf ganzer Linie überzeugen kann, zeigt der Opel Mokka 2021 Test mit einer echten Allzweckwaffe als Motor.

Alles außer gewöhnlich: das Design des Opel Mokka 2021 vermittelt pure Energie und weckt Emotionen, insbesondere als sportlich ausgelegter Opel Mokka GS Line. An der scharf gezeichneten Front fällt sofort der neue, unverwechselbare Opel-Vizor auf. Wie bei einem Integralhelm legt sich ein schützendes Visier über das neue Opel-Gesicht, das den Fahrzeuggrill, die schmalen LED-Scheinwerfer und den neu gezeichneten Opel-Blitz nahtlos in einem Element integriert. Erhältlich ist sogar ein adaptives und damit jederzeit blendfreies IntelliLux-LED-Matrix-Licht mit insgesamt 14 LED-Elementen - keine Selbstverständlichkeit in dieser Klasse. Als Pendant finden sich am Heck schmale LED-Rückleuchten, was ziemlich cool wirkt.

© Foto: Dani Heyne, Opel

Starke Akzente setzt auf Wunsch der Opel Mokka GS Line, bei dem unter anderem die dynamisch konturierte Motorhaube, das Dach, die Säulen, die Fensterrahmen sowie der schnittige Dachkantenspoiler in Schwarz ausgeführt sind und auf diese Weise einen attraktiven Kontrast zur Fahrzeuglackierung setzen. Währenddessen verleiht eine rote Designlinie dem Dach eine zusätzliche Leichtigkeit. Als ebenso attraktiv erweisen sich die diamantgeschliffenen, dreifarbigen Felgen in 18 Zoll und die Unterfahrschutz-Optik vorn und hinten. Der Mokka wirkt einfach modern und frisch, ohne zu übertreiben.

Antrieb Opel Mokka 1.2 Turbo: Seine Stärken und der echte Verbrauch

Wer sich beim Opel Mokka für den 1,2 Liter großen Dreizylinder-Turbobenziner entscheidet, erhält einen Motor, der seine Stärken in der Stadt ausspielt, aber auch für Überlandfahrten bestens gerüstet ist. Das Triebwerk leistet in der stärkeren Stufe 130 PS und ein maximales Drehmoment von 230 Nm bei frühen 1.750 Touren. Durch das breite Drehmomentplateau - mindestens 95 Prozent des Maximums liegen zwischen 1.500 und 3.750 Umdrehungen an - wirkt der Opel Mokka 1.2 Turbo im Zusammenspiel mit der weich schaltenden 8-Gang-Automatik durchaus lebhaft.

Der Opel Mokka ist kein Sportler, beschleunigt mit 130 PS in 9,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und beendet seinen Vortrieb bei einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Wird das Gaspedal richtig durchgedrückt, um schneller voranzukommen, klingt das Dreizylinder-Triebwerk kernig, was auch seinen Reiz hat, wird beim Ausdrehen allerdings immer lauter. Hohe Drehzahlen sind allerdings nur selten erforderlich, da sich der Motor bereits im mittleren Drehzahlbereich von seiner munteren Seite zeigt.

Das Fahrwerk des Opel Mokka 2021 schluckt viele Straßenunebenheiten und lässt sich vor allen Dingen in der Stadt einfach und sicher fahren. Die Lenkung ist recht präzise und ermöglicht ein entspanntes Fahren. Es lässt sich spüren, dass der Mokka auf kurvigen Landstraßen durchaus eine höhere Agilität bieten könnte. Doch eine zu sportliche Fahrweise wird durch das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) unterbunden.

© Foto: Dani Heyne, Opel

Der realitätsnahe WLTP-Verbrauch beläuft sich im Durchschnitt für den Opel Mokka 1.2 Turbo in Verbindung mit der 8-Gang-Automatik auf 5,9 bis 6,0 Liter Sprit auf 100 Kilometern. Kein Fabelwert: Wir kommen in der Praxis bei normaler Fahrweise auf 6,1 Liter pro 100 Kilometer.

Innenraum Opel Mokka 2021: Coole Akzente auf einem neuen Niveau

Auch im Innenraum des Opel Mokka 2021 wissen die Macher, geschickt coole Akzente zu setzen und den Level des Interieurs gegenüber dem Vorgänger qualitativ auf ein neues Niveau zu heben. Das Cockpit ist übersichtlich gestaltet, während der obere Teil des Armaturenbretts durch angenehm weiche Softtouch-Oberflächen besticht. Auch die Türeinsätze vorne bestehen zu einem großen Teil aus weichen Oberflächen. Nur im Fond gelangt durchweg harter Kunststoff zum Einsatz. Aber dennoch: alles ist ordentlich verarbeitet. Für zusätzlichen Pep sorgen beim Opel Mokka GS Line attraktive Dekorleisten in Rot, ein unten abgeflachtes Sport-Lederlenkrad und eine Aluminium-Sportpedalerie.

Der Opel Mokka ist ein Kleinwagen. Dennoch finden auf den Vordersitzen knapp 2,00 Meter große Personen bequem Platz. Im Fond würde die Kopffreiheit für 1,90 Meter große Mitreisende reichen. Leider werden die Platzverhältnisse durch die knappe Beinfreiheit eingeschränkt, so dass es auf den Rücksitzen etwas eng wird, so dass dort nur rund 1,70 Meter große Mitreisende komfortabel sitzen. Sogar beheizbare Leder-Komfortsitze mit perforiertem Bezug und Massagefunktion für den Fahrer sind erhältlich. Außerdem lassen sich eine sportliche Alcantara- und eine klassisch schöne Lederausstattung bestellen - nicht selbstverständlich für einen Kleinwagen.

Infotainment Opel Mokka 2021: Alles scharf im Blick und voll digital

Das aufgeräumte Cockpit des Opel Mokka 2021 dominieren zwei große Bildschirme mit einem scharfen Bild. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein 12 Zoll beziehungsweise 30,5 Zentimeter großes Display mit leicht ablesbaren Grafiken, während die Macher rechts davon den 10 Zoll beziehungsweise den 25,4 Zentimeter messenden Touchscreen des Infotainment-Systems positionierten. Das Navigationssystem liefert derweil Verkehrsmeldungen in Echtzeit. Klar strukturiert, erweist sich die Bedienung über den Touchscreen als verständlich. Für einige wichtige Funktionen wie Audio, Navigation, Klimaanlage und Lautstärke stehen nach wie vor Tasten und Regler zur Verfügung.

© Foto: Dani Heyne, Opel

Um Smartphone-Apps über den Touchscreen des Fahrzeugs bedienen zu können, steht die Konnektivität über „Android Auto“ und „Apple CarPlay“ zur Verfügung. Kabellos aufladen lassen sich geeignete Smartphones über die im Opel Mokka integrierte induktive Ladeschale. Darüber hinaus besitzt der Mokka vorne einen USB-Anschluss und hinten zwei USB-Anschlüsse.

Fahrerassistenzsysteme Opel Mokka: In seiner Klasse richtig gut ausgestattet

Zahlreiche moderne Assistenzsysteme sorgen während der Fahrt mit dem Opel Mokka 2021 für ein Plus an Komfort und Sicherheit. Das Portfolio reicht vom serienmäßigen Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung über eine Müdigkeitserkennung, einen Spurhalte-Assistenten bis zum Geschwindigkeitsregler und -begrenzer. Das Angebot ergänzen auf Wunsch unter anderem Systeme wie der automatische Geschwindigkeits-Assistent, der automatisch bremst und Gas gibt, ein aktiver Spurhalteassistent, ein automatischer Parkassistent, der das Lenken übernimmt, und eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera.

Kofferraum: Ordentlich, was in den Opel Mokka 2021 so alles passt

Als Mini-SUV bietet der Opel Mokka 2021 ein ordentliches Kofferraumvolumen von 350 Litern. Für das Be- und Entladen müssen Gepäck und Einkäufe allerdings über eine relativ hohe Ladekante gehievt werden. Als Erleichterung erweist sich jedoch die flache Ladestufe nach innen. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, bietet der Mokka eine fast ebene Fläche und das Ladevolumen steigt auf 1.105 Liter. Befindet sich der doppelte Ladeboden in der oberen Position, entsteht zwischen dem Ladeboden und den (umgeklappten) Rücksitzlehnen leider ein Spalt, durch den kleine Gegenstände fallen können.

Opel Mokka 2021 - Fazit und Preis:

Der Opel Mokka 2021 setzt mit seinem attraktiven Design frische Akzente und zeichnet sich im Vergleich zum Vorgänger durch spürbar bessere Fahreigenschaften aus. Mehr noch: In seiner Klasse bietet der neue Mokka eine umfangreiche Sicherheitsausstattung - und all das für einen guten Preis. Erhältlich ist der Opel Mokka mit dem 100 PS starken Benziner bereits ab 19.990 Euro. Die besser ausgestattete Version mit 130 PS gibt es ab 22.815 Euro.

© Foto: Dani Heyne, Opel

Technische Daten Opel Mokka 1.2 Turbo (130 PS):

Länge x Breite x Höhe: 4,151 x 1,791 x 1,531 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 1,981 Meter)

Radstand: 2,557 Meter

Antriebsart: Frontantrieb

Hubraum Dreizylinder-Turbobenziner: 1.199 cm³

Leistung: 96 kW/130 PS bei 5.500 U/min

Drehmoment: 230 Nm bei 1.750 U/min

Getriebeart: 8-Stufen-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,2 Sekunden

Leergewicht (nach EU mit Fahrer): 1.295 Kilogramm

Durchschnittsverbrauch (nach NEFZ): 4,9 l/100 km

Durchschnittsverbrauch (nach WLTP): 5,9 - 6,0 l/100 km

CO2-Emission (nach NEFZ): 111 - 113 g/km

CO2-Emission (nach WLTP): 133 - 137 g/km

Abgasnorm: Euro 6d

CO2-Effizienzklasse: B

Kofferraumvolumen: 350 - 1.105 Liter

Preis: ab 24.765 Euro